01.10.2023, 20:16 18611
В 13 регионах Казахстана аномально подорожала мука
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В большинстве регионов Республики Казахстан выявлен резкий рост цен на муку, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.
По данным Комитета торговли, по итогам проводимого мониторинга выявлен рост цен на муку в 13 регионах - Астане, Алматы, Шымкенте, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Жетысуской и Улытауской областях.
Учитывая, что зерно и мука являются ключевым звеном в себестоимости, Минсельхозом взят на особый контроль вопрос своевременных отгрузок зерна из резервов Продкорпорации, а также налаживание региональных перетоков по муке", - проинформировали в ведомстве.
Акиматам поручили оперативно отработать потребности, сформировать перечень мукомолов-операторов, направить заявку в Продкорпорацию и своевременно отгрузить зерно.
В свою очередь КТЖ необходимо обеспечить внутреннюю перевозку зерна и определить ее как приоритетную.
Министерством прорабатывается вопрос проведения проверок на предмет ценового сговора и антиконкурентных действий участников рынка, а также принятия соответствующих мер в рамках антимонопольного законодательства", - добавили в Минторговли.
Также направлен запрос в Комитет государственных доходов Министерства финансов на предмет выявления по данным электронных счетов-фактур 15 процентов торговой надбавки при реализации муки 1-го сорта.
Дальнейшая положительная тенденция роста цен на муку будет зависеть от оперативности акиматов по получению удешевленного зерна АО "НК "Продкорпорация" и КТЖ по доставке зерна до регионов.
Напомним, в июле было проведено исследование роста цен на муку, в частности, выявлено, что казахстанская мука подорожала на 16 процентов за год.
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02.10.2023, 17:25 1156
В Павлодарской области основная часть мукомольных предприятий остановила работу из-за дефицита зерна
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Основная часть мукомольных предприятий Павлодарской области остановила свою работу из-за дефицита зерна.
Основная масса мельничных предприятий, почти все, стоят без зерна. Хотим перевезти из России, но планы вагонами не согласовывают. Такая ситуация продолжается уже месяц. Россия согласовывает, а КТЖ нет. В чем причина, мы не знаем, но мы стоим без зерна", - цитирует агентство "АПК Новости" председателя Ассоциации переработчиков Павлодарской области Жанар Серимову.
По ее словам, местные крестьяне говорят, что у них якобы нет пшеницы, а те, у кого она есть, называют слишком высокую цену.
Цены предлагают заоблачные, цена доходит до 150 тысяч тенге за тонну. И это еще и мало. При таких ценах мука 1-го сорта будет стоит 220-230 тенге, уже о высшем сорте не говорю. А госорганы нас контролируют и говорят, что нельзя поднимать цену на муку. А как же тогда работать? Зерна нет, нам никто его даже не предлагает. Мы уже закупились в России, оно лежит там на элеваторе, мы не можем его привезти. Предприятия и без того все лето стояли. Мы терпим убытки. Сейчас мы должны делать запасы на зиму, а мы не можем даже начать работать сейчас", - отметила Жанар Серимова.
По данным агентства, о том, что планы на железнодорожную перевозку зерна не согласовывают, заявляют многие переработчики.
Эта история с искусственным ограничением по железной дороге может очень плохо отразиться на ценах на муку. Уже идет подорожание, а завтра может и дефицит образоваться", - заявили в Союзе зернопереработчиков Казахстана.
Между тем цены на муку в магазинах пошли вверх. К примеру, в Астане мука выросла с 15 тысяч до 18,5 тысячи тенге за 50 килограммов. Как следствие, идет рост цены на хлеб, отмечает издание.
Зерна просто нет. Ажиотаж действительно есть. Внутри Казахстана идет искусственный рост цен на зерно. Дефицит зерна провоцирует рост цен на муку. В июле-августе никто не контрактовался с россиянами, потому что мы ожидали свой урожай. Мельники не были готовы к тому, что будет дефицит сырья. У них оставалось сырье на 10-20 дней сентября. Теперь все ринулись покупать зерно в Россию, автовоз закрыли, поэтому оперативно отреагировать на ситуации нет никакой возможности. Вагонами не согласовывают. Вот мне сейчас предлагают пшеницу с поставками в ноябре, а оплатить я должен сегодня. Но у меня нет никакой гарантии. Проблема с вагонами может не решиться и в ноябре. У нас возможна такая ситуация, что и денег не будет на покупку местного сырья, и зерна не будет", - сообщил глава мукомольного предприятия из Восточно-Казахстанской области, трейдер Алмаз Дабылбаев.
