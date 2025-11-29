28.11.2025, 13:52 33221
Слишком много выборов - Токаев предложил пересмотреть систему избрания районных акимов
Граждане начинают уставать от политических кампаний
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После внедрения прямых выборов сельских акимов по всей стране было избрано 2334 главы сельских округов, об этом на диалог-платформе сельских акимов рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Выборы в селах придали новый импульс работе политических партий в регионах которые выдвигали своих кандидатов и активно участвовали в избирательном процессе. Более 1500 представителей политических организаций были избраны акимами. Среди новых руководителей - члены шести партий. Кроме того, более 700 граждан, выдвинувших собственные кандидатуры, одержали победу на выборах. Избранные акимы приступили к обязанностям, и в целом результаты можно назвать неплохими. Самое главное, они прекрасно осведомлены о нуждах и чаяниях местного населения, о нерешенных проблемах", - рассказал президент, отметив, что согласно соцопросу 84% сельских жителей доверяют своим акимам.
Вместе с тем глава государства поручил тщательно взвесить преимущества и недостатки системы выборности районных акимов.
Что касается выборов акимов районов, то на этот счет существуют различные точки зрения. Ряд общественных деятелей и активных граждан предлагают пересмотреть вопрос о необходимости выборов районных акимов. Эту проблему подняли и депутаты. Они указывают, что выборов в стране становится слишком много, и что граждане начинают уставать от политических кампаний. Эту позицию поддерживают также жители сел и районов. Существует также мнение, что избирательные кампании могут препятствовать конкретной работе, которая должна вестись на местах. Эту позицию следует учесть", - отметил Токаев.
К настоящему времени путем выборов избрано 52 акима районов. Глава государства поручил тщательно взвесить преимущества и недостатки системы выборности районных акимов.
Вопрос заключается не в обязательном проведении выборов акимов районов, а в достижении основной цели - обеспечении положительных результатов. Правительство совместно с депутатами парламента должно всесторонне рассмотреть этот вопрос и принять справедливое и верное решение", - поручил президент.
28.11.2025, 19:59 44571
Президент Казахстана поздравил президента Албании
Фото: Акорда
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев поздравил Байрама Бегая с Днем независимости Албания, сообщает пресс-служба Акорды.
В телеграмме отмечено поступательное развитие двусторонних отношений, основанных на узах традиционной дружбы и взаимопонимания. Президент Казахстана выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям многогранное сотрудничество будет и впредь развиваться во благо двух стран.
Глава государства пожелал Байраму Бегаю успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Албании - благополучия и процветания.
28.11.2025, 19:48 45246
Финские бизнесмены подвели итоги деловой поездки в Казахстан
Фото: МИД РК
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В офисе EastCham Finland состоялась встреча с финскими компаниями из бизнес-делегации, сопровождавшей президента Финляндии Александра Стубба в ходе его официального визита в Казахстан 28-29 октября 2025 года, сообщает пресс-служба МИД РК.
Участники встречи подвели итоги бизнес-форума "Казахстан - Финляндия", обсудили достигнутые договоренности и первые практические результаты сотрудничества.
В ходе встречи посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов подчеркнул, что визит столь значительной бизнес-делегации в Казахстан станет отправной точкой для дальнейшего развития делового партнерства, усилит интерес компаний к региону и откроет новые возможности для динамичного роста двусторонних отношений.
Представители финского бизнеса отметили высокий интерес к Казахстану как к стратегическому партнеру в Центральной Азии. Особое внимание было уделено направлениям энергетики, транспорта и логистики, образования, здравоохранения, лесного и водного хозяйства, туризма и экологии.
Также были обсуждены предложения по развитию совместных проектов и расширению деловых контактов в рамках торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
28.11.2025, 19:29 47346
Посольство Казахстана в Таиланде провело деловой круглый стол
Фото: МИД РК
Бангкок. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Казахстана в Таиланде провело деловой круглый стол на тему Kazakhstan-Thailand Investment and Trade Opportunities, объединив представителей государственных органов, деловых кругов и экспертного сообщества двух стран, сообщает пресс-служба МИД РК.
Открывая мероприятие, посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан подчеркнул, что королевство является ключевым партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии и важными воротами в регион АСЕАН, тогда как Казахстан служит главным связующим звеном Таиланда с Центральной Азией. Он отметил устойчивую положительную динамику двусторонней торговли и расширение интереса бизнеса к новым направлениям сотрудничества.
