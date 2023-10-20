Казахстан и Китай договорились о совместном решении вопроса увеличения пропускной способности на границе

Стороны решили в ближайшее время создать рабочий механизм по оперативному решению возникающих проблемных вопросов

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Пекин. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках 3-го форума высокого уровня по международному сотрудничеству инициативы "Одного пояса, одного пути" руководители таможенных служб Казахстана и Китая обсудили меры по увеличению пропускной способности на казахстанско-китайской границе, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.





Участники форума по бесперебойной торговле обсудили поддержание стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок, продвижение электронной коммерции и "зеленой" торговли, а также укрепление таможенного, налогового и финансового сотрудничества.





В рамках визита председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан провел встречу с комиссаром государственной налоговой администрации КНР Ван Цзюнем, на которой стороны договорились укреплять двустороннее сотрудничество, а также партнерство в рамках инициативы "Один пояс, один путь".





Председатель КГД МФ РК также принял участие в заседании руководителей таможенных служб инициативы "Центральная Азия - Китай".





В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы таможенного сотрудничества, в частности стороны договорились о заключении соглашения о сотрудничестве в рамках проекта "Единое окно", о сотрудничестве в области управления приграничными пунктами пропуска, о создании рабочих групп по обмену опытом в области неинтрузивного досмотра и интеллектуального картографического досмотра, управления таможенными рисками, совершенствования механизмов сотрудничества в правоохранительной сфере.





Вместе с тем странами Центральной Азии было предложено рассмотрение возможности китайской стороной заключения соглашения о сотрудничестве в области обмена предварительной информацией о товарах, направленного на совершенствование мер по облегчению торговли и повышению безопасности международной цепи поставок товаров.





По итогам переговоров стороны договорились совместно решить вопрос и разработать проект соглашения с учетом законодательства каждой стороны.





На полях встречи "Центральная Азия - Китай" Жандос Дуйсембиев провел беседу с министром главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа, где стороны обсудили вопрос увеличения пропускной способности на казахстанско-китайской государственной границе и договорились в ближайшее время создать рабочий механизм по оперативному решению возникающих проблемных вопросов.