По его словам, крестьяне взвинтили цену на зерно, ажиотаж и дефицит создан искусственно. Если ситуация с ввозом российского зерна не решится, цена взлетит и до 200 тысяч тенге. Цену увеличивают и мукомолы.
Я должен продать свои остатки зерна и муки по 150 тысяч тенге, а потом что делать? Я по 150 продам муку и пойду по 150 покупать пшеницу? Сейчас будут во всем обвинять мукомолов. Никто не говорит почему-то про торговые сети, которые не снизили цены. Мы, например, снизили цену с 210 тенге до 130 тенге, но ни в одной торговой сети цена на муку не упала", - добавил он.
Напомним, в 13 регионах Казахстана аномально подорожала мука.
02.10.2023, 14:32 4051
В Астане и трех регионах Казахстана откроются логистические хабы Казпочты
Впервые за 5 лет Казпочта перестала быть убыточной и получила чистую прибыль
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Казпочта" Асел Жанасова отчиталась перед президентом страны Касым-Жомартом Токаевым об итогах работы компании за 8 месяцев 2023 года, сообщает Акорда.
По словам главы Казпочты, за счет оптимизации расходов, развития электронной коммерции и других финансовых услуг компания впервые за 5 лет перестала быть убыточной и получила чистую прибыль. Доходы Казпочты за 8 месяцев выросли на 44 %, или на 16,7 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также она доложила, что о планах по расширению филиальной сети, что обеспечит доступ к почтовым, финансовым, агентским, социальным и государственным услугам в самых отдаленных уголках Казахстана.
АО "Казпочта" создает единую экосистему для субъектов рынка электронной коммерции. Для этого компания развивает фулфилмент-центры, проводит работу по открытию пунктов выдачи заказов для популярных отечественных и зарубежных маркетплейсов, расширяет сеть складских помещений и почтоматов", - сообщила Жанасова.
Вместе с тем она доложила о том, что планируется строительство логистических хабов в Актобе, в Туркестанской и Алматинской областях. На этой неделе откроется логистический хаб в Астане.
Выслушав отчет, президент поручил продолжить работу по финансовому оздоровлению компании и расширению спектра предоставляемых социальных и государственных услуг для сельских населенных пунктов.
Напомним, что замдиректора Павлодарского филиала Казпочты осужден за коррупцию.
29.09.2023, 21:13 163256
"Казатомпром" намерен увеличить производство урана до 100% в 2025 году
Дополнительные объемы производства 2025 года будут направлены на выполнение контрактных обязательств компании по поставкам в 2025 году
Фото: kazatomprom.kz
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Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная атомная компания Казахстана "Казатомпром" намерена увеличить производство урана до 100% в 2025 году, сообщает пресс-служба компании.
Решение вернуться к 100-процентному уровню производства в рамках контрактов на недропользование в первую очередь обусловлено тем, что компания продолжает успешно заключать среднесрочные и долгосрочные контракты как с новыми, так и с существующими клиентами на фоне улучшающейся конъюнктуры рынка урана" - сообщили в компании.
Подчеркивается, что дополнительные объемы производства 2025 года будут направлены на выполнение контрактных обязательств компании по поставкам в 2025 году.
Ожидается, что реализация данного решения приведет к увеличению предполагаемого уровня мирового первичного производства урана в объеме до 6 000 тонн в 2025 году по сравнению с запланированными объемами производства Компании на 2024 год. Объем производства "Казатомпрома" в 2025 году, таким образом, ожидается на уровне 30 500-31 500 тонн урана, достигнув 100% общего объема производства в рамках контрактов на недропользование на 2025 год", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что компания начинает работу с партнерами по совместным предприятиям и уранодобывающими дочерними предприятиями для подготовки бюджетов и производственных планов на 2024 год с учетом ожидаемого роста объемов добычи в 2025 году.
Компания продолжит следить за развитием ситуации на рынке и сохранять гибкость с целью реагирования на быстроменяющиеся рыночные условия. Решение относительно производственных планов и объемов добычи после 2025 года не принято", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что "Казатомпром" намерен увеличить производство серной кислоты.
