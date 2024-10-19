18.10.2024, 12:50 4346
Введение Face ID в поликлиниках: в Минздраве заявили о снижении количества приписок
Фото: pixabay.com
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан заявили, что внедренные в поликлиниках в пилотном режиме цифровые механизмы по идентификации пациентов позволили снизить возможность приписок медицинских услуг.
До конца этого года пилотный проект покажет результаты в Астане, а с 1 января планируется масштабировать поэтапно на всю республику. Это станет эффективным инструментом, который позволит снизить приписки. Система биометрической идентификации обеспечит точную фиксацию оказанных услуг, что сделает невозможными фальшивые отчеты о визитах пациентов, и, соответственно, предотвратит нецелевое расходование как бюджетных средств, так и взносов застрахованных граждан", - отметили в министерстве.
По данным ведомства, механизм подтверждения посещения специалиста на сегодня реализован на 37 медицинских объектах столицы с привлечением более 600 специалистов.
При этом из 49 265 пациентов, побывавших на приеме у врача в поликлиниках, 85% прошли идентификацию с помощью механизмов Face ID и сервис "Цифровой документ". Как и ожидалось ранее, с момента внедрения системы идентификации пациентов, общее количество оказанных медицинских услуг, предварительно, снизилось на 24,5%, особенно входящих в топ-20. Окончательные результаты можно будет оценить по итогам пилотного проекта", - добавили в Минздраве.
Напомним, более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге выявил ФСМС.
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11.10.2024, 20:50 21286
В Казахстане более 1600 подростков родили в 2024 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 11 октября, за круглым столом в СЦК эксперты обсудили меры для улучшения здоровья подростков и женщин фертильного возраста.
С целью укрепления и сохранения репродуктивного здоровья подростков, развития детской гинекологии обучены 43 детских гинеколога, на базе клинико-диагностических отделений перинатальных центров мы развернули кабинеты для консультации семей и девочек, подростков с гинекологической патологией и для жителей села. Для сохранения здоровья и обеспечения благоприятных условий подросткам и молодежи в стране функционируют 141 молодежный центр здоровья. Там оказывают конфиденциальные, анонимные услуги мультидисциплинарные группы специалистов: акушер-гинекологов, урологов, психологов, профилактическую помощь детям и молодежи по поводу сохранения и укрепления репродуктивного здоровья", - отметила директор департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова.
При этом по итогам девяти месяцев 2023 года прошло 2288 родов среди подростков до 18 лет и 385 абортов, в 2024 году - 1 651, абортов - 257. Как отметила руководитель управления охраны здоровья матерей Шакизат Халыкова, самая ранняя беременность в Казахстане - до 14 лет, в 2023 году было зарегистрировано девять таких беременностей. В 2024 году - шесть случаев известно из информационных систем.
Всего на учете по беременности сегодня по стране состоит около 270 тыс. беременных. Из них встали на учет в рекомендуемые ранние сроки до 10 недель 61%. 2 года назад их было меньше 40%.
Ранее уполномоченный по правам детей Казахстана Динара Закиева, подводя итоги изучения реализации норм закона и анализа системы защиты детей в Туркестанской области, рассказала о жутких случаях обращения с несовершеннолетними в регионе. Омбудсмен рассказала о суицидах и беременностях после изнасилования.
10.10.2024, 20:29 26271
Казахстанцы стали реже болеть ОРВИ
Фото: pixabay.com
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 10 октября, во время брифинга в СЦК главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова проинформировала о текущей эпидемиологической ситуации в стране, сообщает пресс-служба Минздрава.
В сентябре в республике зарегистрировано 544 368 случаев ОРВИ, в сравнении с сентябрем 2023 года отмечается снижение на 27%. За последнюю неделю в республике зарегистрировано 171 532 случая ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение случаев ОРВИ на 9%. Случаев гриппа не зарегистрировано.
Как отметила Сархат Бейсенова, помимо гриппа в Казахстане циркулируют и не гриппозные вирусы, на которые в сентябре исследовано 388 проб. В 137 пробах установлен положительный результат: риновирус, бокавирус, парагрипп, аденовирус, РС вирус и другие.
В предстоящий эпидемический сезон по данным ВОЗ будут актуальны три штамма вируса - A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины на 2024/2025 эпидсезон.
