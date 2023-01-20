19.01.2023, 10:55 12051
Казахстан подписал с "Газпромом" дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли
Документ определяет основные направления взаимодействия сторон, в частности по вопросам переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась рабочая встреча первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, сообщает пресс-служба правительства Республики Казахстан.
На встрече Роман Скляр и Алексей Миллер подписали дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли, которая определяет основные направления взаимодействия сторон, в частности по вопросам переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ, возможности поставок российского газа в Казахстан, а также перспективные проекты сотрудничества.
Стороны также обсудили основные вопросы двустороннего сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в области природного газа.
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19.01.2023, 19:54 4736
По итогам 2022 года экономика Казахстана выросла на 3,1%
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы бюджетного планирования, улучшения налогового и таможенного администрирования, цифровизации и совершенствования законодательства в финансовой сфере обсуждены на заседании коллегии Министерства финансов под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.
Глава ведомства Ерулан Жамаубаев доложил, что, несмотря на сложную внешнеэкономическую ситуацию, по итогам 2022 года экономика Казахстана выросла на 3,1%. Основные показатели отмечены положительной динамикой.
Доходы госбюджета перевыполнены на 4,4% (15,7 трлн тенге), что позволяет в полном объеме выполнять социальные обязательства перед населением и финансировать программы развития во всех отраслях и сферах. Расходы госбюджета исполнены на 98%.
В рамках комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы в конкурентную среду передано 367 объектов (общая сумма продажи - 308 млрд тенге) из 675, остальные находятся на торгах, предпродажной подготовке либо реорганизованы. Благодаря данной работе доля государства в экономике республики должна снизиться до 14% к 2025 году.
На заседании с участием депутатов мажилиса и сената, отраслевых организаций также выступили вице-министры финансов и председатель общественного совета по государственным финансам РК.
Премьер-министр отметил, что главными приоритетами министерства по-прежнему остаются увеличение доходной части бюджета и принятие мер по обеспечению его сбалансированности и стабильности. При этом, по его словам, отношения между налогоплательщиками и налоговыми органами необходимо выстраивать на основе сервисной модели с повсеместным внедрением цифровизации.
Нужно в полном объеме осуществить интеграцию налоговой и таможенной систем. Представители бизнес-сообщества должны на деле ощутить положительный эффект от внедрения таможенного контроля по принципу одного окна", - сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр добавил, что комплексное обновление налогового и таможенного администрирования в рамках разработки нового Налогового кодекса требуется проводить в тесном сотрудничестве с НПП "Атамекен" и экспертами.
Следующей важной задачей Алихан Смаилов назвал повышение эффективности и прозрачности бюджетной системы. В частности, должна быть обеспечена четкая привязка госпланирования к расходам, а для сокращения непродуктивных трат - усилена финансовая дисциплина администраторов бюджетных программ.
При этом, по его словам, требуется наделить первых руководителей министерств и акиматов большей оперативной самостоятельностью, а также повысить их ответственность с целью получения максимального социально-экономического эффекта.
Основной посыл - это переход от "управления бюджетными средствами" к "управлению результатами". Надо повысить эффективность и экономическую отдачу бюджетных расходов, в том числе за счет автоматизации и цифровизации. Все это требуется предусмотреть в рамках нового Бюджетного кодекса", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Премьер-министр указал, что важной составляющей бюджетного процесса является и оптимизация расходов. За 2019-2022 годы уже была проведена значительная оптимизация и переориентация расходов республиканского бюджета на сумму более 4 трлн тенге.
Особое внимание нужно уделять непродуктивным расходам. Это затраты на проведение семинаров, конференций, форумов, исследований, приобретение автотранспортных средств, офисной мебели и канцелярских товаров", - сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр также отметил важность работы по противодействию теневой экономике. В этом направлении необходимо провести поэтапное и своевременное внедрение всеобщего декларирования, что позволит снизить коррупционные проявления и увеличить дополнительные поступления в бюджет.
