Введение Face ID в поликлиниках: в Минздраве заявили о снижении количества приписок

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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 10 октября, во время брифинга в СЦК главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова проинформировала о текущей эпидемиологической ситуации в стране, сообщает пресс-служба Минздрава.





В сентябре в республике зарегистрировано 544 368 случаев ОРВИ, в сравнении с сентябрем 2023 года отмечается снижение на 27%. За последнюю неделю в республике зарегистрировано 171 532 случая ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение случаев ОРВИ на 9%. Случаев гриппа не зарегистрировано.





Как отметила Сархат Бейсенова, помимо гриппа в Казахстане циркулируют и не гриппозные вирусы, на которые в сентябре исследовано 388 проб. В 137 пробах установлен положительный результат: риновирус, бокавирус, парагрипп, аденовирус, РС вирус и другие.





В предстоящий эпидемический сезон по данным ВОЗ будут актуальны три штамма вируса - A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины на 2024/2025 эпидсезон.





В 2024 году на бюджетные средства закуплено 2 млн 207 тысяч доз вакцины "ГРИППОЛ +", производства Россия. Это позволит охватить 11% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ - не менее 10%. Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. На сегодня привито против гриппа 769 тысяч человек. За счет средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения.





В свою очередь председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Сархат Бейсенова заявила, что в Казахстане эпидситуация по коронавирусу на сегодняшний день стабильная. С начала 2024 года в стране зарегистрировано 1700 случаев коронавируса, летальных случаев нет.



