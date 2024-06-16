15.06.2024, 10:38 37296
Казахстан планирует поставить более 1 млн тонн нефти с Карачаганака в Германию до конца года
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Астана. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - До конца года Казахстан намерен поставить более 1 млн тонн нефти в Германию с Карачаганака, сообщает пресс-служба АН "НК "КазМунайГаз".
Тема экспорта карачаганакской нефти в свете повышенного спроса на казахстанские углеводороды в Западной Европе была обсуждена в ходе встречи главы КМГ Асхата Хасенова с генеральным директором компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили.
В прошлом году нефть с Карачаганака в объеме порядка 1 млн тонн впервые была поставлена в Германию по транспортным системам "КазТрансОйла" и "Транснефти". За 5 месяцев 2024 года фактический объем поставок составил порядка 500 тыс. тонн. Прогноз до конца 2024 года ожидается в объеме более 1 млн тонн", - сказано в сообщении нацкомпании.
Стороны также обсудили текущий статус проекта строительства газоперерабатывающего завода на Карачаганакском месторождении мощностью 4,5 млрд кубометров сырого газа в год.
Кроме того, на данный момент для удержания полки добычи на уровне 10-11 млн тонн в год оператором месторождения реализуется проект расширения Карачаганака - установка дополнительных 5-го и 6-го компрессоров обратной закачки газа в пласт с целью поддержания пластового давления и повышения нефтеотдачи пласта.
Напомним, Казахстан нарастит поставки нефти по Транскаспийскому маршруту до трех миллионов тонн.
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16.06.2024, 14:27 3296
Прямой авиарейс свяжет Астану и Сеул
Полеты будут выполняться авиакомпанией "Эйр Астана" с частотой 2 раза в неделю
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Столицы Казахстана и Южной Кореи снова связаны прямым авиасообщением, сообщает Комитет гражданской авиации РК.
Вчера, 15 июня, состоялась официальная церемония открытия авиарейса.
Полеты по направлению Астана - Сеул будут выполняться авиакомпанией "Эйр Астана" с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа "Эйрбас-А321", - говорится в информации КГА.
Запуск авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Корея.
Возобновить прямое авиасообщение между столицами двух стран - Астаной и Сеулом договорились президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Республики Корея Юн Сок Ёлем.
15.06.2024, 20:05 27021
Посевная кампания завершилась в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день работы по посеву сельскохозяйственных культур завершены на площади 23,8 млн га, что составляет 100% от запланированного объема, сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана.
По данным МСХ, зерновые культуры были засеяны на площади 16,6 млн га, масличные культуры - на площади 3,0 млн га, под кормовые культуры засеяно 3,4 млн га. Также овощные культуры посеяны на площади 142,5 тыс. га, а картофель - на площади 166,8 тыс. га.
Весенние полевые работы, несмотря на сложные погодные условия, завершены в оптимальные сроки. В то же время в случаях, когда сроки посева затягивались вследствие обильных осадков, фермерами использовались раннеспелые и среднеспелые сорта", - рассказали в ведомстве.
В ведомстве напомнили, что в рамках подготовки к посевной кампании был сформирован необходимый объем семян в 2,4 млн тонн. В результате предпринятых мер по увеличению объема внесения удобрений в текущем году аграриями внесено в 2,1 раза больший объем удобрений, чем на аналогичную дату 2023 года.
Объем льготного финансирования в 2024 году составил 580 млрд тенге, из которых 400 - это дополнительный объем заемных средств.
Напомним, на 2024 год приходится естественный пик распространения саранчи. В текущем году площадь, запланированная к обработке против насекомых, составляет 2,5 млн га.
15.06.2024, 17:07 30921
На шахтах в Карагандинской области устанавливают современные стволовые сигнализации
Системы нужны для контроля работы подъемных машин при транспортировке людей и грузов
Фото: пресс-служба Qarmet
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Караганда. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На предприятиях угольного департамента компании Qarmet идет установка современных стволовых сигнализаций на клетьевых и угольных подъемах, информирует пресс-служба компании.
Эти системы нужны для контроля работы подъемных машин при транспортировке людей и грузов. Система следит за натяжением канатов, предотвращая зависание клети, и обеспечивает связь между клетью и машинистом, что помогает избежать аварии и упрощает управление подъемом", - рассказали в пресс-службе Qarmet.