Кроме того, немаловажной задачей является принятие мер по противодействию незаконному выводу средств из страны. Алихан Смаилов отметил, что в настоящее время правительством ведется разработка соответствующего законопроекта.
Нужно регламентировать все процедуры и выработать конкретные механизмы по стимулированию возврата незаконно вывезенных капиталов, при этом способствующие этому причины и условия должны быть устранены. В марте закон должен быть внесен в мажилис", - сказал он.
В заключение премьер-министр указал на необходимость ускорить доведение бюджетных денег до реального сектора экономики, продолжить работу по совершенствованию процесса госзакупок, увеличению доли частного сектора в экономике и ее демонополизации, а также в обозначенные сроки завершить организационно-техническую подготовку к введению института банкротства физических лиц.
19.01.2023, 16:30 6951
Пятилетнюю концепцию развития сельских территорий разработали в Казахстане
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики представило концепцию развития сельских территорий на 2023-2027 годы.
Цель концепции - повышение эффективности подходов к развитию сельских территорий, а также улучшение качества жизни в сельской местности и создание комфортной среды проживания, говорится в проекте, опубликованном на портале "Открытые НПА".
В концепции запланированы свыше 60 мероприятий, которые поделены на 3 основных раздела.
- Институциональное обеспечение развития сельских территорий
Сюда входят обеспечение открытого доступа системы региональных стандартов данных для жителей сельских территорий, разработка и утверждение типового плана развития сельских населенных пунктов с потенциалом развития и другие пункты.
2. Сокращение диспропорций в предоставлении базовых услуг за счет интенсивного развития социальной и инженерно-технической инфраструктуры
Здесь планируется обеспечить села 650 объектами здравоохранения, ликвидировать аварийные школы и школы с трехсменным обучением, модернизировать существующую инфраструктуру и т.д.
3. Повышение уровня доходов сельского населения путем развития агропромышленного производства, стимулирования развития предпринимательства, крестьянских и личных подсобных хозяйств, а также сельскохозяйственной кооперации
Здесь запланированы:
- формирование реестра изъятых земельных участков с указанием их местонахождения, площади и целевого назначения;
- популяризация аграрных профессий;
- проведение онлайн ярмарок вакансий для трудоустройства сельских жителей;
- обновление техники, проектированию технологий выращивания сельскохозяйственных культур (технологических карт), а также создание овощехранилищ в каждом районе;
- поддержка отечественных производителей рыбы и рыбной продукции;
- переход к дифференцированному тарифообразованию на электроэнергию и т.д.
Реализация Концепции позволит осуществить эффективное распределение полномочий между уровнями исполнительной власти, вовлечение органов местного самоуправления, бизнеса и развитие гражданских инициатив позволит реализовать демографический, экономический и социальный потенциал сельских территорий", - подчеркивается в проекте.
Также планируется решить вопросы обеспеченности необходимыми условиями для качества жизни жителей сельских территорий, в том числе централизованного водоснабжения, бесперебойного электроснабжения, в хорошем состоянии внутрипоселковыми дорогами, услугами образования и здравоохранения, доступного высокоскоростного интернета и другими.
Качественный рост сельского хозяйства будет направлен на повышение доходов сельского населения и создание рабочих мест за счет развития экономики села, преимущественно развития агропромышленного комплекса с учетом экологических рисков, обеспечения сбыта сельскохозяйственной продукции и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в документе.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 февраля.
Напомним, в Казахстане заработала интерактивная карта сельхозземель, возвращенных в государственную собственность, ее совместно разработали Министерство сельского хозяйства и Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.
19.01.2023, 12:35 10406
Казахстан ожидает доход в 650 млрд тенге от майнинга криптовалют
Фото: pixabay.com
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин рассказал об ожидаемом экономическом эффекте после принятия закона о цифровых активах.
Согласно прогнозам в период с 2023 по 2028 годы майнеры заплатят в бюджет порядка 650 млрд тенге налогов, сказал Жамбакин в кулуарах сената в четверг.
