25.12.2024, 11:44 48146
Казахстан будет перечислять ввозные таможенные пошлины России и Беларуси в рублях
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис ратифицировал внесение изменений в Договор о Евразийском союзе, касающихся перечисления сумм ввозных таможенных пошлин между государствами - членами ЕАЭС, передает корреспондент агентства.
Решение принято по причине невозможности проведения расчетов в долларах США из-за введенных санкционных ограничений в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом механизм распределения и зачисления сумм таможенных пошлин в бюджеты стран не изменился", - доложил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.
Согласно протоколу механизм перевода расчетов таможенных пошлин с Российской Федерацией и Республикой Беларусь в российские рубли будет действовать 2 года. Принятый механизм позволит обеспечить непрерывность зачисления таможенных пошлин в доход бюджетов государств - членов ЕАЭС.
Ранее ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле.
новости по теме
26.12.2024, 10:19 13736
3,4 млрд тенге выплатила аграриям Продкорпорация по программе закупа зерна
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Фермерские хозяйства отгрузили на элеваторы Продкорпорации 52 тыс. тонн зерна или треть от запланированного объема поставок по программе прямого закупа, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.
По состоянию на 25 декабря 2024 года, государственный оператор уже перечислил на счета сельхозтоваропроизводителей 3,4 млрд тенге из собственных средств", - отметили в МСХ.
Сообщается, что Продкорпорация принимает от фермерских хозяйств пшеницу третьего, четвертого и пятого классов, а также ячмень второго класса. Из всего объема поступившего зерна наибольшую долю занимает пшеница третьего класса с содержанием клейковины 23% и 25%.
Выкуп излишков продукции помогает мелким и средним хозяйствам поддерживать рентабельность сельхозпроизводства. При этом, Продкорпорация, как государственный оператор, способствует выравниванию цен на рынке, устанавливая справедливую стоимость на зерно", - отметил председатель правления Продкорпорации Асылхан Джувашев.
В разрезе регионов Казахстана среди поставщиков зерна традиционно лидируют Северо-Казахстанская, Костанайская и Акмолинская области. Фермеры этих областей отгрузили на элеваторы зернового оператора 20,9 тыс. тонн, 18,4 тыс. тонн и 12,5 тыс. тонн соответственно.
В общей сложности заявки на реализацию зерна подали 440 сельхозпредприятия, из них 347 - это мелкие крестьянские и фермерские хозяйства, 93 - средние компании (ТОО). На сегодня агроформирования готовы поставить Продкорпорации еще 98,2 тыс. тонн пшеницы на 6,9 млрд тенге. Оплата за поставленное зерно будет продолжена оператором сразу после выделения денежных средств.
Для участия в программе прямого закупа зерна фермерам необходимо предоставить справку "О сборе урожая сельскохозяйственных культур со всех земель" за 2024 год и одноименный отчет, подтвержденный государственным уполномоченным органом. Заявки на реализацию зерна принимают региональные представительства Продкорпорации.
На приобретение зерна на рынке будет направлено 13 млрд тенге, что обеспечит закуп 200 тыс. тонн зерновой продукции у сельхозпроизводителей.
25.12.2024, 19:47 34811
ЕАБР присоединился к Совету по исламским финансовым услугам в качестве ассоциированного члена
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) с гордостью сообщает о вступлении в качестве ассоциированного члена в Совет по исламским финансовым услугам (IFSB) по итогам 45-го заседания Совета, прошедшего в Джибути, сообщает пресс-служба банка.
Заседание, состоявшееся 22 декабря 2024 года под руководством управляющего Центрального банка Джибути Ахмеда Османа Али, стало значительным шагом в продвижении исламских финансовых услуг в юрисдикциях - участницах.
ЕАБР присоединился к престижной когорте новых организаций - участниц, в которую входят Центральный банк Узбекистана и Центральный банк Суринама, в качестве ассоциированного члена.
