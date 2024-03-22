21.03.2024, 12:42 19146
Казахстан и Корея в 4 раза увеличат количество авиарейсов
Стороны также договорились о выполнении 40 грузовых рейсов в неделю, в том числе с использованием пятой степени "свободы воздуха"
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Алматы. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Авиационные власти Казахстана и Кореи договорились об увеличении количества разрешенных рейсов между странами с 10 до 42 в неделю, сообщает Комитет гражданской авиации РК.
Двусторонние переговоры провели председатель КГА Салтанат Томпиева и генеральный директор офиса гражданской авиации Республики Корея Йонг Коок Ким.
Помимо увеличения количества гражданских авиарейсов, стороны договорились предоставить право на выполнение 40 грузовых рейсов в неделю, в том числе с использованием пятой степени "свободы воздуха".
В ходе переговоров были сняты ограничения по пунктам назначения и количеству назначенных перевозчиков, что позволит повысить конкуренцию и расширить географию полетов между странами", - сообщили в комитете.
Стороны также поддержали намерения авиаперевозчиков установить прямое авиасообщения межде столицами двух стран.
Ранее сообщалось, что в марте будет запущен прямой авиарейс между Алматы и Куала-Лумпуром.
Также Астана с июня возобновит авиасообщение с Батуми.
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22.03.2024, 13:27 2026
Экспортные контракты на $75,2 млн подписали казахстанские сельхозпроизводители с китайскими партнерами
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Чэнду. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 18 по 21 марта в китайском городе Чэнду проходит торгово-экономическая миссия с участием более 40 казахстанских производителей товаров, сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана.
Главным событием бизнес-миссии стал форум торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем.
Стратегический характер нашего сотрудничества поддерживается на самом высоком уровне. Мы объявили о новом золотом тридцатилетии взаимоотношений и дружбы между нашими странами. Взаимная торговля Казахстана и КНР достигла рекордных показателей. Перед нами стоит задача по доведению товарооборота до $40 млрд", - сказал в ходе форума глава Минторговли РК Арман Шаккалиев.
По итогам 2023 года, экспорт казахстанской продукции в Китай вырос на 12,6% и составил $14,7 млрд. Аналогично растет потребность в китайских товарах среди казахстанских покупателей. Только за прошлый год объем импортных поставок увеличился на 50,5% и составил $16,8 млрд.
Китайский рынок для нас - это надежный потребитель казахстанской продукции. Отечественные предприятия готовы предложить покупателям Китая широкий ассортимент промышленных и сельхозтоваров по 135 дополнительным товарным позициям на сумму свыше $1 млрд", - подчеркнул министр.
В этот перечень входит высококачественная охлажденная мясная, рыбная продукция, мясо птицы и субпродукты, другие виды высокомаржинальных товаров.
Как показывает статистика, Китай выступает основным покупателем казахстанского рапсового масла, на его долю приходится от 74% до 98% в разные годы. Отечественные заводы способны нарастить поставки масложировой продукции на соседний рынок, потенциал которой оценивается в более, чем 250 тыс. тонн.
Китайская провинция Сычуань ежегодно импортирует товары на сумму порядка $41 млрд, в основном это рапсовое, подсолнечное и сафлоровое масло, жмыхи, вода, молочная продукция, а также мясные продукты. Для казахстанских товаропроизводителей открываются большие возможности в осуществлении поставок перечисленных товаров покупателям Сычуаня.
Сегодня торгово-экономические связи Казахстана и Китая выстраиваются по принципу регионализации, разрабатываются планы совместных действий, создаются рабочие органы по взаимодействию. По словам Армана Шаккалиева, с провинцией Сычуань интенсивно прорабатываются перспективные направления для реализации.
Мы открываем торговое партнерство QazTrade совместно с китайскими партнерами в провинции Сычуань. Дочерняя компания министерства сегодня является оператором по продвижению экспорта и развитию внутренней торговли. QazTrade станет консолидатором отечественной продукции и будет выступать ее проводником на китайский рынок, а также налаживать взаимодействие с крупными компаниями", - сообщил Шаккалиев.
В ходе форума Арман Шаккалиев подтвердил намерение казахстанских производителей продемонстрировать свой экспортный потенциал на площадках крупнейших импортных выставок в Китае, в частности, Шанхайской выставке и ЭКСПО "Китай-Евразия" в СУАР.
По информации МТИ, в четырехдневной торговой миссии Казахстана в Чэнду участвуют более 40 представителей отечественных компаний. Это производители масложировой и молочной продукции, муки, макаронных и кондитерских изделий, напитков, кормов для животных и поставщики услуг.
