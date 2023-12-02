01.12.2023, 16:41 45391
"Казахмыс" возобновил работы на подземных рудниках
Проверка продолжается
Фото: Instargam/kazakhmys_official
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Тараз. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "Корпорация "Казахмыс" сообщает о возобновлении работ на подземных рудниках после трагического случая, произошедшего 27 ноября.
На 30 ноября работы на подземных рудниках возобновлены. На отдельных участках устранения несоответствий продолжаются", - сказано в сообщении компании.
Также сообщается, что созданные комиссии под председательством главных инженеров продолжают работу по обследованию и возобновлению горных работ. В частности проведены работы по ремонту и креплению горных выработок и т. д.
Напомним, в Жамбылской области на руднике "Жайсан" при производстве горнопроходческих работ травмы, несовместимые с жизнью, получили проходчики шахтопроходческого треста имени Омарова 1981 и 2002 годов рождения. Руководством группы компаний "Казахмыс" принято решение приостановить горнопроходческие и горно-капитальные работы на всех подземных рудниках корпорации.
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02.12.2023, 16:03 1481
Ряд важных соглашений подписали казахстанские чиновники и бизнесмены в Дубае
Фото: Акорда
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Дубаи. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, участвующий в работе Всемирного климатического саммита СОР 28 в Дубае, посетил церемонию подписания ряда соглашений между государственными органами и бизнес-структурами Казахстана и других стран, сообщает Акорда.
В присутствии главы государства были подписаны следующие документы:
- Межправительственное соглашение между РК и Объединенными Арабскими Эмиратами о реализации проекта ветровой электростанции (1 ГВт);
- Меморандум между Министерством энергетики РК, АО "Самрук-Казына" и Министерством инвестиций ОАЭ о взаимопонимании по развитию низкоуглеродной энергетики общей мощностью 10 ГВт на территории Казахстана;
- Меморандум о взаимопонимании между Qazaqstan Investment Corporation и ADQ по стратегическому партнерству;
- Соглашение об инвестициях между правительством РК, ТОО "Актас Энерджи" и TotalEnergies о реализации проекта "Разработка, строительство и эксплуатация электростанции, использующей энергию ветра, общей мощностью 1 ГВт, с использованием аккумуляторной системы накопления энергии мощностью 300 мегаватт/600 мегаватт-час, в районе поселка Мирный, Жамбылская область";
- Соглашение между АО "Самрук-Казына" и ACWA Power о совместной разработке проекта по строительству ветроэлектростанций совокупной мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии;
- Соглашение между "Самрук-Казына" и PresightAI о создании совместного предприятия для реализации проектов в области цифровизации и информационных технологий;
- Меморандум между АО "НК "Казмунайгаз" и AD Ports Group о взаимопонимании по созданию судоремонтного и судостроительного предприятия в Казахстане;
- Соглашение между АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" и Abu Dhabi Ports Group о создании совместного предприятия;
- Меморандум о сотрудничестве между НПП "Атамекен", ТОО "SAFC" и SEFE Marketing & Trading по реализации лесоклиматических проектов;
- Соглашение между АО "НАК "Казатомпром" и Emirates Nuclear Energy Corporation о поставке концентратов природного урана.
Напомним, сегодня президент провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ и с председателем Совета директоров ACWA Power, на которых обсудил важные для Казахстана инвестиционные проекты.
02.12.2023, 14:03 5966
Перспективные совместные проекты обсудил Токаев с министром инвестиций ОАЭ Дополнено
Собеседники рассмотрели реализацию проектов Presight и "Самрук-Казыны", а также стратегических соглашений с участием QazaqGaz и "Қазақстан темір жолы" в области искусственного интеллекта
Фото: Акорда
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Дубай. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ, управляющим директором холдинга ADQ Мухаммедом аль-Сувейди на полях 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщает Акорда.
Собеседники выразили удовлетворение динамичным развитием инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ, уделив особое внимание реализации совместных инвестиционных проектов.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил солидный пакет соглашений, подписанный между Казахстаном, ADQ и ее дочерними компаниями в рамках Конференции, а также заявил о готовности поддерживать нынешнюю динамику расширения двусторонних связей. В ходе встречи было отмечено важное значение подписания меморандума по развитию низкоуглеродной энергетики общей мощностью 10 ГВт на территории Республики Казахстан, а также межправительственного соглашения по проекту ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт", - говорится в сообщении.
Президент выразил мнение, что устойчивое партнерство с AD Ports Group играет важную роль в превращении портов Актау и Курык в главный морской хаб на Каспийском море.
