Соглашения на 230 млн евро подписали Казахстан и Чехия

Товарооборот между странами в прошлом году вырос на 67% и достиг $423 млн

Фото: primeminister.kz

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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Соглашения с чешской компанией Skoda Transportation, экспортно-страховым агентством EGAP, Чешским экспортным банком, меморандум с компанией Transko и другие документы на сумму 230 млн евро подписаны по итогам казахстанско-чешского бизнес-форума в Астане, - Соглашения с чешской компанией Skoda Transportation, экспортно-страховым агентством EGAP, Чешским экспортным банком, меморандум с компанией Transko и другие документы на сумму 230 млн евро подписаны по итогам казахстанско-чешского бизнес-форума в Астане, сообщает пресс-служба главы правительства.





В мероприятии приняли участие главы правительств двух стран Алихан Смаилов и Петр Фиала, представители государственного сектора, национальных компаний и деловых кругов. В рамках бизнес-форума состоялась пленарная сессия и прошли двусторонние встречи в формате B2B.





В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что в настоящее время на территории республики действуют порядка 200 совместных казахстанско-чешских предприятий.





Растущий интерес чешского бизнеса к запуску совместных проектов в Казахстане является свидетельством того, что в нашей стране уделяется большое внимание улучшению инвестиционного климата. Мы имеем все необходимые предпосылки для реализации прорывных инвестиционных проектов", - сказал Смаилов.





Он напомнил, что Казахстан остается лидером по привлечению инвестиций в Центральной Азии. Так, за годы независимости республике удалось привлечь более $410 млрд прямых иностранных инвестиций.





Наша стратегическая задача - до 2029 года привлечь еще $150 млрд. Для инвесторов в нашей стране предусмотрены различные меры господдержки - преференции в виде налоговых льгот, освобождения от таможенных пошлин и так далее. Отдельно существуют специальные экономические и промышленные зоны для приоритетных секторов экономики. Их участники получают всю необходимую инфраструктуру и пакет льгот", - подчеркнул премьер.





Он отдельно отметил деятельность международного финансового центра "Астана", который стал важной платформой для привлечения инвестиций, обладая полным набором соответствующих финансовых инструментов и услуг. Свидетельством успешной работы центра является то, что в нем уже зарегистрировались более 1800 компаний из 73 стран.





В завершение своего выступления Алихан Смаилов отметил, что проходящий в Астане бизнес-форум - действенный практический шаг в углублении торгово-экономического взаимодействия Казахстана и Чехии.





В рамках нашего форума подписывается ряд документов на сумму 230 млн евро, на основе которых планируется реализация различных совместных проектов. Мы готовы и намерены в дальнейшем углублять наше инвестиционное сотрудничество с чешскими партнерами", - заключил премьер-министр.





Ранее Смаилов и премьер-министр Чехии, прибывший в Казахстан с официальным визитом, обсудили перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-чешского сотрудничества.





На встрече было отмечено, что товарооборот между странами в прошлом году вырос на 67% и достиг $423 млн. Динамичный рост продолжается и в текущем году.





Вместе с тем Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Чехию по 95 товарным позициям на сумму порядка $600 млн", - говорится в информации.