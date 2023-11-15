14.11.2023, 13:55 28331
Казахстанские бизнесмены обвиняют КТЖ в срыве поставок зерна в Китай
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанское бизнес-сообщество выразило возмущение действиями АО "НК "Қазақстан темір жолы", которое приостановила погрузку зерна в Китай.
Меру ввели в связи с плохой выгрузкой на железной дороге с 13 по 18 ноября, сообщает агентство "АПК Новости", ссылаясь на экспортеров зерна.
В связи с несвоевременным приемом поездов и медленной выгрузкой Китайской железной дорогой через пограничный переход Достык - Алашанькоу, а также ростом временно отставленных от движения поездов приказываю запретить прием к перевозке грузов зерно (в зерновозах и крытых вагонах), растительное масло и кокс с 13 по 18 ноября 2023 года назначением КНР через Достык экспорт", - отмечается в приказе КТЖ.
Экспортеры заявляют, что перевозчик уже несколько месяцев не согласовывает планы на погрузку, а также вводит различные запреты. В результате срываются контракты, растут издержки, цена на казахстанское зерно падает. Как заявили зерновики, возмущение действиями КТЖ достигло своего пика.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области основная часть мукомольных предприятий остановила работу из-за дефицита зерна.
Основная масса мельничных предприятий, почти все, стоят без зерна. Хотим перевезти из России, но планы вагонами не согласовывают. Такая ситуация продолжается уже месяц. Россия согласовывает, а КТЖ нет. В чем причина, мы не знаем, но мы стоим без зерна", - рассказала "АПК Новости" председатель Ассоциации переработчиков Павлодарской области Жанар Серимова.
КТЖ в свою очередь ссылается на грузоотправителей и заявляет, что они не предоставили к перевозке свыше 30% зерновых грузов от заявленного объема. Поэтому месячный план железнодорожных перевозок зерна выполнен лишь на 69%.
Между тем эксперты заявили о падении спроса на казахстанскую пшеницу за рубежом. Продавать зерно стало сложнее из-за его высокой себестоимости и непростых погодных условий лета 2023 года.
новости по теме
14.11.2023, 15:08 25686
Строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы стартовало в Алматинской области
Фото: пресс-служба правительства РК
Рассказать друзьям
Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева началось строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Железнодорожный узел Алматы, находящийся на перекрестке основных международных маршрутов, испытывает повышенную нагрузку. Реализация проекта позволит переориентировать грузопоток на новую железную дорогу Жетыген - Казыбек би, минуя станцию Алматы. В целом новая ветка снизит нагрузку на алматинский узел на 40% и существенно сократит время доставки грузов, пояснили в правительстве.
Алихан Смаилов отметил, что ж/д маршрут, проходящий через пограничный переход Алтынколь - Хоргос, за последние годы показал динамичный рост.
На данном транзитном коридоре алматинский железнодорожный узел обеспечивает движение поездов по четырем направлениям: Шу, Актогай, Алтынколь и Алматы-2. Реализация указанного проекта значительно сократит срок доставки грузов", - сказал премьер-министр.
Он добавил, что доля местного содержания в рамках работ составит не менее 85%. В строительстве будет задействовано 1400 человек, а при эксплуатации линии - порядка 500 человек.
Производство шпал, рельсов и трансформаторов, поставка инертных материалов, песка и щебня будут осуществляться местными компаниями", - сказал премьер.
В целом в процессе строительства будет уложено 130 км железнодорожных путей, построено 3 станции, 13 мостов, 5 железнодорожных и 1 автомобильный путепровод.
В пресс-службе кабмина также рассказали, что для увеличения пропускной способности строятся вторые пути на участке Достык - Мойынты. В ближайшее время планируется начать строительство железнодорожных линий Дарбаза - Мактаарал и Бахты - Аягоз с выходом на третий международный стык с Китаем. Всего в течение трех лет будет построено свыше 1300 км железных дорог.
Напомним, железнодорожные грузоперевозки между Казахстаном и Китаем в 2022 году превысили исторический максимум, составив свыше 23 млн тонн. С начала 2023 года показатель вырос еще на 22%.