В рамках деловой поездки при содействии QazTrade предприниматели посетили высокотехнологичный завод по выпуску рапсового масла Sichuan Deyang Nianfeng Food, презентовали свою продукцию 50 китайским компаниям, входящим в Сычуаньскую кооперативную систему снабжения и сбыта China Co-op Group. Кроме того, бизнесмены посетили знаменитую специализированную Китайскую ярмарку продуктов питания и напитков в Чэнду. Товаропроизводители изучили опыт китайских предпринимателей, оценили перспективность выставки и намерены рассмотреть возможность своего участия в продуктовой ярмарке в следующем году.
По итогам встреч и переговоров в Чэнду казахстанский бизнес подписал экспортные контракты на поставку подсолнечного, соевого, сафлорового масла, кондитерских изделий, кормовой муки и другой сельхозпродукции на сумму $75,2 млн.
Также заключены соглашения о закупе сельхозтоваров между ТОО "Костанайская мукомольная компания" и Pan Asia Forward Sichuan International Trading, ТОО "Хлеб СНАБ" и Pan Asia Forward Sichuan International Trading. Подписаны меморандумы о сотрудничестве между ТОО "QazTrade" и Сычуаньской кооперативной системой снабжения и сбыта China Co-op Group, а также Паназиатской инвестиционно-развивающей группой провинции Сычуань.
На следующей неделе, 26 марта 2024 года, в Астане состоится Второй форум экспортеров на тему "Новые подходы в развитии торговых отношений Казахстан-Китай". Более 100 крупнейших китайских компаний, в том числе предприниматели из Сычуаня приедут в столицу в поисках потенциальных партнеров и заключения договоренностей. Среди них компании пищевой промышленности, машиностроения, металлургии, строительного, логистического, фармацевтического секторов, а также сферы инвестиций, услуг и другие", - напомнили в Минторговли.
Напомним, Китай стал ключевым партнером Казахстана во внешней торговле. Впервые за последние несколько лет удельный вес КНР в товарообороте РК достиг 21,3%. За период с 2017 года это максимальный показатель.
21.03.2024, 14:57 16416
Тараз станет аграрной столицей Организации тюркских государств
Также министры сельского хозяйства договорились ускорить создание платформы цифровых агроданных
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Страны Организации тюркских государств договорились развивать взаимную торговлю сельскохозяйственной продукцией, продвигать схемы сельскохозяйственного страхования и расширять сотрудничество в области исследований и разработок, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
Итоговое коммюнике было подписано по итогам третьего заседания ОТГ.
Участники договорились привлекать как внутренние, так и иностранные инвестиции для улучшения сельскохозяйственной инфраструктуры.
Всего в итоговый документ были внесены пятнадцать пунктов. С полным текстом коммюнике можно ознакомиться на официальном сайте МСХ РК.
Министры сельского хозяйства договорились ускорить создание платформы цифровых агроданных и организовать серию встреч, посвященных этому вопросу. Кроме того, принято решение объявить город Тараз аграрной столицей ОТГ сроком на один год начиная с сентября 2024 года", - говорится в сообщении ведомства.
4-е заседание министров сельского хозяйства ОТГ пройдет в Чолпон-Ате.
Глава МСХ Айдарбек Сапаров также провел ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами и делегациями. По его словам, важно оперативно решить проблемные вопросы по развитию взаимной торговли со странами ОТГ. Для этого он предложил создать рабочую группу на уровне заместителей министров сельского хозяйства.
С турецкой делегацией Айдарбек Сапаров поговорил о поставках мясной продукции казахстанского производства, а также об унификации стандартов стран ОТГ в области ветеринарии и фитосанитарии. Казахстанская сторона выработает свои варианты путей решения по доступу на турецкий рынок. Далее Айдарбек Сапаров и его коллега посредством zoom проведут совещание, после чего казахстанская делегация посетит с визитом Анкару", - сообщает ведомство.
С министром Узбекистана Сапаров договорился продолжить работу по совместному выращиванию сельскохозяйственных культур в северных регионах Казахстана и предложил организовать совместные проекты по глубокой переработке зерна на территории республики. Узбекская сторона в свою очередь предложила создать в приграничных областях "зеленые" торговые зоны.
Также Сапаров предложил поставлять казахстанское зерно и муку и ряд позиций по продовольственным товарам в Кыргызстан.
Об импорте казахстанского зерна и муки глава Минсельхоза также договаривался с министром сельского хозяйства Азербайджана. Азербайджанская сторона в свою очередь предложила реализовать совместные проекты по оросительным системам и хранению сельхозпродукции. Рабочая группа из Азербайджана в ближайшее время приедет в Казахстан для изучения законодательства и осмотра регионов. Стороны также договорились обменяться существующими в обоих государствах мерами господдержки для детального изучения.
