19.07.2024, 09:45 11621
Паспорт здоровья ребенка оцифруют в Казахстане
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК в рамках работы по цифровизации медицинских услуг разработало проект по переводу паспорта здоровья ребенка в электронный формат. Этот документ родители обязательно предоставляют в школу при поступлении в первый класс, а это более 380 тысяч детей ежегодно. Об этом сообщили в Минздраве РК.
Паспорт здоровья ребенка является ключевым документом, содержащим информацию о профилактических мероприятиях, направленных на укрепление здоровья, предупреждение заболеваний и лечение маленьких пациентов. Ведение этого документа на бумаге нередко приводило к его потере или утере актуальных данных, длительным ожиданиям в очереди в поликлиниках. В ответ на эти проблемы Министерство здравоохранения совместно с Министерством просвещения приступило к переводу паспорта здоровья ребенка в электронный формат", - проинформировали в ведомстве.
При тестировании информационных систем Министерства здравоохранения было сформировано 72 электронных паспорта здоровья ребенка (форма 052-2/у). Планируемая дата завершения процесса интеграции электронного паспорта с eGov Mobile - август 2024 года.
Для родителей введение электронного паспорта означает сокращение бумажной волокиты и удобный доступ к информации о здоровье их детей через электронные сервисы eGov Mobile и eDensaulyq. Образовательные учреждения смогут оперативно получать актуальные данные о состоянии здоровья учеников, которые будут автоматически передаваться после медицинских осмотров в поликлиниках", - отметили в Минздраве.
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19.07.2024, 20:03 6191
В СКО два ребенка заболели бруцеллезом
Фото: unsplash
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Петропавловск. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - За 6 месяцев 2024 года на севере Казахстана выявили три случая заболевания бруцеллезом. В том числе у двоих несовершеннолетних детей. В 2023 году был зарегистрирован всего один случай, сообщает "Петропавловск.news".
Источником заражения явился больной крупный рогатый скот", - рассказала главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Толкын Каженова.
Она отметила, что фактором заражения у детей послужило употребление сырого некипяченого молока. У взрослого к заболеванию привел контактный путь - уход за животным.
Северо-Казахстанская область относится к относительно благополучным регионам Казахстана по заболеваемости людей бруцеллезом. Ежегодно регистрируются единичные случаи заболевание бруцеллезом среди людей, проживающих в сельской местности.
Ранее в Шымкенте и Туркестанской области у крупного и мелкого рогатого скота выявили бруцеллез.
В Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез крупного рогатого скота в селе Гусаковка.
Еще в 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
19.07.2024, 15:40 8736
Минздрав заявил о снижении заболеваемости корью в Казахстане Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Зауре Ахметова на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций заявила о снижении заболеваемости корью в стране.
За последнюю неделю зарегистрировано 94 случая кори, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 72 случая", - сообщала она.
Также с начала июля отмечается тенденция снижения заболеваемости коклюшем: за последнюю неделю зарегистрировано 60 случаев коклюша, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 50 случаев.
Заболеваемость корью и коклюшем регистрируется за счет непривитых детей, на которых приходится от 80 до 90% от числа заболевших детей. В 61% дети не привиты в связи с отказом, в 22% - по медицинскому отводу, в 17% - по недостижении прививочного статуса", - добавила представитель Минздрава.
По ее словам, единственным способом защиты детей от тяжелых инфекционных заболеваний является иммунопрофилактика.
В этой связи родителям следует выполнять рекомендации врача и своевременно прививать детей от вакциноуправляемых инфекций", - заявила Зауре Ахметова.
Дополнено 19.07.2024, 18.00
Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Зауре Ахметова на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций сообщила, что с апреля 2024 года в стране зарегистрировано 16 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки.
В 10 случаях больные занимались выпасом скота, в 5 случаях - укус клеща, в 1 случае больной находился на природе в эндемичной зоне. От заболевания умерли 2 человек, 8 пациентов находятся на лечении, остальные выздоровели, 115 контактных находятся под медицинским наблюдением", - сообщила представитель ведомства.
Как сообщалось ранее, ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
19.07.2024, 15:10 9596
ФСМС выплатил порядка 1,27 трлн тенге медорганизациям
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд социального медицинского страхования выплатил порядка 1,27 трлн тенге казахстанским медицинским организациям в 2024 году, сообщает пресс-служба фонда.
Выплаты за апрель планируется завершить до конца июля и переходить на оплату актов за май. За аналогичный период прошлого года было выплачено 1 трлн 201 млрд тенге. Хочу отметить, что этапы финансирования не отразились и не должны отражаться на оказании медицинской помощи для казахстанцев", - отметила заместитель председателя правления фонда Индира Саркенова.
Подчеркивается, что в настоящий момент ведутся выплаты за фактически оказанные медицинские услуги в 2024 году.
