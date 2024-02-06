Казахстан нарастит поставки нефти по Транскаспийскому маршруту до трех миллионов тонн

По итогам прошлого года показатели по производству и продажам урановой продукции составили более 21 и 18 тысяч тонн соответственно

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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" Меиржан Юсупов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности компании за 2023 год, а также о целях и планах компании в краткосрочной и среднесрочной перспективах, - Председатель правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" Меиржан Юсупов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности компании за 2023 год, а также о целях и планах компании в краткосрочной и среднесрочной перспективах, сообщает Акорда.





Президенту было доложено, что по итогам прошлого года показатели по производству и продажам урановой продукции составили более 21 и 18 тысяч тонн соответственно.





Юсупов рассказал, что доля перевозок урановой продукции по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в 2023 году существенно увеличилась. 64% от всех отгрузок урана из Казахстана в западные страны были перевезены по данному транзитному коридору.





Кроме того, глава государства был проинформирован о реализуемых инвестиционных проектах группы компаний "Казатомпром", а также о социально значимых проектах, направленных на развитие и поддержку регионов присутствия.





Президенту также было доложено о работе по расширению и восполнению минерально-сырьевой базы.





По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по повышению эффективности работы "Казатомпрома".