15.02.2024, 20:21 5331
Эксперты дали прогноз по уровню инфляции в РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества.
В феврале сценарные условия по цене на нефть не претерпели существенных изменений. По медианным ожиданиям респондентов цена на нефть марки Brent в 2024 году сложится на уровне 80,5 доллара за баррель, ожидания на 2025 и 2026 годы остались без изменений.
Оценки по росту экономики Казахстана на 2024 и 2025 годы сохранены на уровне 4,5% и 5% соответственно. Прогноз на 2026 год улучшен - с 4,2% до 4,5%.
Более высокий уровень инфляции ожидается аналитиками в 2024 году. Прогноз повышен с 7,5% до 8,5%. В 2025 году оценки инфляции снижены с 6,9% до 6,5%. К концу прогнозного горизонта респонденты ожидают замедление инфляции до 5,7% при цели 5%.
Вслед за изменением оценок по инфляции ожидания аналитиков по уровню базовой ставки на 2024 год также были пересмотрены - с 13,5% до 13,8%. Медианные значения прогнозов базовой ставки на 2025 и 2026 годы сложились на уровне 10,5% и 9% соответственно.
Ранее заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, выступая в правительстве с докладом об итогах социально-экономического развития и исполнении республиканского бюджета за январь 2024 года, заявил, что темпы замедления годовой инфляции в Казахстане снижаются. Месячная инфляция за январь сложилась выше среднеисторических значений.
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05.02.2024, 18:56 32636
В КГД рассказали, что делать гражданам, ранее платившим ЕСП
Период применения ЕСП завершился 31 декабря 2023 года
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В КГД МФ РК разъяснили, что делать гражданам, ранее платившим единый совокупный платеж (ЕСП).
Единый совокупный платеж (ЕСП) вводился временно на 5 лет (с 2019 по 2023 год) только для самозанятых граждан, которые оказывали услуги физическим лицам, не нанимали работников, имели доход в 2023 году не более 4,1 млн тенге, или 1175 месячных расчетных показателей (МРП).
Сумма ЕСП составляла 1 МРП в городах республиканского и областного значения, столице (в 2023 году 3 450 тенге) и 0,5 МРП - в других населенных пунктах (в 2023 году 1725 тенге).
ЕСП включал в себя индивидуальный подоходный налог (ИПН) 10% и социальные платежи (20% социальные отчисления, 30% обязательные пенсионные взносы, 40% отчисления на обязательное медицинское страхование).
Таким образом, плательщики ЕСП были вовлечены в систему социального страхования.
Период применения ЕСП завершился 31 декабря 2023 года и гражданам, ранее платившим ЕСП, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) и выбрать подходящий режим налогообложения.
Какой режим налогообложения выбрать?
Одним из наиболее удобных режимов является специальный налоговый режим (СНР) с использованием специального мобильного приложения e-Salyq Вusiness.
Удобство данного режима заключается в том, что:
- регистрация в качестве ИП производится через мобильное приложение e-Salyq Вusiness, без посещения налоговых органов;
- мобильное приложение позволяет автоматически вести учет полученных доходов;
- через мобильное приложение выдается чек мобильного приложения, заменяющий чек контрольно-кассовой машины (ККМ), соответственно не нужно приобретать ККМ;
- мобильное приложение исчисляет налог (ставка налога 1% от дохода) и социальные платежи;
- нет обязательств по предоставлению декларации;
- мобильное приложение позволяет прекратить предпринимательскую деятельность без посещения налоговых органов;
- мобильное приложение позволяет выбрать или сменить налоговый режим, уплатить налоги, управлять платежами (зачеты, возвраты).
Этот режим могут применять граждане, доходы которых не превышают в 2024 году 13,0 млн тенге (3528 МРП в год), осуществляющие один или несколько из 33 видов деятельности без наемных работников (подпункт 3) пункта 1 статьи 686-2 Налогового кодекса).
Какие еще упрощенные режимы можно применить?
Можно применить другие СНР, при соответствии условиям их применения, например: патент - ставка налога 1% с дохода, без учета расходов (патент выкупается от 1 месяца до года); упрощенная декларация - ставка налога 3% с дохода, без учета расходов (отчетность предоставляется 1 раз в полугодие).
Уплата социальных платежей
Необходимо помнить, что при применении указанных режимов также необходимо уплачивать социальные платежи.