В этой роли ЕАБР готов вносить свой вклад в достижение целей IFSB по продвижению надежных стандартов надзора и эффективного управления в сфере исламских финансов. ЕАБР рад возможности сотрудничать с другими организациями - участницами в целях содействия росту и интеграции исламских финансов в Евразийском регионе.
Сотрудничество с IFSB позволит нам использовать наш опыт в продвижении исламских финансов в регионе и стать частью глобальной сети исламского банкинга. Наш Банк готов вносить вклад в осуществление миссии IFSB по укреплению стабильности и устойчивости, обеспечиваемых индустрией исламских финансовых услуг, включая совместную реализацию инициатив по расширению обмена знаниями и сотрудничества", - сказал председатель правления ЕАБР, прокомментировал Николай Подгузов.
Кроме того, в ходе данного заседания Совет IFSB назначил председателем на 2025 год управляющего Банка Аль-Магриб (Марокко) Абделлатифа Жуари, и заместителем председателя -управляющего Банка Индонезии Перри Варджийо. Кроме того, создан новый исполнительный комитет, председателем которого на 2025-2026 годы стал управляющий Центрального банка Малайзии Датук Шаик Абдул Рашид Гаффур.
Генеральный секретарь IFSB Гиат Шабсиг с энтузиазмом отозвался о новых назначениях, отметив:
Секретариат IFSB приветствует новое руководство Совета и Исполнительного комитета и надеется на сотрудничество в целях выполнения мандата IFSB".
Также было одобрено создание счета донорского финансирования для дальнейшей поддержки программ развития потенциала в юрисдикциях - участницах, что отражает стремление IFSB к укреплению инфраструктуры исламских финансовых услуг в глобальном масштабе.
В своем заключительном слове Гиат Шабсиг выразил благодарность всем членам Совета за активное участие, подчеркнув их роль в обеспечении эффективного управления IFSB.
24.12.2024, 17:35 74421
В Алматы АЗС на 100% обеспечены ГСМ - глава Минэнерго
Фото: Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы имеется 272 АЗС, и все АЗС на 100% обеспечены горюче-смазочными материалами, заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев на встрече с общественностью мегаполиса.
В Алматы имеются запасы бензина марки АИ-92 - 23,15 тысячи тонн, АИ-95 - 7,26 тысячи тонн, дизельного топлива - 12,94 тысячи тонн. Средняя цена по городу на бензин марки АИ-92 составляет 204 тенге/литр, АИ-95 - 255 тенге/литр, дизельного топлива - 294 тенге/литр", - сообщил глава ведомства.
Кроме того, отметил он, целях недопущения дефицита и спекуляции при реализации ГСМ акиматами городских районов проводятся рейдовые мероприятия в отношении АЗС.
Перебоев с поставками ГСМ не наблюдается. Пополнение осуществляется согласно договорам поставок на регулярной основе. Работа по обеспечению ГСМ и соблюдению предельных цен находится на постоянном контроле", - заверил Алмасадам Саткалиев.
Ранее в Минэнерго рассказали, ожидается ли дефицит нефтепродуктов в Казахстане.
24.12.2024, 16:20 78021
Казахстан начал поставки мяса в Армению
Рассказать друзьям
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан начал экспортировать мясо в Армению, сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана.
Первые 20 тонн замороженной свинины экспортированы в Ереван. Экспортером выступила Северо-Казахстанская компания EMC Agro, проинформировали в МСХ РК.
Также компания провела переговоры по поводу экспорта свинины в Грузию. На днях в эту страну тоже будет отправлены первые 20 тонн мяса.
Армения и Грузия выразили готовность закупать у нас до 400 тонн мяса ежемесячно. К слову, наше предприятие каждый месяц продает 700-800 тонн свинины внутри страны. То есть, если мы будем в долгосрочной перспективе сотрудничать с этими двумя направлениями, 50% продукции будет уходить за рубеж", - отмечает компания-экспортер.
Также компания рассматривает сотрудничество с Китаем, самым крупным потребителем свинины в мире. Представители Китайской мясной ассоциации выразили заинтересованность в импорте 20 тыс. тонн свинины в год.
