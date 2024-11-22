21.11.2024, 17:12 22781
Изменение климата угрожает основным сельскохозяйственным секторам Казахстана
Фото: Depositphotos
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Баку. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Изменение климата угрожает основным сельскохозяйственным секторам Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана.
Особенно выращиванию пшеницы, урожайность которой может снизиться до 50% к 2050-м годам. Засуха имеет серьезные социально-экономические последствия, поэтому сегодняшнее обсуждение поможет найти эффективные решения этих проблем", - заявил вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы на круглом столе, который состоялся в рамках 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Как сообщили в министерстве, климатические изменения усиливают негативное воздействие на сельскохозяйственный сектор Центральной Азии, который сталкивается с нехваткой воды и учащением засух.
По данным ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций), засуха уже стала одной из ключевых причин потерь в сельском хозяйстве, угрожая таким отраслям, как орошаемое земледелие, животноводство и энергетика.
Рост частоты и интенсивности засух в регионе снижает эффективность использования воды, продуктивность растительности и потенциал углеродного поглощения. ФАО продолжает поддерживать исследования и укреплять сотрудничество для повышения устойчивости к засухам в Центральной Азии", - подчеркнул эксперт ФАО по природным ресурсам Джереми Шликенридер.
Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
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21.11.2024, 16:42 24151
Реализацию совместных проектов обсудил Токаев с акционером "Лукойла"
Вагит Алекперов рассказал президенту о планах компании на ближайшее будущее
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял акционера ПАО "Лукойл" Вагита Алекперова. Стороны обсудили ход реализации совместных проектов в энергетической отрасли, сообщает Акорда.
В ходе встречи с акционером "Лукойла" президент был проинформирован об итогах работы компании и ее планах на ближайшее будущее.
Стороны также рассмотрели перспективные направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что устойчивое развитие сотрудничества с такими крупными компаниями, как "Лукойл", способствует модернизации энергетической отрасли и укреплению экономического потенциала Казахстана.
Напомним, ПАО "Лукойл" вместе с АО "НК "КазМунайГаз" является участником проекта "Каламкас-море-Хазар". Согласно текущим планам, работы по строительству морских платформ начнутся в 2026 году на казахстанских верфях для обеспечения скорейшего начала добычи на месторождении.
21.11.2024, 16:07 25291
В порту Курык досрочно завершены дноуглубительные работы
Работы являются частью комплексных мер, принимаемых в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута
Фото: КТЖ
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Актау. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В порту Курык завершены дноуглубительные работы. Это позволит нарастить терминальные мощности порта, сообщили в АО "НК "Қазақстан темір жолы".
На текущий момент глубина акватории и в подходном канале порта составляет от 7 до 8 метров, что позволяет увеличить проходную осадку судов, обрабатываемых в порту, и добиться их полной загрузки.
В течение 4 месяцев генеральный подрядчик с помощью земснаряда Vesalius произвел все необходимые работы. Объем изымаемого грунта составил более 990 000 кубических метров, рассказали в пресс-службе нацкомпании.
К работам были привлечены четыре судна, буксиры и техника казахстанских подрядчиков, отечественные проектировочные и сюрвейерские компании. Было создано свыше 50 рабочих мест.
Дноуглубительные работы создали условия для дальнейшего наращивания терминальных мощностей порта. Указанные работы являются частью комплексных мер, принимаемых в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, и позволят обеспечить обслуживание растущих потребностей по транспортировке грузов на данном маршруте", - пояснили в компании.
Проектная мощность порта Курык составляет 6 млн тонн грузов в год, из них 4,1 млн тонн - железнодорожные перевозки и 1,9 млн тонн - перевозка автотранспортных средств.
21.11.2024, 15:36 26556
Тарифы на комуслуги продолжат расти в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров сообщил, что тарифы на коммунальные услуги и дальше будут расти, но усилится поддержка нуждающихся слоев населения.
Глава МНЭ в кулуарах сената рассказал, что модернизация будет идти до 2029 года, плавно будут расти и тарифы на коммунальные услуги.
Но параллельно будет усиляться социальная защита", - отметил Байбазаров.
При этом министр проинформировал, что в стране будут внедряться новые инструменты финансирования модернизации за счет привлечения долгосрочных ресурсов институтов развития, а именно Банка развития Казахстана. Это позволит управлять процессом повышения тарифов и сделать его более плавным.
Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли почти на 23% за год. Отметим, что тарифы на электричество продолжили свой рост в ряде регионов в ноябре текущего года.
21.11.2024, 14:31 31161
Казахстан и Россия намерены продлить соглашение о поставке нефтепродуктов в республику
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время проводятся процедуры продления действия соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года. Соответствующий проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА".
В рамках соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов имеется возможность импорта российских нефтепродуктов на условиях беспошлинных поставок.
Предусматривается возможность импорта в 2024 году: автобензины - 285 тыс. тонн, авиатопливо - 300 тыс. тонн, дизтопливо - 450 тыс. тонн, битум - 500 тыс. тонн в пиковые периоды потребления (при необходимости).
В этой связи подготовлен соответствующий проект постановления правительства Республики Казахстан на подписание протокола о возобновлении действия соглашения с 1 января 2024 года по 1 января 2028 года", - рассказали в Минэнерго РК.
Напомним, Казахстан намерен продлить запрет на вывоз бензина и дизтоплива.
21.11.2024, 12:10 33661
В Казахстане намерены сохранить оптовые цены на сжиженный газ
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа "Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж".
26 июня 2024 года приказом министра энергетики были утверждены предельные оптовые цены для заводов производителей сжиженного нефтяного газа на уровне 45 158 тенге за тонну с вводом в действие с 1 июля 2024 года. Срок действия приказа до 31 декабря 2024 года. В этой связи Министерством энергетики планируется переутвердить приказом на том же уровне предельные оптовые цены с 1 января 2025 года", - сообщается в тексте документа.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в Казахстане с 1 июля подняли цены на сжиженный нефтяной газ из-за нерентабельности производства.
21.11.2024, 08:50 37121
Казахстан и Венгрия планируют довести взаимный товарооборот до $1 млрд
Казахстан готов поставлять в Венгрию 95 видов товаров
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках государственного визита в Венгрию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном. В ходе переговоров рассмотрены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего углубления. В центре внимания также были вопросы увеличения объемов двусторонней торговли и углубления инвестиционного сотрудничества, сообщила пресс-служба Акорды.
Взаимный товарооборот между нашими странами стабильно растет. В прошлом году этот показатель вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом. Наша цель - довести его до 1 млрд долларов. Мы готовы поставлять в Венгрию 95 видов товаров на общую сумму 700 млн долларов. Казахстан имеет возможность экспортировать продукцию энергетики, металлургии, нефтехимии, машиностроения, сельского хозяйства и строительства", - сказал Токаев.
Он отметил, что венгерские компании проявляют интерес к инвестиционным проектам в Казахстане.
С 2005 года в нашу страну привлечены 370 млн долларов венгерских инвестиций. Сегодня я встретился с руководителями крупных компаний Венгрии (MOL, OTP Group, Gedeon Richter). С холдингом UBM мы подписали соглашение о строительстве 3 заводов по производству кормов стоимостью 62 млн долларов. Активизация экономических связей - требование времени. Мы должны в полной мере использовать потенциал сферы добычи и переработки редких металлов, водного хозяйства и аграрной отрасли. На повестке дня стоят вопросы расширения номенклатуры торговли, привлечения инновационных технологий, укрепления партнерства в секторах энергетики, цифровизации и транспорта. Эти меры будут способствовать развитию новых направлений партнерства. казахско-венгерская Межправительственная комиссия и стратегический совет вносят большой вклад в торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие", - подчеркнул глава государства.
В ходе переговоров также рассмотрены возможности развития одного из важнейших стратегических торговых путей - Транскаспийского международного транспортного коридора.
Сегодня подписан Меморандум о сотрудничестве между компаниями KTZh Express, L.A.C. Holding (Венгрия) и Xi'an Free Trade Port Construction and Operation (Китай). Этот документ позволит укрепить торговые и транспортные связи между нашими странами и станет еще одним шагом к наращиванию экономических связей в регионе. Открываются новые возможности для развития инфраструктуры, логистики и международной торговли. Через Казахстан проходит 85% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой. В ближайшем будущем объем поставок по этому маршруту достигнет 10 млн тонн грузов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Виктора Орбана посетить Астану с ответным визитом.
По итогам переговоров было подписано совместное заявление, отражающее намерение двух стран по дальнейшему укреплению стратегического партнерства и реализации совместных инициатив.
