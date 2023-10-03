В Павлодарской области основная часть мукомольных предприятий остановила работу из-за дефицита зерна

Впервые за 5 лет Казпочта перестала быть убыточной и получила чистую прибыль

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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Казпочта" Асел Жанасова отчиталась перед президентом страны Касым-Жомартом Токаевым об итогах работы компании за 8 месяцев 2023 года, - Председатель правления АО "Казпочта" Асел Жанасова отчиталась перед президентом страны Касым-Жомартом Токаевым об итогах работы компании за 8 месяцев 2023 года, сообщает Акорда.





По словам главы Казпочты, за счет оптимизации расходов, развития электронной коммерции и других финансовых услуг компания впервые за 5 лет перестала быть убыточной и получила чистую прибыль. Доходы Казпочты за 8 месяцев выросли на 44 %, или на 16,7 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Также она доложила, что о планах по расширению филиальной сети, что обеспечит доступ к почтовым, финансовым, агентским, социальным и государственным услугам в самых отдаленных уголках Казахстана.





АО "Казпочта" создает единую экосистему для субъектов рынка электронной коммерции. Для этого компания развивает фулфилмент-центры, проводит работу по открытию пунктов выдачи заказов для популярных отечественных и зарубежных маркетплейсов, расширяет сеть складских помещений и почтоматов", - сообщила Жанасова.





Вместе с тем она доложила о том, что планируется строительство логистических хабов в Актобе, в Туркестанской и Алматинской областях. На этой неделе откроется логистический хаб в Астане.





Выслушав отчет, президент поручил продолжить работу по финансовому оздоровлению компании и расширению спектра предоставляемых социальных и государственных услуг для сельских населенных пунктов.