В этой связи компания проводит работу, чтобы попасть в реестр поставщиков сельскохозяйственной продукции Главного таможенного управления КНР.
24.12.2024, 15:06 79526
Когда Казахстан определится со строителем АЭС, ответил глава Минэнерго
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В первом полугодии 2025 года Казахстан определится с компанией или консорциумом, который будет строить атомную электростанцию, заявил журналистам министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе встречи с общественностью в Алматы, сообщает Vlast.kz.
Министр пояснил, что компании-претенденты должны дать Казахстану такие предложения, которые оптимизируют подходы по срокам и стоимости.
Саткалиев при этом отметил, что базовые подходы предлагают проектирование в течение трех лет, затем строительство, которое занимает от 8 до 14 лет.
Для Казахстана эти сроки неприемлемы. То есть мы должны таким образом организовать работу, развить наши компетенции, чтобы использовать весь передовой международный опыт. И очень хорошую детальную работу провести с вендерами по представлению настолько качественных предложений, чтобы мы могли уже в ближайшее время приступить и к проектированию, и к строительству, и к заказу оборудования", - цитирует издание главу Минэнерго.
Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил главе Минэнерго ускорить реализацию проекта по строительству АЭС в Казахстане. Казахстан рассматривает возможность создания международного консорциума для строительства АЭС.
23.12.2024, 17:30 120681
На модернизацию инженерных сетей в Казахстане направят 6,8 трлн тенге
Рассказать друзьям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На модернизацию инженерных сетей в Республике Казахстан направят 6,8 трлн тенге до 2029 года, сообщает пресс-служба правительства страны.
Предусмотрены плановые показатели по снижению износа: в теплоснабжении с 53% до 40%, электроснабжении - с 62% до 45%, водоснабжении - с 39% до 34%, водоотведении - с 54% до 40%. До 2029 года на эти цели будет направлено 6,8 трлн тенге. Рассмотрен вопрос использования цифрового тенге для обеспечения прозрачности расходования средств", - проинформировали в пресс-службе.
Как отметил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на совещании по исполнению поручения главы государства о модернизации жилищно-коммунального хозяйства страны, актуальные проблемы в энергетических и коммунальных секторах будут решаться путем увеличения ремонтных мощностей по стране и с акцентом на регионы, в которых изношенность сетей свыше 65-70%.
В ходе совещания премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул значимость разработанного национального проекта для жилищно-коммунального сектора страны и развития экономики в целом с учетом поддержки отечественных товаропроизводителей и увеличения доли казсодержания в госзакупках.
Отмечается, что в нацпроекте уделено особое внимание поддержке отечественной промышленности для снижения импортозависимости и создания новых рабочих мест. Планируется строительство 27 новых производств, которые простимулируют развитие смежных отраслей экономики, включая металлургию, обрабатывающую промышленность и др.
Обеспечение бесперебойной работы жизненно важных секторов тепла, энергии и водоснабжения - это первоочередная задача правительства. Исполнение нацпроекта позволит масштабно обновить изношенную, местами аварийную инфраструктуру. Все проекты также предусматривают создание 3,5 тысячи рабочих мест. Нам необходимо максимально вовлечь в работу отечественный бизнес, закупать отечественные товары и услуги", - заявил Олжас Бектенов.
Также руководитель правительства поручил Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами и организациями после утверждения нацпроекта обеспечить его качественную реализацию. Перед Министерством промышленности и строительства поставлена задача по созданию условий для полной загрузки отечественных предприятий, производящих продукцию для ЖКХ. Кроме того, был рассмотрен вопрос использования цифрового тенге для обеспечения прозрачности расходования средств.
По итогам совещания одобрены подходы национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в феврале на расширенном заседании правительства президент Токаев заявил, что госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели коммунально-энергетическую отрасль до ее нынешнего состояния.
Критически высокий износ теплосетей (более 70%) выявили в 12 городах Казахстана. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Аварии продолжились и в 2023 году.
