В Павлодарской области основная часть мукомольных предприятий остановила работу из-за дефицита зерна
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Павлодар. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Основная часть мукомольных предприятий Павлодарской области остановила свою работу из-за дефицита зерна.
Основная масса мельничных предприятий, почти все, стоят без зерна. Хотим перевезти из России, но планы вагонами не согласовывают. Такая ситуация продолжается уже месяц. Россия согласовывает, а КТЖ нет. В чем причина, мы не знаем, но мы стоим без зерна", - цитирует агентство "АПК Новости" председателя Ассоциации переработчиков Павлодарской области Жанар Серимову.
По ее словам, местные крестьяне говорят, что у них якобы нет пшеницы, а те, у кого она есть, называют слишком высокую цену.
Цены предлагают заоблачные, цена доходит до 150 тысяч тенге за тонну. И это еще и мало. При таких ценах мука 1-го сорта будет стоит 220-230 тенге, уже о высшем сорте не говорю. А госорганы нас контролируют и говорят, что нельзя поднимать цену на муку. А как же тогда работать? Зерна нет, нам никто его даже не предлагает. Мы уже закупились в России, оно лежит там на элеваторе, мы не можем его привезти. Предприятия и без того все лето стояли. Мы терпим убытки. Сейчас мы должны делать запасы на зиму, а мы не можем даже начать работать сейчас", - отметила Жанар Серимова.
По данным агентства, о том, что планы на железнодорожную перевозку зерна не согласовывают, заявляют многие переработчики.
Эта история с искусственным ограничением по железной дороге может очень плохо отразиться на ценах на муку. Уже идет подорожание, а завтра может и дефицит образоваться", - заявили в Союзе зернопереработчиков Казахстана.
Между тем цены на муку в магазинах пошли вверх. К примеру, в Астане мука выросла с 15 тысяч до 18,5 тысячи тенге за 50 килограммов. Как следствие, идет рост цены на хлеб, отмечает издание.
Зерна просто нет. Ажиотаж действительно есть. Внутри Казахстана идет искусственный рост цен на зерно. Дефицит зерна провоцирует рост цен на муку. В июле-августе никто не контрактовался с россиянами, потому что мы ожидали свой урожай. Мельники не были готовы к тому, что будет дефицит сырья. У них оставалось сырье на 10-20 дней сентября. Теперь все ринулись покупать зерно в Россию, автовоз закрыли, поэтому оперативно отреагировать на ситуации нет никакой возможности. Вагонами не согласовывают. Вот мне сейчас предлагают пшеницу с поставками в ноябре, а оплатить я должен сегодня. Но у меня нет никакой гарантии. Проблема с вагонами может не решиться и в ноябре. У нас возможна такая ситуация, что и денег не будет на покупку местного сырья, и зерна не будет", - сообщил глава мукомольного предприятия из Восточно-Казахстанской области, трейдер Алмаз Дабылбаев.
По его словам, крестьяне взвинтили цену на зерно, ажиотаж и дефицит создан искусственно. Если ситуация с ввозом российского зерна не решится, цена взлетит и до 200 тысяч тенге. Цену увеличивают и мукомолы.
Я должен продать свои остатки зерна и муки по 150 тысяч тенге, а потом что делать? Я по 150 продам муку и пойду по 150 покупать пшеницу? Сейчас будут во всем обвинять мукомолов. Никто не говорит почему-то про торговые сети, которые не снизили цены. Мы, например, снизили цену с 210 тенге до 130 тенге, но ни в одной торговой сети цена на муку не упала", - добавил он.
Напомним, в 13 регионах Казахстана аномально подорожала мука.