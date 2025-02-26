Из резерва правительства выделено более 116 млрд тенге для поддержки аграриев

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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва - Из резерва правительства выделено более 116 млрд тенге для поддержки отечественных аграриев. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.





По данным правительства, документ принят во исполнение поручения президента по обеспечению льготного финансирования посевных и уборочных работ в объеме не менее 700 млрд тенге.





В частности, в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей доступным кредитованием, а также стабилизации финансового состояния аграриев постановлением предусматривается выделение из резерва правительства более 116 млрд тенге.





Средства планируется направить на финансирование субъектов АПК для качественного проведения весенних полевых и уборочных работ 2025 года, а также приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства. Это будет реализовано путем субсидирования купонного вознаграждения по облигациям АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "КазАгроФинанс" для дальнейшего финансирования на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства и сборки для последующей передачи в лизинг, а также удешевления комиссии при гарантировании договоров займов АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".





Напомним, в рамках исполнения поручений главы государства, данных на расширенном заседании правительства РК 7 февраля 2024 года, правительством было обеспечено еще в декабре 2024 года выделение первых 100 млрд тенге в целях увеличения в 2025 году объемов финансирования на весенние полевые и уборочные работы.