14.11.2023, 13:23 30226
Приватизация Qazaq Air: желающих не нашлось
Конкурс по реализации акций авиакомпании признан несостоявшимся
Рассказать друзьям
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Открытый двухэтапный конкурс по реализации от 49 до 100% акций АО "Qazaq Air", объявленный 18 августа 2023 года, признан несостоявшимся, сообщили в АО "Самрук-Қазына".
В компании добавили, что в соответствии с положениями правил передачи в конкурентную среду активов АО "Самрук-Қазына" и организаций планируется проведение нового открытого двухэтапного конкурса.
Сроки проведения нового конкурса и его условия будут определены в установленном порядке", - сообщили в компании.
Ранее сообщалось, что авиакомпанию выставили на приватизацию. Она позволит привлечь инвестора для удовлетворения растущего спроса на авиаперевозки в Среднеазиатском регионе. Процесс приватизации планируют завершить до конца года.
14.11.2023, 09:53 36606
Смаилов поручил ускорить согласование процедур по совместным инвестпроектам с Саудовской Аравией
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы реализации совместных инвестиционных проектов с Королевством Саудовская Аравия рассмотрены на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
В частности, обсужден проект строительства крупной ветряной электростанции мощностью 1 ГВт в области Жетісу. В настоящее время ведется подготовительная работа. Начало строительства при достижении финального соглашения намечено на 2025 год.
Премьер-министр поручил ускорить административные процедуры и проработать все необходимые решения со стороны центральных госорганов.
На совещании также рассмотрены вопросы реализации новых проектов в сферах сельского хозяйства, фармацевтической отрасли, металлургии и т.д.
Алихан Смаилов обозначил необходимость активизировать работу с инвесторами из Саудовской Аравии на всех уровнях. В частности, занять более проактивную позицию МИД РК, дипломатическому представительству Казахстана в Джидде, нацкомпании Kazakh Invest и другим заинтересованным госорганам и организациям. В том числе тщательнее проработать пул потенциальных проектов.
Премьер-министр поручил в преддверии ближайшего заседания межправительственной комиссии организовать тематический бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран.
13.11.2023, 19:30 58731
Рост цен на социально значимые продукты за неделю составил 0,1%
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Новые овощехранилища, запасы на межсезонье и приоритетные культуры для выращивания обсудили в правительстве, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
По данным Комитета торговли, за первую неделю ноября рост цен на СЗПТ составил 0,1%, основной драйвер - сезонный рост цен на яйца (1,7%). В то же время продолжается длительная тенденция снижения цен на гречку (-0,2%) и масло подсолнечное (-0,1%). Сезонное снижение цен на овощи: картофель (-1,7%), лук (-1,2%), капуста (-1,3%), морковь (-1%).
Наибольший рост цен на яйца отмечен в Алматы - 3,7% за неделю. Здесь же, в единственном среди других регионов, выросла стоимость пастеризованного молока (1,2%). Учитывая риски межсезонного роста цен, заместитель премьер-министра Серик Жумангарин поручил акиматам в ручном режиме контролировать ситуацию с ценами на социальные продукты в регионах. Агентству по защите и развитию конкуренции - провести анализ причин роста цен у крупных производителей и информировать о выявленных фактах на следующей неделе.
По данным Министерства сельского хозяйства, на сегодня в регионах сформированы все необходимые запасы на овощную группу, сахар, гречку. Есть отставания по рису - общий процент контрактации составляет 86% от необходимого объема потребности. В числе отстающих - Алматы (94%), ЗКО (64%), Карагандинская область (28%), Мангистауская область (61%), СКО (74%).
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов доложил о ситуации с реализацией комплексного плана по строительству овощехранилищ на 2023-2025 годы. На сегодня по Казахстану насчитывается 901 объект хранения овощей и фруктов мощностью 1,8 млн тонн (257 картофелехранилищ на 499,7 тысячи тонн, 580 овощехранилищ вместимостью 1,1 млн тонн, 64 плодофруктохранилищ на 136,9 тысячи тонн).
Согласно комплексному плану с 2023 по 2025 годы планируется построить 92 объекта хранения общей мощностью 689,9 тысячи тонн, что позволит довести общую мощность хранения до 2,4 млн тонн", - сообщил Азат Султанов.