21.03.2024, 11:23 20836
Инвестпроекты на $17,6 млрд реализуют Казахстан и Катар
Фото: primeminister.kz
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Доха. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительства Казахстана и Катара приступили к реализации инвестпроектов на $17,6 млрд, сообщает пресс-служба главы кабмина.
Напомним, вчера в Дохе премьер-министра РК Олжаса Бектенова принял эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Глава казахстанского правительства передал шейху искренние слова приветствия и добрые пожелания от главы государства Касым-Жомарта Токаева.
В рамках визита Бектенов провел переговоры в узком и расширенном форматах с министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.
Стороны обсудили исполнение договоренностей, достигнутых главами двух государств, а также содействие качественной и своевременной реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства и др.
Катар является важным экономическим партнером Казахстана в арабском мире. Достигнутые договоренности в рамках визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Катар выводят на качественно новый уровень наше инвестиционное сотрудничество. Мы стоим на пороге реализации масштабных и стратегически важных инвестиционных проектов на беспрецедентную сумму в $17,6 млрд", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Он заявил о готовности Казахстана стать партнером по поставкам халяльной и органической сельхозпродукции на рынок Катара. В настоящее время казахстанские предприятия налаживают сотрудничество с катарскими компаниями по реализации проектов в сфере АПК.
В свою очередь глава МИД Катара подтвердил заинтересованность в дальнейшем наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Для укрепления взаимодействия между нашими странами имеется хорошая политическая основа. Ранее в ходе визита главы наших государств выразили готовность вывести сотрудничество на более высокий уровень и реализовать ряд совместных проектов. Наша сегодняшняя встреча позволит реализовать договоренности, достигнутые на высшем уровне. Со своей стороны мы готовы исследовать новые направления для расширения и углубления взаимодействия", - сказал шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани.
По итогам переговоров было подписано соглашение между правительствами Казахстана и Катара об установлении долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях. Среди крупнейших инвестиционных проектов:
- строительство газоперерабатывающих заводов на общую сумму порядка $5,7 млрд;
- строительство магистральных газопроводов Актобе - Костанай и второй нитки Бейнеу - Бозой - Шымкент на общую сумму около $7,7 млрд;
- возведение электростанции на базе парогазовой установки мощностью 1100 МВт и гидроэлектростанции на 350 МВт на общую сумму порядка $2,7 млрд;
- строительство заводов по глубокой переработке пшеницы, гороха и молока.
Главы правительств отметили важность подписания соглашения для дальнейшего развития полноформатного и взаимовыгодного сотрудничества.
Напомним, в середине февраля президент Казахстана посетил с официальным визитом Катар, где провел переговоры с главой страны - шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Стороны подписали ряд важных документов, в том числе о совместных инвестпроектах.
20.03.2024, 10:40 42546
В Казахстане планируют продлить запрет на вывоз сжиженного газа
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики подготовило проект приказа "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", согласно которому панируется продлить ограничение на вывоз сжиженного газа еще на полгода. Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.
Запрет вводится за исключением:
1) вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного Президентом Республики Казахстан, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежей в бюджет" (Налоговой кодекс);
2) вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров Республики Казахстан;
3) перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан.
Приказ планируют ввести в действие с 14 мая 2024 года.
20.03.2024, 08:34 45546
Глава Минсельхоза РК рассказал, как решается проблема реализации избыточных запасов лука
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров обсудил проблемные вопросы аграриев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область. В том числе аграрии региона задали вопросы по проблеме с урожаем лука, так как вследствие избыточных запасов есть сложности с его реализацией. Об этом сообщили в пресс-службе МСХ.
Министр сообщил, что "в настоящее время совместно с госорганами принимаются все возможные меры для разрешения сложившейся ситуации, в том числе по приобретению лука в стабфонды и по реализации товара на внешние рынки".
Кроме того, он ответил на вопросы фермеров относительно льготного кредитования весенних полевых работ, прямого кредитования при приобретении сельхозтехники.
Для весенних полевых работ была проведена работа с Министерством энергетики по выделению для аграриев льготного дизельного топлива в объеме 340,2 тыс. тонн по цене 250 тенге за литр", - заявил Айдарбек Сапаров.
Он также отметил, что на финансирование весенней кампании по программе "Кен-дала" в этом году выделено 140 млрд тенге. Прием заявок стартовал 19 января.