Минимальная сумма социальных платежей у предпринимателя, не относящегося к льготным категориям, на 2024 год составляет 18 700 тенге. К льготным категориям относятся: лица с инвалидностью, пенсионеры, участники ВОВ и приравненные к ним, декретницы, студенты.
Социальные платежи не являются налогами и оплачиваются в пользу самого предпринимателя (обязательные пенсионные взносы - минимально 8 500 тенге, обязательные пенсионные взносы работодателя - минимально 1 275 тенге, социальные отчисления - минимально 2 975 тенге, взносы на обязательное социальное медицинское страхование - 5 950 тенге).
Если вы сдаете в аренду квартиру
Граждане, сдающие в аренду квартиры, могут оплачивать налоги одним из следующих способов:
1) зарегистрироваться в качестве ИП и платить налоги в зависимости от выбранного налогового режима;
2) без регистрации ИП, уплачивать индивидуальный подоходный налог (ИПН) по ставке 10% и представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) раз в год. В случае сдачи квартиры в аренду юридическому лицу или ИП налоги за арендодателя уплачивает арендатор.
Плательщик ЕСП, но не предприниматель
Если гражданин не осуществляет предпринимательскую деятельность (например, домохозяйки и другие), то он может самостоятельно оплачивать взносы на обязательное социальное медицинское страхование (4250 тенге ежемесячно). Сделать это можно в банковских приложениях.
Если такие взносы за него платит государство, то уплачивать ОСМС не нужно.
Государство оплачивает взносы на обязательное социальное медицинское страхование за 15 категорий лиц, в том числе за лиц, зарегистрированных в качестве безработных, неработающих беременных женщин, лиц, находящихся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), по уходу за ребенком (детьми) до достижения им (ими) возраста трех лет и других.
01.02.2024, 11:13 62786
"Нацфонд - детям": почему выплаты меньше, чем ожидалось
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве финансов Республики Казахстан объяснили, почему выплаты по программе "Нацфонд - детям" оказались меньше, чем было заявлено при разработке проекта.
Когда в позапрошлом году президент поручал разработать программу "Нацфонд - детям", тогда количество детей составляло 6 млн 400 тыс. Почему меньше сумма поступила сегодня - расчеты делались исходя из этой суммы", - сообщил вице-министр финансов Казахстана Даурен Темирбеков.
По подсчетам министерства, 695 млн долларов разделили на 6 919 131 ребенка - получили 100 долларов 52 цента.
Полный эффект от программы получат те дети, которые находятся в программе все 18 лет", - добавил вице-министр.
Он отметил, что сейчас перед правительством, Минфином и Нацбанком стоит задача увеличить инвестиционный доход. Соответственно, со следующего года обещают увеличение суммы выплаты.
01.02.2024, 08:58 64871
В Казахстане детям поступили первые выплаты из Нацфонда
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По программе "Национальный фонд - детям" в ЕНПФ начислены первые целевые требования (детям в возрасте до 18 лет) и поступили первые целевые накопления на целевые накопительные счета (детям, которым в 2024 году исполняется 18 лет), сообщили в фонде.
С 1 января 2024 года участниками программы стали все дети - граждане Казахстана, не достигшие совершеннолетия по состоянию на конец 2023 года.
Общее количество участников программы - 6 919 131 ребенок (дети - рожденные с 1 января 2006 года по 31 декабря 2023 года включительно). Из них 304 815 участникам в 2024 году исполняется 18 лет (дети - рожденные с 1 января 2006 года по 31 декабря 2006 года включительно).
Всем им за прошедший год из Национального фонда Казахстана начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США.
Важно понимать, что это лишь первые начисления, ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода. Кроме того, начисленные средства продолжат инвестироваться в составе валютных активов Нацфонда и приносить детям - участникам программы дополнительный инвестиционный доход до достижения ими 18 лет", - уточнили в ЕНПФ.
Детям, которым в течение 2024 года исполнится 18 лет, указанная сумма уже поступила на их целевые накопительные счета, открытые в ЕНПФ автоматически. Эти участники программы получат право использовать свои целевые накопления на жилье или образование сразу по достижении совершеннолетия.
Напоминаем, что целевые требования - это обязательства правительства Республики Казахстан перед детьми до 18 лет - гражданами страны, формируемые в Национальном фонде ежегодно за счет 50% от инвестиционного дохода, рассчитываемого по ставке доходности, усредненной за последние 18 лет (предшествующих отчетному году). Средства, учитываемые как целевые требования, продолжат инвестироваться до 18-летия ребенка и ежегодно на них будет начисляться дополнительный инвестиционный доход.
