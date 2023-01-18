17.01.2023, 16:11 3311
В Казахстане ускорилась годовая инфляция - Нацбанк
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре 2022 года годовая инфляция в Казахстане ускорилась, составив 20,3% (в ноябре - 19,6%), сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Игорь Осипов.
В разрезе регионов инфляция ускорилась в 19 регионах, а в 1 регионе (Алматинская область) - замедлилась. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области, в Астане и Акмолинской области", - говорится в комментарии представителя Нацбанка.
Цены на продовольственные товары в декабре выросли на 25,3% (в ноябре - 24,1%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (31,6%), а минимальный - в Алматинской области (23,6%).
Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 19,4% (в ноябре - 18,6%). Максимальное значение зафиксировано в Астане (30,5%), минимальное - в Алматинской области (15,3%).
Цены на платные услуги в декабре сохранили значение на уровне 14,1%, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Мангистауской области (17,8%), значительно ниже - в Туркестанской области (11,4%).
В декабре 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,2%, что значительно выше среднего значения декабрьской инфляции за последние 5 лет.
Ранее сообщалось, что за год курс тенге ослаб по отношению к доллару на 7,1%.
Несмотря на рост инфляции, в январе Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%.
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16.01.2023, 16:48 9156
Денонсацию соглашения с Россией о конвертации рубля и тенге прокомментировали в Нацбанке
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном банке Республики Казахстан прокомментировали денонсацию соглашения с Россией о конвертации рубля и тенге.
Нормы соглашения между правительством Российской Федерации, Банком России и правительством Республики Казахстан, Национальным банком Республики Казахстан о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахского тенге (Москва, 20 января 1995 года) утратили свою актуальность. Все предусмотренные указанным соглашением мероприятия были осуществлены в полном объеме", - заявили в пресс-службе Нацбанка.
Отмечается, что мероприятия, осуществление которых рассчитано на долгосрочную перспективу, были в порядке преемственности и совершенствования учтены в комплексе последующих международных договоров по мере становления Таможенного союза, единого экономического пространства, ЕврАзЭС, ЕАЭС, а также совершенствования законодательства в государствах сторон.
Как было указано, условия денонсируемого соглашения реализованы. Более того, в порядке преемственности и совершенствования нормы соглашения нашли отражение в комплексе последующих международных договоров по мере становления Таможенного Союза, ЕЭП, ЕврАзЭС, ЕАЭС, а также совершенствования законодательства в государствах сторон", - отметили в Нацбане.
В пресс-службе также отметили, что вопрос денонсации международных договоров урегулирован законом РК "О международных договорах Республики Казахстан".
Это техническая процедура, необходимая для прекращения действия международных соглашений, потерявших свою актуальность, по итогам проведенной инвентаризации международной договорной базы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что банкам разрешили разовый вывоз из Казахстана наличных рублей.
13.01.2023, 16:14 24041
Налог на доход с продажи по завышенной цене криптовалюты ввели в Казахстане
Фото: unsplash.com
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2023 года введен налог в размере 10% на доход, полученный при продаже цифровых активов (например, криптовалюты) по более высокой цене.
Начиная с 01.01.2023 года если возникает доход от прироста стоимости при реализации цифровых активов, то такой доход облагается индивидуальным подоходным налогом. Ранее такая норма отсутствовала", - прокомментировали поправки в Налоговый кодекс в Комитете госдоходов.
Также расширен перечень налоговых льгот по индивидуальному подоходному налогу.
Теперь не рассматриваются в качестве дохода физического лица:
- компенсационные выплаты работникам в случаях, когда их работа протекает в пути, имеет разъездной характер, связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков в пределах норм, установленных коллективным, трудовым договорами и (или) актом работодателя (вводится ретроспективно с 01.01.2018 года);
- стоимость выданной работнику форменной одежды, если законодательством установлена обязанность по ее ношению и обеспечению работодателем (вводится с 01.01.2023 года);
- сумма вознаграждения лица, сообщившего о фактах нарушения применения контрольно-кассовой машины и оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, в случае подтверждения такого факта (вводится с 01.01.2023 года).
Корректировка дохода производится по следующим доходам:
- доходы от прироста стоимости при реализации паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (вводится с 01.01.2022 года);
- доходы в виде субсидий из средств бюджета для оплаты за арендованное жилье в частном жилищном фонде (вводится с 01.01.2022 года);
- компенсация (премия) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте (тенге) (действует с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года).
Также с 1 января при реализации недвижимого имущества в случае наследования прав одним из супругов на данное недвижимое имущество предусмотрен период нахождения на праве собственности у одного из супругов. Теперь датой регистрации будет считаться дата регистрации права общей совместной собственности супругов на такое имущество, сообщили в комитете.
