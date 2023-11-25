Капитальные инвестиции в АПК превысили 778 миллиардов тенге за десять месяцев  

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Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-октябрь текущего года инвестиции в основной капитал в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства достигли 778,2 млрд тенге - на 15,4% больше, чем годом ранее. Реальный рост с учетом инфляции составил 8,7%, сообщает - За январь-октябрь текущего года инвестиции в основной капитал в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства достигли 778,2 млрд тенге - на 15,4% больше, чем годом ранее. Реальный рост с учетом инфляции составил 8,7%, сообщает Finprom





Большая часть инвестиций пришлась на растениеводство и животноводство, охоту и предоставление услуг в этих областях: 756,8 млрд тенге. Инвестиции в рыболовство и аквакультуру составили 18,5 млрд тенге, в лесоводство и лесозаготовки - 2,9 млрд тенге", - говорится в информации.





Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года инвестиции в основной капитал в секторе составляли 674,5 млрд тенге с годовым ростом на 11,8%.





Finprom





В региональном разрезе наибольший объем инвестиций пришелся на Северо-Казахстанскую область: 152,8 млрд тенге - на 7,1% больше в деньгах, чем годом ранее.





В тройке регионов-лидеров также оказались Павлодарская (111,9 млрд тенге, плюс 3% за год) и Туркестанская (88,5 млрд тенге, плюс 56,7%) области. Далее идут Костанайская (83,6 млрд тенге) и Акмолинская (76 млрд тенге) области.





Наименьшие показатели ожидаемо были зафиксированы в таких несельскохозяйственных регионах, как Алматы и Мангистауская область.





Finprom





В разрезе источников финансирования большую часть инвестиций в январе-октябре 2023 года составили вложения собственных средств предприятий, на которые пришлись 70,8% всего портфеля, или 551,1 млрд тенге, - на 17% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.





Инвестиции за счет небанковских заемных средств составили 196,4 млрд тенге (плюс 19% за год), за счет кредитов банков - 30,3 млрд тенге (на 21,2% меньше, чем годом ранее). Из местного бюджета было вложено 435,1 млн тенге против всего 7,7 млн тенге год назад", - пишет агентство.





Finprom