Ранее стволовая сигнализация была на шахте имени Т.Кузембаева, теперь монтаж завершен на пяти шахтах. В ближайшее время будет проведена установка на шахтах Тентекская и Казахстанская.
Прошлые используемые системы не контролировали натяжение канатов и не обеспечивали надежной связи с машинистом. Новые сигнализации соответствуют актуальным требованиям промышленной безопасности Республики Казахстан", - рассказал главный энергетик угольного департамента Юрий Барковский.
В компании добавили, что общий охват модернизации - 53 подъемные установки.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил председателю совета директоров АО "Qarmet" Андрею Лаврентьеву обеспечить безопасность сотрудников предприятия, провести модернизацию оборудования и материальной-технической базы в целях предотвращения аварийных ситуаций.
8 декабря 2023 года правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Компанию переименовали в Qarmet.
Депутат Никита Шаталов, побывавший на шахтах, принадлежавших АМТ, рассказал, что актив вернули в разрухе и без резервов. По словам мажилисмена, перед уходом группа Миттала не оставила ни запасов ферросплавов, ни денег на счетах. Руководство Qarmet тоже заявило о серьезных проблемах в техоснащении шахт. Компания намерена направить на первый этап модернизации порядка $1,3 млрд.
15.06.2024, 15:53 32361
Казахстан ежегодно транспортирует более 40 млрд кубометров газа в Китай
Фото: Kazakhstan Today
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Алматы. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Магистральный газопровод Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай транспортирует порядка 44 миллиардов кубических метров туркменского, узбекского и казахстанского природного газа в Китай, передает корреспондент агентства.
Газопровод имеет огромный потенциал. Проектная мощность самого газопровода - 55 млрд кубических метров в год. Это столько, сколько мы можем транспортировать в полной мере. На сегодня производительность равна 44 млрд кубических метров", - проинформировал председатель правления ТОО "Азиатский газопровод" Ерсеит Кайыпов в ходе пресс-тура, организованного главным изданием Китая "Жэньминь Жибао".
По словам руководителя компании AGP, предприятие входит в топ-10 крупных налогоплательщиков Казахстана.
Наша компания является одним из эталонов среди газотранспортных компаний не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. У нас все автоматизировано", - рассказал глава компании.
Руководитель ТОО "Азиатский газопровод" также прокомментировал возможность увеличения объемов транспортируемого газа.
В принципе, мы можем увеличить нашу мощность на 10 млрд кубических метров построением новых двух компрессорных станций, но для этого нужны ресурсы. Внутреннее потребление газа везде растет", - ответил Ерсеит Кайыпов.
Магистральный газопровод Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай имеет общую протяженность 7500 км, казахстанская часть составляет 1310 км. В Казахстане газопровод проходит по четырем областям - Алматинской, Жетысуской, Жамбылской и Туркестанской.
В этих регионах находятся так называемые перемычки - точки опоры для пользования на внутренний рынок Казахстана, в том числе на жилые районы. В Алматинской области очень много перемычек, на которых используют газ для промышленных целей", - рассказал заместитель директора Алматинского контрольного центра компании Адиль Алиаскаров.
Он отметил, что газопровод осуществляет транспортировку газа на внутренний рынок южных областей Казахстана, а также экспорт отечественного газа в Китай.
В компании рассказали, что ежедневный объем газа, транспортируемого через замерный узел "Хоргос" в Китай, составляет около 126 млн кубических метров. При этом в газопровод входит порядка 101-110 млн кубических метров газа.
Одна из наших основных целей - уменьшение выбросов в атмосферу. Мы идем к зеленой экономике. В этом плане в разных направлениях у нас идет сотрудничество с мировыми компаниями, в том числе с КНР", - сообщил Ерсеит Кайыпов.
Он пояснил, что на предприятии применяют все меры для сокращения стравливания газа без необходимости.
В ходе пресс-тура представители СМИ также ознакомились с работой компрессорной станции, расположенной в селе Шелек, на 1118-м км газопровода. Компрессорная станция предназначена для очистки, компримирования и охлаждения газа. На территории Казахстана вдоль газопровода работают 13 таких станций.
