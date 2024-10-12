11.10.2024, 16:21 26231
KASE сообщила о выходе Мосбиржи из состава
С 30 сентября 2024 года представитель MOEX Владимир Крекотень вышел из состава совета директоров KASE
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о выходе ПАО "Московская биржа" из состава акционеров KASE.
KASE сообщает о прекращении взаимоотношений с MOEX, которые основывались на соглашении о стратегическом сотрудничестве, подписанном биржами 10 октября 2018 года, и связанных с ним соглашениях. С 30 сентября 2024 года представитель MOEX - Владимир Крекотень вышел из состава совета директоров KASE на основании его заявления о досрочном прекращении полномочий", - говорится в сообщении Казахстанской фондовой биржи.
В пресс-службе отметили, что за период партнерства с Мосбиржей были реализованы стратегические проекты, включая модернизацию торгово-клиринговых систем, внедрение услуг центрального контрагента на всех биржевых рынках, открытие торгов новыми финансовыми инструментами, в частности репо с клиринговыми сертификатами участия и другие.
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11.10.2024, 16:57 25416
В Алматы вновь повысят тарифы на электроэнергию
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Алматы. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 октября в Алматы вырастут тарифы на электричество, сообщила руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий Асель Буденеева на брифинге в РСК.
Предельные цены на снабжение электрической энергией "Алматыэнергосбыт" с 15 октября изменятся в сторону увеличения, сообщила глава департамента.
Тариф для населения вырастет на 8%, до 27,59 тенге кВт/ч. Для юридических лиц тариф также увеличится на 8% и составит 30,08 тенге кВт/ч. Тариф для бюджетных организаций, напротив, снизится на 7% и составит 30,47 тенге кВт/ч.
На изменение цен на электроснабжение влияет изменение средневзвешенной цены на производство и передачу электрической энергии, изменение инвестиционной составляющей, изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности и получение на баланс сетей. Вместе с тем изменение тарифов на передачу связаны с увеличением объемов ремонтных работ, что повысит надежность и стабильность работы электрических сетей города, приведет к снижению аварийных ситуаций и нормативных технических потерь", - разъяснила спикер.
Отметим, что в Алматы перерасчет тарифов за электричество в сторону повышения уже проводили в марте текущего года.
11.10.2024, 12:11 37156
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,25% годовых
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.
Годовая инфляция продолжила медленное снижение в августе и сентябре после ускорения в июле. Месячная инфляция формируется выше среднеисторических значений и уровней, наблюдавшихся в течение весны и начала лета. Устойчивая часть инфляции снижается, но недостаточно быстрыми темпами. Инфляционные ожидания населения в сентябре подросли. Риски со стороны внешней среды включают рост цен на продовольствие на мировых рынках и высокую инфляцию в России. Проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счет фискального стимулирования, продолжающегося роста тарифов, устойчивого внутреннего спроса, а также повышенных инфляционных ожиданий", - говорится в отчете Нацбанка.
Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий. Баланс рисков смещен в проинфляционную сторону. Стабильное снижение устойчивой части инфляции вкупе с эффективным и системным решением вопроса финансирования фискального разрыва создаст условия для осторожного и взвешенного снижения базовой ставки.
В Нацбанке отметили, что годовая инфляция все еще значимо превышает таргет, несмотря на снижение до 8,3% в сентябре 2024 года. Однако в целом динамика инфляции соответствует прогнозу.
Основной вклад в замедление роста цен вносит более низкая инфляция продовольственных товаров. При этом возобновился рост цен производителей продукции сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, а также импортных цен. Наибольший рост в составе годовой инфляции продолжают демонстрировать цены платных услуг на фоне проводимой программы "Тариф в обмен на инвестиции" и удорожания ряда рыночных услуг", - отметили в Нацбанке.
Месячная инфляция составила в сентябре 0,4%, сформировавшись выше среднеисторического значения (0,3%). Показатели общей и базовой инфляции с учетом поправки на сезонность формируются выше уровней, наблюдавшихся в период весны и начала лета.
