Казахстан будет экспортировать мед в ЕС

Разрешение вступает в силу на двадцатый день после его публикации в официальном журнале Европейского союза

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан официально получила разрешение на экспорт меда в страны Европейского союза. Соответствующее постановление Европейской комиссии было опубликовано 21 февраля 2025 года, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.





Министерством была проведена масштабная работа по разработке и внедрению Национального плана мониторинга остаточных веществ в меде, что стало важным этапом для включения Казахстана в перечень стран, имеющих право на экспорт данной продукции в ЕС. В рамках подготовки проводились многочисленные семинары, консультации и проверки, направленные на обеспечение соответствия требованиям Евросоюза", - отметили в МСХ.





По данным Минсельхоза, для включения в список предприятий, которым разрешен экспорт продукции в страны ЕС, необходимо соответствовать всем требованиям регламентов ЕС к данной продукции.





По требованиям Комиссии ЕС необходимо предоставить следующий перечень документов по заявке, направляемой территориальной инспекцией в Комитет ветеринарного контроля и надзора для включения в список ЕС:





1. гарантийное письмо территориальной инспекции Комитета о соответствии предприятия нормам и требованиям ЕС по импорту;





2. акты о проведенной инспекции ветеринарного контроля и надзора предприятия с заключением о соответствии предприятия требованиям ЕС;





3. документы, подтверждающие функционирование на предприятии системы производственного контроля и системы ХАССП;





4. заполненная соответствующая таблица с данными предприятия на английском и русском языках.





Комитет рассматривает представленные документы для последующего направления их через систему TRACES-NT в Комиссию Европейского союза.