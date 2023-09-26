25.09.2023, 10:30 28481
Казахстан и Китай договорились о сотрудничестве в транспортно-логистической сфере
Фото: Минтранспорта РК
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Пекин. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочего визита в КНР министр транспорта РК Марат Карабаев провел ряд встреч с администрациями портовых городов Циндао и Ляньюньгана, руководством транспортно-логистических предприятий и компаний, занимающихся строительством и развитием транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ведомства.
В субботу Марат Карабаев встретился с руководителем собрания народных представителей города Циндао провинции Шаньдун и посетил автоматизированный контейнерный терминал порта Shandong port group.
SPG является партнером глобальных лидеров судоходства. В 2022 году грузооборот группы компаний, имеющей более 360 производственных причалов и свыше 320 маршрутов контейнерных перевозок, превысил 1,62 млрд тонн.
На сегодняшний день Shandong port group договорилась о сотрудничестве с портами Курык и Актау в части расширения их мощностей, а также с АО "КТЖ" в области развития логистических продуктов и цифровых сервисов, экспорта казахстанской продукции, развития морских портов и другой логистической инфраструктуры Казахстана.
После ознакомления с работой порта министр транспорта РК и представители SPG обсудили реализацию таких потенциальных совместных инвестпроектов, как строительство логистического торгового хаба и судостроительного завода в Актау, расширение ТМТМ, интеграция портовых логистических ресурсов и др.
Также в этот день Марат Карабаев посетил контейнерный терминал GA COSCO и провел переговоры с генеральным директором китайско-сингапурского совместного предприятия, которое занимается международной комплексной контейнерной логистикой и морскими импортными и экспортными перевозками грузов. Компания является одним из ведущих логистических предприятий в Циндао с точки зрения масштаба, сервисных функций и комплексной мощности.
Марат Карабаев и Лю Сяоцзюнь обсудили вопросы предоставления казахстанским экспортерам доступа на рынки КНР и стран Юго-Восточной Азии через инфраструктуру GA COSCO, а также возможность совместной проработки алгоритма доставки китайских и транзитных грузов стран ЮВА, Японии и Южной Кореи через порт Циндао по ТМТМ.
Кроме того, стороны рассмотрели возможность совместного развития новых сервисов по доставке экспортных грузов КНР и транзитных грузов стран ЮВА, Японии и Южной Кореи из/через порт Циндао в страны Центральной Азии и совместного оперирования парком контейнеров GA COSCO и казахстанских транспортно-логистических предприятий по указанным маршрутам.
В воскресенье министр проследовал в провинцию Цзянсу, где провел встречу с руководством партийного комитета города Ляньюньгана и посетил казахстанско-китайский логистический терминал, реализованный совместно с АО "KTZ EXPRESS". Все контейнерные перевозки, направляемые из Казахстана в Китай и страны Юго-Восточной Азии и обратно, перерабатываются именно на данном терминале. С момента запуска в 2014 году инфраструктурный объект обработал более 1,7 млн ДФЭ.
Далее Марат Карабаев ознакомился с работой порта города Ляньюньгана и провел конструктивные переговоры с крупными логистическими компаниями провинции Цзянсу.
Ранее сообщалось, что Казахстан готов увеличить поставки своей продукции в Китай.
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25.09.2023, 21:30 12236
Казахстан и Узбекистан увеличат перевозки зерна, угля и нефти
За 8 месяцев 2023 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между странами вырос на 26% к аналогичному периоду 2022 года
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась двусторонняя встреча делегаций ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" и АО "Узбекистон темир йуллари", сообщает пресс-служба КТЖ.
За 8 месяцев 2023 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между странами вырос на 26% к аналогичному периоду 2022 года и составил 20,6 млн тонн.
Увеличился экспорт зерна на 38%, муки - на 77%, каменного угля - почти в 2 раза. Вырос импорт химических и минеральных удобрений на 67%, фруктов и сушенных ягод - на 10%, автомобилей - на 6% и другое.
Стороны договорились увеличить обмен поездами по межгосударственному стыковому пункту Сарыагаш - Келес с предоставлением приоритета таким грузам, как уголь, зерно, нефтепродукты, по дополнительному плану.