Инфляционные ожидания населения остаются волатильными, продемонстрировав рост в сентябре. Инфляционные ожидания экспертов на текущий год также выросли с 8% до 8,4%.
Глобальная инфляция продолжила постепенно замедляться как результат жесткой политики центральных банков. Однако на мировых рынках наблюдается рост стоимости продовольствия - в сентябре индекс цен ФАО вырос в результате повышения котировок цен на все включенные в него товары. Цены на зерновые в сентябре выросли из-за опасений по поводу неблагоприятных погодных условий в отдельных странах-экспортерах.
Внешние денежно-кредитные условия становятся менее жесткими. ФРС США впервые с 2020 года снизила ключевую ставку на фоне снижения инфляции, а также охлаждения рынка труда. ЕЦБ в сентябре также снизил ставки, однако риторика не поменялась, регулятор намерен сохранять денежно-кредитные условия достаточно ограничительными столько времени, сколько необходимо для достижения цели по инфляции. Банк России тем временем повысил ключевую ставку еще на 100 б.п., до 19% на фоне высокой инфляции и усиления проинфляционных рисков. Ожидается, что в России инфляция в 2024 году, вероятно, превысит прогноз, в связи с чем регулятор допускает возможность очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - отмечается в отчете.
Рост краткосрочного экономического индикатора за январь-август 2024 года оценивается в 4,4% г/г. Рост производства наблюдается во всех основных отраслях экономики, в частности, наибольший рост показали отрасли строительства, транспорта и связи. Устойчивость внутреннего спроса подтверждается заметным ускорением роста розничной торговли и поддерживается продолжающимся фискальным стимулированием, ростом денежных доходов, а также расширением инвестиций в несырьевом секторе. Индикатор деловой активности, отслеживаемый Национальным банком, восьмой месяц подряд находится в положительной зоне.
Проинфляционные риски сохраняются. Со стороны внешней среды они обусловлены более высокой инфляцией в России и повышением мировых цен на продовольствие, во внутренней среде - продолжением роста тарифов ЖКУ, сохранением устойчивого внутреннего спроса при фискальном стимулировании, незаякоренных инфляционных ожиданиях и положительной динамике роста потребительского кредитования, подчеркнули в Нацбанке.
Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 29 ноября в 12.00 по времени Астаны.
11.10.2024, 11:59 34551
Продлить запрет на вывоз нефтепродуктов планирует Минэнерго
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во избежание дефицита ГСМ на внутреннем рынке Министерство энергетики планирует ввести запрет на экспорт железнодорожным транспортом нефтепродуктов, которые могут вывозить под видом "товаров прикрытия".
Запрет планируют установить на 6 месяцев.
Соответствующий проект совместного приказа "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан" опубликовало Минэнерго на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 октября 2024 года.
Установить запрет сроком на шесть месяцев на вывоз нефтепродуктов с территории Республики Казахстан, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза, автомобильным и железнодорожным транспортом", - говорится в документе.
Запрет вводится:
- на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за некоторыми исключениями;
- железнодорожным транспортом продукции c кодами ТН ВЭД 2710 12, за исключением некоторых видов бензина.
В пояснении отмечается, что на сегодняшний день отмечается нехарактерное увеличение потребления ГСМ и уменьшение остатков на внутреннем рынке. В частности, существенный рост наблюдается в южных приграничных регионах Казахстана. Данное обстоятельство связано с существующей разницей в ценах на нефтепродукты в Республике Казахстан и сопредельных странах, которая приводит к их перетокам в приграничные страны.
Вместе с тем, по информации правоохранительных органов, существуют определенные схемы вывоза бензина под видом "товаров прикрытия".
Ранее сообщалось, что на границе Казахстана усилят контроль за вывозом ГСМ. Сейчас фиксируются случаи экспорта востребованных нефтепродуктов под видом "товаров прикрытия".
11.10.2024, 09:16 41861
Казахстан ввел запрет на вывоз автомобильным транспортом бензинов и дизтоплива
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Принят совместный приказ министра энергетики, председателя Комитета национальной безопасности, министра финансов и министра внутренних дел "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан".
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", - говорится в документе.
