Грузоперевозки Казахстана с Китаем с начала года выросли на 12,4%

Фото: primeminister.kz

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Урумчи. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе III межрегионального форума "Казахстан - Китай" в Урумчи подписан ряд документов о сотрудничестве на $629 млн. Об этом сообщила пресс-служба правительства РК.





В рамках форума были подписаны 17 документов на $629,1 млн. Среди крупнейших: соглашения между Алматинской областью и ОАО "TBEA" о строительстве и модернизации 10 подстанций и линий электропередачи, о строительстве завода по производству электрического оборудования, три контракта на поставку подсолнечного масла, договор между ТОО "Qazaq Camel" и Xinjang Huaken Dairy Group Co ltd о поставках сухого верблюжьего молока и другие.





Кроме того, в Урумчи проходила международная выставка "ЭКСПО Китай - Евразия". Это восьмая по счету профессиональная бренд-выставка, ориентированная на рынок. Казахстанский павильон площадью 260 квадратных метров стал самым крупным среди гостевых на "ЭКСПО Китай - Евразия". Здесь разместились экспортные товары 42 отечественных компаний. РК представила преимущественно продукты питания.





Как отметил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин, Китай стоит на четвертом месте по объему инвестиций в Казахстан. Между Казахстаном и Китаем созданы все условия для интенсивного межрегионального взаимодействия. В то же время есть большой потенциал для новых возможностей инвестиционного сотрудничества.





Он подчеркнул, что новая страница "золотого 30-летия" отношений между Китаем и Казахстаном ставит новые амбициозные цели. Одна из них - доведение взаимного товарооборота до $100 млрд.