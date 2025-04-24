23.04.2025, 11:33 57196
Как колебание цен на нефть повлияет на стоимость бензина в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Ерлан Аккенженов в ходе брифинга в правительстве рассказал, как колебание цен на нефть повлияет на стоимость бензина в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Если посмотреть исторически, колебания цен на нефть не влияло на установление цены внутри Казахстана. Такой корреляции с международным рынком у нас на сегодняшний момент нет (...) Цены на бензин определяются внутренним спросом и предложением. На сегодняшний момент у нас работают три крупных завода. Они обеспечивают потребности страны в бензине и дизельном топливе. Прямой зависимости у нас нет", - заявил министр.
Напомним, в начале апреля цена на Brent рухнула до $63 за баррель.
В кулуарах мажилиса министр национальной экономики РК Серик Жумангарин прокомментировал падение цен на нефть до 50 долларов США за баррель.
Позже глава государства провел совещание в связи c обвалом цен на энергоресурсы.
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23.04.2025, 19:17 42426
Казахстан и Турция подписали валютное соглашение
Это позволит упростить взаимные расчеты между странами
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатели центробанков Казахстана и Турции - Тимур Сулейменов и Фатих Карахан подписали двустороннее соглашение по валютному свопу казахстанский тенге/турецкая лира, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Это значит:
- упрощение взаимных расчетов между странами;
- снижение валютных рисков при торговле;
- улучшение доступа к ликвидности в нацвалютах;
- помощь казахстанскому бизнесу - станет проще и выгоднее работать с турецкими партнерами.
Подписание документа состоялось в рамках весенних встреч Международного валютного фонда и группы Всемирного банка в Вашингтоне.
23.04.2025, 15:35 49246
Российские инвесторы построят заводы по производству удобрений в СКО
Проект позволит обеспечить фермеров качественными удобрениями
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Петропавловск. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Российские компании "УА" и "ГринДар" намерены построить несколько заводов по производству удобрений в Северо-Казахстанской области, сообщили в региональной акимате.
Аким СКО Гауез Нурмухамбетов, управляющий директор российской компании "УА" Елена Филиппова и директор "ГринДар" Евгений Усаченко обсудили инвестиционный проект по строительству нескольких заводов по производству органических удобрений в районах области для обеспечения аграриев качественными удобрениями.
Со стороны государства будет предоставлена необходимая помощь зарубежным инвесторам для успешной реализации данного проекта. Мы оказываем всестороннюю поддержку всем инвесторам на всех этапах реализации проектов - от идеи до выхода на проектную мощность", - отметил глава региона.
В акимате проинформировали область ежегодно активно наращивает объемы внесения минеральных удобрений для повышения плодородия почв и увеличения урожайности. Только в этом году внесут 333 тыс. тонн удобрений. Строительство нового предприятия станет важным вкладом в развитие агропромышленного комплекса региона.
Ранее глава правительства РК обсудил с главой компании ESTA Construction проект стоимостью $1,3 млрд по строительству завода по выпуску удобрений в Мангистауской области. На сегодня Казахстане налажено производство трех видов удобрений: аммиачной селитры, аммофоса и сульфата аммония. Вместе с тем при научной потребности в 3,2 млн тонн отечественные мощности обеспечивают только 56% спроса, производя около 1,8 млн тонн удобрений в год.
23.04.2025, 15:08 50826
Энергетика, пищевая промышленность, фармацевтика: интерес к казахстанскому рынку растет среди хорватских компаний
Касым-Жомарт Токаев принял главу МИД Хорватии
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных и европейских дел Хорватии Гордана Грлич-Радмана, сообщает Акорда.
В ходе встречи глава государства подчеркнул, что визит министра является наглядным свидетельством стремления Хорватии придать новый импульс двусторонним отношениям. Он выразил уверенность в том, что взаимодействие Казахстана и Хорватии будет и далее развиваться в духе взаимного доверия и конструктивного диалога.
Президент отметил рост интереса хорватских компаний к казахстанскому рынку, в том числе в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, фармацевтика и пищевая промышленность. Сегодня в Казахстане успешно работают более 30 компаний с хорватским участием, включая такие известные бренды, как Pliva и Podravka.
Касым-Жомарт Токаев приветствовал участие представительной делегации Хорватии в проходящем сегодня казахско-хорватском бизнес-форуме, отметив, что достигнутые соглашения будут способствовать расширению торгово-инвестиционного сотрудничества.
