Катарскому Lesha Bank разрешили приобрести Bereke Bank

Фото: Bereke Bank

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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка принято постановление № 66 "О выдаче Lesha Bank LLC (Public) согласия на приобретение статуса банковского холдинга АО "Bereke Bank" и постановление № 67 "О выдаче Lesha Bank LLC (Public) разрешения на приобретение дочерней организации - АО "Bereke Bank", сообщает пресс-служба агентства.





Заявления и соответствующие документы Lesha Bank на получение статуса банковского холдинга и разрешения на приобретение дочерней организации АО "Bereke Bank" в связи с планируемым приобретением 100% голосующих акций банка Агентством рассмотрены в соответствии с требованиями статей 11-1 и 17-1 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".





Lesha Bank является банком, осуществляющим деятельность в соответствии с нормами шариата, и имеет лицензию Qatar Financial Center Regulatory Authority от 30 июня 2010 года на проведение банковских операций, в том числе прием депозитов, заемные операции, операции с инвестициями, управление фондом коллективных инвестиций.





На 1 июля 2024 года активы Lesha Bank составляют $2,05 млрд, собственный капитал - $0,4 млрд, коэффициент достаточности капитала - 16,9%. По итогам 2023 года банком получена чистая прибыль в размере $26,5 млн, и за 6 месяцев 2024 года - $15,5 млн.





АО "Bereke Bank" занимает девятое место по размеру активов и седьмое место по размеру ссудного портфеля среди банков второго уровня Казахстана. На 1 августа 2024 года активы банка составляют 2248 млрд тенге, собственный капитал - 173 млрд тенге. Банк соблюдает установленные пруденциальные нормативы, в том числе по достаточности капитала и ликвидности.