Напомним, вчера депутаты мажилиса инициировали дополнительные поправки в Налоговый кодекс, согласно которым планируется повысить размер государственной пошлины за повторную выдачу утерянного удостоверения личности.
13.01.2023, 14:07 25156
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% Дополнено
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.
Инфляция формируется в соответствии с ожиданиями Национального банка. Месячная динамика инфляции третий месяц подряд демонстрирует замедление, составив 1,2% в декабре 2022 года (с 1,8% в сентябре 2022 года). Однако, несмотря на снижение, она все еще остается высокой, существенно превышая среднегодовые значения (в среднем в декабре за последние 5 лет - 0,7%)", - говорится в сообщении Нацбанка.
По итогам 2022 года годовое значение инфляции составило 20,3%, сформировавшись в границах прогнозного диапазона 20-21%. В составе годовой инфляции наибольший рост продолжают демонстрировать цены продовольственных и непродовольственных товаров. Инфляция платных услуг осталась неизменной при снижении стоимости арендной платы за благоустроенное жилье и подавленном росте цен на регулируемые услуги. Вместе с тем устойчивая часть инфляции по-прежнему остается высокой, свидетельствуя о сохранении проинфляционной среды.
Инфляционные ожидания продолжают демонстрировать ускорение. В декабре их значение обновило максимумы с момента ведения опроса, составив 21,3%. Рост инфляционных ожиданий населения связывается с изменением цен на продукты питания, внешними событиями и изменениями цен на ГСМ. Высокие и нестабильные инфляционные ожидания могут явиться фактором более сильного роста инфляции и более медленного ее снижения в будущем", - сообщается на сайте.
Внешние цены в целом формируются согласно условиям базового сценария. Происходит ослабление внешнего инфляционного фона в соответствии с риторикой предыдущего решения. При повсеместном ужесточении денежно-кредитных условий отмечается начало замедления инфляционных процессов во многих странах, в том числе в странах - торговых партнерах. Вкупе с ожидаемым плавным снижением мировых цен на продовольствие это будет оказывать понижательное воздействие на инфляцию в Казахстане. Цены на нефть формируются немного ниже, чем заложенный по базовому сценарию уровень 90 долларов США за баррель в среднем в 2023 году.
По итогам января-декабря 2022 года темп роста ВВП составил 3,1%. Отмечается рост потребительского импорта, стабильная динамика розничного товарооборота и продолжающееся увеличение объемов потребительского кредитования. При этом проинфляционные риски сохраняются. Перестройка структуры торговли при высоких и нестабильных инфляционных ожиданиях, сохранение повышенной продовольственной инфляции, отложенная инфляция на регулируемые товары и услуги после периода административного регулирования, а также высокая неопределенность относительно продолжающегося военного конфликта на Украине являются ключевыми рисками для инфляции. Существенную неопределенность относительно траектории цен на нефть и экономического роста вносят ситуация с внешним спросом на фоне рисков рецессии в мире, а также логистические условия.
Учитывая, что фактическая инфляция складывается в соответствии с базовым сценарием, и принимая во внимание сложившийся баланс рисков, Национальный банк придерживается предыдущего заявления о близости к окончанию цикла повышения базовой ставки. Потенциал дальнейшего повышения базовой ставки ограничен. В то же время, учитывая сохраняющиеся проинфляционные риски и для предупреждения заякорения инфляционных ожиданий на высоких уровнях, требуется поддержание базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени", - отметили в Нацбанке.
Дополнение. 13.01.2023, 16.35
Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов отметил, что повышение годовой инфляции в декабре 2022 года уже было учтено при предыдущем решении. В этой связи, как и ожидалось, пересмотр базовой ставки на последнем заседании Комитета по денежно-кредитной политике не потребовался.
Однако мы видим, что сегодняшний баланс рисков все еще смещен в сторону сохранения высокой инфляции", - сказал глава Нацбанка.
По его словам, все еще вызывают опасения устойчивая часть инфляции и растущие инфляционные ожидания, обновившие исторический максимум. Также продолжается негативное влияние перестройки логистических цепочек на экономику.
Наша основная задача сейчас - добиться устойчивой снижающейся траектории инфляции и закрепить ее", - сказал Пирматов.
Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 24 февраля 2023 года в 12.00 по времени Астаны.
Ранее в Нацбанке сообщили, что инфляционные процессы в Казахстане продолжают ускоряться. В ноябре 2022 года годовая инфляция ускорилась до 19,6% на фоне роста цен на все основные компоненты инфляции. Наибольший вклад в ускорение общей инфляции продолжают вносить цены на продовольственные товары.
В декабре Нацбанк повысил базовую ставку до 16,75% годовых.
Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе", - сообщили тогда в пресс-службе главного финрегулятора страны.