Инвестиции в оборудование составят около 950 млрд, и более двух тысяч рабочих мест может быть создано", - добавил он.
Напомним, сегодня сенаторы вернули в мажилис проект закона о цифровых активах. По мнению депутатов, закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличить поступления в госбюджет.
Как сообщалось ранее, теперь майнеры не смогут высасывать последние соки из энергосистемы того или иного региона. Пользоваться ресурсами электросетей майнинговые фермы смогут только при условии наличия профицита энергии. Кроме того, каждая компания, которая занимается производством криптовалюты на территории нашей страны, должна будет иметь специальную лицензию.
19.01.2023, 09:57 12856
Рекордный рост цен на продукты: сколько денег оставили казахстанцы на базарах и в магазинах в 2022 году
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Объем розничной торговли за 2022 год достиг 15,8 трлн тенге - на 18% больше в денежном выражении по сравнению с январем-декабрем 2021 года. Доля розничной торговли от общего объема внутренней торговли за год сократилась с 31,7% в 2021 году до 31,1% в 2022 году.
Почти треть всего объема розничной торговли за январь-декабрь 2022 года пришлась на Алматы: 5,1 трлн тенге (реальный рост - на 5,2%). Следом идут Астана (почти 2 трлн тенге, плюс 10,1%) и Карагандинская область (1,3 трлн тенге, плюс 3,7% в реальном выражении), сообщает finprom.kz.
Почти две трети объема розничной торговли за 2022 год пришлись на непродовольственные товары: 10,1 трлн тенге - сразу на 21% больше по сравнению с 2021 годом в деньгах и на 6,6% больше в физическом объеме. В сфере продовольственных товаров показатели в деньгах выросли на 12,8%, до 5,6 трлн тенге, однако в реальном выражении отмечен спад на 5,4%.
Доля непродовольственных товаров в структуре розничной торговли в среднем по РК варьируется за последние 5 лет в пределах 61,7-66,6%.
Непосредственно за январь-декабрь 2022 года в региональном разрезе доля непродовольственных товаров варьировалась от 51,3% в Акмолинской до 78,7% в Абайской области. Существенная доля непродовольственных товаров в структуре розничной торговли наблюдалась также в Алматинской области (77,2%) и Шымкенте (71%).
В разрезе форм собственности значительный объем розничной торговли пришелся на частные предприятия: 13,7 трлн тенге - на 15,8% больше в стоимостном выражении по сравнению с январем-декабрем 2021 года. На иностранные предприятия пришлось 2,1 трлн тенге, при этом был отмечен рост сразу на 34,8%. В разрезе размерности предприятий наибольший объем розничной торговли пришелся на малые компании: 10,1 трлн тенге, рост за год - на 13%. Следом идут крупные (3,9 трлн тенге, плюс 29,6%) и средние (1,8 трлн тенге, плюс 24,3%) предприятия", - рассказали аналитики.
По итогам января-декабря 2022 года розничные цены на непродовольственные товары по сравнению с аналогичным периодом 2021-го выросли на 13,5%, что является самым высоким показателем с 2017 года.
По итогам декабря 2022 года цены на продовольственные товары выросли на 1,6% за месяц и на 25,3% за год. В месячной динамике сильнее всего ощутили рост цен на продовольствие жители Жамбылской (плюс 2,5%), Костанайской (плюс 2,5%) и Туркестанской (плюс 2,4%) областей. Наименьшее месячное удорожание было зарегистрировано в Шымкенте (плюс 0,7%). В годовой динамике сильнее всего ощутили рост цен жители Мангистауской области: плюс 31,6%. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская и Жамбылская области: плюс 27,5% и плюс 26% соответственно. В 10 из 20 регионов РК рост цен на продовольственные товары в годовой динамике оказался выше, чем в среднем по стране, информирует energyprom.kz.
По данным аналитиков, фрукты и овощи по итогам декабря прошлого года подорожали на 5% за месяц и на 21% за год. В том числе в годовой динамике свежие овощи выросли в цене на 19,2%, свежие фрукты - на 20,2%.
