25.02.2025, 11:27 71966
Казахстан будет экспортировать мед в ЕС
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан официально получила разрешение на экспорт меда в страны Европейского союза. Соответствующее постановление Европейской комиссии было опубликовано 21 февраля 2025 года, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
Министерством была проведена масштабная работа по разработке и внедрению Национального плана мониторинга остаточных веществ в меде, что стало важным этапом для включения Казахстана в перечень стран, имеющих право на экспорт данной продукции в ЕС. В рамках подготовки проводились многочисленные семинары, консультации и проверки, направленные на обеспечение соответствия требованиям Евросоюза", - отметили в МСХ.
По данным Минсельхоза, для включения в список предприятий, которым разрешен экспорт продукции в страны ЕС, необходимо соответствовать всем требованиям регламентов ЕС к данной продукции.
По требованиям Комиссии ЕС необходимо предоставить следующий перечень документов по заявке, направляемой территориальной инспекцией в Комитет ветеринарного контроля и надзора для включения в список ЕС:
1. гарантийное письмо территориальной инспекции Комитета о соответствии предприятия нормам и требованиям ЕС по импорту;
2. акты о проведенной инспекции ветеринарного контроля и надзора предприятия с заключением о соответствии предприятия требованиям ЕС;
3. документы, подтверждающие функционирование на предприятии системы производственного контроля и системы ХАССП;
4. заполненная соответствующая таблица с данными предприятия на английском и русском языках.
Комитет рассматривает представленные документы для последующего направления их через систему TRACES-NT в Комиссию Европейского союза.
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26.02.2025, 16:11 5021
О планах по увеличению добычи и экспорта нефти в текущем году заявили в Минэнерго
На 2025 год план добычи нефти и газового конденсата составляет 96,2 млн тонн
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан планирует увеличить экспорт до 70,5 млн тонн в текущем году, сообщил на расширенной коллегии Министерства энергетики РК глава ведомства Алмасадам Саткалиев.
По итогам 2024 года объем экспорта казахстанской нефти составил 68,6 млн тонн, в том числе:
- по нефтепроводу КТК - 54,9 млн тонн;
- по нефтепроводу Атырау - Самара - 8,8 млн тонн;
- Атасу - Алашанькоу - 1,2 млн тонн;
- через порт Актау - 3,6 млн тонн;
- транспортировка нефти ж/д - 0,05 млн тонн.
В текущем году план экспорта казахстанской нефти составляет 70,5 млн тонн, сообщил министр энергетики.
По итогам 2024 года объем добычи нефти и газового конденсата составил 87,7 млн тонн при плане 90,3 млн тонн.
Снижение добычи по сравнению с планом связано с проведением капитальных ремонтов на крупных месторождениях: на Тенгизе в связи с планируемым запуском проекта будущего расширения в мае и августе проведены ремонты длительностью в целом 50 дней, и Кашагане - проведен капитальный ремонт по замене слаг-кэтчера с полной остановкой на 28 дней. Кроме того, на снижение добычи повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак, ограничения приема газа Оренбургским ГПЗ, выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ (текущие 1,468 млн баррелей в сутки). В прошлом году на Карачаганаке завершены работы по вводу 5-го компрессора обратной закачки сырого газа. В сентябре 2024 года "Тенгизшевройл" завершены работы по проекту управления устьевым давлением", - пояснил Саткалиев.
По его словам, на 2025 год план добычи нефти и газового конденсата составляет 96,2 млн тонн. Основное увеличение планируется за счет реализации проекта будущего расширения месторождения Тенгиз, запуск которого планируется во втором квартале 2025 года. Инвестиции в 2025 году составят порядка $598 млн.
26.02.2025, 15:43 6531
Решение о выборе вендора или консорциума для строительства АЭС примут до 1 июля
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вендор или консорциум для строительства атомной электростанции в Казахстане будет выбран до 1 июля текущего года, об этом в ходе расширенной коллегии Министерства энергетики РК об итогах 2024 года и задачах на 2025 год сообщил министр Алмасадам Саткалиев.
В течение прошлого года проведены переговоры с потенциальными поставщиками ядерных технологий в рамках процедуры открытого конкурентного диалога по выбору консорциума для строительства АЭС. В декабре 2024 года правительством утвержден район строительства АЭС - Жамбылский район Алматинской области, напомнил Саткалиев.
В 2025 году ведомство до 1 июля планирует определиться с выбором вендора или консорциума для строительству АЭС, а в ноябре планируется заключение межправительственного соглашения и соответствующих контрактов.
Также в текущем году будет разработана стратегия развития атомной отрасли до 2050 года, которая будет охватывать как планы по строительству последующих атомных станций, так и развитие других направлений атомной отрасли, необходимых для эффективной реализации ядерно-энергетической программы и развития ядерного кластера.
