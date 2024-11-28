27.11.2024, 10:11 55621
Казахстан с 1 января запретит вывоз бензина и дизельного топлива
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан введет с 1 января 2025 года запрет на вывоз бензина и дизеля. Проект совместного приказа министерств энергетики, финансов внутренних дел и Комитет национальной безопасности опубликован на портале "Открытые НПА".
Ввести с 1 января 2025 года сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного", - говорится в документе.
Под исключение попадает вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, вывоз авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии, а также отдельные виды нефтепродуктов, вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства.
По данным Минэнерго, на сегодняшний день в стране отмечается нехарактерное увеличение потребления "народного" автобензина АИ-92 и дизтоплива. По информации правоохранительных органов, ежемесячные объемы "серого" экспорта и перетоков ГСМ под видом "товаров прикрытия" достигают от 10 до 45 тыс. тонн, что связано с разницей в ценах - в Казахстане цены ГСМ ниже, чем в сопредельных странах на 17 - 166%.
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28.11.2024, 12:04 10486
Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 517 тенге
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Доллар со вчерашнего дня вырос более чем на 10 тенге в обменниках Казахстана.
В обменных пунктах Астаны американскую валюту покупают за 510 тенге, продают за 517. В Алматы курс доллара доходит до 519 тенге.
Курс евро в Алматы колеблется от 543 до 545 тенге, в Астане - от 540 до 547 тенге за евро.
На фоне резкого подорожания американской валюты рубль продолжает дешеветь. В обменниках Алматы и Астаны его стоимость составляет 4,8 - 4,85 тенге.
Ранее доллар резко подорожал в августе. За день американская валюта выросла в цене сразу на 5,8 тенге. Всего с августа доллар подорожал уже на 62 тенге.
Напомним, вчера на заседании мажилиса глава Нацбанка Тимур Сулейменов заявил о рисках для прогноза инфляции, которые возникают из-за изъятий из Нацфонда и подорожания платных услуг. По прогнозам Нацбанка, на конец 2024 года инфляция ожидается в диапазоне 8-9%.
28.11.2024, 11:30 10186
КТЖ и РЖД договорились о стратегическом сотрудничестве в транспортно-логистической сфере
Стороны намерены синхронизировать работу по увеличению пропускной способности девяти межгосударственных стыковых пунктов
Фото: КТЖ
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и открытое акционерное общество "Российские железные дороги" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан, сообщает пресс-служба КТЖ.
Стороны намерены синхронизировать работу по увеличению пропускной способности девяти межгосударственных стыковых пунктов. Планируется модернизация железнодорожной инфраструктуры приграничных станций, развитие цифровизации перевозок и трансграничных операций для формирования единого цифрового пространства", - проинформировали в компании.
Кроме того, подчеркивается, что реализация мероприятий повысит эффективность трансъевразийских коридоров, в том числе увеличит объем экспортных и транзитных перевозок в направлении Восток - Запад и международному транспортному коридору Север - Юг.
Напомним, в рамках визита президента России Владимира Путина в Казахстан принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка, а также подписана программа межрегионального и приграничного сотрудничества Казахстана и России.
27.11.2024, 17:40 34926
Скляр и руководство китайской госкорпорации обсудили проект строительства парогазовой установки в Мангистау
Фото: primeminister.kz
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и руководство государственной корпорации China Huadian Corporation Ltd. обсудили проект строительства парогазовой установки в Мангистауской области, сообщает пресс-служба главы правительства.
Она (установка. - Прим. ред.) станет ключевым источником электроэнергии для региона. Ориентировочная стоимость проекта составляет $190 млн", - проинформировали в пресс-службе.
Вице-президент корпорации Ли Сюйхун сообщила о проработке новых проектов, включая строительство каскадных гидроэлектростанций с использованием потенциала крупных рек. Кроме того, компания представила инициативы по модернизации традиционных источников генерации, направленные на повышение надежности, эффективности и экологичности оборудования.
Данный проект и перспективные инициативы компании укрепляют стратегическое сотрудничество Казахстана и Китая в области устойчивого энергоснабжения", - добавили в пресс-службе премьер-министра.