На встрече достигнута договоренность по формированию новых цепочек поставки свежей плодоовощной продукций. В ближайшее время планируется организовать запуск пилотного сквозного рефрижераторного поезда по твердым ниткам графика по маршруту со станций Узбекистана на станцию Илецк (РК), затем рефрижераторные вагоны будут использовать для вывоза плодоовощной продукций из Казахстана в Узбекистан.
Ранее сообщалось, что объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем достиг исторического максимума. В 2022 году объем грузоперевозок составил свыше 23 млн тонн. Это на 15% больше, чем в 2021 году.
25.09.2023, 19:20 15986
В Казахстане видят большой потенциал в наращивании экспорта во Вьетнам
Одним из перспективных направлений взаимодействия является сельское хозяйство
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьер Серик Жумангарин встретился с первым заместителем председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Хак Динем, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Между Казахстаном и Вьетнамом нет серьезных барьеров для активного развития всестороннего сотрудничества - так охарактеризовали участники встречи взаимоотношения двух стран. Вьетнам является важным торгово-экономическим партнером Казахстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Активно растет совместный товарооборот, развивается туризм, транспортная инфраструктура. Между странами подписаны важные документы, направленные на укрепление казахстанско-вьетнамских связей, в том числе "План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества на 2023-2025 гг.". Документ предусматривает комплекс совместных мероприятий между госорганами стран, направленных на дальнейшее развитие и укрепление двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Одним из перспективных направлений взаимодействия является сельское хозяйство. Казахстан входит в десятку крупнейших экспортеров зерна и муки. Увеличил экспорт масличных культур до 1 млн тонн. Мы видим большой потенциал в наращивании экспорта во Вьетнам по 100 товарным позициям на сумму свыше $600 млн. Приглашаем наших вьетнамских партнеров к реализации совместных инвестиционных и технологических проектов в сельскохозяйственном секторе, металлургии", - подчеркнул Серик Жумангарин.
Вице-премьер отметил большой потенциал взаимодействия в сфере редкоземельных металлов, текстильной промышленности.
Насколько нам известно, во Вьетнаме быстрыми темпами развивается производство полупроводников. Приглашаем вьетнамские компании к активному сотрудничеству в этом направлении. Также очень перспективным направлением является текстильная промышленность и производство кожаных изделий, в которых у Вьетнама есть богатая наработанная практика. С учетом наших планов по созданию хлопкового кластера на юге Казахстана, мы могли бы создать совместное производство в этой сфере", - предложил он.
Со своей стороны Нгуен Хак Динь отметил перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и Вьетнамом.
В конце августа президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с секретарем провинциального комитета, главой делегации депутатов Национального собрания провинции Бакнинь Нгуеном Ань Туаном. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития связей между регионами Казахстана и Вьетнама.
МИИР РК и вьетнамская VietJet Air подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу стороны будут стремиться к дальнейшему развитию взаимных грузовых авиаперевозок, расширению географии полетов и увеличению рейсов.
25.09.2023, 18:24 17411
Товарооборот между Татарстаном и Казахстаном превысил $597 млн
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что по итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Татарстаном вырос на 22,5 % и превысил $ 597 млн, сообщает Акорда.
Успешно реализовываются крупные проекты в сфере машиностроения с участием компаний "Татнефть", "КамАЗ". Есть и другие проекты", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Рустам Минниханов также обратил внимание на укрепление торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Татарстана.
Господин президент, большое спасибо за Ваше время и возможность встретиться с Вами, доложить о наших совместных проектах. И, конечно же, отдельные слова благодарности за сегодняшний "Иннопром". Очень солидно подготовлен, очень солидно проходит. Мы приехали с большой делегацией: более 100 человек, 38 компаний. Наша задача, чтобы не только наш крупный бизнес был представлен, не только торгово-экономические отношения, но и хотим, чтобы наши средние и малые предприятия активно работали с Вашей страной", - заявил Рустам Минниханов.
В ходе беседы глава государства отметил, что хорошей платформой для взаимодействия также служит Межрегиональный форум Казахстана и России.
Основной темой предстоящего в ноябре форума в Костанае станет сельское хозяйство. Президент Казахстана полагает, что этот вопрос будет интересен предпринимателям Татарстана с учетом их богатого опыта в сфере переработки сельхозпродукции и огромного потенциала взаимодействия в этой области.
Ранее Токаев заявил о приверженности Казахстана развитию интеграции и сотрудничества в рамках ЕАЭС.