Уточняется, что среди фруктов заметно подорожали курага (на 64,9%, до 3,8 тыс. тенге за килограмм), бананы (на 46,2%, до 878 тенге за килограмм), апельсины (на 30,8%, до 1 тыс. тенге за килограмм), яблоки (на 13%, до 537 тенге за килограмм), лимоны (на 7,4%, до 1,2 тыс. тенге за килограмм). Среди овощей резко выросли в цене огурцы (на 47,9%, до 931 тенге за килограмм), репчатый лук (на 40,6%, до 124 тенге), помидоры (на 22,2%, до 764 тенге), картофель (на 11,9%, до 155 тенге,) свекла (на 1,5%, до 235 тенге). Морковь, напротив, подешевела на 0,8%, до 145 тенге за килограмм, а белокочанная капуста - на 15,2%, до 102 тенге.
Молочная продукция подорожала на 31,3% за год. В секторе отмечен рост цен на консервированное (плюс 43,3%) и питьевое (плюс 31,9%) молоко, а также на кисломолочные продукты (плюс 32,5%).
Стоимость пастеризованного молока 2,5% жирности составила 339 тенге за литр, 3,2-4% жирности - 425 тенге, кефира 2,5% жирности - 373 тенге, сметаны - 1,7 тысячи тенге за килограмм, творога - 1,9 тысячи тенге за килограмм, твердого сыра - 4,5 тысячи тенге за килограмм.
Мясо и мясопродукты подорожали на 16,6% по сравнению с декабрем 2021 года. Непосредственно мясо и птица в декабре 2022-го стоили уже на 15,4% больше, чем годом ранее. Стоимость изделий из мяса выросла на 15,9%, колбасы подорожали на 22,2%.
Конина в розничных точках продаж стоила 3 тысячи тенге за килограмм, баранина - 2,7 тысячи тенге, говядина - 2,4 тысячи тенге, свинина - 2,1 тысячи тенге, куры - 1,4 тысячи тенге, окорочка - 1,2 тысячи тенге, говяжья печень - 1,3 тысячи тенге, вареная колбаса - 2,6 тысячи тенге, полукопченая колбаса - 3,2 тысячи тенге за килограмм.
Яйца первой категории выросли в цене на 22,9% за год, до 481 тенге за десяток.
В секторе хлебобулочных изделий и круп был отмечен рост цен на 33,6% за год. Ржано-пшеничный хлеб подорожал на 25,2% за год, до 424 тенге за килограмм, пшеничный хлеб из муки высшего сорта - на 27,9%, до 351 тенге, пшеничный хлеб из муки первого сорта - на 14,6%, до 198 тенге. Килограмм пшеничной муки высшего сорта продавали за 374 тенге, первого сорта - за 244 тенге.
Годовой рост цен на макаронные изделия составил 42%. Вермишель подорожала на 43,3%, до 568 тенге за килограмм, лапша - на 40,7%, до 1,1 тысячи тенге, рожки - на 40,4%, до 556 тенге.
В разделе круп заметно выросли цены на перловую (на 42,3%, до 372 тенге за килограмм), овсяную (на 38,2%, до 615 тенге), гречневую (на 37%, до 719 тенге) и манную (на 36,7%, до 455 тенге) крупы, а также на рис (на 36,5%, до 502 тенге) и пшено (на 25%, до 477 тенге).
Напомним, главной социально-экономической неудачей года стала неспособность остановить инфляцию, темпы которой по общепринятым стандартам уже являются галопирующими, заявил депутат мажилиса Айкын Конуров.
18.01.2023, 11:24 24516
Столичных монополистов проверяют по фактам завышенных счетов за комуслуги
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Астане направил в адрес ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК" уведомления о проведении внеплановой проверки деятельности на предмет соблюдения требований законодательства в сфере естественных монополий, сообщает пресс-службе КРЕМ.
