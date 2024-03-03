Прямой авиарейс Алматы - Куала-Лумпур запустят в марте

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Алматы. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В марте планируется открытие прямого авиасообщения между Алматы и Куала-Лумпуром. Об этом сообщили в пресс-службе акима Алматы.





Как отметила руководитель управления туризма города Алматы Галия Токсеитова, на сегодня мегаполис связан 42 прямыми направлениями и безвизовым режимом с 82 странами мира.





Также, по ее словам, одним из ключевых факторов развития въездного туризма является завершение строительства в июне текущего года нового терминала Международного аэропорта города Алматы.





Общая пропускная способность аэропорта достигнет 14 млн пассажиров в год. Таким образом, по прогнозам, в 2024 году количество иностранных туристов достигнет 520 тыс. человек", - отметила она.