25.09.2023, 16:38 20191
Токаев заявил о приверженности Казахстана развитию интеграции и сотрудничества в рамках ЕАЭС
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главами правительств России, Беларуси и Кыргызстана, сообщает Акорда.
Обращаясь к главам правительств, президент Казахстана высказал мнение, что государства ЕАЭС обладают огромными резервами для существенного укрепления сотрудничества, поэтому следует активно использовать все возможности для их продвижения.
Что касается Казахстана, то мы абсолютно привержены дальнейшему развитию интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Считаем, что этот Союз - очень перспективная интеграционная организация. Большие возможности кроются именно в экономическом потенциале данного союза. Казахстан считает, что все государства - участники ЕАЭС должны строго придерживаться договора, который был подписан здесь в 2015 году, и заниматься вопросами именно экономической интеграции, развития торговли, открытия рынков наших стран для взаимного обмена товарами", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства считает, что эффективность торгово-экономической кооперации тесно связана с раскрытием транзитно-транспортного потенциала, поэтому следует последовательно развивать транспортные возможности.
В выступлении были отмечены возможности транзитного коридора Север - Юг с выходом на Иран, Персидский залив и Индию, железной дороги Казахстан - Туркменистан - Иран, маршрута Западная Европа - Западный Китай. Президент обратил особое внимание на потенциал Транскаспийского международного транспортного коридора.
Он напомнил о подписании в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в мае текущего года документа по оказанию финансового содействия кооперации при реализации проектов промышленности. По его мнению, этот механизм станет хорошим стимулом для создания новых совместных производств.
По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан и Россия сохраняют высокую динамику взаимодействия в торговой, инвестиционной и промышленной сферах.
Российские компании стабильно входят в пятерку ключевых инвесторов Казахстана. Сегодня с Россией у нас реализуется 40 крупных проектов на сумму 16,5 миллиарда долларов", - сказал президент.
Говоря об отношениях с Беларусью, Касым-Жомарт Токаев положительно оценил опыт в сфере производства сельхозтехники и машиностроения, общая стоимость проектов составляет около 180 миллионов долларов.
Глава государства также отметил поступательное развитие отношений с Кыргызской Республикой, сохраняется положительная динамика во взаимной торговле.
За 7 месяцев торговля между нашими странами выросла на 13 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Большие перспективы открывает строительство индустриального торгово-логистического комплекса на казахско-кыргызской границе", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, в Астане проходит выставка Innoprom Qazaqstan с участием глав правительств ЕАЭС.
25.09.2023, 12:55 24856
Выставка Innoprom Qazaqstan с участием глав правительств ЕАЭС стартовала в Астане Дополнено
Фото: primeminister.kz
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане стартовала Международная выставка Innoprom Qazaqstan с участием глав правительств стран Евразийского экономического сообщества, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.
На выставке представлены национальные и региональные экспозиции, в ней также участвуют крупнейшие компании из стран ЕАЭС.
В рамках мероприятия на более 12 тысячах квадратных метров представлены экспозиции Казахстана, России, Армении и свыше 300 компаний по тематическим разделам. Среди них: медицинское оборудование и изделия, химическая промышленность, металлургия, промышленный IT, машиностроение, строительная индустрия и мебельная промышленность, энергетическое машиностроение и легкая промышленность", - сообщается в пресс-релизе.
Ключевой частью форума станет главная пленарная сессия "Промышленные стратегии нового времени", в рамках которой на одной сцене выступят премьер-министра РК Алихан Смаилов, председатель российского правительства Михаил Мишустин, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, председатель кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров, а также главы профильных министерств.
Цель масштабного мероприятия - создать в регионе перспективную площадку для глобального обмена опытом, развития промышленных коопераций, открытия новых рынков сбыта, поиска партнеров, заказчиков и поставщиков. Мероприятие объединит представителей власти, производителей и капитанов бизнеса со всего мира. В ходе круглых столов и дискуссионных площадок они обсудят актуальные вопросы развития глобального рынка", - сообщается в информации.
Отдельный блок деловой программы посвящен специализированным сессиям:
- "Транспорт будущего: вызовы и решения";
- "Инновации в металлургии и их внедрение в реальное производство";
- "Технологии для энергетики: эффективные, чистые, безопасные";
- "Цифровизация производства: критические факторы успеха".
На них спикеры обсудят актуальные проблемы и перспективы современного транспортного машиностроения, инновации в металлургии и их внедрение, факторы успеха цифровизации производства.
