Итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета

Очередное заседание ВЕЭС состоится в конце мая 2025 года в Беларуси

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Сана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 26 декабря, в Ленинградской области (РФ) под председательством премьер-министра Армении - председателя Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Никола Пашиняна состоялось заседание ВЕЭС с участием глав стран Евразийского экономического союза, глав государств - наблюдателей при ЕАЭС и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, сообщает пресс-служба ЕЭК.





Члены совета утвердили основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2025 год - системообразующий документ в этой сфере, разработанный комиссией в соответствии с рекомендациями государств-членов.





Одобрен протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС в части, касающейся особого механизма при проведении расследований и принятии решений о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.





Лидерам стран Союза представлены доклады комиссии о функционировании единого рынка услуг и либерализации отдельных секторов услуг в Евразийском экономическом союзе.





Подписано соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон), которое определяет фундаментальные правовые основы для заключения отдельных международных договоров Союза с третьими странами о создании единой транзитной системы.





Высший Евразийский экономический совет предоставил Ирану статус государства - наблюдателя при ЕАЭС.





Главы стран союза определили, что в 2025 году председательствовать в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии будет Беларусь.





Очередное заседание ВЕЭС состоится в конце мая 2025 года в Беларуси.