Согласно закону, право на использование целевых требований наступает только после достижения ребенком 18 лет. В год достижения ребенком 18-летия сумма накопленных целевых требований переводится на целевой накопительный счет ребенка, открытый в ЕНПФ, для использования на жилье или образование.
Деньги, накопленные в ЕНПФ на целевых накопительных счетах детей, являющихся гражданами Казахстана и достигающих в текущем году 18 лет, называются целевыми накоплениями. Для того чтобы использовать эти средства, совершеннолетний участник программы может обратиться к уполномоченным операторам, открыв там банковский счет, на который из ЕНПФ будут перечислены в долларах США его целевые накопления. Список уполномоченных операторов, заключивших соглашение с ЕНПФ и работающих по программе "Нацфонд - детям", размещен на сайте enpf.kz.
ЕНПФ осуществляет учет всех целевых требований и целевых накоплений по программе "Нацфонд - детям" (включая накапливаемый инвестиционный доход) в долларах США, а также предоставляет информацию по участникам программы.
Информацию об участии ребенка в программе и о начисленных целевых требованиях родители (или другие законные представители) несовершеннолетнего могут проверить (по ИИН ребенка) на специально созданном сайте kids.enpf.kz. Также данные о начислениях по своему ребенку родители могут проверить в своем личном кабинете на портале egov.kz.
Целевые накопления совершеннолетний гражданин может проверить уже самостоятельно в своем личном кабинете на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ или на портале egov.kz.
По данным ЕНПФ, полный список детей - участников программы ЕНПФ формирует ежегодно на основании официальных сведений из государственной базы данных "Физические лица".
Если ребенок по каким-то причинам отсутствует в государственной базе данных "Физические лица" и по этой причине не был включен в список участников программы (но имеет право быть ее участником), то целевые требования начисляются за пропущенный период (пропущенные периоды) в полном объеме (включая инвестиционный доход) в следующий календарный год", - пояснили в фонде.
26.01.2024, 10:20 82316
За два года в Казахстан возвращено незаконно приобретенных активов на 1 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - За два года в Казахстан возвращено активов на 1 трлн тенге. Об этом сообщили в ходе заседания комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.
За 2 года в страну возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге. На сегодня в рамках масштабной работы выявлено 344 объекта движимого и недвижимого имущества, в том числе 131 объект - за рубежом. Получены данные о ценных бумагах стоимостью 448 млрд тенге. Изучаются банковские транзакции на 220 трлн тенге, в том числе подозрительные операции на 1,4 трлн тенге", - проинформировали в правительстве.
В рамках заседания обсуждены вопросы включения новых лиц, по которым будут начаты проверочные мероприятия, в соответствующий реестр. По некоторым ранее включенным в реестр лицам планируется заключить процессуальное соглашение о признании вины и добровольном возврате незаконно приобретенных активов.
Кроме того, будут поданы иски для принудительного обращения в доход государства имущества необъяснимого происхождения отдельных субъектов реестра и их аффилированных лиц.
Наша общая задача - обеспечить возврат незаконно выведенных активов и использовать их на благо общества и государства", - подчеркнул премьер-министр РК Алихан Смаилов.
По итогам обсуждения он дал госорганам необходимые поручения. Работа комиссии продолжается.
Как сообщалось ранее, часть рынка "Байсат", принадлежавшая сыну Кайрата Сатыбалды, возвращена государству.
25.01.2024, 11:10 86991
Пенсионные накопления казахстанцев за год выросли на 3,2 трлн тенге
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - За 2023 год пенсионные накопления вкладчиков Единого национального пенсионного фонда увеличились на 3,2 триллиона тенге, сообщает пресс-служба ЕНПФ.
На 1 января 2024 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 17,9 триллионов тенге. За 2023 год сумма накоплений увеличилась на 3,2 трлн тенге или на 21,8%", - говорится в отчете.
Доминирующая сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 17,3 трлн тенге (рост за 2023 год - 21,6%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 568,5 млрд тенге (рост за 2023 год - 27,6%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила порядка 5,3 млрд тенге (рост за 2023 год - 48,3%).
Всего за минувший год на счета вкладчиков поступило порядка 2,2 трлн тенге, что превысило прошлогодний показатель на 434,6 млрд тенге, или на 25,2%.
