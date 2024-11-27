Казахстан планирует удвоить пропускную способность транзитного коридора Север - Юг

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Уфа. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Первым деловым мероприятием XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана стало открытие Форума молодых лидеров, куда прибыло более 150 предпринимателей и специалистов сферы внешнеэкономической деятельности из регионов двух стран, - Первым деловым мероприятием XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана стало открытие Форума молодых лидеров, куда прибыло более 150 предпринимателей и специалистов сферы внешнеэкономической деятельности из регионов двух стран, рассказали в пресс-службе форума.





Приветствуя участников форума, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил, что у регионов давняя дружба и традиции взаимодействия, так что для сотрудничества молодых предпринимателей Казахстана и Российской Федерации есть все возможности.





Как отметил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач, сотрудничество с казахстанским бизнесом для россиян можно рассматривать как тест на успешность - выход на международные рынки нужно начинать с большого дружественного соседа.





Сегодня мы разработаем в ходе стратегической сессии шаги по развитию молодежного предпринимательства между Россией и Казахстаном. Тенденции развития именно молодежного предпринимательства у нас одинаковые", - сказал начальник управления по развитию молодежного предпринимательства федерального бюджетного учреждения "Центр содействия молодым специалистам" Виктор Алипа.





Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев рассказал о проектах, которые казахстанские молодые стартаперы могут реализовать в России, поделиться опытом.





В частности, у нас есть крупнейший международный технопарк Astana Hub, где мы упаковываем стартапы. Несколько стартапов стали международными. Одна из таких программ - Cerebra, искусственный интеллект в области медицины, позволяющий за секунды определить кровоизлияние в мозг. Parqour - интеллектуальная система управления парковкой. Третье решение, которое сейчас планируется внедрить, это пилотная программа оплаты по отпечатку ладони. Готовы делиться опытом с вами и перенимать ваши инновационные разработки", - сказал Кайрат Торебаев.





Форум стартовал с пленарной сессии "Образ молодого предпринимателя 2024: ценностные ориентиры и социальная ответственность как фундамент успешного и устойчивого бизнеса". Также состоялись тематические панельные дискуссии по вопросам развития молодежного предпринимательства со стороны вузов, механики масштабирования бизнес-проектов и экспорта, а также создания и развития бизнеса на евразийском пространстве.





В рамках панельной дискуссии о технологическом развитии двух стран представители российских регионов поделились опытом по поддержке бизнеса и решению кадрового вопроса для предприятий.





Вице-губернатор по экономической политике Оренбургской области Игнат Петухов рассказал, что с 2025 года в Оренбурге будет работать международный молодежный бизнес-лагерь, куда будут съезжаться школьники и молодые предприниматели из Оренбуржья и Казахстана. Здесь они смогут создавать или усиливать свои проекты с опытными бизнесменами двух государств, которые будут выступать для них наставниками.