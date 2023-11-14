Спрос падает - эксперты об экспорте казахстанской пшеницы
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Спрос на казахстанскую пшеницу падает на традиционных рынках, утверждают эксперты.
По оценкам экспертов, только в Узбекистане он сократился на 30%. Образовавшийся вакуум восполняют наши прямые конкуренты", - сообщает "АПК Новости" со ссылкой на "Хабар 24".
Казахстанские экспортеры зерна теряют свои позиции на традиционных рынках сбыта: в Афганистане, Иране, Узбекистане и Таджикистане. Проблему озвучил президент на встрече с бизнесменами в сентябре, отметив, что их вытесняют конкуренты.
Это касается, например, поставок казахстанского зерна в Иран. Аналогичные риски имеются в направлении Афганистана и стран Центральной Азии", - сказал Токаев.
В отраслевой ассоциации не скрывают, продавать пшеницу за рубеж стало сложнее, и такая тенденция наблюдается не первый год. Причина - высокая себестоимость и непростые погодные условия лета 2023 года. Например, Узбекистану мы предлагаем пшеницу 3-го класса за $340 за тонну.
РФ предлагает с учетом транзита через территорию Казахстан $320. Это получается на 10-15 долларов дешевле, чем казахстанское качественное зерно. В то же время если мы предлагаем некачественное по такой же цене, то Россия предлагает качественное. Есть какой-то дисбаланс в этом", - сообщил председатель Национальной ассоциации экспортеров Зейнолла Абдуманапов.
Похожая ситуация с Кыргызстаном. Приобретать нашу пшеницу для них в последнее время стало невыгодно. По словам депутата мажилиса Айдарбека Ходжаназарова, причина кроется в том, как соседи подошли к вопросу развития агросектора. В России 10 лет назад всерьез взялись за всестороннее развитие отрасли.
Да, мы не говорим государству - обеспечьте нас дополнительными субсидиями, но мы говорим о том, что сельхозтоваропроизводители нуждаются в длинных деньгах для реализации таких больших проектов, для того чтобы мы могли обеспечить себя молоком, курицей, дешевым хлебом и всеми остальными продуктами питания", - отметил Ходжаназаров.
Он убежден, что размера субсидий - 400 млрд тенге на всю страну недостаточно.
В пересчете на одного фермера у нас порядка 270 тысяч фермеров, но это копейки. Не такие большие средства. Объем субсидий у нас в сравнении с другими социальными затратами государства, он кратно меньше, чем другие соцзатраты нашего государства", - уверен депутат.
В правительстве утверждают, что в стране активно развивают экспорт других отечественных товаров. Например, растительного масла. К 2025 году объем рафинирования достигнет 600 тысяч тонн. Наше масло пользуется спросом на рынках Таджикистана, Узбекистана и Афганистана.
То есть мы и себя полностью обеспечим, и у нас экспортный потенциал появится. Проблемы всегда возникали и будут. Новые рынки будут появляться, потом "схлопываться" и снова появляться. Наша задача - диверсифицировать свой экспорт. Нам необходимо производить больше обработанной продукции", - отметил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.
Вернуть былые позиции в экспорте зерна будет непросто. Это показал и текущий год, где урожайность и качество зерна напрямую зависит от погоды. Решением может стать полная перезагрузка аграрной научной системы.
Напомним, в Казахстане пшеницы намолотили на 30% меньше прошлогоднего показателя. Кроме того, 40% пшеницы из-за дождей проросло в колосе, и теперь ее нельзя использовать для производства муки. Последствия плохого урожая незамедлительно отразились на ценах. В 13 регионах Казахстана аномально подорожала мука. А в Павлодарской области основная часть мукомольных предприятий остановила работу из-за дефицита зерна.
Минсельхоз ввел полугодовой запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана автомобильным и железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран Евросоюза.