95,5% взносов составляют обязательные пенсионные взносы (ОПВ) - 2,1 трлн тенге (рост за год - 25,3%). За счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) поступило свыше 95,5 млрд тенге (рост за год - 24%). Объем добровольных пенсионных взносов (ДПВ) составил 2,3 млрд тенге.
Значительный прирост пенсионных накоплений был достигнут не только за счет пенсионных взносов вкладчиков, но и благодаря чистому инвестиционному доходу, который в 2023 году составил порядка 1,6 трлн тенге, что превышает показатели прошлого года на 685,4 млрд тенге, или на 77,7%", - сообщает ЕНПФ.
Число индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) в ЕНПФ на 1 января 2024 года составило 12,3 млн единиц. Наибольшее количество ИПС открыто по ОПВ - 11 088 699 ед. Количество счетов, сформированных за счет ОППВ, - 642 462 ед., количество счетов по ДПВ в ЕНПФ - 397 231 ед.
За 2023 год вкладчикам ЕНПФ выплатил 591,3 млрд тенге, из них единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) в целях улучшения жилищных условий и лечения составили 284 млрд тенге, выплаты по возрасту - 150,6 млрд тенге, переводы в страховые организации - 54 млрд тенге, выплаты по наследству - 52,6 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана - 39,8 млрд тенге, выплаты на погребение - 7,5 млрд тенге и выплаты по инвалидности - 2,8 млрд тенге", - уточняется в отчете.
Сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 32 202 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 742 692 тенге. Напомним, за этот же период прошлого года средняя сумма ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ была в размере 29 973 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 707 326 тенге.
Напомним, в Казахстане изменились правила пенсионных выплат, а также появился новый взнос в пенсионный фонд.
22.01.2024, 10:13 100466
Затраты государственного бюджета превысили доходы на 4%
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-ноябрь прошлого года доходы государственного бюджета составили 22,2 трлн тенге, на 20,4% больше, чем годом ранее. В то же время расходы государственного бюджета достигли 23,1 трлн тенге, увеличившись на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом годом предыдущего года, сообщает finprom.kz.
Разница между расходами и доходами составила 899,2 млрд тенге при соотношении 104,1% затрат к доходам. Для сравнения: в предыдущем году соотношение составляло 100,7%.
Наибольшая доля расходов госбюджета (22%) по итогам января-ноября 2023 года пришлась на образование: 5,1 трлн тенге, годовой рост - на 27,4%.
Далее идут расходы на социальную помощь и социальное обеспечение (4,8 млрд тенге, плюс 17,4%), здравоохранение (2,1 млрд тенге, плюс 10,4%), жилищно-коммунальное хозяйство (1,5 млрд тенге, плюс 44,9%), транспорт и коммуникации (1,4 млрд тенге, плюс 29,3%).
На обслуживание долга расходы составили 1,8 трлн тенге против 1,3 трлн тенге годом ранее. Годовой рост достиг 40,8%.
В свою очередь большую часть доходов традиционно составили налоговые поступления в госбюджет - 74,8%, или 16,6 трлн тенге за одиннадцать месяцев 2023 года, на 22,9% больше, чем годом ранее. В их числе налог на добавленную стоимость составил 5,3 трлн тенге, корпоративный подоходный налог - 3,9 трлн тенге, индивидуальный подоходный налог - 1,8 трлн тенге, социальный налог - 1,2 трлн тенге, акцизы - 764,4 млрд тенге.
Неналоговые поступления выросли в 2,6 раза за год, до 1,5 трлн тенге. Поступления от продажи основного капитала, напротив, сократились на 28,1%, до 147,3 млрд тенге.
Тем временем поступления трансфертов составили 3,9 трлн тенге, на 5% меньше, чем годом ранее.
19.01.2024, 12:17 112091
Нацбанк снизил базовую ставку до 15,25%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение снизить базовую ставку до 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Годовая инфляция к концу 2023 года достигла однозначного уровня. Месячная инфляция в декабре несколько превысила среднеисторические величины. Внешние инфляционные процессы продолжают складываться благоприятно на фоне снижающихся мировых цен на продовольствие и сдерживающей политики центральных банков. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса, подкрепляемого фискальным стимулированием, а также завышенных и нестабильных инфляционных ожиданий.
Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории. Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Национальный банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем, цикл снижения может быть длительным", - отметили в Нацбанке.