По состоянию на 18 июля 1851 медицинской организации выплачено 1 трлн 167 млрд тенге, в том числе оплачены акты за январь-март и частично апрель текущего года", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Казахстане снижается удовлетворенность системой здравоохранения.
67% казахстанских респондентов недовольны работой системы здравоохранения (это +10% к прошлогоднему результату) и только 27% оценивают ее как удовлетворительную.
18.07.2024, 11:37 17706
Пациенты с онкозаболеваниями не останутся без лекарств - Минздрав РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Обеспечение пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями лекарственными препаратами является приоритетом Министерства здравоохранения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Чтобы исключить любые перебои в поставках медикаментов, ведомством определен механизм своевременного предоставления препаратов. Ни один пациент не останется без необходимого лечения", - заверили в Минздраве.
Сообщается, что областными управлениями здравоохранения и онкологическими центрами осуществляется мониторинг ситуации.
Для удобства пациентов и получения необходимой информации работает сall-центр с номером 8 (7172) 570 950, позвонив на который можно оставить обращения по вопросам доступности и качества онкологической помощи, в том числе сообщить о случаях отказа в лечении и помощи", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что страдающие от рака казахстанцы могут остаться без лекарств.
17.07.2024, 09:24 24976
Минздрав РК пересмотрит механизм ценообразования на лекарства
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК пересматривает механизм ценообразования лекарственных средств с учетом интересов пациентов, государства и производителей. Внедряются изменения в оценке качества и отборе лекарств по риск-ориентированному подходу и в порядке ввоза фармацевтической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Создана межведомственная комиссия по развитию фармацевтической и медицинской промышленности, включающая представителей государственных органов, НПП РК "Атамекен", неправительственных организаций и бизнес-сообщества. В марте 2024 года был создан профильный департамент, ответственный за разработку стратегических предложений.
Для повышения эффективности закупок единый дистрибьютор внедрил информационную систему, автоматизирующую планирование и распределение товаров с учетом сроков годности. Это снизит количество списанных препаратов.
Деятельность единого дистрибьютора будет направлена на заключение прямых договоров с производителями, что позволит снизить цены на лекарства за счет исключения посредников.
Внутреннее расследование выявило системные недостатки и отсутствие должного контроля, в результате чего были освобождены от должностей ключевые руководители ответственных подразделений министерства и его подведомственных организаций. Принимаемые меры направлены на обеспечение населения Казахстана безопасными и качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также на поддержку отечественных производителей", - отметили в Минздраве.
Напомним, что в первом квартале 2024 года Высшая аудиторская палата РК провела аудит деятельности Министерства здравоохранения РК и его подведомственных организаций за 2022-2023 годы, выявив ряд системных недостатков в законодательстве, регулирующем ценообразование, закупки, логистику, инспекции и оценку безопасности лекарств и медицинских изделий. Для устранения нарушений была разработана и утверждена дорожная карта.
Как сообщалось ранее, незарегистрированные лекарства в РК продают с наценкой до 2000%. Доля отечественных лекарств на рынке составляет 18%.
16.07.2024, 19:33 28241
Страдающие от рака казахстанцы могут остаться без лекарств
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С ноября 2023 года в рамках утвержденного "Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы" общественный фонд "Қазақстан халқына" обеспечивает граждан с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями 15 современными таргетными лекарствами до их включения в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).
28 декабря 2023 года приказом министра здравоохранения № 176 в ГОБМП вошли шесть препаратов из 15, которые ранее обеспечивались общественным фондом "Қазақстан халқына".
Регистрация приказа в органах юстиции предполагает, что до его введения в действие государственные органы должны проработать все необходимые механизмы, связанные с его реализацией", - сообщили в фонде.
Общественный фонд "Қазақстан халқына" многократно обращался в Министерство здравоохранения, но так и не получил ответов на свои запросы о механизмах и сроках начала реализации приказа и во избежание наступления критических последствий в виде прерывания терапии продолжал обеспечивать граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, вышеперечисленными шестью препаратами.
По окончании шестимесячного периода в фонд поступили и продолжают поступать обращения от местных исполнительных органов, в которых они выражают неготовность обеспечивать онкопациентов шестью лекарственными средствами до конца текущего года", - сообщили в фонде.
Для поддержки непрерывного лечения фонд "Қазақстан халқына" купил препараты еще на два месяца, то есть до конца августа 2024 года.
Министерство здравоохранения, областные управления здравоохранения и онкологические центры уведомлены о необходимости принять меры для бесперебойного обеспечения граждан с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями в соответствии с нормативно-правовыми актами нашей страны. Общественный фонд "Қазақстан халқына" обратился к депутатам мажилиса с просьбой взять на контроль вопрос исполнения приказа самим Министерством здравоохранения и местными исполнительными органами", - добавили в фонде.
Ранее сообщалось, что в Казахстане растет заболеваемость раком. Ежегодно от рака в стране умирают 13 тыс. человек.