Напомним, приток российских инвестиций в экономику Казахстана достиг исторического показателя в 4 млрд долларов за год.
23.04.2025, 12:04 55551
Транзит российского газа через Казахстан в Китай наиболее выгодный - глава Минэнерго
Проект транзита предусматривает прохождение по территории Республики Казахстан газопровода мощностью 35 млрд кубометров
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Ерлан Аккенженов в ходе брифинга в правительстве заявил, что транзит российского газа через Казахстан в Китай наиболее выгодный, передает корреспондент агентства.
Работа ведется - российские коллеги нас заверяют, что работа будет продолжена. С другой стороны, если смотреть на потребление газа, то в Казахстане естественно мы можем обеспечить дополнительное потребление газа, который идет через нашу страну. Если рассматривать Монголию, вы понимаете, там производственных объектов не так много, как в Казахстане, поэтому, я думаю, что и для наших российских коллег, и для нас в целом транзит через Республику Казахстан наиболее выгодный", - заявил глава министерства.
Он также пояснил, что газификация северных и восточных регионов РК и транзит газа - это отдельные проекты.
То есть проект транзита предусматривает прохождение по территории Республики Казахстан газопровода мощностью 35 млрд кубометров, который идет через восточные регионы и соединяется с Китайской Народной Республикой. Далее он вливается уже в китайскую систему трубопровода. Если мы говорим про газификацию северных и восточных регионов нашей страны, то это возможно двумя методами. Первый - это поставка газа с российской территории в объеме до 10 млрд кубометров. Второе - это строительство третьей и четвертой очереди трубопровода "Сарыарка", который соединит Акмолинскую область и восток нашей страны. Это, можно сказать, две параллельные вещи", - добавил министр.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что маршрут поставок российского газа в Китай через территорию Казахстана может оказаться слишком дорогим. По его мнению, следует сосредоточиться на проектируемом газопроводе "Сила Сибири - 2", который должен будет пройти по территории Западной и Восточной Сибири через Монголию в Китай, сообщает РБК.
23.04.2025, 10:41 58991
Казахстанские геологи изучат месторождения полезных ископаемых в Афганистане
Фото: правительство РК
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Техническую комиссию по изучению афганских месторождений полезных ископаемых создадут Казахстан и Афганистан. Об этом договорились на встрече, прошедшей в Кабуле, заместитель премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин и министр горнодобывающей промышленности и нефти Исламского Эмирата Афганистан Хедаятулла Бадри, сообщила пресс-служба правительства.
На встрече обе стороны выразили удовлетворение значительным прогрессом в развитии отношений в промышленной сфере за прошедший год. Серик Жумангарин поблагодарил афганскую сторону за поддержку в организации полевых работ казахстанских геологов, прибывших в Афганистан для изучения потенциальных месторождений твердых ископаемых.
Сегодня Казахстан сформировал профессиональный пул добывающих компаний, которые имеют опыт в сфере геологоразведки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых. И эти компании заинтересованы в поиске и вложении инвестиций в потенциальные месторождения. Для детального обсуждения с нами в составе казахстанской делегации прибыли представители ERG Exploration, Kazakhmys Barlau, Казатомпром", - отметил Серик Жумангарин.
Во время встречи афганская сторона выразила готовность в дальнейшем развитии сотрудничества и содействия казахстанским специалистам в исследовательских работах. Участники договорились организовать совместную техническую комиссию для оперативного обсуждения всех возникающих вопросов. Казахстанская сторона направит еще одну группу специалистов в конце мая для изучения потенциальных месторождений в других провинциях Афганистана. Также афганская сторона выразила готовность предоставить сведения о подтвержденных запасах природных ископаемых, интересующих казахстанские добывающие компании, по их запросу.
В этот же день Серик Жумангарин встретился с руководителем главного управления по госкомпаниям ИЭА Ахмад Джан Билалом. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества казахстанских предприятий с госкомпаниями Афганистана.
Серик Жумангарин также принял участие в открытии казахстанско-афганского бизнес-форума. В мероприятии приняли участие 50 казахстанских компаний, представивших широкую линейку товаров - от традиционных растительного масла, макарон, риса до агродронов и аккумуляторов.
