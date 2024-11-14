Внеплановая проверка ФСМС: почти у 240 поставщиков медуслуг выявили нарушения
С восемью поставщиками рассматривается вопрос об одностороннем расторжении договора
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В 237 медицинских организациях РК выявили нарушения во время внеплановой проверки, организованной по предписанию Высшей аудиторской палаты РК и поручению Минздрава РК, сообщает пресс-служба Фонда социального медстрахования РК.
Проверка проводилась с 20 сентября по 31 октября в рамках ежегодной актуализации базы данных субъектов здравоохранения перед стартом закупочной кампании.
В ходе внеплановой проверки были посещены 1394 государственные и частные медицинские организации, из них в 237 (17%) выявлены следующие нарушения:
- отсутствие приложений к лицензии на отдельную производственную базу или на вид медпомощи - 75 медорганизаций;
- отсутствие разрешительных документов - 38 медорганизаций;
- нахождение нескольких поставщиков на одной производственной базе - 48 медорганизаций;
- отсутствие сертификатов у медперсонала - 32 медорганизации;
- иные причины (к примеру, несоответствие фактически имеющихся коек, медтехники с данными, указанными в информсистемах, приказах УЗО) - 119 медорганизаций.
По итогам проверки филиалы фонда направили 116 уведомлений в территориальные департаменты КМФК и КСЭК, управления здравоохранения для принятия мер в соответствии с уровнем их компетенции. Со своей стороны Фонд начислил неустойку в отношении 61 медорганизации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором присоединения, а к 69 поставщикам применен код дефекта 1.4 "Оказание медицинской помощи без разрешительных документов (лицензия/ приложения к лицензии, сертификаты)", что подразумевает применение штрафных санкций", - рассказала заместитель председателя правления ФСМС Светлана Пономарева.
С восемью поставщиками, допустившими существенные нарушения договора присоединения, рассматривается вопрос о его одностороннем расторжении.
Кроме того, фонд направил предложения в Минздрав по поводу внесения в НПА обязательности указания срока действия лицензий на медицинскую деятельность, детализации и усиления нормы по порядку выдачи и переоформлению санитарно-эпидемиологических заключений и норм постлицензионного контроля.
С 2025 года будет проводиться ежегодная актуализация базы данных с посещением медицинских организаций для сверки соответствия медицинской деятельности разрешительным документам", - резюмировали в ФСМС.
Напомним, госаудит эффективности ФСМС и его региональных филиалов за 2022-2023 годы выявил многочисленные миллиардные нарушения, в числе которых - двойная оплата медуслуг, почасовая аренда оборудования и отсутствие лицензий.
На прошлой неделе вице-министр Минздрава Ербол Оспанов рассказал, что все медицинские данные казахстанцев соберут в единую базу. Также в Казахстане переведут в цифровой формат санитарные книжки и 8 справок, автоматизируют оплату медицинских услуг и проведут цифровизацию учета и движения лекарственных средств и медицинских изделий.