Как известно, в социальных сетях и ряде СМИ потребители негодуют полученными в текущем месяце квитанциями за декабрь прошлого года с завышенными счетами за тепло и электричество. При этом тарифы базовых субъектов-монополистов не повышались и на сегодняшний день остаются на уровне ранее утвержденных. В связи с чем каждый житель столицы вправе обратиться в адрес ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК" за пояснениями по произведенным некорректным начислениям за электроэнергию и тепло, а также за произведением перерасчета", - рассказали в ведомстве.
В случае несогласия уже с действиями монополистов каждый потребитель вправе обратиться в ДКРЕМ по Астане. При выявлении нарушений в действиях монополистов ДКРЕМ будут приняты соответствующие меры в пределах своей компетенции.
В комитете напомнили, что аналогичная ситуация происходила и в начале прошлого года, когда столичные потребители получили повышенные счета за электроэнергию. В результате ДКРЕМ по Астане открыл проверку в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" и предписал монополисту произвести перерасчет потребителям, которые обратились с жалобами на завышенные счета. Однако процесс возврата денежных средств продлился из-за несогласия монополиста с решением ДКРЕМ, что привело к судебным процессам.
Суд первой инстанции и судебная коллегия по административным делам столицы приняли решение в пользу ДКРЕМ, в результате чего в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" все-таки составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 167 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" с наложением штрафа на сумму более 12 млн тенге и возврате некорректно начисленных сумм. Однако на сегодня ТОО "Астанаэнергосбыт" вышеуказанные судебные акты обжалует в Верховном суде Республики Казахстан", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в декабре 2022 года ДКРЕМ провел внеплановую проверку в отношении АО "Астана-РЭК" по факту двойной передачи показаний приборов учета электроэнергии в адрес ТОО "Астанаэнергосбыт", по результатам которой составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" и направлен для рассмотрения в суд города Астаны.
Напомним, тарифы на комуслуги в связи с модернизацией сетей планируют повысить в Казахстане.
18.01.2023, 10:31 25811
Генпрокуратура прекратила в отношении предпринимателей 360 уголовных дел
Фото: polisia.kz
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Начиная с мая 2022 года прокурорами проведена ревизия всех досудебных расследований, начатых в отношении предпринимателей. За этот период прекращено более 360 уголовных дел в сфере экономики, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
2 сентября 2022 года генеральным прокурором органам уголовного преследования направлено специальное указание, детально регламентирующее порядок регистрации досудебных расследований в отношении субъектов бизнеса.
Также принята новая "Инструкция по организации надзора за законностью уголовного преследования", согласно которой прокуроры обязаны в суточный срок проверять законность начала досудебного расследования по каждому делу в отношении субъектов бизнеса и при выявлении нарушений незамедлительно прекращать уголовное преследование. В тех случаях когда дело признано возбужденным законно, прокурор в дальнейшем каждые 15 дней проверяет законность и характер проведения следствия, обеспечивая его полноту и объективность.
Новые требования дали заметный положительный эффект. Если ранее ежемесячно по стране возбуждалось порядка 150 дел в отношении предпринимателей, то сейчас их количество снизилось в 2,5 раза" - отметили в ведомстве.
Другим направлением надзорной работы прокуратуры является эффективное решение проблем бизнеса.
Так, в 2022 году при содействии прокуроров разрешено 55 чувствительных для субъектов бизнеса вопросов. В их числе обеспечение крестьянских хозяйств водой, выплата задолженности и субсидий, отмена ограничений на получение займов на социально значимые продукты, пресечение практики посещения проверяющими коммерческих объектов.
Повсеместно продолжают работать мобильные группы органов прокуратуры по защите бизнеса - с выездом, круглосуточно 24/7. В прошлом году ими отработано свыше 3 тысяч сигналов предпринимателей, каждый 4-й (759) нашел свое подтверждение. В Алматинской области внедрен специальный "Бот мобильной группы по защите прав бизнеса". Он позволяет с помощью только одного QR-кода направить сигнал в прокуратуру", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что благодаря эффективному использованию IT-ресурсов и внесению актов надзора свыше 7,1 тысячи предпринимателей освобождены от незаконных штрафов на сумму 1,3 млрд тенге, пресечено и отменено свыше 9 тысяч незаконных проверок и иных форм контроля.
