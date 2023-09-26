Казахстан и Китай договорились о сотрудничестве в транспортно-логистической сфере

Фото: Минтранспорта РК

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Пекин. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочего визита в КНР министр транспорта РК Марат Карабаев провел ряд встреч с администрациями портовых городов Циндао и Ляньюньгана, руководством транспортно-логистических предприятий и компаний, занимающихся строительством и развитием транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе - В ходе рабочего визита в КНР министр транспорта РК Марат Карабаев провел ряд встреч с администрациями портовых городов Циндао и Ляньюньгана, руководством транспортно-логистических предприятий и компаний, занимающихся строительством и развитием транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ведомства





В субботу Марат Карабаев встретился с руководителем собрания народных представителей города Циндао провинции Шаньдун и посетил автоматизированный контейнерный терминал порта Shandong port group.





SPG является партнером глобальных лидеров судоходства. В 2022 году грузооборот группы компаний, имеющей более 360 производственных причалов и свыше 320 маршрутов контейнерных перевозок, превысил 1,62 млрд тонн.





На сегодняшний день Shandong port group договорилась о сотрудничестве с портами Курык и Актау в части расширения их мощностей, а также с АО "КТЖ" в области развития логистических продуктов и цифровых сервисов, экспорта казахстанской продукции, развития морских портов и другой логистической инфраструктуры Казахстана.





После ознакомления с работой порта министр транспорта РК и представители SPG обсудили реализацию таких потенциальных совместных инвестпроектов, как строительство логистического торгового хаба и судостроительного завода в Актау, расширение ТМТМ, интеграция портовых логистических ресурсов и др.





Также в этот день Марат Карабаев посетил контейнерный терминал GA COSCO и провел переговоры с генеральным директором китайско-сингапурского совместного предприятия, которое занимается международной комплексной контейнерной логистикой и морскими импортными и экспортными перевозками грузов. Компания является одним из ведущих логистических предприятий в Циндао с точки зрения масштаба, сервисных функций и комплексной мощности.





Марат Карабаев и Лю Сяоцзюнь обсудили вопросы предоставления казахстанским экспортерам доступа на рынки КНР и стран Юго-Восточной Азии через инфраструктуру GA COSCO, а также возможность совместной проработки алгоритма доставки китайских и транзитных грузов стран ЮВА, Японии и Южной Кореи через порт Циндао по ТМТМ.





Кроме того, стороны рассмотрели возможность совместного развития новых сервисов по доставке экспортных грузов КНР и транзитных грузов стран ЮВА, Японии и Южной Кореи из/через порт Циндао в страны Центральной Азии и совместного оперирования парком контейнеров GA COSCO и казахстанских транспортно-логистических предприятий по указанным маршрутам.





В воскресенье министр проследовал в провинцию Цзянсу, где провел встречу с руководством партийного комитета города Ляньюньгана и посетил казахстанско-китайский логистический терминал, реализованный совместно с АО "KTZ EXPRESS". Все контейнерные перевозки, направляемые из Казахстана в Китай и страны Юго-Восточной Азии и обратно, перерабатываются именно на данном терминале. С момента запуска в 2014 году инфраструктурный объект обработал более 1,7 млн ДФЭ.





Далее Марат Карабаев ознакомился с работой порта города Ляньюньгана и провел конструктивные переговоры с крупными логистическими компаниями провинции Цзянсу.