Согласно плану в этом году должны быть введены в эксплуатацию 272 тысячи тонн емкостей, в 2024-м - 206 тысяч тонн и в 2025 году - 160 тысяч тонн.
Серик Жумангарин поручил Продкорпорации проработать возможности оказания помощи фермерам с продажей нетоварного зерна нового урожая.
Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что в стране годовая инфляция снизилась в в 2 раза, до 10,8%.
13.11.2023, 17:40 61511
В Казахстане годовая инфляция снизилась в два раза
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Алибек Куантыров в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что в стране годовая инфляция снизилась в 2 раза, до 10,8%, информирует пресс-служба Акорды.
Президенту было доложено, что по итогам 2023 года ожидается рост ВВП на уровне 5%. За первое полугодие объем прямых иностранных инвестиций достиг 13,3 млрд долларов.
Алибек Куантыров сообщил, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП достигла рекордных 36,4%. Производство продукции малого и среднего бизнеса превысило 28 трлн тенге, численность занятых в МСБ - 4,3 млн человек. В 2023 году просубсидировано 9 тысяч проектов, общая сумма кредитов составила 669 млрд тенге.
Глава государства был проинформирован, что в целях сокращения проверок бизнеса в 2 раза будет внедрена новая регуляторная политика в сфере предпринимательства. Вводятся реестр обязательных требований и автоматизация системы управления рисками.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о разработке новых Бюджетного и Налогового кодексов, инвестиционной политике и развитии государственно-частного партнерства.
Кроме того, министр национальной экономики доложил о ходе реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции". В частности, в 2023 году планируется привлечь 267 млрд тенге, отремонтировать 5,8 тысячи километров сетей, повысить зарплату работникам ЖКХ на 50%, снизить износ сетей на 3,2%.
Наряду с этим президент был проинформирован о реализации концепции развития сельских территорий. С момента реализации программы "Ауыл - Ел бесігі" объем финансирования из республиканского бюджета увеличился в 7 раз. В течение 2023 года планируется реализовать 1,8 тысячи проектов в 771 селе.
По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по обеспечению качественного и устойчивого экономического роста, а также эффективному проведению реформ.
Ранее в МНЭ ответили, почему, несмотря на заявления властей о сокращении инфляции, цены продолжают расти.
13.11.2023, 16:36 63911
В Казахстане владельцев ТЭЦ будут штрафовать за нарушение сроков модернизации
Прорабатывается вопрос внедрения обязательств со стороны участников рынка по обеспечению прозрачности целевого использования полученных в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" средств
Рассказать друзьям
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции", призванной снизить износ коммунальной инфраструктуры, прорабатывается вопрос внедрения обязательств со стороны участников рынка по обеспечению прозрачности целевого использования полученных в рамках программы средств, сообщает Министерство энергетики Казахстана.
По данным Минэнерго, среди предлагаемых поправок в законодательство:
- возврат контрольных функции уполномоченного органа за целевым использованием средств (предусматривающее также осуществление контроля за исполнением ремонтных работ на любых этапах), полученных в рамках политики "Тариф в обмен на инвестиции";
- установление целевых индикаторов, которые необходимо достичь в рамках вложенных инвестиций (снижение износа, аварийности, снижение удельных расходов условного топлива, улучшение экологических показателей);
- установление штрафных санкций в случае не достижения показателей при отсутствии объективных причин;
- установление ответственности в случае нецелевого использования средств, в том числе руководителей предприятий;
- установление ответственности подрядных организация за качество выполняемых работ.
Также ведется работа по усилению энергетического надзора. На сегодняшний день увеличен штат региональных департаментов на 70 единиц инспекторов. В целях проведения качественных и полноценных проверочных мероприятий прорабатывается вопрос исключения требования Предпринимательского кодекса на запрет проверки энергообъектов", - рассказали в пресс-службе МЭ.
В целях прозрачности и контроля за целевым использованием средств, выделяемых в рамках выше указанных подходов, предлагается внедрить трехэтапный контроль за реализацией инвестиционных соглашений.
