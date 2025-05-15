Имущество на 900 млн тенге возвращено государству в Кызылординской области

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Кызылорда. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области в доход государства переданы полигон по переработке твердых бытовых отходов и земельные участки, сообщает областная прокуратура.





Как рассказали в прокуратуре, полигон по переработке твердых бытовых отходов местным акиматом был передан в доверительное управление предпринимателю на 15 лет. Однако управляющий не выполнил договорные обязательства по представлению отчетности, выплате государству 50% процентов от заработанной прибыли в качестве вознаграждения и части чистого дохода. При этом акимат не контролировал исполнение этих обязательств.





По результатам внесенного акта надзора полигон стоимостью 700 млн тенге и 16 земельных участков в размере 326 га стоимостью 210 млн тенге были возвращены государству.



