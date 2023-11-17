Казахстан экспортировал в Китай около 1,5 млн тонн зерна

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Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Нацбанк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества.





В ноябре респондентами улучшены ожидания по цене на нефть на 2023 год, ожидания на 2024 и 2025 годы остались без изменений. Оценки по росту экономики Казахстана повышены на всем прогнозном горизонте: на 2023 год - с 4,4% до 4,6%, на 2024 год - с 4,3% до 4,5%, на 2025 год - с 4,5% до 5,0%.





Аналитики улучшили прогноз инфляции на 2023 год с 11,5% до 10,0%, на 2024 год - с 8,3% до 8,0%. Прогноз на 2025 год сохраняется на уровне 7%. Ожидания по базовой ставке на 2023 и 2025 годы остались без изменений на уровне 16,5% и 10% в среднем за год соответственно. В 2024 году аналитики немного снизили ожидания по ставке - с 12,3% до 12,0%.





13 ноября министр национальной экономики Алибек Куантыров в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что в стране годовая инфляция снизилась в 2 раза, до 10,8%. Президенту было доложено, что по итогам 2023 года ожидается рост ВВП на уровне 5%. За первое полугодие объем прямых иностранных инвестиций достиг 13,3 млрд долларов.