В целом в 2022 году по нарушениям в сфере предпринимательства внесено 1330 актов надзора, отменено 1230 незаконных запретительных и ограничительных мер уполномоченных органов, к ответственности привлечено 1240 лиц.
При любом нарушении прав предпринимателей просим незамедлительно обращаться напрямую по номерам 115 (сall-центр), (7172) 30-17-93 или +7 702 629 75 61 (мобильная группа Генеральной прокуратуры) либо по номерам, указанным на сайтах территориальных органов прокуратуры", - добавили в Генпрокуратуре.
18.01.2023, 08:41 27471
Казахстан ввел запрет на экспорт лука сроком на 3 месяца
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях принято решение о запрете экспорта лука сроком на 3 месяца.
Это сделано для того, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из Казахстана и стабилизировать цены на него", - пояснили в Министерстве сельского хозяйства РК.
Отмечается, что ажиотажный спрос третьих стран на казахстанский лук связан с природными катаклизмами в Пакистане - одном из крупнейших производителей лука в Азии и мире. Наводнения в этой стране спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке нашей республики.
Дополнительное давление на стоимость также оказывают сильные морозы в южных регионах Казахстана, а также в Узбекистане, где большой объем продукции был испорчен. Таким образом, основные производители лука теперь активно импортируют казахстанский продукт", - уточнили в ведомстве.
Между тем, по данным Бюро национальной статистики, в 2022 году урожай лука в стране составил 1,1 млн тонн. При этом казахстанцы ежегодно потребляют в 3 раза меньше, в среднем 315 тысяч тонн.
Согласно данным акиматов, на сегодняшний день подтвержденные запасы лука в стране составляют 152,4 тысячи тонн, или всего 14% от общего объема прошлогоднего урожая. Этих объемов достаточно до новых урожаев, поэтому введенные ограничения на экспорт исключают риски по вывозу всего оставшегося лука из Казахстана.
Нужно отметить, что в республике оптовые цены на лук пока держатся в коридоре 150-170 тенге за килограмм, а в соседних России и Узбекистане цена установилась в районе 240 тенге. Кроме того, по данным Qaztrade, Узбекистан и Таджикистан уже приняли ограничение на экспорт лука в своих странах.
Правительство будет внимательно следить за ситуацией в стране и мире, чтобы своевременно снять все ограничения при улучшении рыночной конъюнктуры в ближайшей перспективе. Для минимизации негативных последствий от запрета экспорта лука для фермеров на сегодняшний день реализуются различные механизмы закупа лука у сельхозтоваропроизводителей через СПК в стабфонды, а также посредством оборотной схемы через торговые сети и т.д.", - добавили в Минсельхозе.
17.01.2023, 20:39 30546
QazaqGaz будет разрабатывать новые газовые месторождения совместно с компаниями из ОАЭ
Ожидается, что подписанные документы будут способствовать повышению конкурентоспособности бизнеса в Казахстане
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Абу-Даби. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов подписал ряд соглашений в рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба компании.
Санжар Жаркешов подписал меморандумы о сотрудничестве с главным исполнительным директором DragonOil Али аль-Джарваном и главным исполнительным директором Petromal Sole Proprietorship L.L.C Эйасом Аломузом.
Соглашение с Dragon Oil позволит реализовывать совместные проекты в сфере разработки новых газовых месторождений и геологического изучения недр в Казахстане.
В свою очередь соглашение с Petromal направлено на сотрудничество в сфере совместной разработки новых газовых месторождений, геологического изучения недр в Казахстане, а также строительства газоперерабатывающих заводов.
Ожидается, что подписанные документы будут способствовать повышению конкурентоспособности бизнеса в Казахстане. Помимо этого, соглашения станут основой для развития тесных коммерческих связей, увеличения объема двусторонних инвестиций и технологического обмена между Казахстаном и ОАЭ.
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В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?