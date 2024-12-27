26.12.2024, 17:40 21466
Задачи и приоритетные направления сотрудничества: о чем говорили на заседании ВЕЭС в узком составе
Фото: Акорда
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Москва. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в России, сообщает Акорда.
На мероприятии были обсуждены основные задачи и приоритетные направления дальнейшего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Участники саммита обменялись мнениями по актуальным вопросам и отдельным практическим аспектам деятельности ЕАЭС", - проинформировали в пресс-службе.
Также в саммите наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
Напомним, вчера в Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча глав стран СНГ.
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27.12.2024, 15:22 3761
Си Цзиньпин выразил соболезнования Токаеву в связи с крушением самолета
Фото: МЧС РК
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Китая Си Цзиньпин направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Акорда.
В своей телеграмме председатель Китайской Народной Республики сообщил, что с глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей, в том числе граждан Казахстана, в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи Актау.
Си Цзиньпин от имени правительства и народа Китая выразил искренние соболезнования семьям погибших.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, на борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших.
25.12.2024, 16:40 44581
В Санкт-Петербурге прошла неформальная встреча глав стран СНГ
Фото: Акорда
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Санкт-Петербург. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший с рабочим визитом в Санкт-Петербург, принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщает Акорда.
В мероприятии участвовали президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
На саммите обсуждались приоритетные направления деятельности и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.
В ходе встречи президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров СНГ на торжества по случаю 80-летия Победы в Москве в 2025 году, сообщает РИА Новости.
25.12.2024, 15:35 45716
Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с крушением самолета
Госкомиссия принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" под Актау, сообщает Акорда.
Президент Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели пассажиров и экипажа самолета "Азербайджанских авиалиний", потерпевшего крушение в Мангистауской области.
Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования вам, близким и родным погибших, а также всему народу Азербайджана. По моему поручению правительством Казахстана создана государственная комиссия, которая принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне", - говорится в телеграмме.
Рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау 25 декабря. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.
К настоящему времени известно, что на борту находились 69 человек, из которых 5 - члены экипажа. 29 выживших были госпитализированы.
24.12.2024, 14:42 60236
Президенты Казахстана и Азербайджана обсудили перспективы стратегического партнерства двух стран
Токаев поздравил Алиева с днем рождения
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил президента Азербайджана с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского азербайджанского народа, сообщает Акорда.
Глава государства высоко оценил весомый вклад Ильхама Алиева в развитие казахско-азербайджанских отношений.
Президенты с удовлетворением отметили высокую динамику двустороннего взаимодействия, обсудили перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов на высшем уровне.
24.12.2024, 13:19 61426
Казахстан станет партнером БРИКС с 1 января
Фото: Акорда
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан подтвердил намерение стать партнером БРИКС с 1 января, сообщает ТАСС.
Подтверждения о готовности стать государством - партнером объединения поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана", - отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Статус партнеров им присвоят с 1 января.
Этим государствам были направлены соответствующие приглашения. Подтверждения о готовности стать государством - партнером БРИКС к сегодняшнему дню поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана", - рассказал Ушаков.
Напомним, учреждение категории стран - партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств стало одним из важных результатов октябрьского саммита в Казани, в котором приняли участие представители 36 стран и шести международных организаций.
Ушаков также уточнил, что в ближайшее время поступят ответы от еще четырех стран, которым также направлены приглашения. Представителей этих стран будут приглашать на отдельные заседания в рамках саммитов БРИКС и встреч министров иностранных дел.
Мы также считаем правильным привлекать партнеров к заседаниям высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, к парламентскому форуму и другим мероприятиям", - сообщил представитель Кремля.
Напомним, на саммите БРИКС в Казани страны объединения создали Новый банк развития, где страны-партнеры смогут получать кредиты по минимальным ставкам.
Для справки
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
21.12.2024, 13:32 116141
33 года назад была подписана Алма-Атинская декларация
В декларации констатировался факт прекращения существования СССР
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Алматы. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 33 года назад в Алма-Ате главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины подписали декларацию об образовании на равноправных началах Содружества Независимых Государств.
В декларации констатировался факт прекращения существования СССР, излагались цели и принципы СНГ, закреплялось положение о том, что взаимодействие участников организации "будет осуществляться на принципе равноправия через координирующие институты, формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками содружества, которое не является ни государством, ни надгосударственным образованием", - сообщает РИА Новости.
Также подтверждалась приверженность сотрудничеству в формировании и развитии общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков.
В документе отмечалось, что Содружество Независимых Государств открыто с согласия всех его участников для присоединения к нему государств - членов бывшего СССР, а также иных государств, разделяющих цели и принципы Содружества.
Напомним, 8 декабря 1991 года было подписано Беловежское соглашение.
19.12.2024, 13:26 148006
МИД: Казахстан анализирует ситуацию в Сирии
Казахстан внимательно следит в первую очередь за решениями ООН
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в стенах сената заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Бакаев прокомментировал эскалацию военных действий в Сирии, передает корреспондент агентства.
Мы внимательно следим за теми решениями, которые принимает в первую очередь ООН, потому что решение о выводе "Талибана" из списка террористических организаций было связано именно с тем, что в соответствии с документами ООН "Талибан" не является террористической организацией. Поэтому наше решение будет основано, в первую очередь, на нашем собственном анализе и, безусловно, на тех решениях, которые будут приниматься в рамках ООН. Поэтому сегодня что-либо говорить о признании или непризнании еще рано. Мы находимся на стадии изучения и анализа ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом", - заявил вице-министр иностранных дел Казахстана.
Напомним, 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов - Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.
9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента страны Башара Асада.
10 декабря главой временного правительства Сирии назначен Мухаммед аль-Башир.
На это неделе Асад выступил с первым заявлением после бегства из Сирии.
18.12.2024, 16:00 163401
Токаев поздравил эмира Катара с Национальным праздником
Между Казахстаном и Катаром значительно укрепились конструктивные и содержательные отношения
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и его соотечественников с Национальным праздником Государства Катар, сообщает Акорда.
Глава государства отметил, что между Казахстаном и Катаром, ставшим одним из ключевых и надежных партнеров нашей страны в арабском мире, значительно укрепились конструктивные и содержательные отношения. Он также выразил уверенность в том, что прочное сотрудничество в духе традиционной дружбы и братства будет и впредь поступательно развиваться во благо двух народов.
Касым-Жомарт Токаев пожелал шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани успехов в его ответственной деятельности, а катарскому народу - благополучия и процветания.
Ранее президент Казахстана и эмир Катара обсудили реализацию соглашений по инвестиционным проектам в банковской, телекоммуникационной, энергетической, сельскохозяйственной и медицинской сферах.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?