Под исключение попадают:
- вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств,
- авиационное топливо для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива,
- отдельные виды нефтепродуктов, вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.
Приказ введен в действие с 29 сентября 2024 года.
Ранее сообщалось, что на границе Казахстана усилят контроль за вывозом ГСМ.
10.10.2024, 17:26 59266
Токаев заявил о готовности Казахстана расширить экспорт в Туркменистан на $120 млн
Фото: Акорда
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Ашхабад. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в расширенном формате заявил о готовности Казахстана расширить экспорт в Туркменистан на общую сумму порядка на $120 млн по 80 товарным позициям, сообщает Акорда.
Также лидер Казахстана отметил важность поддержки контактов деловых кругов двух стран.
Как мне доложили, высокий инвестиционный потенциал демонстрирует именно малый и средний бизнес. В прошлом году успешно прошел бизнес-тур казахстанских компаний в Туркменистан", - заявил президент.
По его словам, в этом ключе важно стимулировать развитие предпринимательской активности на площадке казахско-туркменского делового совета.
Основным локомотивом должны выступить деловые круги. Считаю важным сконцентрировать усилия представителей крупных коммерческих и национальных компаний двух стран на запуске реальных проектов в промышленности, строительстве, логистике, связи и других отраслях экономики. Уверен, что подписание сегодня межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций придаст этому процессу дополнительный импульс", - сообщил он.
Кроме того, глава государства с удовлетворением отметил поступательное развитие культурно-гуманитарных связей, а также хорошие перспективы сотрудничества в сфере высшего образования.
В свою очередь Сердар Бердымухамедов подчеркнул значимость визита Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан с точки зрения упрочения двусторонних отношений.
Официальный визит президента Казахстана служит целям дальнейшего укрепления отношений добрососедства и тесного сотрудничества между нашими странами, расширения сфер партнерского взаимодействия, выхода на новые перспективные направления. История отношений народов Туркменистана и Казахстана насчитывает многие столетия. За это время сформировались поистине братские связи", - отметил Сердар Бердымухамедов.
В ходе встречи особое внимание было уделено реализации совместных инициатив в газовой сфере, планомерному увеличению объемов взаимной торговли и грузоперевозок по территории двух стран, а также активизации межрегионального взаимодействия.
Ранее Токаев отметил вклад Туркменистана в региональную и международную безопасность.
10.10.2024, 11:30 68156
Нет никаких оснований для девальвации тенге - Миннацэкономики Казахстана
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр национальной экономики Казахстана Арман Касенов в кулуарах сената заявил, что нет никаких оснований для девальвации тенге, передает корреспондент агентства.
В последние три года в СМИ различного рода эксперты говорили о том, что будет слишком высокий курс, но всегда этого не происходило. На самом деле у нас девальвации не было уже совсем давно, вы знаете, потому что у девальвации всегда должны быть четкие фундаментальные основания, сейчас, разумеется, их нет. Вы видите, где находится наш экспорт - экспорт в этом году гораздо выше, чем в прошлом году. Импорт упал. У нас более здоровый сегодня торговый баланс. Поэтому в моменте у нас нет никаких оснований для девальвации", - сообщил Арман Касенов.
Он подчеркнул, что казахстанская валюта является устойчивой.
Разумеется, на нее могут влиять различного рода факторы. Как и любая другая валюта она будет зависеть от экспорта-импорта страны, поэтому под такими влияниями курс может меняться, однако в целом, опять же, вы видите стабильность валюты, видите, что в национальной валюте доходность депозитов гораздо больше, чем в иностранной валюте даже с учетом инфляции. Поэтому лично я верю в устойчивость национальной валюты", - добавил вице-министр.
Напомним, в августе курс тенге ослаб на 1,6%.
10.10.2024, 10:38 69516
Казахстан значительно увеличил экспорт сахара
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-июле Казахстан экспортировал в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан 72,5 тыс. тонн сахара. Это 77,7% от общего объема производства казахстанских сахарных заводов, сообщает energyprom.kz.