Подход предусматривает:
1) контроль со стороны уполномоченного органа на базе проектного офиса. В рамках проектного офиса будет обеспечен доступ по контролю всех заинтересованных сторон. А также контроль со стороны Комитета энергетического надзора и контроля на всех этапах реализации Инвестиционного соглашения;
2) контроль со стороны местных исполнительных органов с привлечением общественных организаций, жителей конкретного региона;
3) проведение публичных слушаний с привлечением заинтересованных сторон, контроль со стороны правоохранительных органов.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене.
Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
13.11.2023, 13:43 69691
Спрос падает - эксперты об экспорте казахстанской пшеницы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Спрос на казахстанскую пшеницу падает на традиционных рынках, утверждают эксперты.
По оценкам экспертов, только в Узбекистане он сократился на 30%. Образовавшийся вакуум восполняют наши прямые конкуренты", - сообщает "АПК Новости" со ссылкой на "Хабар 24".
Казахстанские экспортеры зерна теряют свои позиции на традиционных рынках сбыта: в Афганистане, Иране, Узбекистане и Таджикистане. Проблему озвучил президент на встрече с бизнесменами в сентябре, отметив, что их вытесняют конкуренты.
Это касается, например, поставок казахстанского зерна в Иран. Аналогичные риски имеются в направлении Афганистана и стран Центральной Азии", - сказал Токаев.
В отраслевой ассоциации не скрывают, продавать пшеницу за рубеж стало сложнее, и такая тенденция наблюдается не первый год. Причина - высокая себестоимость и непростые погодные условия лета 2023 года. Например, Узбекистану мы предлагаем пшеницу 3-го класса за $340 за тонну.
РФ предлагает с учетом транзита через территорию Казахстан $320. Это получается на 10-15 долларов дешевле, чем казахстанское качественное зерно. В то же время если мы предлагаем некачественное по такой же цене, то Россия предлагает качественное. Есть какой-то дисбаланс в этом", - сообщил председатель Национальной ассоциации экспортеров Зейнолла Абдуманапов.
Похожая ситуация с Кыргызстаном. Приобретать нашу пшеницу для них в последнее время стало невыгодно. По словам депутата мажилиса Айдарбека Ходжаназарова, причина кроется в том, как соседи подошли к вопросу развития агросектора. В России 10 лет назад всерьез взялись за всестороннее развитие отрасли.
Да, мы не говорим государству - обеспечьте нас дополнительными субсидиями, но мы говорим о том, что сельхозтоваропроизводители нуждаются в длинных деньгах для реализации таких больших проектов, для того чтобы мы могли обеспечить себя молоком, курицей, дешевым хлебом и всеми остальными продуктами питания", - отметил Ходжаназаров.
Он убежден, что размера субсидий - 400 млрд тенге на всю страну недостаточно.
В пересчете на одного фермера у нас порядка 270 тысяч фермеров, но это копейки. Не такие большие средства. Объем субсидий у нас в сравнении с другими социальными затратами государства, он кратно меньше, чем другие соцзатраты нашего государства", - уверен депутат.
В правительстве утверждают, что в стране активно развивают экспорт других отечественных товаров. Например, растительного масла. К 2025 году объем рафинирования достигнет 600 тысяч тонн. Наше масло пользуется спросом на рынках Таджикистана, Узбекистана и Афганистана.
То есть мы и себя полностью обеспечим, и у нас экспортный потенциал появится. Проблемы всегда возникали и будут. Новые рынки будут появляться, потом "схлопываться" и снова появляться. Наша задача - диверсифицировать свой экспорт. Нам необходимо производить больше обработанной продукции", - отметил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.
Вернуть былые позиции в экспорте зерна будет непросто. Это показал и текущий год, где урожайность и качество зерна напрямую зависит от погоды. Решением может стать полная перезагрузка аграрной научной системы.
Напомним, в Казахстане пшеницы намолотили на 30% меньше прошлогоднего показателя. Кроме того, 40% пшеницы из-за дождей проросло в колосе, и теперь ее нельзя использовать для производства муки. Последствия плохого урожая незамедлительно отразились на ценах. В 13 регионах Казахстана аномально подорожала мука. А в Павлодарской области основная часть мукомольных предприятий остановила работу из-за дефицита зерна.