Годовая инфляция в декабре 2023 года снизилась до 9,8%, что соответствует прогнозу Нацбанка. Замедление роста цен обусловлено проводимой денежно-кредитной политикой, снижением мировых цен на продовольствие и издержек производства, антиинфляционными мерами властей, а также влиянием эффекта высокой базы прошлого года.
Месячная инфляция составила 0,8%, сложившись несколько выше своих среднеисторических значений (0,7%). Базовая инфляция, характеризующая устойчивую часть потребительских цен, в декабре немного ускорилась. В целом, показатели базовой и сезонно очищенной инфляции в течение нескольких месяцев остаются стабильными. При этом они все еще превышают установленный таргет. Для уверенного снижения общей инфляции до 5% в 2025-2026 годах требуется дальнейшее замедление ее устойчивой части.
Инфляционные ожидания населения несколько снизились. При этом они остаются все еще нестабильными и подверженными влиянию роста цен на продукты питания и ГСМ.
Внешний инфляционный фон складывается благоприятно. Этому способствует снижение цен на мировых продовольственных рынках. В декабре индекс продовольственных цен ФАО продолжил снижение. При этом стоимость зерновых в декабре выросла на фоне логистических сложностей в Черноморском регионе. Внешние денежно-кредитные условия продолжают оставаться сдерживающими. ЕЦБ после сентябрьского повышения сохранил ключевую ставку в конце прошлого года. ФРС США также сохранила ставку без изменений, отметив, что возможна соответствующая корректировка монетарных условий, если возникнут риски недостижения цели по инфляции. В свою очередь, банк России продолжил повышение ключевой ставки для снижения инфляции до цели", - говорится в информации.
Рост экономики за 2023 год оценивается в 5,1% (на основе краткосрочного экономического индикатора), сложившись в пределах прогноза Национального банка. Сильный экономический рост в 2023 году обусловлен положительной динамикой основных отраслей экономики - строительства, торговли, связи, транспорта, горнодобывающей отрасли и обрабатывающей промышленности. При этом отмечено существенное сокращение выпуска в сельском хозяйстве на фоне плохого урожая зерновых.
Проинфляционные риски связаны с незаякорением инфляционных ожиданий, возможным усилением фискального импульса и высоким ростом потребительского кредитования. Потенциальные риски также связаны с неопределенностью по динамике цен на продовольствие в результате низкого урожая и незавершенностью реформ в сфере регулируемых цен. Во внешнем секторе сохраняются риски, связанные с высокой инфляцией в одном из основных торговых партнеров - России.
Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 23 февраля 2024 года в 12.00.
Напомним, по прогнозам ЕАБР, базовая ставка в Казахстане к концу 2024 года может снизиться до 10%. Инфляция, по оценкам Евразийского банка развития, тоже продолжит замедляться и к концу 2024 года составит около 7% после 9,8% в 2023 году.
16.01.2024, 09:13 126136
ЕНПФ сформировал списки участников программы "Нацфонд - детям"
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - ЕНПФ сформировал списки участников программы "Нацфонд - детям". Сейчас идет сверка данных по 7 миллионам несовершеннолетних казахстанцев, которые уже первого февраля получат на свои специальные счета первые переводы из Национального фонда, сообщает "31 канал".
Буквально через две недели на специальные счета несовершеннолетних казахстанцев начнут зачислять выплаты из Национального фонда. Оператор проекта ЕНПФ уже сформировал списки участников. Деньги получат почти 7 миллионов детей, в том числе и те, кому в январе текущего года исполнилось 18 лет.
Он все еще является участником проекта и может рассчитывать на одну выплату - то есть здесь всем тем, кому не исполнилось 18 лет по состоянию на 31 декабря 2023 года. Все могут участвовать в этом проекте", - сказал директор департамента бюджетного кредитования Минфина РК Айбол Аргынгазинов.
В Министерстве финансов говорят, что в проекте смогут участвовать и дети кандасов. Для этого репатриантам стоит получить казахстанское гражданство.
По информации телеканала, сумма выплат будет зависеть от доходности Нацфонда. Около 3,5 тысячи долларов получат лишь те, кто в 2024 году только появятся на свет.
В рамках проекта средства могут быть использованы для получения образования или улучшения жилищных условий. Первые начисления произведут 1 февраля. А пока родителям рекомендуют самостоятельно проверить и внести данные своих детей в своем личном кабинете на веб-портале egov.kz.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?