Членами официальных делегаций Казахстана и Венгрии были подписаны следующие документы:
1. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии по консульским вопросам;
2. Соглашение о сотрудничестве между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Национальной венгерской компанией National Capital Holding по реализации совместных инвестиционных проектов;
3. Трехстороннее рамочное соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, Kazakh Invest и UBM Group о реализации проектов по производству комбикормов и премиксов в Казахстане;
4. Меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы" (Казахстан), L.A.C. Holding (Венгрия) и Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd (Китай);
5. Меморандум о расширении сотрудничества между АО "НК "КазМунайГаз" и венгерской MOL Group;
6. Меморандум о взаимопонимании в области банковского дела между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком Венгрии.
21.11.2024, 08:26 37251
Казахстан и Венгрия прорабатывают реализацию совместных проектов с объемом инвестиций более $540 млн
Фото: Акорда
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Будапешт. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прорабатывается реализация совместных инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 540 млн долларов в машиностроении, сельском хозяйстве и логистике. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе казахско-венгерского инвестиционного круглого стола, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент отметил динамичное развитие экономических отношений между двумя странами. Он заявил, что его первый государственный визит в Будапешт открывает новую главу в казахско-венгерском стратегическом партнерстве.
В нынешнем году исполнилось 10 лет со дня принятия Декларации о стратегическом партнерстве с вашей страной. На протяжении всего этого периода наше тесное сотрудничество строилось на взаимном доверии и общих целях. Объем венгерских инвестиций в Казахстан достиг 370 млн долларов. В нашей стране успешно работают более 70 венгерских компаний, в том числе MOL Group и Gedeon Richter", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, Казахстан реализует новую политическую и экономическую парадигму, определяющими принципами которой станут преобразования, основанные на знаниях и инновациях.
Президент сообщил венгерским бизнесменам, что имеются большие перспективы углубления инвестиционного сотрудничества в таких приоритетных сферах, как энергетика, производство редкоземельных материалов, транспорт и логистика, сельское хозяйство, фармацевтика, цифровизация и финансовый рынок.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил руководителей венгерских компаний принять участие в Международном форуме "Астана", который пройдет в мае 2025 года.
По итогам мероприятия были подписаны 7 коммерческих документов в сферах сельского хозяйства, цифровизации транспортной инфраструктуры, образования и поддержки совместных инвестиционных проектов.
20.11.2024, 14:13 42361
Казахстанские производители текстиля смогут продавать свои товары на российских маркетплейсах
С 1 октября экспортеры начали получать контрольные идентификационные знаки (КИЗ) для маркировки текстиля на популярных маркетплейсах
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские экспортеры смогут продавать товары легкой промышленности на российских маркетплейсах, сообщает пресс-служба Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров.
С 1 октября оператор начал выдавать контрольные идентификационные знаки (КИЗ) для казахстанских экспортеров текстильной продукции.
Нововведение позволяет казахстанским экспортерам маркировать текстиль на популярных маркетплейсах, таких как Wildberries, Ozon и прочие. Ранее у казахстанских экспортеров такой возможности не было.
Получение контрольных идентификационных знаков позволяет казахстанским компаниям маркировать свои товары для российского рынка. Ключевым атрибутом для обязательной маркировки является GTIN, это уникальный международный номер товара, который входит в состав КИЗ. Если у экспортеров Казахстана он отсутствует, его можно получить через Ассоциацию GS1 Kazakhstan. Услуга предоставления GTIN платная и не связана с деятельностью Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров", - сообщил оператор.
Стоимость одного контрольного знака составляет 2,9 тенге с учетом НДС. Чтобы воспользоваться услугой, казахстанским производителям и экспортерам нужно:
- зарегистрироваться в информационной системе экспорта товаров (ИСЭТ);
- заполнить карточку товаров;
- пополнить лицевой счет и подать заявку на получение нужного количества контрольных идентификационных знаков.
После этого они могут распечатать и нанести контрольные идентификационные знаки на продукцию до отправки за границу.
Для оформления документации на экспорт товаров в системе ИСЭТ нужно указать данные получателя в России. Система отправит эти данные российскому оператору маркировки, после чего получатель подтверждает получение товаров в своем личном кабинете, что позволит ввести товары в оборот", - уточняется в информации.
Посмотреть вебинары, а также более подробно ознакомиться с функционалом услуги и получить справочные видеоматериалы можно, перейдя по ссылке.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?