В свою очередь аграрии поинтересовались у министра, будут ли выделены дополнительные средства на льготное кредитование посевных работ. Сапаров объяснил, что в настоящее время ведется проработка источников финансирования. Фермеры области также предложили рассмотреть возможность прямого кредитования сельхозпроизводителей в "Аграрной кредитной корпорации" при приобретении сельхозтехники.
В настоящее время разработаны основные подходы прямого субсидирования ставок вознаграждения для финансовых институтов, которые направлены на рассмотрение в Ассоциацию финансистов Казахстана. Данный вопрос будет далее обсуждаться с учетом позиций заинтересованных участников процесса субсидирования", - ответил министр.
Он напомнил, что регионы получили от МСХ индикативы по диверсификации структуры посевных площадей. Для отрасли важно отойти от монокультуры, соблюдать севооборот и сокращать производство влагоемких культур. В то же время необходимо наращивать производство приоритетных маржинальных культур.
Ранее сообщалось, что казахстанские фермеры не могут реализовать 160 тысяч тонн лука.
19.03.2024, 18:56 59546
В Казахстане подешевеют огурцы и помидоры
Фото: pixabay.com
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность региональных комиссий по расследованию посреднических схем в сфере торговли рассмотрели на расширенном совещании, проведенном вице-премьером Сериком Жумангариным, сообщает пресс-служба правительства.
С начала года проведено 275 заседаний, установлен 341 непродуктивный посредник и факт превышения торговой надбавки на социально значимые продукты питания. В рамках госконтроля территориальные департаменты Минторговли возбудили 380 административных производств. Взыскано штрафов на сумму более 4 млн тенге, вынесено 345 административных постановлений, из которых 298 - за превышение торговой надбавки", - сообщил председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков.
Участники совещания отметили, что текущая продовольственная инфляция составляет 7,4%, что значительно ниже ее пятилетних значений (средняя пятилетняя продовольственная инфляция - 9,3%).
Из 30 товаров, по которым отмечен наибольший рост цен с начала года, в тройке антилидеров - огурцы, помидоры и бананы. По огурцам и помидорам подорожание традиционное в межсезонье, оно связано с низким производством внутри страны и значительной импортозависимостью в этот период. В ближайшее время ожидаем массовый урожай тепличных хозяйств южных регионов, что позволит снизить цену на овощи", - сказал Айдар Абилдабеков.
По итогам совещания Серик Жумангарин поручил регионам активизировать работу по разбронированию запасов овощей. Министерству торговли и интеграции и центру развития торговой политики Qaztrade - оказать содействие жамбылским фермерам по реализации 130 тонн лука по приемлемым ценам.
Напомним, казахстанские фермеры не могут реализовать 160 тысяч тонн лука.
19.03.2024, 15:44 63766
Казахстан внедряет механизм выдачи иностранных бланков разрешений на грузоперевозки на КПП с Узбекистаном
Узбекские бланки будут выдаваться в электронном формате
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан внедряет механизм выдачи иностранных бланков разрешений в пунктах пропуска между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, сообщили в Комитете государственных доходов Казахстана.
Отмечается, что узбекские бланки будут выдаваться в электронном формате.
Ранее подобный механизм был запущен на границе с Китаем. На основании совместного приказа китайские бланки разрешений для перевозок грузов выдаются на границе казахстанским перевозчикам по факту их пересечения государственной границы.
Данный механизм показал положительный эффект и позволил добросовестным перевозчикам упростить грузоперевозки с КНР, а также исключил спекуляцию местами в очереди и бланками разрешений. В связи с этим было принято решение о продлении совместного приказа до 1 июня 2025 года.
Планируется в течение 2024 года перевести в электронный формат бланки разрешений, выдаваемые на пунктах пропуска между КНР и РК. В свою очередь иностранный бланк разрешения, выдаваемый на государственной границе, возврату не подлежит", - уточнили в КГД.
Ранее в Минтранспорта рассказали о планах по очистке от спекулянтов рынка международных грузовых автоперевозок.
19.03.2024, 15:18 63836
Госдолг Казахстана составил 27 трлн тенге на начало года
Это равняется 22,8% от ВВП
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На начало 2024 года государственный долг Республики Казахстана составил 27 триллионов тенге, передает корреспондент агентства.
На 1 января 2024 года госдолг Казахстана составлял 27 трлн тенге. В отношении ВВП он составляет 22,8%", - сказал министр финансов РК Мади Такиев.
Как отметил глава Минфина, безопасный лимит госдолга равен 32% от ВВП.
Ранее сообщалось, что бюджет Казахстана пополнился на четыре триллиона тенге за счет налогового и таможенного администрирования.
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