В Казахстане ускорилась годовая инфляция - Нацбанк

В декабре 2022 года она составила 20,3%

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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре 2022 года годовая инфляция в Казахстане ускорилась, составив 20,3% (в ноябре - 19,6%), - В декабре 2022 года годовая инфляция в Казахстане ускорилась, составив 20,3% (в ноябре - 19,6%), сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Игорь Осипов.





В разрезе регионов инфляция ускорилась в 19 регионах, а в 1 регионе (Алматинская область) - замедлилась. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области, в Астане и Акмолинской области", - говорится в комментарии представителя Нацбанка.





Цены на продовольственные товары в декабре выросли на 25,3% (в ноябре - 24,1%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (31,6%), а минимальный - в Алматинской области (23,6%).





Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 19,4% (в ноябре - 18,6%). Максимальное значение зафиксировано в Астане (30,5%), минимальное - в Алматинской области (15,3%).





Цены на платные услуги в декабре сохранили значение на уровне 14,1%, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Мангистауской области (17,8%), значительно ниже - в Туркестанской области (11,4%).





В декабре 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,2%, что значительно выше среднего значения декабрьской инфляции за последние 5 лет.





Ранее сообщалось, что за год курс тенге ослаб по отношению к доллару на 7,1%.



