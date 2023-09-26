Казахстан и Узбекистан увеличат перевозки зерна, угля и нефти

За 8 месяцев 2023 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между странами вырос на 26% к аналогичному периоду 2022 года

Рассказать друзьям

Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась двусторонняя встреча делегаций ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" и АО "Узбекистон темир йуллари", сообщает пресс-служба - В Астане состоялась двусторонняя встреча делегаций ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" и АО "Узбекистон темир йуллари", сообщает пресс-служба КТЖ





За 8 месяцев 2023 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом между странами вырос на 26% к аналогичному периоду 2022 года и составил 20,6 млн тонн.





Увеличился экспорт зерна на 38%, муки - на 77%, каменного угля - почти в 2 раза. Вырос импорт химических и минеральных удобрений на 67%, фруктов и сушенных ягод - на 10%, автомобилей - на 6% и другое.





Стороны договорились увеличить обмен поездами по межгосударственному стыковому пункту Сарыагаш - Келес с предоставлением приоритета таким грузам, как уголь, зерно, нефтепродукты, по дополнительному плану.





На встрече достигнута договоренность по формированию новых цепочек поставки свежей плодоовощной продукций. В ближайшее время планируется организовать запуск пилотного сквозного рефрижераторного поезда по твердым ниткам графика по маршруту со станций Узбекистана на станцию Илецк (РК), затем рефрижераторные вагоны будут использовать для вывоза плодоовощной продукций из Казахстана в Узбекистан.