10.01.2023, 09:40 41291
Срок подачи заявки на выплату компенсации по тенговым депозитам продлили в Казахстане
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство приняло поправки в постановление об утверждении правил выплаты компенсации по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте.
Выплата компенсации (премии) осуществляется депозиторам (вкладчикам), подтвердившим свое согласие в соответствии с настоящим пунктом правил не позднее 10 февраля 2023 года посредством заявления. В случае смерти депозитора (вкладчика) при предоставлении подтверждающих документов о смерти до 10 февраля 2023 года подача заявления для выплаты компенсации (премии) не требуется", - говорится в документе.
Выплата компенсации не осуществляется по вкладам до востребования, условным вкладам и текущим банковским счетам.
Выплата компенсации вкладчику осуществляется на сумму денег на компенсируемом депозите, действовавшем по состоянию на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, в пределах 20 млн тенге в каждом банке-участнике. При наличии у депозитора более одного компенсируемого депозита в одном банке-участнике выплата компенсации осуществляется на общую сумму денег в пределах 20 млн тенге на компенсируемых депозитах в таком банке-участнике.
При выплате компенсации наследнику и наличии у наследника вклада в том же банке-участнике компенсация производится отдельно по вкладу, принадлежащему умершему вкладчику и наследнику в таком банке-участнике, но не более 20 млн тенге в совокупности по всем вкладам умершего вкладчика и не более 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге в совокупности по всем вкладам, принадлежащим наследнику в таком банке-участнике", - уточняется в постановлении.
Выплата компенсации осуществляется в соответствии со следующим условиям:
- срок компенсируемого депозита не истек либо был продлен один или несколько раз на срок не менее чем до 23 февраля 2023 года включительно;
- не осуществлялось полное изъятие компенсируемого депозита, в том числе не был досрочно прекращен договор банковского вклада.
При этом отмечается, что если срок компенсируемого депозита истек и не был продлен, в период с 24 февраля 2022 года по 1 января 2023 года включительно допускается с согласия вкладчика перевод денег с такого компенсируемого депозита на новый компенсируемый депозит в этом же банке-участнике при условии, что такой перевод осуществлен со сберегательного счета, в том числе счета "Вклады до востребования физических лиц", либо текущего счета депозитора, в случае возврата банком-участником денег в связи с истечением срока действия компенсируемого депозита, действовавшего на конец операционного дня 23 февраля 2022 года.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, данная мера принята в рамках программы защиты тенговых вкладов на фоне возросших геополитических рисков и волатильности на финансовых рынках для обеспечения стабильности финансового рынка и поддержания привлекательности тенговых депозитов.Начисление компенсации по депозитам физических лиц осуществляется за счет средств бюджета.
09.01.2023, 09:07 47091
В прошлом году физлица перевели из Казахстана почти триллион тенге
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-ноябрь 2022 года из РК через международные системы денежных переводов (СДП) за рубеж отправили 962,7 млрд тенге - на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Количество транзакций сократилось на 2,6%, до 2,3 млн за 11 месяцев, что увеличило средний чек одного перевода за рубеж с 391,5 тысячи до 419,9 тысячи тенге, сообщает ranking.kz.
Более половины объема переводов из РК за рубеж через СДП за январь-ноябрь 2022 года пришлось лишь на Узбекистан и Турцию: 276 млрд и 250,5 млрд тенге соответственно. При этом объем переводов в Узбекистан по сравнению с прошлым годом уменьшился на 0,9%, а в Турцию - наоборот, увеличился сразу на 32,4%.
Значительные объемы переводов также пришлись на Россию (175,6 млрд тенге) и Кыргызстан (71,6 млрд тенге).
Серьезный рост объемов наблюдался для переводов в Грузию: в 2,5 раза, до 64,8 млрд тенге.
Среди систем денежных переводов 76,7% от всего объема отправленных из РК за январь-ноябрь 2022 года за рубеж средств пришлось лишь на российскую "Золотую Корону" - 738,5 млрд тенге. Следом идут системы Contact (128,9 млрд тенге) и Western Union (59,9 млрд тенге).
06.01.2023, 09:27 59051
60% казахстанцев используют повседневно наличные - Нацбанк
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Алматы. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на развитие безналичных платежей, в Казахстане параллельно наблюдается стабильный рост количества наличных денег в обращении. Нацбанк провел исследование об использовании наличных и безналичных денег населением.
В Казахстане опрос о платежных предпочтениях субъектов экономики был проведен впервые. При этом исследование проведено не только среди населения, но и среди предпринимателей. В опросе приняли участие 9628 респондентов, из них: 6095 - физические лица и 3533 - субъекты предпринимательства. Исследование охватило 17 областей Казахстана и 3 города республиканского значения.
