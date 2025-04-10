09.04.2025, 19:39 26341
Глава государства провел совещание в связи c обвалом цен на энергоресурсы
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с премьер-министром Олжасом Бектеновым, председателем Национального банка Тимуром Сулейменовым и другими должностными лицами по ситуации в экономике в связи c обвалом цен на энергоресурсы и основные товары на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства дал поручение в кратчайшие сроки завершить работу над планом действий правительства и местных исполнительных органов в условиях финансово-экономического кризиса с целью недопущения снижения темпов роста и объема привлекаемых инвестиций.
Президент подчеркнул, что, несмотря на крайне неблагоприятную конъюнктуру, объявленные им приоритеты экономического развития страны, включая крупные инфраструктурные проекты, цифровизацию и развитие искусственного интеллекта, модернизацию сельского хозяйства и транспортно-логистической сферы, будут реализованы.
Ожидается, что на следующей неделе глава государства проведет специальное совещание по этому вопросу.
Ранее в кулуарах мажилиса министр национальной экономики РК Серик Жумангарин прокомментировал падение цен на нефть до 50 долларов США за баррель.
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10.04.2025, 09:09 2296
Казахстан и Азербайджан проведут совместные учения "Каспийский бриз - 2025"
Фото: Минобороны РК
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Актау. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Учения военно-морских сил Казахстана и Азербайджана "Каспийский бриз - 2025" пройдут в Актау. Первый заместитель - начальник главного штаба Военно-морских сил Казахстана капитан 1-го ранга Канат Ниязбеков и начальник штаба Военно-морских сил Азербайджана капитан 1-го ранга Теймур Муршудов обсудили и согласовали детали предстоящих учений. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
Учения пройдут в казахстанском секторе Каспийского моря. По прибытии кораблей будут уточнены план учений и детали розыгрыша эпизодов на картах.
Этап "ведения боевых действий" предполагает комплексную отработку задач. Предусмотрено развертывание кораблей в районе проведения учений, выполнение элементов совместного плавания кораблей на переходе морем. Военные моряки отработают вопросы отражения асимметричных угроз, оказания помощи терпящим бедствие летательным аппаратам, кораблям, и суднам. Будут также проведены боевые стрельбы по морским и воздушным целям.
Учения охватят широкий спектр задач, направленных на повышение эффективности взаимодействия и укрепления взаимоотношений между военно-морскими силами наших стран", - отметил начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил РК капитан 1-го ранга Канат Ниязбеков.
К учениям будет привлечен личный состав береговых подразделений и кораблей (судов) военно-морской базы. Из Азербайджана на учения прибудут два сторожевых корабля, вспомогательное судно и береговые подразделения.
09.04.2025, 20:33 24191
В Алматы при участии китайской компании построят мусороперерабатывающий завод
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев и президент компании SUS Environment Лонг Цзишэн обсудили перспективы строительства мусороперерабатывающего завода, сообщает перс-служба городского акимата.
В ходе встречи обсуждены вопросы строительства в Алматы современного мусороперерабатывающего завода с привлечением прямых иностранных инвестиций на сумму 270 млн долларов. Завод будет перерабатывать до 2000 тонн отходов в сутки с выработкой до 60 МВт электроэнергии, что закрывает потребности Алматы в утилизации ТБО и позволит довести долю переработки отходов до 80% к 2029 году. Строительство планируется начать осенью 2025 года. В настоящее время прорабатывается вопрос подписания соглашения об инвестициях с правительством РК.
Генеральным подрядчиком проекта определена China Civil Engineering Construction Corporation - дочерняя структура государственной корпорации China Railway Construction Corporation (CRCC), обладающая опытом реализации крупных инфраструктурных проектов в 110 странах мира.
Справка: Shanghai SUS Environment Co., Ltd. - ведущий мировой поставщик комплексных услуг в сфере экологии и энергетики, занимает 40% доли рынка в Китае в сфере переработки отходов в энергию (Waste-to-Energy). Отличительной особенностью заводов SUS Environment являются высокие стандарты экологической безопасности.
09.04.2025, 20:14 25571
Токаев подписал Водный кодекс
Впервые в законодательство введено понятие "водная безопасность"
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Водный кодекс, сообщает пресс-служба Акорды.
Первый блок новелл кодекса направлен на внедрение новых механизмов водосбережения и охрану водных объектов. Впервые в законодательство введено понятие "водная безопасность". Оно охватывает защиту граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защиту интересов Республики Казахстан в области охраны и использования трансграничных водных объектов.
Вторым блоком пересмотрены подходы к управлению водными ресурсами с акцентом на приоритетность их охраны, широкое вовлечение общественности в принятие решений и важность управления на основе водохозяйственных бассейнов.
Третий блок новелл предусматривает мероприятия по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод, включая противопаводковые мероприятия.
