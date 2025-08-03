Казахстан экспортировал 12,4 млн тонн зерна и муки

Возобновлены поставки в Азербайджан, Грузию и Турцию, прерванные в течение последних пяти лет

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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт казахстанского зерна и муки демонстрирует положительную динамику. По данным КТЖ, с сентября 2024 года по июль 2025 года экспортировано 12,4 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, что на 34% выше аналогичного периода 2023/2024 года (9,3 млн тонн), - Экспорт казахстанского зерна и муки демонстрирует положительную динамику. По данным КТЖ, с сентября 2024 года по июль 2025 года экспортировано 12,4 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, что на 34% выше аналогичного периода 2023/2024 года (9,3 млн тонн), сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.





Отмечается, что значительно увеличены поставки зерна и муки нового урожая в Узбекистан на 28,2% (с 3384 тыс. тонн до 4338 тыс. тонн), Таджикистан на 39,2% (с 1039 тыс. тонн до 1446 тыс. тонн), Кыргызстан в 2,5 раза (с 156 тыс. тонн до 398 тыс. тонн), Иран в 17,3 раза (с 56 тыс. тонн до 974 тыс. тонн), Азербайджан в 120 раз (с 6 тыс. тонн до 723 тыс. тонн).





По данным МСХ, ключевым достижением сезона 2024-2025 годов стало расширение географии экспорта зерновых культур за счет выхода на новые рынки. Казахстан впервые начал поставки в некоторые европейские страны, которые ранее не входили в список импортеров зерна: Бельгию, Польшу, Португалию, Норвегию и Великобританию.





Активный интерес к казахстанской продукции проявляют покупатели из ОАЭ, Вьетнама и стран Северной Африки. Только по линии национального зернового оператора АО "НК "Продкорпорация" в Северную Африку (Марокко) и Вьетнам было отправлено на экспорт порядка 60 тыс. тонн и 15 тыс. тонн пшеницы соответственно", - уточнили в ведомстве.





Кроме того, казахстанские зерноотправители возобновили поставки в Азербайджан, Грузию и Турцию, прерванные в течение последних пяти лет. Значительно увеличился экспорт твердой пшеницы в Италию.