Важным элементом программы стало выступление генерального директора департамента торговых переговоров Министерства коммерции Таиланда Чотимы Лемсавадикул, которая подчеркнула приверженность Таиланда развитию практического экономического партнерства с Казахстаном, а также выразила готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций и логистики.
Особое внимание участники уделили потенциалу агропромышленного сотрудничества. Казахстан обладает значительными возможностями по поставкам продукции АПК, что создает благоприятные условия для формирования устойчивых цепочек поставок на рынки Юго-Восточной Азии.
Таиланд, обладая развитой перерабатывающей и логистической инфраструктурой, может выступать как перспективный региональный хаб для продвижения казахстанской сельхозпродукции.
Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в сфере недропользования и стратегических минералов. Казахстан занимает значимые позиции в мировой ресурсной базе, что открывает возможности для взаимовыгодного партнерства в поставках и переработке сырья, востребованного промышленностью обеих стран.
Отдельным направлением обсуждений стала цифровая экономика. Подписанный между сторонами меморандум о сотрудничестве создает основу для развития партнерства в сферах цифровой торговли, финтеха, облачных технологий, кибербезопасности и интеллектуальной логистики.
28.11.2025, 19:05 50316
Посол Казахстана в Пакистане получил премию "Посол года"
Фото: МИД РК
Исламабад. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Пакистана состоялась 7-я ежегодная церемония Global Ambassador Awards, в ходе которой была отмечена деятельность глав дипломатических представительств, офисов международных организаций, а также деловых кругов по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба МИД РК.
Мероприятие было организовано авторитетным пакистанским журналом The Diplomatic Insight (Diplomatic Insight Group, DIG) совместно с исследовательско-аналитическим центром Institute of Peace and Diplomatic Studies.
В качестве почетных гостей в церемонии приняли участие пресс-секретарь президента Пакистана Муртаза Соланги и государственный министр по делам национального наследия и культуры, специальный помощник премьер-министра Хузайфа Рехман.
В этом году была учреждена специальная премия "Посол года". С целью отбора кандидатов на номинацию были проведены опросы среди представителей политических, официальных, дипломатических, деловых и академических кругов Пакистана. По итогам исследований премия "Посол года" была присуждена послу Казахстана в Пакистане Ержану Кистафину за значительный вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Пакистаном.
Дипломатический корпус в Исламабаде включает более 120 дипломатических миссий и представительств международных организаций. Среди всех глав дипломатических миссий единственным лауреатом премии в этом году стал посол Казахстана.
28.11.2025, 18:59 51171
Ермек Кошербаев провел встречу с главой Фонда тюркской культуры и наследия
Фото: МИД РК
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел встречу с президентом Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкуловой, сообщает пресс-служба МИД РК.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках фонда и обменялись мнениями по проектной деятельности организации.
Кошербаев отметил, что Казахстан придает большое значение развитию культурно-гуманитарного направления тюркского сотрудничества.
В свою очередь Раимкулова проинформировала о ходе реализации поручений Совета глав государств ОТГ, а также озвучила планы фонда на предстоящий 2026 год.
Фонд тюркской культуры и наследия учрежден 23 августа 2012 года. Основными задачами фонда являются охрана, изучение и продвижение тюркской культуры и наследия посредством поддержки и финансирования различных мероприятий, проектов и программ.
28.11.2025, 18:54 52081
Казахстан укрепляет цифровое партнерство с Вануату
Фото: МИД РК
Бангкок. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В штаб-квартире ЭСКАТО ООН состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и департаментом коммуникаций и цифровой трансформации Вануату в области ИКТ и электронного правительства, сообщает пресс-служба МИД РК.
От казахстанской стороны меморандум подписал посол Казахстана в Таиланде, постоянным представителем при ЭСКАТО ООН Маргулан Баймухан. Документ предусматривает сотрудничество в сфере цифровой инфраструктуры, внедрения цифровых государственных услуг, обмен опытом и передовыми практиками, а также проведение совместных проектов по развитию кадрового потенциала и трансферту технологий.
Казахстан, обладающий современными цифровыми решениями и значительным опытом модернизации государственного управления, готов оказывать консультационную и технологическую поддержку партнерам из Вануату.
Баймухан отметил, что подписание меморандума закладывает основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства между двумя государствами в сфере цифровизации.
В своем выступлении постоянный представитель Вануату при ЭСКАТО ООН Мэтью Хервилард отметил, что для Вануату это партнерство представляет собой важную возможность использовать проверенный опыт и передовые цифровые возможности, которые Казахстан накапливал на протяжении многих лет.