Четвертым блоком новелл ужесточено государственное регулирование и контроль в области использования и охраны водного фонда. Бассейновые водные инспекции помимо функции госконтроля также наделены полномочием по государственному надзору с применением мер оперативного реагирования.
Пятый блок направлен на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.
09.04.2025, 17:30 30651
Не соответствует действительности - в МВД прокомментировали информацию о необходимости замены водительских удостоверений
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел прокомментировали распространившуюся в Сети информацию о необходимости замены водительских удостоверений до 10 апреля, сообщает Рolisia.kz.
В социальных сетях и чат-группах распространяется информация о необходимости замены водительских удостоверений до 10 апреля текущего года. Так как якобы после этой даты замена водительских удостоверений будет производиться после сдачи теоретического экзамена. Вместе с тем МВД официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что согласно правилам приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений для замены водительского удостоверения лицом предоставляются:
• документ, удостоверяющий личность, или документы в электронной форме из сервиса цифровых документов;
• документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
Подчеркивается, что в случае обмена водительского удостоверения после истечения срока действия дополнительно требуется медицинская справка. При этом сдача экзаменов на знание правил дорожного движения при замене водительских удостоверений не предусматривается.
Ранее сообщалось, что заменить водительские права теперь можно онлайн.
09.04.2025, 17:00 32411
Назначен новый вице-министр нацэкономики
Фото: primeminister.kz
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства и по согласованию с руководителем администрации президента Республики Казахстан Асан Дарбаев назначен на должность вице-министра национальной экономики, сообщает пресс-служба правительства.
Асан Дарбаев родился в 1984 году в Акмолинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский экономический университет имени Рыскулова, Академию государственного управления при президенте РК, университет Warwick.
Занимал должности от заместителя директора до руководителя управления Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК, заместителя председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.
С 2019 года по настоящее время - председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.
Ранее был назначен новый руководитель аппарата Минтруда.
09.04.2025, 14:05 39996
Мажилис принял в первом чтении проект нового Налогового кодекса РК
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента Казахстана приняли в первом чтении проект нового Налогового кодекса, передает корреспондент агентства.
В рамках проекта Налогового кодекса предусматриваются системные меры по мониторингу и анализу налоговых льгот для повышения их эффективности, а также сокращению количества налогов, других обязательных платежей и налоговых льгот. Предлагается дифференциация ставки корпоративного подоходного налога для банковского сектора - 25%, игорного бизнеса - 25%, социальной сферы - 10% и сельского хозяйства - 3%. Базовая ставка останется на уровне 20%.
При приобретении или строительстве зданий, сооружений, машин, оборудования и программного обеспечения будут предоставляться инвестиционные налоговые преференции.
В части налогообложения физических лиц предлагается освободить от индивидуального подоходного налога пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда. Базовый налоговый вычет из заработной платы устанавливается в размере 30 месячных расчетных показателей в соответствии с законом о республиканском бюджете.
Также новым Налоговым кодексом предусмотрено, что сумма налога для автомобилей старше 10 лет снижается на 30%, а старше 20 лет - на 50%. Предметы "роскоши" - дорогостоящие имущество, автомобили, алкогольная и табачная продукция, морские суда, летательные аппараты - предлагается облагать повышенными налогами.
В мажилисе напомнили, что 20 февраля 2025 года правительство внесло на рассмотрение палаты новые поправки, согласно которым предлагалось снизить порог для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС с 20 тыс. МРП (78,6 млн тенге) до 3,8 тыс. МРП (15 млн тенге), а ставку НДС повысить с 12% до 16% с установлением пониженных ставок для отдельных отраслей. Однако в ходе работы над проектом депутаты предложили увеличить порог для постановки на учет по НДС минимум в два раза.
В результате правительство приняло предложение депутатов. В проекте нового Налогового кодекса порог по НДС определен в размере 40 млн тенге.
В проекте нового Налогового кодекса сохранены следующие налоговые ставки:
- социально значимые продукты питания, книгопечатание, археология освобождаются от уплаты НДС;
- в социальной сфере, в здравоохранении правительством будет определен социальный список медикаментов, освобожденных от НДС. НДС 10% будут обложены только платные медицинские услуги;
- КПН в социальной сфере будет увеличиваться поэтапно - 5% с 2026 года и 10% с 2027 года;
- по специальному налоговому режиму будет введен не разрешительный, а запретительный список. Все, что не запрещено, - будет разрешено;
- для сельхозтоваропроизводителей сохраняется льготная ставка "минус 70%";
- для обрабатывающей промышленности будет сохранена ставка КПН 20%;
- НДС будут обложены также банковские операции.
Агентство по защите конкуренции совместно с правительством проведет анализ обоснованности текущих расценок для предупреждения роста цен", - заверили в палате парламента.
