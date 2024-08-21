Казахстан готов поставить в Китай 3 млн тонн зерна

За январь-июнь 2024 года товарооборот продукции АПК между РК и КНР составил $648 млн

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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы экспорта зерна в Китай обсудили министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров и директор департамента экономики и торговли Государственного комитета по развитию и реформам КНР Ван Цзяньцзюнь, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.





Айдарбек Сапаров отметил, что сотрудничество в области сельского хозяйства является важной составляющей казахстанско-китайских отношений.





По итогам 2023 года товарооборот продукции АПК вырос в 1,7 раза и составил более $1,3 млрд. За январь-июнь 2024 года товарооборот продукции АПК между РК и КНР составил $648,1 млн, что на 12% больше чем за аналогичный период 2023 года, в том числе экспорт - $460 млн, импорт - $188 млн.





Китайский рынок представляет огромный интерес для экспорта казахстанского сельхозпродукции, в частности, зерновых. В результате достигнутых договоренностей между главами наших государств есть поручение нарастить объем экспорта зерна до 2 млн тонн. Мы готовы поставить 3 млн тонн зерна и в целом создать все условия для двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в данном направлении", - подчеркнул министр.





В свою очередь, Ван Цзяньцзюнь отметил, что основной целью приезда делегации в Казахстан является проведение переговоров по использованию потенциала между РК и КНР в вопросах зерноторговли.





Казахстан является стратегическим партнером и крупным поставщиком зерновых. Мы намерены определиться с объемом импорта и хотели бы, чтобы поставки осуществлялись на постоянной основе", - сказал Ван Цзяньцзюнь.





Стороны обсудили вопросы, касающиеся развития казахстанского китайско-зернового торгового сотрудничества, логистики.





В настоящее время Казахстан имеет подписанные протоколы с Китаем по экспорту на китайский рынок 28 видов растениеводческой и животноводческой продукции.





Кроме того, всего в реестр предприятий, имеющих право экспорта в Китай, включено 1990 казахстанских предприятий-экспортеров, из них 1948 предприятий по растениеводческой продукции и 42 предприятий по животноводческой продукции.