29.09.2023, 20:35 164921
Токаев и глава компании Siemens AG обсудили возможности взаимодействия в сфере промышленности
Глава государства назвал перспективным сотрудничество с Siemens AG
Фото: Акорда
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Берлин. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель правления компании Siemens AG Роланд Буш обсудили возможности взаимодействия в сфере промышленности, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад Siemens, одной из первых немецких компаний, вышедших на казахстанский рынок, в технологическое развитие нашей страны. Кроме того, глава государства назвал перспективным сотрудничество с Siemens AG.
Собеседники отметили важность продолжения диалога и дальнейшей реализации совместных проектов, способствующих инновационному развитию и повышению благосостояния граждан.
По данным пресс-службы, Siemens AG является крупнейшим индустриальным конгломератом Германии и Европейского союза, предлагающим широкий спектр продукции и услуг в области транспорта, энергетического и медицинского оборудования, электро-, светотехники, а также специализированных услуг в различных отраслях промышленности.
Ранее Токаев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии с членами Восточного комитета германской экономики.
29.09.2023, 18:19 170711
Одна из ведущих мировых компаний готова инвестировать в производство карбамида в Казахстане
Данное производство имеет большое значение не только для развития нефтехимической промышленности, но и для сельского хозяйства, особенно при выращивании риса и зерновых культур
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Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял старшего вице-президента компании Linde GmbH по Ближнему Востоку, Европе и Африке Оливера Пфанна, сообщает Акорда.
В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в области газовой и инженерной технологии.
Глава государства приветствовал подписание меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании между АО "НК "КазМунайГаз" и Linde GmbH, который предусматривает реализацию существующих и будущих нефтегазохимических проектов в нашей стране.
В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями Linde на базе собственной технологии осуществляет разработку расширенного базового проектирования для установок крекинга этана и разделения воздуха (азот, технический воздух), применяемых в производстве полиэтилена.
Президенту также рассказали о заинтересованности компании выступить соинвестором в проекте по производству карбамида мощностью 1,3 млн тонн в год.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что данное производство имеет большое значение не только для развития нефтехимической промышленности, но и для сельского хозяйства, особенно при выращивании риса и зерновых культур.
Оливер Пфанн подчеркнул перспективность регионального рынка и отметил готовность компании Linde к долгосрочному и продуктивному сотрудничеству в реализации инновационных и устойчивых решений на нефтехимических и газохимических производствах Казахстана.
Для справки:
Linde GmbH - ведущая мировая компания в области машиностроения, а также проектирования и производства промышленных газов. Годовой оборот компании в 2022 году составил 33,36 млрд евро. В компании по всему миру работают более 60 тысяч сотрудников.
Сегодня глава государства также обсудил перспективы сотрудничества в области автомобильной индустрии и инновационных решений с председателем правления Mercedes-Benz Group Олой Каллениусом.
28.09.2023, 15:27 261256
Торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила почти $61 млрд
Рост взаимной торговли РК со странами ШОС вырос на 18,7% в 2022 году
Фото: Depositphotos
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Бишкек. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Взаимная торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила $60,8 млрд, что на 18,7% выше, чем за 2021 год, было озвучено в ходе очередного совещания министров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
ШОС является одним из основных приоритетов внешней политики Казахстана. Организация продолжает расширять свои границы, что свидетельствует о растущем ее международном авторитете в регионе и мире", - заявил в ходе мероприятия вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков.
Также первый вице-министр нацэкономики акцентировал внимание на ходе реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества.
По его словам, взаимная торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила $60,8 млрд, что на 18,7% выше, чем за 2021 год. В том числе экспорт РК в страны ШОС составил $29,5 млрд, импорт - $31,3 млрд.
Представители экономических ведомств договорились и дальше углублять многостороннее взаимодействие в торгово-экономической сфере и наращивать совместные усилия в продвижении вопросов в области цифровой экономики.
Кроме того, на полях совещания Жаксылыков провел встречу с министром экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияром Амангельдиевым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Между Казахстаном и Кыргызстаном налажено плодотворное взаимодействие по всему спектру двустороннего сотрудничества, а также в рамках ЕАЭС, СНГ, ОТГ, СПЕКА и др. Мы стремимся к увеличению объема взаимной торговли до $2 млрд. Уверен, что благодаря совместным действиям мы добьемся этой цели. За 7 месяцев текущего года объем взаимной торговли между нашими странами составил $757 млн, что на 13% выше, чем за аналогичный период предыдущего года", - подчеркнул первый вице-министр национальной экономики РК.
