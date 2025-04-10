Глава государства провел совещание в связи c обвалом цен на энергоресурсы

На следующей неделе Токаев проведет специальное совещание по этому вопросу

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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с премьер-министром Олжасом Бектеновым, председателем Национального банка Тимуром Сулейменовым и другими должностными лицами по ситуации в экономике в связи c обвалом цен на энергоресурсы и основные товары на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов, сообщает пресс-служба Акорды.





Глава государства дал поручение в кратчайшие сроки завершить работу над планом действий правительства и местных исполнительных органов в условиях финансово-экономического кризиса с целью недопущения снижения темпов роста и объема привлекаемых инвестиций.





Президент подчеркнул, что, несмотря на крайне неблагоприятную конъюнктуру, объявленные им приоритеты экономического развития страны, включая крупные инфраструктурные проекты, цифровизацию и развитие искусственного интеллекта, модернизацию сельского хозяйства и транспортно-логистической сферы, будут реализованы.





Ожидается, что на следующей неделе глава государства проведет специальное совещание по этому вопросу.