23.12.2024, 15:56 125336
Токаев поручил ускорить проект строительства АЭС в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра энергетики Алмасадама Саткалиева об основных итогах работы и планах по развитию топливно-энергетического комплекса в Казахстане, а также о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов, информирует Акорда.
В ходе встречи с главой Минэнерго президент отметил важность ускорения реализации проекта по строительству атомной электростанции в Казахстане.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе отопительного сезона и работе крупных объектов тепло- и энергообеспечения.
Заслушав докладчика, Токаев поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона и реализации проектов по модернизации энергетической инфраструктуры.
Напомним, В Казахстане рассматривается строительство атомной электростанции мощностью от 2 до 2,8 ГВт в Жамбылском районе Алматинской области.
6 октября 2024 года прошел республиканский референдум, на котором большинство граждан поддержали идею строительства АЭС.
23.12.2024, 15:10 113276
Единого оператора транспортных перевозок создаст Казахстан совместно с Россией и Туркменистаном
Меры направлены на удвоение пропускной способности маршрута Север - Юг и увеличение объема перевозок до 20 млн тонн в год
Рассказать друзьям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан, Россия и Туркменистан создадут единого оператора транспортных перевозок, сообщил в ходе правительственного часа в мажилисе министр транспорта РК Марат Карабаев.
По словам Карабаева, сейчас в приоритете два транспортных коридора - Транскаспийский транспортный маршрут и международный маршрут Север - Юг. Пропускная способность последнего - 10 млн тонн в год, сообщает 24.kz.
По словам министра, основная часть грузов формируется в России и предназначена для транспортировки в страны Персидского залива.
Для дальнейшего увеличения потенциала маршрута была утверждена дорожная карта синхронного развития коридора с Россией, Туркменистаном и Ираном. Предусмотрена модернизация станции стыковки и увеличение пропускной способности с 23 до 33 составов в сутки, что означает рост в 1,5 раза. Кроме того, совместно с Россией и Туркменистаном будет создан единый оператор, а также предусмотрены тарифные скидки до 50%. Эти меры направлены на удвоение пропускной способности маршрута и увеличение объема перевозок до 20 млн тонн в год" - сказал глава Минтранса.
Всего, по его словам, на территории страны работают 13 международных транспортных коридоров, пять из которых железнодорожные, а восемь - автомобильные. В прошлом году было перевезено 32 миллиона тонн транзитных грузов. Этот показатель вырос на 6% с начала этого года. Задача - к 2030 году нарастить объем перевозок до 74 миллионов тонн, то есть увеличить его более чем вдвое.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.12.2024, 08:57МЧС опубликовал список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана 26.12.2024, 09:3313586Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы 26.12.2024, 10:19123713,4 млрд тенге выплатила аграриям Продкорпорация по программе закупа зерна 26.12.2024, 10:535766В управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших в результате авиакатастрофы 26.12.2024, 11:085146Суд вынес еще один приговор по делу школьницы из Кызылорды 19.12.2024, 09:31297181В Астане открыли региональный офис Euronews 20.12.2024, 14:26276086Около 6 тысяч дорожных аварий зарегистрировано с начала года в Алматы 20.12.2024, 19:12270886В аэропорту Алматы задерживаются десятки рейсов из-за снегопада 20.12.2024, 13:54266476Не доверять пенсионные накопления посредникам по объявлениям призвали казахстанцев в ЕНПФ 19.12.2024, 15:56В Казахстане запущен сбор подписей за лишение мандата депутата, инициировавшего введение единого часового пояса256101В Казахстане запущен сбор подписей за лишение мандата депутата, инициировавшего введение единого часового пояса 18.12.2024, 09:49670971Суд вынес решение по делу о часовом поясе 18.12.2024, 10:48653061В суде Астаны прокомментировали решение по делу о едином часовом поясе 17.12.2024, 18:24595236Казахстанцы чаще всего жалуются на сферу розничной торговли 17.12.2024, 12:39589226В России истекает срок замены иностранных водительских удостоверений на российские 16.12.2024, 20:50574776Оперная певица Бибигуль Тулегенова отмечает 95-летний юбилей
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?