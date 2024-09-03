Инфляция снизилась, а товары и услуги подорожали в Казахстане - Нацстат

Цены на платные услуги повысились на 13,6%, непродовольственные товары - на 7,7%, продовольственные товары - на 5,5%

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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Месячный уровень инфляции в Казахстане в августе 2024 года замедлился и составил 0,6%, - Месячный уровень инфляции в Казахстане в августе 2024 года замедлился и составил 0,6%, сообщает Бюро национальной статистики.





Цены на платные услуги повысились на 1,1%, непродовольственные товары - на 0,8%. Индекс цен на продовольственные товары составил 100%", - говорится в информации.





В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на водоотведение - на 1,6%, холодную воду - на 0,9%. Проезд городским автобусом подорожал на 9,3%, такси - на 1,8%. Повышение цен отмечено на аренду жилья на 1,4%.





Среди непродовольственных товаров прирост цен на школьные рюкзаки составил 4,7%, детскую одежду - 1,8%, детскую обувь - 1,3%, канцелярские товары - 1,1%.





Также на 1,7% подорожал сжиженный газ в баллонах.





Из продуктов питания цены на апельсины выросли на 4,2%, подсолнечное масло, капусту - по 2,2%, лук репчатый - на 1,9%. Снижение цен отмечено на виноград на 10%, перец сладкий - на 8,6%, помидоры - на 7,8%, огурцы - на 6,1%, крупу гречневую - на 3,6%, свеклу - на 3,2%", - сообщает БНС.





Также на 28,3% подорожали бананы, помидоры - на 24,9%, огурцы, масло оливковое - по 21,6%, виноград - на 21,2%.





В то же время в стране подешевела капуста - на 27,6%, крупа гречневая - на 23,4%, масло подсолнечное - на 17,2%, лук репчатый - на 14,2%.





Цены на продовольственные товары больше всех выросли в области Абай - на 0,6%, на непродовольственные товары - в Туркестанской области, на 1,7%, на платные услуги - в Алматы, на 2,2%.





БНС РК





Инфляция в августе в годовом исчислении составила 8,4%. Цены на платные услуги повысились на 13,6%, непродовольственные товары - на 7,7%, продовольственные товары - на 5,5%", - пишет ведомство.





За год существенно выросли в цене коммунальные услуги.





Цены на отопление поднялись на 33%, вывоз мусора - на 23,5%, водоотведение - на 22,9%, электроэнергию - на 22,8%, холодную воду - на 21,9% горячую воду - на 20,2%.





Также существенно подорожали услуги здравоохранения - на 12% и связи - на 14,9%.





Более всего подорожали лекарства.





Цены на ацетилсалициловую кислоту возросли на 58,5%, активированный уголь - на 30,4%, хилак форте - на 24,3%, парацетамол - на 20,1%", - говорится в отчете.