По итогам мероприятия был подписан протокол совещания и принято совместное заявление о перспективах и мерах по углублению сотрудничества между государствами - членами ШОС.
Напомним, в Алматы состоялись межведомственные консультации государств - членов ШОС по вопросу создания Центра по информационной безопасности на базе региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.
28.09.2023, 08:58 273081
В правительстве обсудили реализацию проекта G4 City
В Алматинской области создана специальная экономическая зона G4 City площадью 30 тысяч га
Фото: Акорда
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы реализации проекта G4 City в Алматинской области обсуждены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Рассмотрены меры по созданию международного центра развития бизнеса, привлечению инвестиций, строительству инфраструктуры и объектов деловой деятельности, а также ряд организационных вопросов.
С докладами о проводимой работе выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров и аким Алматинской области Марат Султангазиев.
По итогам обсуждения премьер-министр дал уполномоченным госорганам ряд поручений.
Напомним, согласно концепции интегрированный город G4 City между Алматы и Конаевым будет состоять из четырех районов: Gate - деловой и финансовый центр, Golden - образовательный и медицинский хабы, Growing - промышленный и логистический хабы, Green - туристический кластер.
Весной текущего года в Алматинской области создана специальная экономическая зона G4 City площадью 30 тысяч га, срок действия которой продлится до 2048 года. Это обеспечит благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в создание интегрированного города.
28.09.2023, 08:10 274616
В ЕАЭС до 1 апреля продлили порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - До 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.
По инициативе российской стороны действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц продлено еще на полгода. Таким образом, до 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке", - проинформировали в ЕЭК.
В случае если стоимость товаров превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере:
- для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, - 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг в части превышения норм;
- для товаров, ввозимых багажом, - 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.
Напомним, порог был повышен на временной основе в 2022 году, чтобы поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах. В марте его действие было продлено до 1 октября текущего года. Ранее порог составлял 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.
Порог беспошлинного ввоза на самолете сохраняется на уровне 10 тысяч евро и 50 кг.
Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября этого года.
Дополнено 28.09.2023, 15.00
Ряд важных для стран-участниц Евразийского экономического союза решений приняли на двухдневном заседании Совета ЕЭК, прошедшем в Москве с 26 по 27 сентября 2023 года. На заседании страны-участницы ЕАЭС поддержали и приняли еще два предложения, инициированных казахстанской стороной, сообщает пресс-служба правительства РК.
Первое - о дальнейшем расширении списка товаров и услуг, доступных для участия бизнеса в госзакупках стран-партнеров по ЕАЭС. Казахстан последовательно проводит данную работу. На прошедшем заседании в перечень доступных к участию в закупках введены две новые отрасли -- тяжелое машиностроение и измерительные приборы. Установлены условия, производственные и технологические операции по 7 товарным позициям в сферах специального, тяжелого машиностроения, химической и нефтегазовой промышленности, измерительных приборов.
Второе предложение касается маркировки лекарственных препаратов средствами идентификации. Документ, необходимый для формирования единого рынка лекарственных препаратов к 2025 году, обсуждается с 2021 года. Предложения казахстанской стороны касались условий взаимного признания средств идентификации лекарственных препаратов государств-членов ЕАЭС, которые ввели маркировку на своих территориях. Страны, где эти нормы пока не приняты, при экспорте будут маркировать свои препараты в соответствии с законодательством того государства, в которое ввозятся товары.
Советом ЕЭК одобрен проект Соглашения об административном сотрудничестве по сектору услуг по прогнозу погоды и метеорологии. Документ определяет перечень информации, к которой обеспечивается свободный доступ на сайтах стран-участниц и порядок информационного взаимодействия. Соглашение позволит сформировать единый рынок услуг по прогнозу погоды и метеорологии в рамках Евразийского экономического союза.
Внесены изменения в технический регламент Таможенного союза о безопасности мяса и мясной продукции. Изменения направлены на решение проблем, связанных с контролем правильности указания количества пищевых веществ и допустимых отклонений, чтобы не вводит в заблуждение потребителей мясной продукции.
Также рассмотрен и принят ряд вопросов, направленных на развитие экономической интеграции в сферах таможенного, технического регулирования, энергетики и информационного взаимодействия.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?