Афганистан может стать значимым логистическим хабом между Центральной и Южной Азией, а Казахстан - надежным поставщиком продовольствия, технологий, машиностроительной, химической и IT-продукции. Поставлена амбициозная, но достижимая цель - увеличить объем торговли до $3 млрд в краткосрочной перспективе. Для достижения этой цели необходимо выстраивать устойчивые каналы поставок, расширять номенклатуру взаимной торговли, а также создавать благоприятные условия для инвестиций и предпринимательской активности", - подчеркнул вице-премьер.
По предварительным итогам первого дня бизнес-форума подписаны коммерческие документы на сумму порядка $140 млн.
23.04.2025, 10:23 60001
Минэнерго Казахстана прогнозирует рост добычи газа до 62,8 млрд кубометров
Фото: правительство РК
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Добыча газа по итогам 2024 года составила 59 млрд кубометров, план добычи на 2025 год составляет 62,8 млрд кубометров. Добыча газа за I квартал 2025 года составила 17,2 млрд кубометров. Об этом на заседании правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.
По его словам, основной прирост добычи газа предусматривается за счет крупных месторождений Карачаганак, Тенгиз и Кашаган.
Объем производства товарного газа за 2024 год составил 28,7 млрд кубометров. План производства на 2025 год составляет 29,4 млрд кубометров. За I квартал 2025 года произведено 7,3 млрд кубометров", - отметил Ерлан Аккенженов.
Он добавил, что на потребности внутреннего рынка в 2024 году было поставлено 21,2 млрд кубометров. Прогнозный объем потребления на 2025 год составляет порядка 21,3 млрд кубометров.
Министр отметил, что производство товарного газа будет увеличено за счет ввода новых ГПЗ. По его данным, по прогнозному балансу газа РК объем выработки товарного газа устойчиво растет. С 28,7 млрд кубометров в 2024 году наблюдается увеличение до 34,6 млрд кубометров к 2030 году.
Сегодня Казахстан активно развивает геологоразведочные работы в газовой отрасли. Одним из главных приоритетов является увеличение объемов разведанных запасов углеводородов. В рамках этого Национальная компания "QazaqGaz" ведет работы по 15 участкам недр, которые в настоящее время включаются в Программу управления государственным фондом недр (ПУГФН)", - отметил министр.
Ерлан Аккенженов добавил, что на сегодня имеются соглашения QazaqGaz по проведению геологоразведочных работ потенциальными инвесторами АО "Нефтяная компания "КОР" на участке "Аккудук" и "Шалкар", с компанией Chevron (США) на участке КТ-III, с ТОО "КазАзот" на участке Северный-2, а также ведутся переговоры c АО "СНПС-Актобемунайгаз" по участку Северный-1.
Помимо этого, имеется заинтересованность потенциального инвестора Gas Solution по участкам "Самтыр Северный" и "Самтыр Южный".
По предварительной оценке, совокупные ресурсы газа по всем вышеуказанным проектам составляют порядка 535,5 млрд кубометров суммарной стоимостью 200 млрд тенге.
Вместе с тем, в период с 2026 по 2030 года начнется поэтапный ввод в эксплуатацию 4 газоперерабатывающих заводов: на базе сырья Кашаганского месторождения мощностью 1 млрд и 2,5 млрд кубометров в год, Карачаганакского месторождения мощностью 4 млрд кубометров в год, а также завод КазГПЗ в Жанаозене мощностью 900 млн кубометров в год", - сообщил министр.
По его словам, для строительства газоперерабатывающих заводов на базе сырья месторождения Кашаган привлечен Катарский инвестор UCC Holding. В настоящее время между АО "НК "QazaqGaz" и "UCC Holding" ведутся согласования финальных условий реализации данных проектов.
Реализация проекта строительства ГПЗ Карачаганак будет осуществляться за счет средств Оператора.
По данным Минэнерго, за 2024 год объем производства сжиженного нефтяного газа составил 1,7 млн тонн. План на 2025 год составляет 1,7 млн тонн и по итогам I квартала 2025 года произведено порядка 0,5 млн тонн или 107,7% в сравнении с 2024 годом.
По словам министра, анализ потребления показал увеличение спроса на сжиженный газ. Министерство энергетики ежемесячно распределяет порядка 130 тыс. тонн сжиженного газа по регионам страны. Однако этого объема недостаточно - текущая потребность превышает предложение на 25-30 тыс. тонн, что составляет около 23%.