У нас применяются солнечные панели. Есть крановые узлы, большая часть этих узлов работает на солнечных батареях. В некоторых местах стоят газовые турбогенераторы, которые перерабатывают газ в электроэнергию, продукт сжигается с минимумом выбросов", - рассказали о поддержании принципа зеленой экономики на станции в Шелеке.
Проект газопровода был начат в 2008 году, строительство началось в 2009 году. Последний объект был введен в эксплуатацию в 2016 году.
Головной контрольный центр мониторинга всей протяженности газопровода находится в Пекине. На диспетчерском пункте в Алматы круглосуточно работают два диспетчера - с казахстанской и китайской стороны.
Общее количество сотрудников "Азиатского газопровода" - более 1300 человек, из них 90% казахстанских и 10% китайских сотрудников.
14.06.2024, 12:37 54001
В Казахстане самый высокий тариф такси среди стран СНГ
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане самый высокий тариф на услуги такси среди стран Содружества Независимых Государств.
Казахстан оказался на 24 месте из 95 в мире по дешевизне проезда в такси в расчете на один километр пути. В РК стоимость составила 0,67 долларов. Среди стран СНГ у Казахстана самый высокий тариф", - сообщает energyprom.kz.
По данным аналитиков, в РК услуги в такси подорожали в годовой динамике на 11,7% по итогам мая 2024 года.
Сильнее всего рост цен в секторе почувствовали жители Алматы, а также Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. В пятерку регионов с наибольшим удорожанием услуг такси также попали Шымкент и Акмолинская область", - сообщили они.
При этом, наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Северо-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской областях и Астане.
Напомним, годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов Казахстана.
14.06.2024, 12:22 54746
В Казахстане ввели временный запрет на вывоз сахара
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ввели временный запрет на вывоз сахара с территории страны, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
До 31 августа 2024 года введен временный запрет на вывоз сахара с территории страны, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что запрет не распространяется в отношении международного транзита сахара через территорию РК.
В летний период отмечается рост потребления сахара на внутреннем рынке как со стороны населения, так и со стороны индустриальных потребителей. В этой связи временный запрет на вывоз сахара введен в целях обеспечения внутреннего рынка и исключения его реэкспорта", - добавили в пресс-службе.
В ведомстве заверили, что имеющихся запасов сахара в стране достаточно.
Ранее сообщалось, что Россия увеличит квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тысяч тонн.
14.06.2024, 10:44 56591
В Алматинской области построят завод по производству чипсов
Запуск завода запланирован на 2026 год
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с президентом крупной транснациональной корпорации в области пищевой промышленности PepsiCo в Центральной Азии, России, Беларуси, Кавказе Давидом Манзини. Обсужден проект строительства завода соленых закусок в Алматинской области, в том числе таких как картофельные чипсы Lays. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
На сегодня в полномасштабный новый завод по производству снеков уже выделены частные иностранные инвестиции на сумму $160 млн.
В правительстве отметили, что локализация производства и трансфер инновационных технологий позволят перейти на новый уровень глубокой переработки казахстанской сельхозпродукции.
Ожидается, что по итогам запуска проект станет крупнейшим в Центральной Азии. Запуск завода запланирован на 2026 год, его мощность составит до 16 тыс. тонн готовой продукции в год с последующим увеличением до 21 тыс. тонн начиная с 2027 года. Готовая продукция будет поставляться на рынок Центральной Азии и за ее пределы. На этапе строительства будет привлечено до тысячи человек, на самом проекте планируется создание около 350 квалифицированных рабочих мест.
Давид Манзини сообщил, что в ходе реализации проекта компания намерена закупать преимущественно местное сырье. Проводится работа по заключению контрактов с казахстанскими фермерами на поставку тестовых партий картофеля. В планах - закуп до 50-66 тыс. тонн картофеля в 2026-2030 годах с последующим наращиванием. С учетом технологичности процессов будет обеспечен высокий уровень передела, а новейшие передовые методы позволят соответствовать принципам экологической устойчивости. Отходы нового завода будут на 100% переработаны и утилизированы.
Компания заинтересована в реализации проекта в кратчайшие сроки. Созданный в Казахстане благоприятный инвестиционный климат позволяет уже сейчас прорабатывать следующие этапы развития проекта, за которыми последуют дальнейшие инвестиции PepsiCo в модернизацию завода для производства более широкого спектра продукции, отметили в правительстве.