Собеседники также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов Presight и "Самрук-Казыны", а также стратегических соглашений с участием QazaqGaz и "Қазақстан темір жолы" в области искусственного интеллекта.
Глава государства заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.
Дополнено 02.12.2023, 15.47
Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров ACWA Power Мухаммада Абунайяна.
В ходе беседы обсуждались основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании с Казахстаном и вопросы реализации ряда инвестиционных проектов.
Собеседники рассмотрели перспективы строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в области Жетысу. Предполагается, что объем инвестиций в данный объект составит 1,8 миллиарда долларов", - сообщает Акорда.
Также Мухаммад Абунайян выразил заинтересованность в расширении присутствия компании в Казахстане и реализации инвестиционных проектов в секторе "зеленой" энергетики.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данная инициатива соответствует намерению Казахстана стать региональным центром по развитию возобновляемых источников энергии.
Президент высоко оценил деятельность и крупные проекты компании, в частности строительство крупнейшей в мире солнечной электростанции Noor Energy 1 в Дубае стоимостью 4,6 миллиарда долларов.
Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев выступил на Всемирном климатическом саммите в Дубае, где заявил, что Казахстан полностью поддерживает настоятельный призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды и готов присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана.
02.12.2023, 12:42 8816
Зарубежным авиакомпаниям сняли ограничения на полеты в крупные города Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Зарубежные авиакомпании получили право выполнять полеты в крупные города Казахстана без ограничений.
Министерство транспорта совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции усовершенствовали режим "открытое небо" с целью повышения привлекательности казахстанского рынка авиаперевозок", - сообщили в Комитете гражданской авиации.
Иностранные авиакомпании получили право выполнять полеты в ряд аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов, в том числе с 5-й степенью "свободы воздуха" без ограничений по маршрутам.
Данный шаг, направленный на развитие конкуренции в отрасли, в перспективе поспособствует снижению стоимости авиабилетов, улучшению сервиса и расширению географии полетов", - подчеркнули в комитете.
В ведомстве напомнили, что режим "открытое небо" в Казахстане действует в аэропортах Астаны, Алматы, Актау, Актобе, Караганды, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Семея, Тараза, Туркестана, Усть-Каменогорска и Шымкента.
Ранее казахстанская авиакомпания возобновила полеты в Новосибирск. Также Казахстан и Китай увеличили количество регулярных авиарейсов.
01.12.2023, 18:13 41896
В Казахстане снижаются цены на пшеницу
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане цены на зерно, как неклассное, так и более качественное, продолжают свое снижение.
Цена на зерновую группу скатилась до невозможных цифр. Ячмень стоит уже 30 тысяч тенге в северных регионах. Это цена приобретателей. Пшеница стоит 45 тысяч тенге. Это существенно вообще все ломает", - цитирует агентство "АПК Новости" председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии "Ауыл", директора ТОО "Астана-Бизнес" Фарида Абитаева.
По информации агентства, за неклассную пшеницу дают максимум 25 тысяч тенге за тонну.
25 тысяч тенге - это цена с места, с хозяйства. Но это совсем низкая цена. Думаю, за 40 тысяч тенге за неклассную пшеницу от ТОО с НДС в зачетном весе на элеваторе можно взять. Цены на 3-й класс зависят от числа падения. Минимальная цена 3-го класса с числом падения 160 составляет сейчас 92 тысячи тенге. При хорошем ЧП зерно 3-го класса стоит 120 тысяч тенге. 4-й класс торгуется по 70 тысяч тенге. Все эти цены с НДС", - сообщил трейдер из Акмолинской области Ардак Абильмагжанов.
По его словам, покупатели из Узбекистана хотят покупать неклассное зерно по 40 тысяч тенге.
Они здесь ищут по 40 тысяч, готовы взять хоть сколько, неклассную. Но наши не продают, мало кто продает, потому что это себе в убыток. Их цена вообще низкая. Если бы государство дало возможность адаптироваться… Сейчас крестьяне все закредитованные. Состояние плачевное", - заявил трейдер.
Отмечается, что хорошую пшеницу 3-го класса мельники предлагают купить по 135 тысяч тенге.
Хорошая пшеница 3-го класса должна стоить минимум 180 тысяч тенге. Ее не так много. В начале уборки мы же ее продавали по 160 тысяч тенге. Если закрыть границу в Россию вообще, то тогда цены поднимутся. Я слышал, что предлагают Продкорпорацию сделать единым оператором зерна. Это, в принципе, нормальный вариант, но только если ПКК будет брать у трейдеров. Потому что крестьяне не смогут поставить им это зерно. Если закрыть границу, цены поднимутся и внеклассную будут забирать по 60-70 тысяч тенге. Если границу не закроют, неклассная пшеница упадет к весне еще больше", - добавил он.
