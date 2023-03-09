Казахстан намерен увеличить прокачку нефти по КТК

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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", улучшив прогноз с "негативного" на "стабильный", - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", улучшив прогноз с "негативного" на "стабильный", сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость страны", - говорится в сообщении.





В отчете S&P подчеркивается, что фискальный и внешний балансы страны остаются устойчивыми и будут достаточными для смягчения возможного влияния из-за снижения экспорта нефти, связанного с временными перебоями в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).





Также аналитики отмечают проводимую правительством эффективную макроэкономическую политику, которая нацелена на диверсификацию экономики через инвестиционные программы, улучшение инвестклимата, сокращение государственного участия, развитие конкуренции, совершенствование налоговой политики, реформирование сферы госзакупок, а также сокращение административных барьеров для бизнеса.





По мнению аналитиков агентства, устойчивый рост в ненефтяном секторе будет также поддерживаться принимаемыми мерами по привлечению иностранных инвестиций.





В целом S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4,1% в 2023 году и в среднем около 4% в 2023-2026 годах.





Правительство РК продолжит активную работу по сохранению суверенного рейтинга на уровне инвестиционной надежности.





Дополнено. 04.03.2023, 11.50





По данным Нацбанка РК, данное решение, в первую очередь, обусловлено значительными объемами накопленных резервов и фискальной устойчивостью, которые нивелируют риски, возникающие в случае перебоев на Каспийском трубопроводном консорциуме.





S&P положительно оценило совместные усилия Национального банка и Министерства финансов по построению кривой доходности в тенге в целях повышения ликвидности на локальном вторичном рынке облигаций. S&P также подчеркнуло повышение прозрачности на валютном рынке, которое связано с опубликованием Национальным банком объемов продажи валюты из Национального фонда.





Рейтинговое агентство отметило рост экономики Казахстана в 2022 году на 3,2% в годовом выражении благодаря росту в таких секторах, как строительство, информация и связь, торговля, транспорт и производство. По прогнозам экспертов S&P рост экономики может составить 4% в годовом выражении в течение ближайших 3 лет.





В среднесрочной перспективе суверенный рейтинг страны может быть пересмотрен в сторону повышения при совершенствовании бюджетной политики, что позволит замедлить динамику роста долговой нагрузки и обслуживания долга.





Фактором улучшения также может стать повышение эффективности денежно-кредитной политики, умеренная инфляция, дальнейшая приверженность плавающей курсовой политике и снижение долларизации экономики.





При этом, по мнению S&P, значительное сокращение экспорта казахстанской нефти в течение длительного времени, ослабление внешней позиции экономики и увеличение бюджетного дефицита может привести к понижению кредитного рейтинга Казахстана.