Грубейшие нарушения прав и интересов граждан с онкологическими заболеваниями выявили прокуроры в Северо-Казахстанской области.
14.07.2024, 14:11 38966
Заговор пожилых жаворонков - российский сомнолог о переводе часов в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Медицинский психолог и член рабочей группы по рассмотрению петиции за отмену перевода времени Евгений Ян опубликовал интервью с ведущим экспертом-сомнологом из РФ.
Вслед за ведущим хронобиологом из США ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов отметил, что часть людей испытывает реальные симптомы последствия перевода времени, у части людей может сработать эффект ноцебо.
На примере Астаны, если солнце встает в 04.00, светать начинает в 03.00 - свет попадает на сетчатку глаза, подавляя секрецию мелатонина, даже через закрытые веки, и организм просыпается. Лучше сдвинуть рассвет на час-два позже. Некоторые исследования говорят, что ночью и днем меняется магнитное поле, что может также подавать сигнал организму о том, что пора вставать", - говорит эксперт.
Вторая проблема - раньше начинает темнеть, и люди недополучают световых часов и витамина D. При недостатке солнечного света в темное время года может развиваться сезонное аффективное расстройство - сезонная депрессия.
По словам Романа Бузунова, желательно, чтобы восход солнца случался хотя бы в пять, а то и в шесть.
Глядя на список городов со временем восхода и заката, желательно сдвинуть на час или, может быть, на два попозже, нужна дискуссия по этому вопросу. Если сдвинуть рассвет, наши внутренние биологические и астрономические часы будут совпадать", - говорит эксперт.
Говоря про естественное время, эксперт отметил, что хорошо бы вставать с рассветом.
Но давайте тогда просто восход сделаем в 06.00, а не в три часа, и не надо будет вставать ночью", - сказал сомнолог.
Профессор говорит про то, что есть люди-совы и подростки, у которых биологические часы сдвинуты на более позднее время. Он в шутку называет то, что произошло в Казахстане, "заговор пожилых жаворонков".
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. Как показал опрос, проведенный агентством Kazakhstan Today, большинство респондентов (61%) против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. Сейчас ее рассматривает рабочая комиссия. Авторы петиции требуют вернуть прежнее время, ссылаясь на то, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Кроме того, с переводом времени сократился световой день. В комментариях к петиции казахстанцы высказывают недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстане о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Члены рабочей группы по петиции "Вернем время назад" выступили с обращением, в котором в очередной раз раскритиковали принятое решение правительства и привели доводы в пользу возврата прежних часовых поясов.
04.07.2024, 19:47 63626
Подписано соглашение о создании казахстанско-китайского научно-образовательного центра
Фото: НАН РК
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Алматы. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Национальной академией наук РК при президенте Казахстана и Шэньчжэньским университетом по созданию казахстанско-китайского научно-образовательного центра, сообщает пресс-служба НАН РК.
В рамках соглашения также подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между Национальной академией наук РК, Шэньчжэньским университетом и Казахским национальным медицинским университетом имени С.Д. Асфендиярова.
Как отметил исполнительный декан медицинского факультета Шэньчжэньского университета профессор Синчжи (Ксавьер) Сюй, создание совместной лаборатории станет важным шагом в развитии научно-исследовательских проектов и откроет новые возможности для обмена знаниями и технологиями.
Мы уверены, что это сотрудничество будет способствовать реализации множества перспективных инициатив и проектов, которые принесут пользу как Казахстану, так и Китаю", - подчеркнул профессор Синчжи (Ксавьер) Сюй.
В рамках соглашения будет создана шэньчжэньско-алматинская передовая лаборатория медицинских наук. Направления сотрудничества будут охватывать разработку лекарственных препаратов, изучение нестабильности генома и опухолевого генеза, инфекционного иммунитета и воспаления, также разработку медицинского оборудования. Первый предложенный совместный исследовательский проект - "Мультицелевой дизайн новых лекарственных кандидатов на основе фитосырья". Создание совместной лаборатории планируется начать в этом году.
Одна часть лаборатории будет находится в КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова, а вторая в Шэньчжэньском университете. Этот центр станет уникальным. Программа предполагает стажировки от 3 месяцев до 1 года в стенах Шэньчжэньского университете. Будет реализована программа академической мобильности, мы будем обмениваться преподавателями и, конечно же, проводить научные исследования по различным направлениям", - рассказала и.о. президента НАН РК при президенте РК Ляззат Ералиева.
Создание совместной лаборатории станет новым этапом развития научного направления в медицине и здравоохранении и откроет новые возможности для обмена знаниями и технологиями.
Шэньчжэньский университет (SZU) Китая основан в 1983 году и в 2024 году занимает 187-е место в мировом рейтинге USNews. В университете работает лауреат Нобелевской премии, члены академии наук Китая, США, Канады и Великобритании.
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