Вместе с тем для молодых специалистов и выпускников вузов будет работать ярмарка вакансий.
Важной составляющей форумной части выставки станет образовательная программа "Новые кадры для новой промышленности" для студентов и молодых специалистов, подготовленная партнерами Innoprom - образовательными центрами и промышленными компаниями Казахстана и России.
Также в выставочном центре EXPO будут представлены крупнейшие предприятия в следующих сферах производства:
- насосное, компрессорное и блочно-модульное технологическое оборудование;
- кабельно-проводниковая продукция;
- роботизированная групповая упаковка продукта в короб, захватные системы;
- пакерно-якорное оборудование и скважинные компоновки;
- арматура и изоляторы;
- сепараторы, фильтры, сосуды и аппараты;
- производство фасадных кассетных панелей, реечные подвесные потолки и др.
Для справки:
Innoprom - это ведущая евразийская выставочная площадка. В Казахстане ее организуют впервые. Мероприятие объединит более 10 тысяч участников из разных государств. Экспозиция займет более 12 тысяч кв. м, в ней будут представлены компании из стран Евразийского экономического союза (в ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия), сообщает ТАСС.
Выставка способствует укреплению международных связей и привлечению иностранных инвестиций в промышленный сектор. Зарубежные инвесторы имеют возможность оценить потенциал и привлекательность местного рынка, а также найти партнеров для взаимовыгодного сотрудничества", - говорится на сайте Innoprom.
Следующий форум инновационных технологий в пищевой индустрии и сельском хозяйстве Innofood пройдет 9-10 октября в Сочи.
Дополнено, 25.09.2023, 13.47
Главы правительств Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и России ознакомились с экспозицией международной промышленной выставки Innoprom Qazaqstan. Ее тематикой стали промышленные стратегии нового времени.
В рамках обхода выставки Алихану Смаилову, Роману Головченко, Акылбеку Жапарову и Михаилу Мишустину презентовали стенды компании "Казцентр ЖКХ", ассоциации предприятий ж/д машиностроения Railways System KZ, казахстанских производителей сельхозтехники, автомобилей, нефтегазового, горнорудного и медицинского оборудования, электротехники, контрольно-измерительных приборов, спецодежды, удобрений и т.д. Кроме того, главам правительств были представлены промышленные IT-разработки, информационные системы и цифровые продукты с использованием виртуальной реальности", - сообщает пресс-служба правительства.
Там отметили, что Казахстан совместно с партнерами из ЕАЭС реализовал уже 38 совместных проектов в сфере промышленности. При этом главными приоритетами кооперации стали глубокая переработка, максимальная локализация, производство новых продуктов и экспортный потенциал. Вместе с тем на сегодня прорабатывается реализация еще 80 проектов.
В целом объем производства в обрабатывающем секторе республики за последние 5 лет вырос в 2,2 раза - с 9,4 трлн тенге в 2017 году до 20,7 трлн тенге в 2022 году.
25.09.2023, 10:18 29431
Актауский морской торговый порт получил статус порта международного значения
Фото: portaktau.kz
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Актау. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Принято постановление правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2023 года № 820 "О придании Актаускому морскому торговому порту статуса морского порта международного значения".
Придать Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения", - говорится в документе.
Министерствам транспорта, национальной экономики, финансов Республики Казахстан поручено в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что перевалка нефтепродуктов через морской порт Актау увеличилась на 24%.
24.09.2023, 12:47 52761
В Ташкенте откроют представительство АО "QazTrade"
По итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном вырос на 28,4% и достиг $4,9 млрд
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Ташкент. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Расширение торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном обсудил с узбекскими партнерами в ходе рабочей поездки в Ташкент министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев, сообщает пресс-служба ведомства.
Он провел переговоры с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, а также встретился с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым.
Стороны отметили высокую интенсивность взаимодействия Казахстана и Узбекистана на различных уровнях.
Мы настроены на тесное взаимодействие и конструктивный диалог по всем вопросам двусторонней повестки. Узбекистан остается основным торговым партнером Казахстана. Мы планомерно движемся в реализации задачи, поставленной главами наших государств, по доведению торгового оборота до $10 млрд. Поэтому необходимо объединить усилия по наращиванию взаимной торговли, в том числе путем замещения импорта из третьих стран", - сказал Арман Шаккалиев.
По итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном вырос на 28,4% и достиг $4,9 млрд. За 7 месяцев этого года объем торговли составил $2,5 млрд.
В ходе встреч представители двух стран рассмотрели инструменты увеличения объемов взаимной торговли, а также вопросы промышленной кооперации, инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в транспортной сфере и другие. В частности, стороны обсудили вопросы транзита казахстанских товаров по территории Узбекистана и об открытии представительства АО "QazTrade" в городе Ташкенте", - отмечается в информации.
В завершение стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного партнерства в рамках двух дорожных карт по реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров президентов Казахстана и Узбекистана в декабре 2022 года, и по реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов, подписанных в рамках визита президента Казахстана в Узбекистан.
Для справки:
В 2022 году экспорт из Казахстана в Узбекистан вырос на 30,9% и составил $3,6 млрд, объем импортных поставок в Казахстан увеличился на 21,7% и составил $1,3 млрд.
За 7 месяцев 2023 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном снизился на 0,4% и составил $2,5 млрд. Поставки казахстанских товаров в Узбекистан снизились на 2,7% и составили $1,8 млрд, импорт в РК из РУ вырос на 6,1% и составил $721,6 млн.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии заявил, что у стран региона имеется шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до 15 миллиардов долларов США.
23.09.2023, 17:45 63206
Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном планируют увеличить до 2 млрд долларов Дополнено
Фото: primeminister.kz
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Тараз. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительства Республики Казахстан и Кыргызской Республики обсудили план увеличения товарооборота до 2 миллиардов долларов США, сообщает официальный сайт премьер-министра Казахстана.
В этом контексте требуется ускорить реализацию ряда важных совместных проектов. В частности, создание в ближайшем будущем индустриального торгово-логистического комплекса (ИТЛК) на приграничных территориях будет способствовать осуществлению новых кооперационных проектов. Это также внесет вклад в достижение задачи, поставленной главами двух государств, по увеличению товарооборота до $2 млрд, ответил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
Между республиками стабильно растет взаимный товарооборот. В 2022 году объем торговли увеличился на порядка 19% и достиг $1,3 млрд. Вместе с тем позитивная динамика наблюдается и в этом году: за 7 месяцев товарооборот вырос на 13% и составил $757 млн", - говорится на сайте главы кабмина Казахстана.
Основными темами межправительственного совета, в котором также приняли участие руководители центральных госорганов двух стран, стали укрепление торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в области водопользования и энергетики, реализация кооперационных проектов в промышленности и АПК, развитие транзитно-транспортного потенциала республик, совместные инициативы в сферах туризма и культуры.
Дополнено 23.09.2023, 19.00
На первом форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и Кыргызстана, проходящем в Таразе, главы Шымкента и кыргызского города Оша подписали меморандум об установлении побратимских связей.
В прошлом году в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан наши области подписали шесть документов о развитии сотрудничества. В рамках сегодняшнего форума устанавливаются побратимские связи еще между двумя регионами с обеих сторон", - отметил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
Полномочные представители президента Кыргызской Республики в Таласской области - Нурлан Дарданов и Иссык-Кульской области - Илияз Иманбетов.
Далее главы правительств двух стран подписали протокол 11-го заседания казахстанско-кыргызского межправительственного совета, а руководители городов Шымкента и Оша, Актюбинской и Джалал-Абадской областей - меморандумы об установлении побратимских связей.
Вместе с тем между странами налажено эффективное инвестиционное взаимодействие. С 2005 года казахстанские компании инвестировали в экономику Кыргызстана почти $1,3 млрд. При этом только в прошлом году вложено почти $200 млн, что в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущим периодом.
По словам Смаилова, ключевая роль в этом отводится межрегиональному сотрудничеству. Две области Казахстана - Алматинская и Жамбылская граничат с тремя областями Кыргызстана по госгранице протяженностью порядка 1200 км. При этом сегодня выстраивается принципиально новая система межрегиональных и приграничных торговых отношений.
Наряду с этим по итогам двух дней форума подписан ряд коммерческих документов на сумму порядка $65 млн, предусматривающих поставку мяса птицы, медицинских и кондитерских изделий, комплексных микроудобрений, аммофоса, цианида натрия, известняка и сланцев, оказание торгово-посреднических услуг, а также реализацию инициатив в легкой промышленности и банковской сфере.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?