Минсельхоз ввел полугодовой запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана автомобильным и железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран Евросоюза.
11.11.2023, 17:57 123561
Пилот электронной очереди для автомобилей запущен на границе Казахстана с Россией
Применение электронной очереди позволяет обеспечить прозрачность и оперативность прохождения границы, способствует недопущению скоплений грузовых автомашин
Рассказать друзьям
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 ноября 2023 года на казахстанско-российской границе запущен пилотный проект по применению электронной очереди CarGoRuqsat на автомобильном пункте пропуска "Бидаик" в Северо-Казахстанской области, сообщает Комитет государственных доходов МФ РК.
В КГД рассказали, что CarGoRuqsat предоставляет перевозчикам возможность предварительного бронирования очереди для пересечения границы с Российской Федерацией. При этом уточняется, что бронирование электронной очереди в рамках пилотного проекта осуществляется на безвозмездной основе.
Применение электронной очереди позволяет обеспечить прозрачность и оперативность прохождения границы, способствует недопущению скоплений грузовых автомашин", - пояснили в комитете.
CarGoRuqsat интегрирован с 13 информационными системами государственных органов, что позволило автоматизировать часть контрольных функций и исключить человеческий фактор. В частности, на этапе бронирования электронной очереди осуществляется контроль за наличием страховых полисов, разрешений на перевозки, задолженности по платным дорогам и др.
С начала пилотного проекта при бронировании электронной очереди установлены факты отсутствия у перевозчиков разрешений на международные перевозки, соответствующей категории на право управления грузовыми автомашинами, страховых полисов и др. Наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством, обязательно для всех перевозчиков и направлено на обеспечение безопасности дорожного движения. В свою очередь добропорядочными перевозчиками, не имеющими нарушений, введение электронной очереди воспринято позитивно и сообщается об оперативности пересечения границы (в течение 10-15 минут)", - рассказали налоговики.
Пункт пропуска "Бидаик" обеспечен мобильным интернетом, работниками оказывается необходимая консультационная и техническая помощь, в том числе при отсутствии связи у водителей, наличии вопросов при бронировании электронной очереди и др.
Отмечается, что за 10 дней с начала пилотного проекта в CarGoRuqsat забронировали электронную очередь 123 грузовые автомашины, из них 79 автомашин проследовали в Российскую Федерацию, 44 автомашины прибудут на пункт пропуска согласно очередности.
В целом пункт пропуска "Бидаик" функционирует в штатном режиме, скоплений грузовых автомашин не наблюдается, добавили в КГД.
Ранее в КГД проинструктировали, как забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat.
Читаемое
14.11.2023, 11:13В Шымкенте в ходе спецоперации арестовали десять членов ОПГ 14.11.2023, 11:3541151Дело об убийстве Салтанат Нукеновой: директора ресторана арестовали на два месяца 14.11.2023, 10:1440636Казахстан ограничил вывоз лома и отходов черных металлов железнодорожным транспортом 14.11.2023, 10:2839261Квартиры и дома на 300 млн тенге присвоили мошенники в Таразе 14.11.2023, 11:2736456Полугодовой запрет на вывоз некоторых видов угля ввели в Казахстане 09.11.2023, 13:57Продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под действия международных санкций - Токаев206371Продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под действия международных санкций - Токаев 09.11.2023, 16:03203446Россия примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане 08.11.2023, 11:01192186Незаконные постройки снесут в горах Алматы 08.11.2023, 18:25181041В Казахстане мажилисмен предложил увеличить штрафы за вандализм 10.11.2023, 12:10173411Казахстан и Китай увеличили количество регулярных авиарейсов 25.10.2023, 12:51496606Димаш Кудайберген стал народным артистом Казахстана 25.10.2023, 12:20495416Движение на дороге Медеу - Шымбулак ограничат в Алматы 24.10.2023, 14:20470721Более 20 тысяч жалоб поступило на систему обязательного медстрахования в Казахстане с начала года 25.10.2023, 09:52466051Шестеро детей в реанимации: ситуация с корью ухудшается в Актюбинской области 23.10.2023, 18:53429506В МИД РК подтвердили информацию о гибели казахстанки с дочерью в Газе
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?