В 2024 году на бюджетные средства закуплено 2 млн 207 тысяч доз вакцины "ГРИППОЛ +", производства Россия. Это позволит охватить 11% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ - не менее 10%. Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. На сегодня привито против гриппа 769 тысяч человек. За счет средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения.
В свою очередь председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Сархат Бейсенова заявила, что в Казахстане эпидситуация по коронавирусу на сегодняшний день стабильная. С начала 2024 года в стране зарегистрировано 1700 случаев коронавируса, летальных случаев нет.
Напомним, с 15 сентября началась вакцинация населения против гриппа. Получить вакцину на бесплатной основе могут медицинские работники, лица, относящиеся к группам риска, состоящие на диспансерном учете, контингент домов престарелых и детских домов.
10.10.2024, 08:44 28641
В Казахстане против ВПЧ вакцинировали более 22 тысяч девочек
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С середины сентября в Казахстане стартовала общенациональная вакцинация девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ), основного вызывающего фактора рака шейки матки. Об этом сообщили в Минздраве РК.
По результатам ежедневного мониторинга вакцинации против ВПЧ на сегодняшний день по республике привито 22,2 тыс. детей, из них в возрасте 11 лет - 14 тыс. детей, 12-13 лет - 8,2 тыс. детей", - говорится в сообщении.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК от 17 сентября, в плановом порядке вакцинации подлежат девочки в возрасте 11 лет. Также будет проведена наверстывающая иммунизация для девочек от 12 до 13 лет включительно. Это важное мероприятие призвано снизить распространенность опасной инфекции в стране и уменьшить риск возникновения онкологических заболеваний.
В настоящее время в рамках иммунизации вакцинируются школьницы соответствующего возраста. Прививки проводятся в медицинских кабинетах школ и поликлиниках после получения информированного согласия родителей или законных представителей.
По данным Минздрава РК, рак шейки матки является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов в Казахстане и второй по частоте причиной смерти женщин в возрасте от 25 до 44 лет. Ежегодно в стране регистрируется около 1900 новых случаев этого заболевания.
Научные исследования доказали, что основной причиной рака шейки матки является инфицирование ВПЧ. Вакцина против ВПЧ доказала свою эффективность и безопасность на международном уровне.
Сегодня вакцина против ВПЧ используется в 135 странах мира. Распространенность ВПЧ среди женщин снизилась на 90% благодаря вакцинации в ряде стран.
04.10.2024, 20:04 46056
В ЗКО четырехлетняя девочка умерла в больнице спустя четыре дня после операции
Причина смерти будет известна через две недели
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Уральск. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 25 сентября четырехлетняя девочка поступила в ЛОР-отделение областной многопрофильной больницы. Ее мама жаловалась, что у дочки было затрудненное дыхание через нос, частые простудные заболевания, храп по ночам, частые ангины, ночное апноэ, сообщает портал "Мой город".
На следующий день маленькую пациентку прооперировали. Спустя четыре дня у ребенка началось обильное кровотечение и рвота с кровяными сгустками.
30 сентября в 00.35 девочка поступила в операционный блок с признаками продолжающегося кровотечения из ротовой полости. Ей произвели санацию ротовой полости и верхних дыхательных путей. В 00.40 у нее остановилось сердце. Ей провели реанимационные мероприятия, но безуспешно", - пояснили в управлении здравоохранения региона.
В облздраве отметили, что причина смерти будет известна через две недели, когда появятся результаты вскрытия.
30.09.2024, 13:31 62471
Правила оказания медпомощи пациентам с хроническими заболеваниями изменились в Казахстане
Фото: Pexels.com
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Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения изменило правила оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями.
Изменения касаются периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований.
В новой редакции говорится, что динамическое наблюдение лиц с хроническими заболеваниями осуществляют специалисты ПМСП и профильные специалисты в рамках ГОБМП или в системе ОСМС для предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и проведения медицинской реабилитации в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, независимо от форм собственности по месту прикрепления к субъектам здравоохранения.
В число специалистов, осуществляющих динамическое наблюдение, входят врач ПМСП/профильный специалист, медсестра, социальный работник, психолог.
