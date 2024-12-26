Казахстан будет перечислять ввозные таможенные пошлины России и Беларуси в рублях

На приобретение зерна на рынке будет направлено 13 млрд тенге

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Фермерские хозяйства отгрузили на элеваторы Продкорпорации 52 тыс. тонн зерна или треть от запланированного объема поставок по программе прямого закупа, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.





По состоянию на 25 декабря 2024 года, государственный оператор уже перечислил на счета сельхозтоваропроизводителей 3,4 млрд тенге из собственных средств", - отметили в МСХ.





Сообщается, что Продкорпорация принимает от фермерских хозяйств пшеницу третьего, четвертого и пятого классов, а также ячмень второго класса. Из всего объема поступившего зерна наибольшую долю занимает пшеница третьего класса с содержанием клейковины 23% и 25%.





Выкуп излишков продукции помогает мелким и средним хозяйствам поддерживать рентабельность сельхозпроизводства. При этом, Продкорпорация, как государственный оператор, способствует выравниванию цен на рынке, устанавливая справедливую стоимость на зерно", - отметил председатель правления Продкорпорации Асылхан Джувашев.





В разрезе регионов Казахстана среди поставщиков зерна традиционно лидируют Северо-Казахстанская, Костанайская и Акмолинская области. Фермеры этих областей отгрузили на элеваторы зернового оператора 20,9 тыс. тонн, 18,4 тыс. тонн и 12,5 тыс. тонн соответственно.





В общей сложности заявки на реализацию зерна подали 440 сельхозпредприятия, из них 347 - это мелкие крестьянские и фермерские хозяйства, 93 - средние компании (ТОО). На сегодня агроформирования готовы поставить Продкорпорации еще 98,2 тыс. тонн пшеницы на 6,9 млрд тенге. Оплата за поставленное зерно будет продолжена оператором сразу после выделения денежных средств.





Для участия в программе прямого закупа зерна фермерам необходимо предоставить справку "О сборе урожая сельскохозяйственных культур со всех земель" за 2024 год и одноименный отчет, подтвержденный государственным уполномоченным органом. Заявки на реализацию зерна принимают региональные представительства Продкорпорации.





На приобретение зерна на рынке будет направлено 13 млрд тенге, что обеспечит закуп 200 тыс. тонн зерновой продукции у сельхозпроизводителей.