Госаудит проверил деятельность Комитета казначейства: потери бюджета составили более 124 млрд тенге

Аудит выявил системные недочеты в работе казначейской системы в части управления бюджетными деньгами и проведения платежей, снижающие ее эффективность

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Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата подвела итоги аудита деятельности Комитета казначейства и представила их на заседании под председательством главы ведомства Алихана Смаилова.





Проведенный аудит выявил системные недочеты в работе казначейской системы в части управления бюджетными деньгами и проведения платежей, снижающие ее эффективность", - говорится в сообщении ВАП.





Нарушив нормы Бюджетного кодекса, Комитет казначейства в отдельные месяцы 2021-2023 годов осуществил выпуск эмиссионных ценных бумаг сверх первоначально запланированного объема. Хотя прогноз остатка средств на контрольном счете наличности республиканского бюджета был положительным.





Это привело к возможным потерям бюджета в размере более 124 млрд тенге", - сообщили в палате.





По словам главы ВАП Алихана Смаилова, органы казначейства должны служить надежным заслоном для необоснованных и незаконных платежей со счетов госучреждений. Однако, как показывают результаты аудита, платежные документы по бюджетным строительным проектам контролируются недостаточно.





Текущий контроль органами казначейства проводится только на предмет наличия подтверждающего документа. Без проверки его на соответствие форме, установленной законодательством, а также на наличие отметки о подтверждении авторского и технического надзоров. Например, департаментом казначейства города Алматы по одной и той же справке о стоимости выполненных работ на 2,5 млрд тенге в рамках реконструкции одного из административных зданий дважды проведены платежи на общую сумму 3,7 млрд тенге. И это не единичный случай", - подчеркнули в ВАП.





Смаилов также обратил внимание на проблемы, связанные с авансовыми платежами.





Территориальные органы казначейства в нарушение норм бюджетного законодательства исполняли счета на выплату новых авансов при наличии непогашенной суммы аванса прошлых лет, а также без пропорционального удержания ранее выплаченных авансов", - уточнили в палате.





Немало вопросов у аудиторов возникло и к механизму казначейского сопровождения, который по ряду причин не всегда может обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств, полнотой уплаты налогов и других платежей в бюджет участниками госпроектов.





В рамках казначейского сопровождения проектов открытие счетов госзакупок для субподрядчиков не всегда осуществляется с учетом результатов анализа рисков, проведенного органами госдоходов. Это приводит к участию в проектах недобросовестных субподрядчиков. Кроме того, платежи со счетов госзакупок на банковские счета конечных получателей денег осуществлялись территориальными органами казначейства без подтверждения их статуса производителя товаров, работ или услуг.





Также не проводится мониторинг и анализ достижения целей внедрения казначейского сопровождения.





Всего по результатам проведенного государственного аудита:





установлено 70 процедурных нарушений и 15 системных недостатков;

возможные потери бюджета составили более 124 млрд тенге.





По всем выявленным недостаткам и нарушениям выработаны соответствующие поручения и рекомендации, направленные на их устранение. Работа будет находиться на контроле с фиксацией результатов в электронном виде", - резюмировали в ВАП.





Для справки





Централизованная казначейская система была создана для эффективного управления республиканским бюджетом. Однако за прошедшие 30 лет перечень задач органов казначейства существенно расширился. В него вошли функции по обслуживанию исполнения местных бюджетов, Нацфонда, Фонда компенсации потерпевшим, а также задачи в сфере организации и проведения централизованных госзакупок. Сегодня в территориальных органах казначейства обслуживается более 15 тысяч клиентов.