Напомним, в Казахстане пшеницы намолотили на 30% меньше прошлогоднего показателя. Кроме того, 40% пшеницы из-за дождей проросло в колосе, и теперь ее нельзя использовать для производства муки.
Последствия плохого урожая незамедлительно отразились на ценах. В 13 регионах Казахстана аномально подорожала мука. А в Павлодарской области основная часть мукомольных предприятий остановила работу из-за дефицита зерна.
Минсельхоз ввел полугодовой запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана автомобильным и железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран Евросоюза.
01.12.2023, 16:16 46476
"Байтерек" продлит займы и спишет неустойки пострадавшим от погодных условий аграриям
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за неблагоприятных погодных условий в этом году дочерние и зависимые компании АО "НУХ "Байтерек" АО "Аграрная кредитная корпорация" и АО "КазАгроФинанс" принимают заявки на реструктуризацию обязательств от пострадавших заемщиков и лизингополучателей, сообщили в пресс-службе холдинга.
По данным пресс-службы "Байтерека", в настоящее время поступили на рассмотрение заявки от 884 сельхозтоваропроизводителей на сумму 42,5 млрд тенге, из них уже одобрено 675 заявок на 27 млрд тенге.
Сотрудники филиалов АКК и КАФ консультируют по данным вопросам, принимают и рассматривают заявки на пролонгацию обязательств в индивидуальном порядке с учетом анализа конкретной ситуации у заявителя.
Кроме этого, сейчас в АКК и КАФ действует акция по списанию неустоек в размере 100% за несвоевременное исполнение денежных обязательств по договорам займа и финансового лизинга. На текущий момент уже списаны неустойки для 1,4 тысяч заемщиков на сумму около 82 млн тенге.
Также в этом году сельхозтоваропроизводители, заключившие договоры добровольного страхования в растениеводстве, получили страховые выплаты в результате засухи и обильных дождей на сумму около 3,8 млрд тенге. Доступность страховых продуктов для фермеров обеспечивается субсидированием 80% от суммы страховой премии (оператором по субсидированию является АКК).
Ранее сообщалось, что пострадавшим от непогоды аграриям выделят более 31 млрд тенге из резерва правительства.
Напомним, в этом году казахстанские аграрии из-за непогоды потеряли большое количество урожая. В частности, из-за засухи значительно сократился урожай подсолнечника и лука. Также в этом году в республике намолотили на 30% меньше пшеницы. Кроме того, 40% пшеницы из-за дождей проросло в колосе, и теперь ее нельзя использовать для производства муки. Из-за плохого качества казахстанского зерна спрос на него на зарубежных рынках упал.
Кроме того, в ряде регионов складываются низкие темпы заготовки корма для скота. В частности, в Павлодарской области из-за засухи аграриям не удалось своевременно выйти на сенокосы.
01.12.2023, 12:30 54526
В Казахстане годовая инфляция по итогам ноября составила 10,3%
Фото: Бюро нацстатистики
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Республике Казахстан в ноябре 2023 года за год составила 10,3%, сообщает Бюро национальной статистики.
Цены на продовольственные товары за год выросли на 9,2%, непродовольственные товары - на 9,9%, платные услуги - на 12%", - проинформировали в пресс-службе.
По сравнению с ноябрем прошлого года повышение цен отмечено на рис на 37,3%, воду минеральную и питьевую - на 19,8%, молоко консервированное - на 18,4%, молоко пастеризованное - на 15%, фрукты и овощи свежие - на 14,4%, кефир 2,5% жирности - на 14,3%, булочные и мучные изделия - на 13,6%, масло сливочное - на 13,2%, яйца - на 11,6%.
Также снижение цен наблюдалось на крупу гречневую на 20,9%, сахар-песок - на 16,9%, масло подсолнечное - на 16,4%.
Дизельное топливо подорожало на 17,5%, бензин - на 13,6%, сжиженный газ в баллонах - на 12,9%. Цены на услуги санаториев увеличились на 15,5%, здравоохранения - на 13%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 12,7%, организации комплексного отдыха - на 12,2%, в области отдыха и спортивных мероприятий - на 12,1%, услуги образования - на 9,7%, общественного питания - на 8,6%" , - проинформировали в бюро.