Кроме того, новым документом предусмотрено, что в случае неэффективного использования земель сельскохозяйственного назначения размер ставки платы за пользование земельными участками будет увеличен до 100-кратного. Также увеличиваются ставки платы за пользование земельными участками по участку недр, предоставленному на основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых.
Вместе с тем планируется поэтапное увеличение ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию, а также на изделия с нагреваемым табаком. Будут введены ставки акцизов на энергетические напитки и продукцию, содержащую трансжиры.
Наряду с этим предлагается увеличить социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью первой, второй или третьей групп и детей с инвалидностью до 5 тыс. МРП, а ставку госпошлины с исков в суды о расторжении брака повысить до 5 МРП.
09.04.2025, 11:22 42736
Уплотненная застройка в Астане: выявлены 23 проблемных объекта
Жилые дома сдаются в эксплуатацию без проведенных к ним подъездных путей, и жильцам приходится добираться по грязи и бездорожью
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в рамках борьбы с уплотненной застройкой выявлены 23 проблемных объекта, сообщает агентство "Хабар".
В частности, жилые дома сдаются в эксплуатацию без проведенных к ним подъездных путей.
В некоторых районах жители въезжают в новые квартиры, но до дома приходится добираться по грязи и бездорожью", - говорится в сюжете.
В пример приводится недавно построенный ЖК возле центра столицы. Дома сдали в эксплуатацию начиная с позапрошлого года, но дороги к ним до сих пор не проведены.
Жалобы в акимат на отсутствие подъездных путей жильцы нескольких жилых комплексов в районе Нура направляли неоднократно. Уже на протяжении двух лет при въезде и при выезде со двора ЖК они сталкиваются с препятствиями", - сообщает телеканал.
По словам жильцов, в акимате обещали начать строительство дороги в этом году. Но работы здесь все еще не начались. Нет подъездных путей и к некоторым другим новым ЖК. В отделе городского планирования в свою очередь признают, что государственные и местные исполнительные органы не поспевают за темпами застройки.
В действующем законодательстве город не может обязать застройщика протянуть дорогу условно 100 метров от улицы до дома", - заявляет руководитель отдела городского планирования управления архитектуры градостроительства и земельных отношений Астаны Нурадиль Галымжан.
В прошлом году столичный акимат ужесточил требования к застройщикам. Однако новые правила касались в основном инженерных сетей.
Сроки и порядок прокладки дорог пока законодательно не закреплены, отмечают эксперты. В обязанности застройщиков входит только обустройство внутренних проездов и тротуаров, а вот строительство внешней инфраструктуры - вне их зоны ответственности", - говорится в сюжете.
По словам президента Ассоциации застройщиков Казахстана Виктора Микрюкова, ситуация характерна для всех городов и регионов. В бюджетных проектах есть достаточно длительный период подготовки к их началу. Иногда он достигает 3-5 лет.
Министерство промышленности и строительства предлагало, чтоб решить этот вопрос, ввести социальный инфраструктурный платеж, это такой вид налога на кв. м для строительных компаний, на данный момент, я так понимаю, никто не поддерживает эту инициативу. В данном случае мы должны, наверное, поторопить МИО, чтобы они более динамично развивали инфраструктуру и готовили уже районы к массовой застройке", - рассказал Микрюков.
Специалисты советуют тщательно подбирать объект недвижимости перед покупкой. В частности, на геопортале Астаны можно ознакомиться с актуальной информацией о застройщике и планах по строительству инфраструктуры в том или ином районе города.
Ранее в столице снесли жилой комплекс Family park, в котором были выявлены отклонения от утвержденного проекта.
09.04.2025, 08:46 48976
В Созакский район Туркестанской области поступило более 1,3 млрд кубометров воды
Фото: Минводных ресурсов РК
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Туркестан. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Впервые за 5 лет в Созакский район Туркестанской области поступил 1 млрд 380 млн кубометров воды. Это на 300 млн больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
По данным ведомства, отремонтировано Тасоткельское водохранилище, его вместимость увеличена с 450 млн кубометров до 620 млн. Это позволит дополнительно направлять в Созакский район до 200 млн кубометров воды.
В июле начнутся работы по очистке и ремонту Фурмановского канала. Министерство планирует установить специальное устройство на протоке Радай, чтобы регулировать и направлять воду реки Шу в Созакский район.
Наше министерство намерено обеспечить стабильное водоснабжение Созакского района. Для этого реализуется ряд важных проектов. В этом году за счет грамотного распределения и регулирования вод реки Шу вода в Созакский район пришла на месяц раньше обычного. Уже сейчас мы направили на 300 млн кубометров больше воды, чем год назад. Мы не планируем останавливаться на этом. До мая мы намерены направлять по 85 кубометров воды в секунду", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
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