На сегодняшний день, вследствие непрерывного развития технологий и усовершенствования механизмов финансового сектора, безналичный способ платежа набирает обороты по своему распространению и модернизации во всем мире. Тем не менее, наличные сохраняют позицию как одного из важных платежных инструментов среди субъектов экономики, что подтверждается следующими выводами данного исследования: 60% - опрошенных при повседневных расчетах все еще используют наличные деньги; 30-40% - средняя доля наличных в обороте субъектов бизнеса; 35% - расходов опрошенных приходится на наличные деньги", - сообщает Нацбанк.
Принимая во внимание результаты исследования, дальнейшие мероприятия Национального банка РК должны быть направлены на укрепление инфраструктуры НДО и решение актуальных вопросов, в частности:
- насыщение НДО мелкими номиналами банкнот и монетами в разрезе регионов страны;
- поддержание состояния банкнот, особенно мелких номиналов, пригодного для использования человеком и кассовым оборудованием;
- информирование широких слоев населения об основных защитных элементах банкнот, позволяющих просто и быстро определить подлинность банкнот, и о возможности приобретать коллекционные/инвестиционные монеты Национального банка РК.
4,4% - ежегодный средний прирост количества банкнот казахстанского тенге в обращении с 2017 года по 2022 год.
1,2% - прогнозируемый минимальный среднегодовой рост наличных денег в обращении до 2050 года.
05.01.2023, 08:28 65316
Банкам разрешили разовый вывоз из Казахстана наличных рублей
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сообщил, что постановлением правительства от 28 декабря 2022 года № 1079 "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан" банкам второго уровня разрешен разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей.
Постановление вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение шестидесяти календарных дней.
Разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов", - уточнили в Нацбанке.
При этом Национальный банк обращает внимание, что на сегодня банки второго уровня располагают различными каналами (инструментами) для проведения безналичных платежей и переводов денег с использованием банковских счетов, платежных карточек, а также электронных кошельков, что позволяет минимизировать риски по накоплению наличных российских рублей.
01.01.2023, 14:50 91656
Вступили в силу изменения по налогообложению дивидендов
Изменения вступают в силу с 1 января
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2023 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве по налогообложению дивидендов. В Комитете государственных доходов рассказали об изменениях.
Законом Республики Казахстан от 11 июля 2022 года № 135-VII ЗРК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Законом Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" предусмотрены следующие изменения налогового законодательства в части налогообложения дивидендов:
юридических лиц
- исключена действующая корректировка совокупного годового дохода (СГД) по КПН в части дивидендов;
Справочно: в случае выплаты дивидендов юридическим лицом, производящим уменьшение исчисленного корпоративного подоходного налога на 100% по деятельности, по которой предусмотрено такое уменьшение (подпункт 2) пункта 2 статьи 241 Налогового кодекса);
- не исключаются из СГД дивиденды, полученные по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов в официальном списке фондовых бирж (KASE, МФЦА) и облагаются у источника выплаты (подпункт 4) пункта 2 статьи 241 Налогового кодекса, подпункт 5) пункта 1 статьи 307 Налогового кодекса);
- исключаются из СГД дивиденды по ценным бумагам, размещенным на биржах KASE, МФЦА, если за налоговый период осуществлялись активные торги на бирже (критерии определяются Правительством (подпункт 4) пункта 2 статьи 241 Налогового кодекса);
физических лиц
- применяется корректировка по ИПН по доходам в виде дивидендов полученным по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов в официальном списке фондовых бирж (KASE, МФЦА), если за налоговый период осуществлялись активные торги на бирже (критерии определяются Правительством (подпункт 7) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса); - обложение ИПН у источника выплаты по единой ставке 10%, исключена ставка 5% для доходов в виде дивидендов (пункт 2 статьи 320 Налогового кодекса);
- изменены условия корректировки дохода в виде дивидендов. Предусмотрена корректировка по дивидендам, полученным от юридического лица-резидента за календарный год в пределах 30 000 МРП (подпункт 8) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса). Справочно: исключены условия - владение акциями или долями участия более трех лет, дивиденды выплачивает не недропользователь, доля недропользователя в лице, выплачивающем дивиденды не более 50%.
по дивидендам нерезидентов
- исключены льготы в части полного освобождения дивидендов нерезидентов (ЮЛ и ФЛ) от налогообложения с установлением ставки 10% при выполнении условий установленных Налоговым кодесом (пункты 4 и 5 статьи 646 Налогового кодекса);
- сохранены льготы по дивидендам нерезидентов (ЮЛ и ФЛ) по ценным бумагам, находящихся на день реализации в официальных списках фондовой биржи (KASE, МФЦА). Данные льготы будут применяться только при ведении регулярных торгов (критерии определяются Правительством Республики Казахстан).
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В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?