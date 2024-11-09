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Все медицинские данные казахстанцев соберут в единую базу
Фото: pixabay.com
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Все медицинские данные казахстанцев соберут в единую базу, работа над ней ведется с сентября, сообщил на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов.
В рамках проекта будет создана база, которая на 100% соберет медицинские данные. По словам Оспанова, это делается для того, чтобы частные организации или граждане, которые остаются в частных информационных системах, видели медицинские услуги, за которые они сами заплатили.
Тем самым предусмотрен полный контроль качества информации медицинской статистики. Медицинские данные пациентов, результаты лабораторных исследований должны быть доступны в цифровом формате для граждан в личном кабинете или других информационных системах. В настоящее время мы работаем по принципу "данные за пациентом". В будущем информация будет доступна врачам или медицинскому персоналу в этом учреждении, независимо от того, в какое учреждение обращается гражданин. Защита персональных данных граждан будет обеспечена в рамках действующего законодательства", - пояснил спикер.
С запуском единой базы планируется цифровизация процесса формирования общей медицинской статистики и вывод планирования на новый, качественный уровень.
Также Оспанов рассказал, что санитарные книжки в Казахстане с 1 января 2025 года будут выдаваться в электронном формате.
Индивидуальная санитарная книжка - требование к работникам сфер общественного питания, образования, здравоохранения и др. Чтобы получить ее, сотрудники идут в медицинскую организацию и проходят исследования. А когда гражданин работает в 2-3 местах, он оформляет 2-3 книжки. Это платная услуга. С учетом этого мы преобразовали ее в цифровой формат. У нас ведется техническая подготовка. С 1 января санитарные книжки будут переведены в цифровой формат", - сказал Оспанов.
По его данным, ежегодно около 1,6 млн граждан оформляют санитарные книжки.
Также в цифровой формат переведены 8 медицинских справок.
Для получения медицинских документов и справок многим казахстанцам приходится идти в поликлинику и выстоять очередь. Кроме того, иногда выявляются незаконно выданные документы и справки. Чтобы избежать этого, выдача 8 медсправок переведена в цифровой формат.
Мы планируем полностью перевести их в цифровой формат, чтобы выявить сдерживающие факторы и устранить их. Посредством интеграции граждане не будут носить с собой бумажный вариант, в учреждения будут предоставляться справки только в цифровом формате. Это будет реализовано в 2024-2025 годах", - сказал вице-министр здравоохранения РК Ербол Оспанов на пресс-конференции в СЦК.
Кроме того, в Казахстане автоматизируют оплату медицинских услуг.
В этом направлении будет запущено 4 функционала. Контракты между Фондом социального медицинского страхования и медицинскими организациями оцифруют и проведут их мониторинг.
Если в оказанной медицинской помощи или услуге имеются ошибки или незаконно оказанные услуги, предусмотрено автоматическое выявление их как дефектных, удержание финансирования и обеспечение автоматической оплаты по оказываемым услугам", - сказал вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов на площадке СЦК.
Проект завершится в конце ноября-декабре и будет запущен с 1 января во всех медицинских организациях Казахстана.
Через эту систему будет вестись ежегодный мониторинг и оплата порядка 350 млн медицинских услуг примерно по 1900 медорганизациям", - рассказал спикер.
Также в Казахстане проведут цифровизацию учета и движения лекарственных средств и медицинских изделий.
В целом будет усилен форматно-логический контроль частных медицинских информационных систем", - заявил спикер на площадке СЦК.
В июле в Казахстане оцифровали паспорт здоровья ребенка.
В октябре в Минздраве заявили о снижении количества приписок после введения Face ID в поликлиниках столицы. В дальнейшем цифровую идентификацию пациентов планируют ввести во всех медучреждениях страны.