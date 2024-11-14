Внеплановая проверка ФСМС: почти у 240 поставщиков медуслуг выявили нарушения

Казахстанская делегация участвует в Дипломатической конференции по заключению и принятию договора о законах по образцам

Фото: МЮ РК

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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 11 по 22 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит Дипломатическая конференция по заключению и принятию Договора о законах по образцам (ДЗО).





Казахстанская делегация во главе с министром юстиции Азаматом Ескараевым приняла участие в церемонии открытия Дипломатической конференции по заключению и принятию ДЗО.





На церемонии открытия Азамат Ескараев подчеркнул значимость международного сотрудничества в области правовой охраны промышленной собственности, играющего важную роль в содействии инновациям, поддержке творческого потенциала и стимулировании экономического развития.





Он также выразил поддержку в принятие ДЗО, имеющего ключевое значение для унификации и упрощения охраны промышленных образцов на глобальном уровне. Принятие договора создаст новые возможности для казахстанских дизайнеров.





Принятие договора создаст новые возможности для казахстанских дизайнеров путем упрощения процедуры получения правовой охраны образцов по всему миру.





МЮ РК





В Дипломатической конференции принимают участие около 900 делегатов, представляющих государства-члены Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а также межправительственные и неправительственные организации.





Кроме того, на полях Дипломатической конференции состоялись встречи министра юстиции Азамата Ескараева с генеральным директором Управления интеллектуальной собственности Саудовской Аравии (Saudi Authority for Intellectual Property, SAIP) доктором Абдулазиз бин Мухаммед Аль-Свайлем и генеральным директором ВОИС Дареном Тангом.





На встрече с SAIP, которая стала важным этапом в укреплении двусторонних отношений между Казахстаном и Саудовской Аравией, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области интеллектуальной собственности, подчеркнув важность совместных усилий для защиты и продвижения прав на интеллектуальную собственность в обоих государствах. Особое внимание было уделено обмену опытом и обучению в данной сфере.





Очередная встреча с ВОИС подтвердила высокий уровень сотрудничества и стремление обеих сторон к дальнейшему углублению взаимодействия в области защиты прав интеллектуальной собственности. Стороны подчеркнули важность совместных усилий для создания эффективных механизмов правовой охраны, а также отметили значительный прогресс в реализации совместных проектов, направленных на развитие инновационного потенциала и правовую защиту интеллектуальных прав.





Дарен Танг отметил положительный опыт Казахстана, являющийся ключевым фактором в развитии интеллектуальной собственности в Центральной Азии, подчеркнув, что Казахстан зарекомендовал себя как региональный лидер в продвижении инноваций, защите прав интеллектуальной собственности и внедрении передовых правовых практик.