Саткалиев также проинформировал, что в 2024 году объем производства урана составил 23,27 тыс. тонн, реализация урановой продукции - 308 тонн, экспорт готового ядерного топлива - 380 ТВС.
Напомним, 25 февраля силу вступило постановление об утверждении места строительства АЭС в Казахстане - Жамбылский район Алматинской области. В качестве потенциальных поставщиков реакторных технологий для АЭС рассматриваются компании CNNC (КНР, реактор HPR-1000), ГК "Росатом" (РФ, реактор ВВЭР-1200), KHNP (Южная Корея, реакторы APR-1000, APR-1400) и EDF (Франция, реактор EPR1200).
По данным МЭ, на строительство первого блока АЭС потребуется 10-12 лет.
26.02.2025, 11:08 16691
Объем перевозок между Казахстаном и Китаем составил рекордные 32 млн тонн
В январе 2025 года прирост составил 18%
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Пекин. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожники Казахстана и Китая обсудили рост грузоперевозок, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Руководители КТЖ провели переговоры с главой государственной корпорации "Китайские железные дороги" Го Чжусюэ.
Стороны подвели итоги работы железных дорог в 2024 году. Объем перевозок между РК и КНР составил рекордные 32 млн тонн, рост к прошлому году на 13%. В январе 2025 года прирост составил 18%", - говорится в релизе.
Особое внимание было уделено развитию ТМТМ, объемы перевозок по которому в прошлом году выросли в 33 раза. Новый импульс развитию маршрута придаст присоединение китайских железных дорог к MIDDLE CORRIDOR MULTIMODAL Ltd. в марте текущего года (совместное предприятие казахстанских, азербайджанских и грузинских железных дорог).
По итогам встречи были утверждены совместные планы на 2025 год, определены ответственные исполнители и установлены сроки реализации мероприятий. Так с 1 марта текущего года договорились увеличить сдачу поездов из Казахстана в Китай через пограничный переход Алтынколь - Хоргос, с 8 до 15 поездов в сутки, и с 1 июля т.г. через погранпереход Достык - Алашанькоу, с 14 до 28 поездов в сутки. Это увеличение значительно повысит экспортный потенциал и откроет дополнительные возможности для отечественных товаропроизводителей", - сообщили в КТЖ.
Ранее руководство КТЖ договорилось расширять сотрудничество с крупнейшей строительной компанией Китая. Также стороны обсудили строительство контейнерного хаба в порту Актау.
25.02.2025, 18:03 51406
ЕАБР и Российско-Армянский университет представили совместный страновой обзор
Презентация странового обзора собрала лидеров мнений и экспертов академической сферы
Фото: ЕАБР
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Ереван. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития и Российско-Армянский университет представили совместный страновой обзор "Развитие государственно-частного партнерства в Республике Армения: ключевые этапы и перспективы", сообщает пресс-служба банка.
Он стал первой ГЧП-аналитикой по стране и дает понимание роли ГЧП в инфраструктурном развитии Армении сейчас и в перспективе, демонстрирует уровень развития ГЧП в стране, детально раскрывает правовые и институциональные рамки ГЧП, инструменты финансирования и управления рисками в проектах ГЧП в Армении", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что презентация странового обзора собрала лидеров мнений и экспертов академической сферы, государственного сектора, инвестиционного и банковского сообщества, которые поддержали содержащиеся в обзоре практические рекомендации по наращиванию рынка ГЧП, в том числе в части создания национального центра ГЧП в Армении, цифровизации управленческих решений в сфере ГЧП, расширения доступных для ГЧП секторов, разработки новой программы развития ГЧП и методологии определения стоимости рисков проекта ГЧП и порядка управления ими.
Страновой обзор будет полезен уполномоченным в сфере ГЧП органам, кредиторам и инвесторам, планирующим запуск проектов ГЧП, будет способствовать продвижению ГЧП в Республике Армения и за ее пределами" - подчеркнула директор по проектам ГЧП ЕАБР Светлана Маслова.
По ее словам, "для ЕАБР эта работа стала важным шагом в укреплении позиций Банка как центра компетенций в сфере ГЧП и ключевого партнера для органов власти и частного сектора в реализации инфраструктурных инициатив в Армении".
Заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон отметил, что три года назад была достигнута договоренность с правительством Армении о необходимости разработки стратегии работы банка в стране, в том числе по линии развития ГЧП.
Сегодня уже можно увидеть результаты совместной работы по решению поставленных задач. Банк и в дальнейшем готов оказывать содействие правительству Армении в развитии ГЧП. Помимо презентации Странового обзора в рамках мероприятия также был проведен уже третий по счету конкурс на получение "Стипендии ЕАБР по ГЧП". Его победителями стали пять студентов РАУ", - добавили в пресс-службе.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
25.02.2025, 16:43 56466
Строительство ТЭЦ в трех городах Казахстана обсудил Бектенов с заместителем главы правительства РФ
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в энергетической, нефтяной, газовой и инфраструктурной сферах, сообщили в пресс-службе правительства РК.
