Казахстан намерен передать в управление иностранцам аэропорты трех городов

В планах следующего года - открытие новых рейсов из Казахстана в Куала-Лумпур, Сингапур, Токио и другие города

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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ведет переговоры по передаче аэропортов Актобе, Туркестана и Кызылорды в доверительное управление крупным глобальным инвесторам, имеющим опыт работы в этой сфере, сообщил на заседании правительства министр транспорта Марат Карабаев.





Как сообщил Марат Карабаев, в целях создания мультимодальных центров в аэропортах страны проводится комплексная работа по привлечению частных инвесторов, обладающих необходимыми компетенциями и капиталом.





В рамках него поэтапно реализуются работы по реконструкции взлетно-посадочных полос, заправочных комплексов, расширению пассажирского и грузового терминалов с привлечением инвесторов в аэропорты Астаны, Алматы и Шымкента. В аэропорту Караганды инвестор планирует модернизировать взлетно-посадочную полосу и оснастить необходимой спецтехникой. Ведутся переговоры по передаче аэропортов Актобе, Туркестан и Кызылорда в доверительное управление крупным глобальным инвесторам, имеющим опыт работы в этой сфере", - доложил глава Минтранспорта.





В общей сложности на данные работы привлекаются 2,4 млрд долларов США частных инвестиций, в том числе иностранных.





В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что в авиаиндустрии страны по-прежнему остаются "узкие места". В частности, основным вопросом является нехватка авиатоплива в объеме порядка 300 тысяч тонн в год.





Решением вопроса является диверсификация каналов поставок топлива, а также создание соответствующей инфраструктуры его хранения", - отметил он.





Также требуется принятие дополнительных мер для развития аэропортов: внедрение различных механизмов модернизации инфраструктуры, полная автоматизация процедур оформления грузов и пассажиров.





Это позволит увеличить к 2030 году объем обрабатываемых грузов со 130 тысяч до 1 млн тонн в год, а также увеличить пассажиропоток до 25 млн человек", - сказал Смаилов.





Еще одной чувствительной проблемой отрасли является кадровое обеспечение. Имеется нехватка пилотов, инженеров, технического персонала.





Также остро стоит вопрос систематических задержек рейсов. Обусловлено это не только погодными условиями. Авиакомпаниям необходимо улучшать качество обслуживания пассажиров и самолетов, расширять парк воздушных судов", - подчеркнул глава правительства.





Учитывая вышесказанное, премьер-министр поручил проработать возможность использования мультимодального транспорта на территории аэропортов, предусмотреть упрощение процедур оформления транзитных грузов и оптимизировать соответствующие технологические процессы.





Кроме того, он обозначил необходимость принятия мер по обеспечению дополнительных объемов авиатоплива, создания соответствующей инфраструктуры его хранения, а также обеспечить выделение дополнительных грантов для подготовки специалистов в сфере гражданской авиации.





На заседании правительства было отмечено, что в текущем году в Казахстане были открыты и возобновлены 16 международных маршрутов. В планах следующего года - открытие новых рейсов в Куала-Лумпур, Сингапур, Токио и другие города. Также, по информации Минтранспорта, за 11 месяцев текущего года казахстанскими авиакомпаниями перевезено 12,3 млн пассажиров, что на 23% больше, чем в аналогичный период прошлого года.