Основной причиной растущего спроса стало активное увеличение числа автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО). По данным Министерства внутренних дел, в 2024 году количество таких транспортных средств достигло 677 тыс. единиц, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом (582 тыс.).
Дополнительное давление на рынок создает ценовая привлекательность СНГ. Из-за установленных низких оптовых цен наблюдается массовый переход автолюбителей на газ, особенно в приграничных регионах, где топливо значительно дешевле, чем в соседних странах. Это также стимулирует неконтролируемый рост потребления и повышает риск нелегального вывоза топлива", - отметил глава Минэнерго.
22.04.2025, 17:06 76766
Россия сняла ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Казахстана
В октябре прошлого года РФ ввела запрет на ввоз из Казахстана томатов, семян подсолнечника, дынь, пшеницы, семян льна и прочей продукции
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Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) опубликовала решение об отмене временных ограничений на ввоз подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
С 22 апреля 2025 года отменить временные ограничения на ввоз на территорию Российской Федерации из Республики Казахстан подкарантинной продукции, указанной в решениях Россельхознадзора от 14.10.2024 и 18.10.2024", - сказано в документе.
Решение вступило в силу 22 апреля 2025 года.
В октябре 2024 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию из Казахстана томатов, семян подсолнечника для посева происхождением третьих стран, дынь, пшеницы, семян льна, чечевицы и прочей сельхозпродукции. Вопрос снятия ограничений на ввоз казахстанской подкарантинной продукции стал вопросом двусторонних консультации между уполномоченными государственными органами двух стран.
22.04.2025, 16:31 47036
Казахстан заинтересован в разработке месторождений полезных ископаемых в Афганистане
Казахстанские геологи отобрали 130 кг проб руды в провинции Нуристан с потенциальных месторождений с содержанием бериллия, свинца и цинка
Фото: Depositphotos
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Кабул. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский бизнес заинтересован в финансировании разработок месторождений полезных ископаемых в Афганистане, сообщает Министерство национальной экономики Казахстана.
В конце прошлого года Казахстан и Афганистан подписали дорожную карту по увеличению товарооборота до $3 млрд. Учитывая, что территория Афганистана имеет огромный потенциал по добыче различных полезных ископаемых, достичь заявленных объемов взаимных инвестиций планируется за счет разведки и добычи ресурсов месторождений Афганистана. Есть большой интерес казахстанского бизнеса вкладывать средства в поиск перспективных участков недр, рассказали в МНЭ РК.
14 апреля в Афганистан прибыла группа специалистов-геологов, инженеров из Казахстана, которая, при поддержке Министерства горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана, посетила ряд месторождений. Как отметил вице-министр промышленности и строительства РК Иран Шархан, специалисты отобрали 130 кг проб руды в провинции Нуристан с потенциальных месторождений с содержанием бериллия, свинца и цинка. Теперь для более детального анализа в лабораториях пробы будут направлены в Казахстан, и, после получения результатов, казахстанская сторона готова приступить к более глубокому формату переговоров для дальнейшей разработки месторождений", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Афганистана. Традиционными казахстанскими товарами поставок являются зерно и мука. В 2024 году отмечен значительный рост экспорта казахстанского сахара на рынок Афганистана - 143 тыс. тонн, что в разы больше чем в 2023 году (19,1 тыс. тонн). Кроме того, есть потенциал в наращивании поставок кондитерских и мучных изделий на афганский рынок. Казахстан также заинтересован в поставках ранних афганских овощей на рынки столицы.
Также в Миннацэкономики рассказали, что в ходе визита казахстанской делегации в Кабул, глава делегации заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин предложил заместителю премьер-министра Афганистана открыть торговый дом Казахстана в Кабуле. Абдул Гани Барадар поддержал это предложение, отметив, что афганская сторона желала бы открыть свой торговый дом в Казахстане. Также с казахстанской стороны предложено рассмотреть возможность поставки казахстанских автобусов производства ТОО "QazTehna" в случае заинтересованности афганской стороны.
На встрече министром связи и информационных технологий Афганистана Наджибуллой Хакканис Жумангарин отметил, что казахстанские компании проявляют интерес к участию в строительстве инфраструктурных и телекоммуникационных проектов в Афганистане. Предложил совместное участие в работах по прокладке оптического кабеля при строительстве участка новой железной дороги Торгунди - Герат.
На встрече с министром торговли и промышленности Нуриддином Азизи обсуждены возможности диверсификации взаимного товарооборота двух стран.
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