Глава правительства Олжас Бектенов подчеркнул значимость данного проекта для развития сельского хозяйства, повышения доходов казахстанских аграриев и укрепления экономики в целом, так как подобные масштабные инвестиционные инициативы отвечают целям, поставленным президентом страны по диверсификации экономики. Наряду с важностью проекта для пищевой промышленности и АПК строительство завода окажет мультипликативный эффект на смежные отрасли: транспорт, логистику, упаковку и переработку сельхозпродукции.
США является одним из важнейших инвестиционных партнеров Казахстана. Казахстан заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с такими стратегическими инвесторами, как PepsiCo. Мы привержены соблюдению обязательств по защите инвестиций и готовы оказывать необходимую поддержку", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Завод включен в пул приоритетных инвестиционных проектов, которые находятся на особом контроле правительства. Всего по итогам первого квартала пул состоит из 704 проектов стоимостью 32 трлн тенге с созданием 122,5 тыс. рабочих мест.
По итогам встречи стороны подтвердили намерение расширять взаимодействие и выстраивать долгосрочное сотрудничество по реализации новых проектов, способствующих наращиванию продовольственного потенциала Казахстана.
PepsiCo - американская корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания.
За последние два десятилетия американский бизнес инвестировал в экономику Казахстана свыше $53 млрд.
13.06.2024, 14:48 71331
Абылкасымова: Преобразование МФО в банк второго уровня происходит впервые в Казахстане
Глава АРРФР прокомментировала появление нового коммерческого банка в Казахстане
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства Республики Казахстан по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова прокомментировала появление нового коммерческого банка путем реорганизации его из микрофинансовой организации.
Преобразование микрофинансовой организации в банк второго уровня происходит впервые в Казахстане. Соответствующую законодательную базу, позволяющую осуществить такой переход, мы приняли в прошлом году.Особенность этого процесса заключается в том, что микрофинансовой организации не нужно прекращать свою деятельность и в период до получения банковской лицензии МФО будет продолжать операции в стандартном режиме", - рассказала глава АРРФР.
Она отметила, что регулятор впервые дал такое разрешение.
Отрадно, что это иностранный банк, представляющий международный финансовый конгломерат. Это большое событие для всего рынка. BNK Finance Kazakhstan входит в структуру корейской BNK Financial Group Inc, которая является крупнейшим финансовым конгломератом с активами в размере 129 млрд долларов США. В структуру группы BNK Financial Group Inc входят 7 дочерних организаций, в том числе 2 банка (Busan Bank и Kyongnam Bank) и 4 инвестиционные компании (BNK Capital, BNK Venture Capital,BNK Securities, BNK Asset Management). Группа имеет активы в разных странах, в том числе в Китае, Индии, Вьетнаме. Входящие в группу два банка Kyongnam Bank (активы $37,5 млрд) и Busan Bank (активы $57,3 млрд) имеют более 300 филиалов и международные рейтинги "А2", - поделилась подробностями Абылкасымова.
МФО BNK Finance Kazakhstan имеет лицензию АРРФР с апреля 2021 года. Непосредственно акционером МФО является BNK Capital с активами в размере $6,7 млрд. За три года активы МФО в Казахстане увеличились в 5 раз и составили 20,3 млрд тенге. Кредитный портфель увеличился в 6 раз и достиг 18,8 млрд тенге. МФО имеет высокое качество кредитного портфеля, уровень NPL90+ составляет 4,3% от кредитного портфеля.
По мнению эксперта, новая роль и статус BNK Finance Kazakhstan усилят конкуренцию в банковском секторе. От появления нового банка выиграют в первую очередь клиенты, потребители финансовых услуг. Иностранный банк предоставит финансовые услуги в соответствии с лучшими корпоративными стандартами международной группы.
У нового игрока большие и амбициозные планы. Зарубежный банк планирует кредитование МСБ, корпоративное кредитование, торговое финансирование, финансовый лизинг, проектное финансирование и розничный бизнес", - добавила Мадина Абылкасымова.
Напомним, о намерении реорганизовать южнокорейское МФО в банк второго уровня заявил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе визита президента Южной Кореи в Казахстан.
Ранее между катарским Lesha Bank и холдингом "Байтерек" заключен договор купли-продажи на приобретение всего уставного капитала Bereke Bank в Республике Казахстан по цене 65 млрд тенге.
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