Какие меры примут Нацбанк и МНЭ для недопущения резкого ослабления тенге
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге, рассказали министр национальной экономики Нурлан Байбазаров и председатель Национального банка Тимур Сулейменов в ходе заседания сената.
Спикер сената Маулен Ашимбаев отметил, что факторы, которые повлияли на недавнее ослабление тенге, не уменьшились. В связи с этим он спросил главу Нацбанка и министра нацэкономики, какие меры планируется предпринимать, чтобы не произошло резкого ослабления тенге в будущем.
Непредсказуемая геополитическая ситуация, есть риски по дальнейшему ослаблению валюты партнеров, есть возможность увеличения добычи нефти в США, о чем заявлял избранный президент США, что повлияет, конечно же, на цены. В этих условиях эти факторы не исчезли. То есть сегодня может быть точка равновесия достигнута, а дальше эта точка равновесия может двигаться в сторону ослабления, в рамках общего ослабления тенге. А это будет влиять на ситуацию внутри страны, на самочувствие людей, на самочувствие бизнеса и на рост инфляции. А инфляция будет влиять на экономику", - сказал Ашимбаев.
Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сообщил, что в следующем году в Казахстане планируется реализовать крупные проекты с привлечение иностранных инвестиций.
17 проектов мы уже начали. Национальный инфраструктурный проект мы приняли. В ближайшем будущем будет начат проект по модернизации коммунальной системы. В этом году с иностранными финансовыми организациями мы заключили контракт, и в следующем году в иностранной валюте привлечение инвестиций повысится", - сказал глава МНЭ.
Он пояснил, что иностранные инвестиции пройдут через внутренний рынок и позволят увеличить объем предложения валюты на рынке.
В свою очередь глава Нацбанка отметил, что самое главное в вопросе курса - это экономическое основание, так как курс является производной от спроса и предложения.
Если валюты иностранной на рынке много, значит, цена за единицу будет меньше. Поэтому правильно сказал Нурлан Серикович, если у нас будет приток иностранных инвестиций, которые приходят в долларах и конвертируются в уставные капиталы, в другие какие-то инструменты уже в тенге, тогда, значит, предложение валюты будет большое и, значит, курс на нее будет невысокий. То есть первое - это здоровье платежного баланса, это превышение экспорта над импортом, превышение нетто инвестиций в страну. То есть и валовые инвестиции, и отток инвестиций должен быть в положительной зоне", - сказал Сулейменов.
Также он обратил внимание на взаимодействие между инфляцией и курсом.
Инфляция - это вопрос очень большой, очень важный. Почему мы считаем необходимым посвятить, наверное, значительную часть наших экономических усилий всех и Нацбанка, и правительства, и местных органов на сдерживание инфляции, доведение до 5-процентного коридора? Потому что это помимо прямых эффектов будет влиять и на курс", - сказал председатель Нацбанка.
Также, по его словам, есть меры технического характера.
Из конкретных мер у нас есть целый ряд мер, они более технического характера и связаны с предложением, с обеспечением предложения валюты на рынке", - уточнил Сулейменов.
Он отметил, что Нацбанк будет работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим без интервенций.
В последние дни вот вы отметили также интервенции, которые нам пришлось проводить. Была ситуация, когда единственным продавцом на рынке был Национальный банк. То есть никто не продавал, все только покупали. Это говорит о том, что, во-первых, рынок не считал курс справедливым и толкал его вверх. И нам пришлось, чтобы он вообще не ушел совсем далеко, сделать интервенцию и успокоить рынок. То есть дать валюту тем, кому она нужна была. Мы будем работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим, без интервенций, а стабильным. Это касается, возможно, и реализации части валютной выручки и ряда других мер", - сказал глава Нацбанка.
Напомним, в первый понедельник декабря курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Нацбанк сделал заявление по ситуации на валютном рынке.
Сегодня официальный курс составляет 523,58 тенге за 1 доллар США. В обменниках покупка/продажи валюты по состоянию на 13.00 составляет - 525-527/527-529 тенге за 1 доллар.