Катарский банк покупает Bereke Bank

Фото: Halyk Bank

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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Каждый родитель мечтает о качественном образовании для своего ребенка, особенно актуально это становится когда у Вас в семье есть старшекласник. Часто возникают такие вопросы как: "Какой выбрать ВУЗ?", "Сколько стоит образование?", "Достаточно ли денег для оплаты за обучение".





Лучше об этом позаботиться заранее:





Во-первых, открыть депозит в Банке и начать откладывать уже сейчас. Тем более что в Halyk Bank есть специальный депозит AQYL, в рамках которого не только Банк выплачивает процентное вознаграждение, но и государство предоставляет дополнительную премию до 7%. С учетом вознаграждения Банка и премии государства, доходность вклада достигает до 20%.





Во-вторых, узнать сумму накоплений в рамках программы "Нацфонд - детям". Согласно условиям программы всем детям - гражданам Казахстана ежегодно будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан. Основная цель программы - это поддержка молодого поколения и предоставление ему возможности получить высшее образование или улучшить свои жилищные условия.





Проверить, сколько денег накопилось на счету у ребенка возможно самостоятельно в любой момент в мобильном приложении Halyk. Для этого достаточно зайти в раздел "Госуслуги" и выбрать "Цифровые документы", где можно увидеть документы своих детей. Там же есть возможность узнать сумму начислений из Нацфонда на текущий момент.





В-третьих, по достижению 18-и лет ваш ребенок сможет самостоятельно запустить заявку на получение своих накоплений в мобильном приложении Halyk и использовапть их как на оплату образования, так и на пополнение образовательного депозита AQYL.





Кстати, Halyk Bank на сегодняшний день единственный из банков второго уровня, в мобильном приложении которого есть возможность подачи заявки на получение целевых накоплений из Нацфонда.





Итак, Вы можете воспользоваться всеми преимуществами в одном Банке и заранее обеспечить лучшее образование для Вашего ребенка, а для себя - спокойный сон.





Если Вашему ребенку в этом году уже исполнилось 18 лет, то он может самостоятельно подать заявку на получение денег с Нацфонда и открыть депозит AQYL онлайн. Деньги можно направить на оплату за образование как внутри страны, так и за границей.





Для многих казахстанцев это отличный шанс дать своим детям качественное образование в лучших учебных заведениях.



