"Казахмыс" приостановил работы на всех подземных рудниках после гибели рабочих

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Бишкек. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане на перевале Куакы возле Орто-Токоя взорвался грузовик с пиротехникой, - В Кыргызстане на перевале Куакы возле Орто-Токоя взорвался грузовик с пиротехникой, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана.









Погиб человек, который находился в салоне.





На трассе Бишкек - Нарын - Торугарт Тонского района Иссык-Кульской области водитель большегрузного автомобиля HOWO, перевозивший фейерверки, не справился с управлением и попал в ДТП. Произошло возгорание прицепа грузового автотранспорта. В 21.40 и 22.04 из города Балыкчи прибыли 2 пожарных расчета. В 23.05 огонь удалось локализовать", - сообщили в МЧС.





Там добавили, что сейчас устанавливают личность погибшего.





Напомним, фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Фейерверки неэкологичны на всем своем жизненном пути: на этапе производства, эксплуатации и утилизации, сообщает recyclemag.ru . В их составе можно найти уголь, селитру (нитрат калия), серу, порох, хлорат калия (другое название бертолетовая соль), а также мелкие металлические стружки. Именно соли металлов оказывают непосредственное влияние на цвет вспышки и визуальный эффект. Отмечается, что при взрывании фейерверки выделяют тяжелые металлы, алюминий, нитрат бария, соединения меди, перечислять можно долго. К коктейлю из тяжелых металлов можно смело добавлять мелкодисперсную пыль и окислители. Перхлораты - химические соединения, которые способствуют окислению взрывчатых веществ, нарушают работу щитовидной железы. Частички пыли наносят вред дыхательной и сердечно-сосудистой системам. Во время праздников концентрация этих веществ в крупных городах превышает норму более чем в десять раз.





Кроме того, оглушительный шум фейерверков губителен как для диких, так и для домашних животных. Грохот безмерно пугает диких животных, приводя их в стрессовое состояние. В панике животные выбегают на автотрассы и гибнут под колесами машин.





В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс. По громкости взрывы пиротехники достигают 150-170 децибел, сообщает greenbelarus.info





Звуки на уровне выше 85 децибел при длительном воздействии могут быть опасны для слуха человека, а 120-140 децибел - порог болевого ощущения. Также звуки взрывов, вспышки света и запах пороха могут вызывать у людей нежелательные воспоминания и ассоциации. Несмотря на популярность пиротехники, эти изделия могут привести к слепоте, потере слуха, изувечению, и каждый год мы узнаем о все новых случаях получения травм.





В новогоднюю ночь с 2022 на 2023 год в Казахстане от использования пиротехники пострадали 15 человек.