По представлению врача ПМСП или профильного специалиста МДГ не реже одного раза в квартал рассматривает пациентов с осложненным или атипичным течением хронического заболевания для определения дальнейшей тактики наблюдения и лечения", - говорится в документе.
При наличии показаний (ухудшение клинической картины, отрицательная динамика по лабораторным показателям, изменения в инструментальных обследованиях) обследование лиц с хроническими заболеваниями, подлежащих динамическому наблюдению, проводится свыше минимального объема и кратности диагностических исследований.
При этом лица с хроническими заболеваниями, подлежащие динамическому наблюдению, обеспечиваются лекарственными средствами в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО).
В документе также подробно расписано, как проходит осмотр у врача или планового специалиста, критерии отбора пациентов для динамического наблюдения в рамках программы управления заболеваниями (ПУЗ) и т.д.
Приказ вступит в силу с 8 октября 2024 года.
Ранее Минздрав изменил правила оказания скорой медицинской помощи в Казахстане, а также сократил количество бюджетных средств на лечение тяжелых больных, за что подвергся критике депутатов.
27.09.2024, 21:01 73481
В Казахстане привито против гриппа более 26 тысяч человек
Закуплено - 2 207 752 дозы вакцины "ГРИППОЛ +"
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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 сентября началась вакцинация населения против гриппа. Для вакцинации против гриппа подлежащего населения закуплено - 2 207 752 дозы вакцины "ГРИППОЛ +" производства России, сообщает пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
Получить вакцину на бесплатной основе могут медицинские работники, лица, относящиеся к группам риска, состоящие на диспансерном учете, контингент домов престарелых и детских домов.
В республике привито против гриппа более 26 тысяч человек, вакцинация продолжается.
Ранее сообщалось, что в Алматы с начала года зарегистрировано 20 544 случая ОРВИ, это на 22% ниже, чем в прошлом году, когда были зафиксированы 25 326 случаев заболевания.
26.09.2024, 14:57 83036
Министр здравоохранения: скорая помощь для населения остается доступной в режиме 24/7
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова дала пояснения по проекту поправок в правила работы службы скорой помощи.
Нет нормы об ограничении услуг скорой помощи, оказываемых населению на круглосуточной основе. Подчеркиваю, скорая помощь для населения по-прежнему остается доступной в режиме 24/7 по номеру 103", - написала Альназарова на своей странице в соцсетях.
Она подчеркнула, что изменения касаются бригад, создаваемых при поликлиниках в целях повышения оперативности и качества обслуживания вызовов.
Принято решение увеличить количество мобильных бригад. Кроме того, в случае необходимости медицинской помощи детскому населению выезд будет осуществляться с участием педиатра, а взрослому населению - профильных специалистов", - уточнила министр.
По ее словам, ранее одна бригада ПМСП обслуживала 35 тыс. человек, по новым правилам - 25 тыс. Работа мобильных бригад будет синхронизирована с часами работы поликлинических организаций.
После 20.00 и в выходные дни - обслуживание вызовов будет проводиться бригадами скорой помощи. Данная норма будет способствовать снижению длительного ожидания службы скорой помощи, и у населения нет никаких препятствий для вызовов скорой помощи по номеру 103", - добавила глава Минздрава.
Ранее сообщалось, что правила оказания скорой медицинской помощи изменятся в Казахстане. В новых правилах предлагают исключить вызов четвертой категории срочности из компетенции скорой помощи и передать его мобильной бригаде в поликлинику.
Позже в Минздраве пояснили, что в вечернее, ночное время и в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи.
26.09.2024, 08:23 84181
В Минздраве разъяснили проект изменений в правила оказания скорой помощи
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Казахстана разъяснили проект приказа о внесении изменений в правила оказания скорой медицинской помощи.
Как и прежде, позвонив по номеру 103, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова. В то же время для улучшения оперативности к обслуживанию вызовов IV категории срочности в рабочее время будут привлекаться мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи", - сообщила официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева.
По ее словам, в вечернее и ночное время, а также в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи.
Таким образом, для граждан ничего не поменяется, ни один вызов не останется без внимания, а оперативность и качество обслуживания пациентов только улучшится", - подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что правила оказания скорой медицинской помощи изменятся в Казахстане. В новых правилах предлагают исключить вызов четвертой категории срочности из компетенции скорой помощи и передать его мобильной бригаде в поликлинику.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?