Стороны выразили готовность к совместной реализации перспективных проектов. В частности, обсуждены вопросы строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, модернизации 3-го и 4-го блоков Экибастузской ГРЭС-2 и другие важные направления сотрудничества.
Напомним, в начале ноября 2023 прошлого стало известно, что российская сторона примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.
Весной 2024 года Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ. Позже министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, когда в Казахстане запустят три новые теплоэлектроцентрали. По его словам, ожидается завершения всех трех проектов в 2028 году. В январе текущего года глава Минэнерго сообщил, что технико-экономическое обоснование по по Усть-Каменогорску и Семею будет уже в марте. Как только компании приступят к проектированию и откроется финансирование, начнется заказ оборудования.
25.02.2025, 16:32 57496
Казахстан и Кыргызстан будут сотрудничать в сфере цифровизации и космических технологий
Состоялся обмен опытом по использованию искусственного интеллекта для повышения прозрачности госуправления
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов и председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев посетили национальный космический центр "Қазақстан ғарыш сапары" и офис цифрового правительства РК. Представлены достижения казахстанских специалистов в космической отрасли и разработки цифровых решений, рассказали в пресс-службе правительства РК.
На территории Национального космического центра казахстанской стороной представлены разработки отечественных ученых в области дистанционного зондирования Земли и космического мониторинга. Продемонстрированы возможности применения данных технологий для управления природными ресурсами, контроля за состоянием агрокультур, реагирования на чрезвычайные ситуации и выявления несанкционированных свалок.
В цифровом офисе правительства РК кыргызской делегации презентованы инициативы, направленные на повышение эффективности государственных услуг и внедрение передовых цифровых решений. В частности, проект "Социальный кошелек" позволяет получать адресную государственную поддержку отдельным категориям граждан в проактивном формате. Сведения об уровне социального благополучия населения аккумулируются в информационной системе "Цифровая карта семьи". Аналитика проводится на региональном уровне, что позволяет формировать конкретные рекомендации для каждой области. На сегодня в системе оцифровано свыше 6 млн казахстанских семей, анализ благосостояния которых проводится на основе более 100 показателей.
Состоялся обмен опытом по использованию искусственного интеллекта для повышения прозрачности госуправления. Представлены единая платформа приема, обработки и анализа обращений от граждан и бизнеса eOtinish, нотариальная информационная система eNotary, а также Национальная платформа искусственного интеллекта, которая позволяет разработчикам и государственным органам интегрировать ИИ-решения в ключевые сферы.
Отмечен опыт реализации инновационных инициатив, которые способствуют автоматизации процессов и повышению эффективности государственного администрирования. В настоящее время количество пользователей мобильного приложения электронного правительства eGov достигает 10 млн. Через сервис гражданам доступны порядка 1 тыс. услуг, оказано - 72 млн.
25.02.2025, 15:07 63116
Постановление об утверждении места строительства АЭС в Казахстане вступило в силу
Фото: Depositphotos
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Конаев. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановление правительства Казахстана "О районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция" от 30 декабря 2024 года вступило в силу, передает корреспондент агентства.
Принять решение о районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция" - Жамбылский район Алматинской области", - говорится в документе.
Напомним, 6 октября 2024 года прошел республиканский референдум, на котором большинство граждан поддержали идею строительства АЭС. По данным Минэнерго, на строительство первого блока АЭС потребуется 10-12 лет.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил главе Минэнерго ускорить реализацию проекта по строительству АЭС в Казахстане. Возможно, для этого в стране будет создан международный консорциум. Президент также не исключил, что в стране будут построены еще две АЭС.
25.02.2025, 13:52 65761
КТЖ и крупнейшая строительная компания Китая будут расширять сотрудничество
Стороны намерены сотрудничать в реализации проекта в порту Анаклия, в развитии Трансафганского транспортного коридора и в других крупных инфраструктурных транспортных проектах
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Пекин. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НК "Қазақстан темір жолы" и крупнейшая строительная компания Китая договорились о дальнейшем расширении сотрудничества, сообщает пресс-служба КТЖ.
Встреча председателя правления АО "НК "КТЖ" Нурлана Сауранбаева и главы компании China Communications Construction Company (CCCC) Вана Тунчжоу прошла вчера в Пекине.
Стороны обсудили текущие совместные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия. Было рассмотрено сотрудничество в реализации проекта в порту Анаклия, в развитии Трансафганского транспортного коридора и в других крупных инфраструктурных транспортных проектах.
По итогам встречи КТЖ и CCCC выразили готовность к дальнейшему укреплению партнерства.
Для справки
СССС - крупнейшая строительная корпорация Китая, занимает 63-е место в мире согласно рейтингу Fortune Global 500 с выручкой более $130 млрд в год.
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