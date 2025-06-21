Казахстан и Россия подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС

География компаний-инвесторов охватывает такие страны, как Китай, Турция, Сингапур и Казахстан

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Кокшетау. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области состоялось открытие республиканской индустриальной зоны AQMOLA. Уже сегодня там начата реализация семи проектов с привлечением инвестиций более 1,1 трлн тенге, - В Акмолинской области состоялось открытие республиканской индустриальной зоны AQMOLA. Уже сегодня там начата реализация семи проектов с привлечением инвестиций более 1,1 трлн тенге, сообщили в пресс-службе правительства РК.





По информации ведомства, индустриальная зона площадью почти 1 тыс. га находится недалеко от столицы и располагает всеми условиями для строительства заводов и предприятий. География компаний-инвесторов охватывает такие страны, как Китай, Турция, Сингапур и Казахстан. Планируется создание более 4,5 тыс. рабочих мест.





Одним из проектов является производственный комплекс по глубокой переработке пшеницы, инвестор - Dalian Hesheng Holdings. Проектом предусмотрено трехэтапное строительство, с 2025 по 2028 годы. На первом этапе планируется запуск линий по выпуску глутамата натрия, глютенового порошка и сопутствующей продукции. Инвестором на сегодняшний день начата разработка бизнес-плана и подготовка всех документов.





Мы инвестируем в этот проект 900 млрд тенге. Уже в ближайшие годы на предприятии будет создана тысяча рабочих мест. Мы внедряем новейшие технологии биоферментации и биоинженерии, чтобы выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, востребованную как в Китае, так и на рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы", - сказал директор филиала компании Dalian Hesheng Holdings Яо Сунь.





Также среди заявленных проектов - строительство завода по выпуску клинкерной продукции. Предприятие до конца 2027 года реализует казахстанский инвестор ТОО "Terracottas Astana Ceramic". Строительство агрохимического комплекса по производству удобрений и пестицидов запланировала международная компания YDA Group (Турция). Комплекс по производству сжиженного природного газа построит АО "Казахский институт нефти и газа". Новая технология позволит сжимать газ в 600 раз.





Также будут построены транспортно-логистический центр компании Atasu Group, завод по производству сельскохозяйственных агрегатов ТОО "Remsintez RK". Китайская компания Eagle Architecture Technology Co., Ltd. планирует построить завод по производству битумной кровельной гидроизоляции, автоклавных газобетонных блоков, поливинилхлорида, алюминиевых фасадов, витражей, окон и дверей.





В правительстве напомнили, что в Акмолинской области также созданы региональные индустриальные зоны в Кокшетау и Целиноградском районе.