Инфляция в ЕАЭС в 2022 году составила более 12%

Фото: primeminister.kz

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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы расширения сотрудничества в аграрной и транспортно-логистической сферах обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и министр сельского хозяйства Ирана Сейед Джавад Садати Неджад. Об этом сообщила пресс-служба - Перспективы расширения сотрудничества в аграрной и транспортно-логистической сферах обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и министр сельского хозяйства Ирана Сейед Джавад Садати Неджад. Об этом сообщила пресс-служба правительства





Премьер-министр отметил, что за январь-ноябрь 2022 года товарооборот между странами вырос более чем на 20% и составил почти $500 млн. Вместе с тем в целях дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли Казахстан готов дополнительно поставлять на рынок Ирана 75 товарных позиций на сумму около $250 млн.





Особо перспективным видится наращивание оборота по сельхозпродукции, доля которой во взаимной торговле составляет почти 80%. У наших стран имеется возможность для увеличения товарооборота продукции АПК до $1 млрд", - сказал Алихан Смаилов.





В целом, по его словам, правительство Казахстана настроено на активную работу для достижения задачи по увеличению общего объема торговли до $3 млрд, поставленной главами двух стран.





Алихан Смаилов подчеркнул, что одним из ключевых направлений взаимодействия также является транспортно-логистическая сфера. В данном контексте особое значение имеет коридор Север - Юг.





Принятие совместных мер по наращиванию транспортных мощностей данного маршрута, в частности подписание и реализация дорожной карты по устранению "узких мест", уже в ближайшей перспективе может значительно увеличить объемы грузоперевозок", - отметил он.





По его словам, реализация дорожной карты позволит к 2025 году увеличить пропускную способность коридора до 10 млн тонн в год.





В свою очередь Сейед Джавад Садати Неджад отметил высокую продуктивность прошедшего накануне 18-го заседания казахстанско-иранской межправительственной комиссии, по итогам которого стороны пришли ко многим взаимовыгодным договоренностям.





Кроме того, он обозначил важность дальнейшего развития железнодорожной сети и морской инфраструктуры для наращивания объемов торговли и грузоперевозок, а также заявил о готовности Ирана расширять поставки цитрусовой продукции в Казахстан.





Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, руководители других ведомств, а также представители дипломатических кругов и парламента Ирана.