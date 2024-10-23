Казахстан готов нарастить экспорт на $550 млн по 40 видам товаров в Узбекистан

За последние 7 лет взаимный товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос почти в 2,5 раза, достигнув в прошлом году $4,4 млрд

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Самарканд. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов и Узбекистана Абдулла Арипов приняли участие в IV Межрегиональном форуме "Узбекистан - Казахстан", который проходит в городе Самарканде. По итогам форума были подписаны документы на сумму более $352 млн, - Премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов и Узбекистана Абдулла Арипов приняли участие в IV Межрегиональном форуме "Узбекистан - Казахстан", который проходит в городе Самарканде. По итогам форума были подписаны документы на сумму более $352 млн, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.





Узбекистан является основным торговым партнером Казахстана в Центральной Азии. По итогам восьми месяцев текущего года объем взаимной торговли составил $2,5 млрд. Олжас Бектенов отметил необходимость расширения мер, направленных на развитие торгово-экономического сотрудничества и создание благоприятных условий для взаимных инвестиций.





У Казахстана и Узбекистана широкие перспективы для совместной работы по всем направлениям (...) Значительный вклад окажут инвестиционные соглашения и коммерческие контракты на $7 млрд, подписанные в рамках бизнес-форума в Астане", - сказал Бектенов.





Большой экспортный потенциал имеется в нефтехимической, металлургической, автомобильной, индустриальной, пищевой, химической и фармацевтической отраслях. Казахстан готов нарастить экспортные поставки в Узбекистан на сумму свыше $550 млн по 40 видам казахстанских товаров высокого передела.





Премьер-министр Узбекистана отметил, что приоритетным направлением отношений между странами на сегодня является развитие межрегионального сотрудничества.





За последние 7 лет взаимный товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос почти в 2,5 раза, достигнув в прошлом году $4,4 млрд. Сегодня в Узбекистане действует более 1 тыс. предприятий с участием казахстанского капитала. Приграничные регионы установили прямые и тесные связи друг с другом - Республика Каракалпакстан с Мангистауской областью, Ташкентская с Туркестанской, Навоийская с Кызылординской. Наши другие регионы также последовательно укрепляют связи, развивают торговые отношения и промышленную кооперацию. При этом есть большой потенциал, который еще не реализован", - отметил Абдулла Арипов.





Отдельное внимание в ходе форума уделено развитию промышленной кооперации, предусматривающей реализацию 74 совместных проектов с объемом инвестиций $3,4 млрд и созданием 14,6 тыс. рабочих мест. Из них 65 предприятий планируется открыть на территории РК, что обеспечит 13,6 тыс. новых рабочих мест в стране. В Казахстане на сегодня реализовано 9 совместных проектов, еще 3 - в Узбекистане.





Это позволило создать в общей сложности 4,8 тыс. новых рабочих мест. Среди примеров казахско-узбекской промышленной кооперации - мелкоузловое производство автомобилей Chevrolet Onix в Костанае, завод по выпуску бытовой техники в Сарани, швейные и прядильно-ткацкие фабрики в Шымкенте и Туркестанской области, производство автоклавного газобетона в Ангрене и др. Новый импульс совместной работе правительств придаст создание Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", где будут внедрены услуги по принципу "одного окна", а также предусмотрены налоговые, таможенные льготы и другие преференции для предпринимателей", - рассказали в пресс-службе правительства РК.





Кроме того, обсуждены вопросы развития транспортно-логистического потенциала. Через территорию Казахстана транзитом проходит более 50% товарооборота Узбекистана. Налажено 18 маршрутов пассажирских перевозок различными видами транспорта, что открывает новые возможности для дальнейшего углубления связей.





В рамках IV Форума межрегионального сотрудничества "Казахстан - Узбекистан", бизнес-форума было подписано 76 документов на сумму более $352 млн. Среди них план практических действий по ускорению реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Документ предусматривает реализацию совместных проектов в энергетике, горнодобывающей промышленности, геологии. Также подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах между регионами РК и РУ.