Обе стороны также выразили благодарность в адрес ЭСКАТО ООН за содействие в организации сотрудничества. Благодаря ведущей роли организации в укреплении межгосударственных связей две страны смогли выстроить конструктивный диалог и выйти на подписание данного двустороннего документа.
28.11.2025, 17:55 51851
Швейцария вложила более 35 млрд долларов в экономику Казахстана за 20 лет
Фото: Акорда
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с вице-президентом Швейцарии Ги Пармеланом, сообщили в пресс-службе Акорды.
Глава государства отметил, что визит Ги Пармелана в Астану открывает хорошие возможности для придания нового импульса двусторонней повестке.
Казахстан рассматривает Швейцарию как важного политического и экономического партнера в Европе, а также одного из крупнейших инвесторов в экономику нашей страны, вложившего с 2005 года 35,8 миллиарда долларов США. В Казахстане действуют почти 400 швейцарских компаний и совместных предприятий", - подчеркнул Токаев.
По словам президента, политический диалог между Астаной и Берном развивается на различных уровнях в открытой и конструктивной атмосфере.
Особое внимание Касым-Жомарт Токаев обратил на динамичное развитие экономического сотрудничества. Казахстан и Швейцария плодотворно взаимодействуют в сферах энергетики и горнодобывающей промышленности, обрабатывающей индустрии и строительства, сельского хозяйства, фармацевтики, финансов и новых технологий.
Ги Пармелан выразил благодарность за теплый прием и высоко оценил динамику двустороннего сотрудничества. Он подтвердил стремление Швейцарии к дальнейшему укреплению политического диалога, расширению инвестиционных проектов и продвижению совместных инициатив в ключевых секторах экономики.
28.11.2025, 14:22 64196
В новом однопалатном парламенте не будет президентской квоты - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на диалог-платформе сельских акимов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в однопалатном парламенте не будет президентской квоты, сообщает Акорда.
Новая инициатива активно обсуждается в обществе, поступает много предложений относительно структуры парламента. Например, высказываются идеи о пропорциональном представительстве депутатов в зависимости от численности населения. При таком подходе их число достигнет 200 человек, тогда как сегодня в двух палатах насчитывается 148 депутатов. Считаю, что чрезмерное увеличение числа депутатов нецелесообразно. Напротив, следует оптимизировать и усовершенствовать работу парламента. В новом однопалатном парламенте не будет президентской квоты - все депутаты должны избираться в едином порядке. Это очень важный шаг в рамках предстоящей парламентской реформы. Данные меры следует всесторонне разъяснять обществу", - высказался президент.
По мнению президента, также следует рассмотреть вопрос формирования новых комитетов. Он считает, что комитеты по цифровизации и развитию регионов должны работать как отдельные единицы.
В целом количество поправок в Основной закон может быть очень большим. Поэтому не будет ошибкой сказать, что на референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана высказал предложение о создании в обозримом будущем однопалатного парламента. Глава государства предложил провести в 2027 году общенациональный референдум, а затем внести изменения в Конституцию. 8 октября президент распорядился создать рабочую группу по парламентской реформе. В ее состав включены представители мажилиса и сената парламента, Ассамблеи народа Казахстана, руководители фракций политических партий в мажилисе парламента.
28.11.2025, 12:00Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 18% 28.11.2025, 12:1666281Пожар в Гонконге: есть ли среди пострадавших казахстанцы 28.11.2025, 13:0063921Прогноз инфляции на 2025-2026 годы пересмотрели в Нацбанке 28.11.2025, 14:2261381В новом однопалатном парламенте не будет президентской квоты - Токаев 28.11.2025, 14:4656561Порядка 600 млрд тенге выделят на развитие сельского предпринимательства до 2029 года 24.11.2025, 15:50416976Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина 24.11.2025, 17:29408791Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год 22.11.2025, 20:16403841Почти 10 млрд тенге возвращенных активов направили на развитие СЭЗ в СКО 24.11.2025, 15:28382116На портале eGov появился новый метод авторизации для пользователей вне зоны действия мобильной сети 24.11.2025, 13:57Запугивание людей, дискредитация госорганов: в МВД рассказали, как борются с пранкерами и противоправным контентом в Сети364016Запугивание людей, дискредитация госорганов: в МВД рассказали, как борются с пранкерами и противоправным контентом в Сети 11.11.2025, 15:05428946Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 24.11.2025, 15:50416976Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина 24.11.2025, 17:29408791Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год 22.11.2025, 20:16403841Почти 10 млрд тенге возвращенных активов направили на развитие СЭЗ в СКО 14.11.2025, 14:07398981В Казахстане проведут интеграцию информсистем АПК
