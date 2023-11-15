Казахстанские бизнесмены обвиняют КТЖ в срыве поставок зерна в Китай

Новая ветка снизит нагрузку на алматинский узел на 40% и существенно сократит время доставки грузов

Фото: пресс-служба правительства РК

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Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева началось строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы, - В Алматинской области по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева началось строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.





Железнодорожный узел Алматы, находящийся на перекрестке основных международных маршрутов, испытывает повышенную нагрузку. Реализация проекта позволит переориентировать грузопоток на новую железную дорогу Жетыген - Казыбек би, минуя станцию Алматы. В целом новая ветка снизит нагрузку на алматинский узел на 40% и существенно сократит время доставки грузов, пояснили в правительстве.





Алихан Смаилов отметил, что ж/д маршрут, проходящий через пограничный переход Алтынколь - Хоргос, за последние годы показал динамичный рост.





На данном транзитном коридоре алматинский железнодорожный узел обеспечивает движение поездов по четырем направлениям: Шу, Актогай, Алтынколь и Алматы-2. Реализация указанного проекта значительно сократит срок доставки грузов", - сказал премьер-министр.





Он добавил, что доля местного содержания в рамках работ составит не менее 85%. В строительстве будет задействовано 1400 человек, а при эксплуатации линии - порядка 500 человек.





Производство шпал, рельсов и трансформаторов, поставка инертных материалов, песка и щебня будут осуществляться местными компаниями", - сказал премьер.





В целом в процессе строительства будет уложено 130 км железнодорожных путей, построено 3 станции, 13 мостов, 5 железнодорожных и 1 автомобильный путепровод.





В пресс-службе кабмина также рассказали, что для увеличения пропускной способности строятся вторые пути на участке Достык - Мойынты. В ближайшее время планируется начать строительство железнодорожных линий Дарбаза - Мактаарал и Бахты - Аягоз с выходом на третий международный стык с Китаем. Всего в течение трех лет будет построено свыше 1300 км железных дорог.