В январе-июле из страны было совокупно отправлено в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан 72,5 тыс. тонн сахара. Это 77,7% от общего объема производства казахстанских сахарных заводов. Вывоз более 72,5 тыс. тонн за границу - рекорд на фоне годовых объемов экспорта сахара за последние несколько лет. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го рост колоссальный", - отмечают в energyprom.kz.
Напомним, в июне текущего года был введен временный запрет на экспорт сахара. Приказ об ограничительных мерах вступил в силу 14 июня и действовал до 31 августа. Помесячная статистика БНС показывает, что основной объем экспорта (68 тыс. тонн) был отправлен за рубеж еще до вступления в силу запрета на вывоз.
При этом аналитики отмечают, что благодаря импортным поставкам, преимущественно из России, закрываются потребности казахстанцев в сахаре-песке. Так как своего сахара было мало, импорт в январе-июле 2024-го вырос на 19,9%. Если рассмотреть многолетнюю динамику, видно, что с 2018 года импорт сахара существенно превосходит производство, делая Казахстан зависимым в этом продовольственном сегменте от других стран.
По предварительным данным Министерства сельского хозяйства (МСХ) РК, в текущем году урожай сахарной свеклы будет очень хорошим, валовой сбор может превысить 1,1 млн тонн - в 2 раза больше, чем было собрано по итогам сезона 2023 года. Добиться рекордных показателей аграриям удалось благодаря тому, что посевные площади сахарной свеклы в текущем году были увеличены на 86,7%, с 13,5 тыс. до 25,2 тыс. гектаров. Немаловажно и то, что в прошлом году значительно выросло государственное финансирование посевных и уборочных работ. По данным МСХ РК, на эти цели из бюджета было выделено в 3,1 раза больше средств.
О результатах переработки нового урожая можно будет делать выводы только в следующем году. Статистика за январь-июль 2024-го свидетельствует о невысоких производственных показателях за предыдущий сезон. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за семь месяцев на отечественных заводах было выпущено 93,4 тыс. тонн сахара - на 35,6% меньше, чем в январе-июле 2023 года. В прошлом году наблюдалась стагнация.
Сокращение производства сахара за январь-июль изменило и вклад отечественных перерабатывающих предприятий в общий объем ресурсов этого товара в стране. Если в 2023-м доля производства от ресурсов составляла 43,2%, то в текущем году - всего 29%. Абсолютное лидерство вернулось к импорту, удельный вес которого составил 71%.
Загруженность сахарных заводов по итогам прошлого года была невысокой. В 2023-м использование среднегодовой мощности оборудования по производству сахара из свеклы держалось на уровне 61,1%, тростникового сахара - 54,5%, сахара-сырца - 59,2%. По всем трем категориям показатели производственной загруженности в сравнении с 2022 годом упали на несколько процентных пунктов.
09.10.2024, 16:37 76126
Еще на полгода Казахстан запретит экспорт сжиженного газа
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана разработало проект приказа о продлении еще на 6 месяцев запрета на экспорт сжиженного нефтяного газа.
В Минэнерго напомнили, что в мае текущего года в целях обеспечения сжиженным нефтяным газом внутренний рынок страны введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев.
На сегодняшний день Министерством энергетики РК планируется продлить данную меру еще на 6 месяцев. Соответствующий проект приказа размещен на портале "Открытые НПА".
В ведомстве обратили внимание, что исключения будут лишь в нескольких случаях:
1) вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного Президентом Республики Казахстан, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежей в бюджет";
2) вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики Казахстан;
3) перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.
В случае принятия проекта приказа, запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа будет введен в действие с 14 ноября 2024 года.
Напомним, в Минэнерго признали, что в стране сложилась нехватка автогаза.
Это связано с уборочной кампанией и дождями. Наши сельхозтоваропроизводители и регионы запросили дополнительные объемы дизельного топлива и сжиженного газа для сушки зерна и зернобобовых. В связи с этим нам пришлось изыскать дополнительные объемы. Отгрузка осуществляется в соответствии с установленными графиками", - пояснил глава ведомства Алмасадам Саткалиев.
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В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?