В региональном разрезе в ноябре 2023 года в годовом выражении уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский сложился в двенадцати регионах, из них наибольший - в Карагандинской, Акмолинской и Ұлытау области.
Отмечается, что наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки, жилищные услуги, одежда и обувь.
За год цены на хлебобулочные изделия и крупы повысились на 11,8%, мясо и мясопродукты - на 7,3% и внесли основной вклад в инфляцию 0,8 и 0,9 процентных пункта соответственно. Удорожание безалкогольных напитков на 12,6% и внесли вклад в 0,3 п.п., молочных продуктов - в 0,5 п.п., фруктов и овощей - в 0,6 процентных пункта в годовую инфляцию.
Услуги ЖКХ за год подорожали на 13,2%, а их вклад в инфляцию составил 1,9 процентных пункта. В ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем прошлого года отопление центральное стало выше на 25,6% и внесло вклад в годовую инфляцию в 0,3 п.п., электроэнергия - в 0,4 п.п., услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений - в 0,2 процентных пункта", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане годовая инфляция снизилась в два раза.
01.12.2023, 12:04 56121
Производство сахара упало почти на треть в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан производство сахара сократилось сразу на 31,1%.
За январь-октябрь 2023 года в стране было произведено 204,1 тысячи тонн тростникового или свекловичного сахара-сырца, рафинированного сахара, а также патоки. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года производство сократилось сразу на 31,1%", - сообщает energyprom.kz.
Отмечается, что в прошлом году объем производства показал рост сразу на 35,1%, что было сделано на фоне ажиотажа вокруг сахара из-за его дефицита.
Также доля отечественных сахарных заводов на внутреннем рынке за год сократилась с 57,5% за январь-сентябрь 2022-го до 41,7% за январь-сентябрь текущего года. Если производство в аналогичном периоде сократилось сразу на 30,2% за год, то объем импорта сахара показал рост сразу на 32%, до 223,3 тысячи тонн.
Стоит отметить, что экспорт сахара вырос сразу в 10 раз, но лишь до незначительных 1,3 тысячи тонн", - сообщили аналитики.
На внутреннем рынке за январь-сентябрь 2023 года реализовали 381,5 тысячи тонн сахара - всего на 4% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.
Подчеркивается, что фактически весь спад внутреннего производства перекрыли импортеры, что вновь ставит сахарный рынок страны в зависимое и уязвимое положение.
По данным аналитиков, розничная цена на килограмм сахара-песка в среднем по РК по итогам октября 2023 года составила 425 тенге, что заметно ниже, чем в октябре 2022-го (515 тенге), но все еще выше по сравнению с октябрем 2021 года (288 тенге).
Сообщается, что самые высокие цены на сахар в октябре текущего года оказались в Астане (455 тенге за килограмм), Усть-Каменогорске (455 тенге за килограмм), Конаеве (454 тенге за килограмм) и Талдыкоргане (451 тенге за килограмм), а самые низкие - в Уральске (385 тенге за килограмм), Актау (388 тенге за килограмм) и Актобе (389 тенге за килограмм).
По итогам октября 2023 года цены на сахар за месяц выросли лишь на незначительные 0,2%. При этом в текущем году помимо октября удорожание было отмечено также в июне (на 0,5%), а в остальные месяцы сахар дешевел.
По информации аналитиков, за год цены на сахар снизились сразу на 15,1%, при этом отмечается, что в октябре прошлого года сахар подорожал сразу на 74,8%.
Ранее сообщалось, что Казахстан зависит от импортного сахара более чем на 90%
01.12.2023, 08:39 61761
Казахстан согласился на дополнительное сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 30 ноября состоялось 51-е заседание совместного министерского мониторингового комитета JMMC и 36-я министерская встреча ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.
На заседании обсуждалось выполнение в сентябре-октябре 2023 года странами обязательств по соглашению и текущая ситуация на рынке нефти. Казахстан принял дополнительное добровольное сокращение на 82 тысячи баррелей в сутки с 1 января 2024 года до конца марта 2024 года совместно со странами - участниками ОПЕК+", - сообщили в Министерстве энергетики РК.
Таким образом, добыча в Казахстане составит 1468 тысяч баррелей в сутки до конца марта 2024 года. Впоследствии в целях поддержания стабильности рынка эти дополнительные сокращенные объемы будут постепенно восстанавливаться в зависимости от рыночных условий.
Это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению на 78 тысяч баррелей в сутки, ранее принятому Казахстаном в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года. Это дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяного рынка", - уточнили в ведомстве.
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