Ранее сообщалось, что китайские компании проинвестируют проекты по переработке зерна и выпуску грузового транспорта в Казахстане.
27.11.2024, 14:36 42951
Дополнительные 2 трлн тенге из Нацфонда направят на социально значимые проекты
Депутаты мажилиса приняли поправки в закон о республиканском бюджете на три года
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно поправкам, принятым депутатами мажилиса, в законе о республиканском бюджете на 2024-2026 годы целевой трансферт из Национального фонда планируется увеличить на 2 трлн тенге.
Мажилис принял законодательные поправки в закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". Они разработаны в связи с изменением параметров республиканского бюджета. В прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2024-2028 годы внесены изменения в части уточнения прогноза параметров бюджета и Национального фонда на 2024 год, рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента.
Целевой трансферт из Национального фонда планируется увеличить на 2 трлн тенге с объемом изъятия 3,6 трлн тенге. Средства будут направлены на поддержание уровня регионального роста и финансирование социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов в условиях рисков снижения темпов роста ВВП", - рассказали в мажилисе.
Кроме того, уточненный прогноз доходов республиканского бюджета на 2024 год без поступления трансфертов определен в сумме 14,1 трлн тенге, что на 2 трлн тенге меньше утвержденного прогнозного плана. В частности, прогнозируется уменьшение по налоговым поступлениям на 3 трлн тенге, при этом по неналоговым поступлениям ожидается рост на 1 трлн тенге, поступления от продажи основного капитала увеличатся на 3,3 млрд тенге.
Ранее в Нацбанке сообщили, что отрицательный баланс поступлений и изъятий средств Нацфонда является риском для прогноза инфляции.
27.11.2024, 11:24 52036
Изъятия из Нацфонда и подорожание платных услуг: глава Нацбанка заявил о рисках для прогноза инфляции
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - О рисках для прогноза инфляции, который сейчас ожидается в диапазоне 8-9%, заявил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, выступая с докладом на пленарном заседании мажилиса, посвященном рассмотрению законопроекта "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы".
По его словам, причинами рисков остаются отрицательный баланс поступлений и изъятий средств Нацфонда, а также инфляция платных услуг.
Наблюдаются существенные риски прогноза, которые имеются как во внешнем секторе, так и внутри экономики. Из внутренних проинфляционных факторов особо отмечу пересмотр объемов трансфертов из Нацфонда. Необходимо отметить, что бюджет значительно опирается на трансферты из Национального фонда. Как результат - ненефтяной дефицит остается высоким. Напомню, что эта важная для Казахстана метрика сбалансированности государственных финансов. В текущем году объем прямых трансфертов из Нацфонда составит 5,6 трлн тенге, а общее изъятие средств превысит 6 трлн тенге. В итоге баланс поступлений и изъятий средств Нацфонда остается отрицательным - изъятия превышают поступления. Мы с вами уже обсуждали, что этот серьезный проинфляционный фактор не дает нам возможности быстрее смягчать монетарную политику, делать базовую ставку ниже, а значит и ставку по кредитам банков, в том числе для бизнеса", - подчеркнул Сулейменов.
Он также отметил, что основной вклад в ускорение инфляции вносит инфляция платных услуг - 14,3% на фоне проводимой программы "Тариф в обмен на инвестиции" и удорожания ряда рыночных услуг. Рост цен на непродовольственные товары также ускорился - 7,8% в условиях роста издержек производства и импортных цен.
При этом сдерживающее влияние на инфляцию оказывает дезинфляция продовольственных товаров - 4,9%. В целом динамика цен в текущем году соответствует прогнозу. Это результат умеренно-жестких денежно-кредитных условий и антиинфляционных мер правительства.
Влияние на инфляцию оказывает и геополитическая нестабильность.
Мы наблюдаем высокую волатильность на рынках, изменения в торговых отношениях и перераспределение капиталов как последствия целого ряда военных конфликтов. Это сказывается на общей экономической динамике. Отдельно отмечу реализацию риска определенного снижения цен на нефть, что является важным фактором для экономики нашей страны", - сообщил спикер.
По его словам, несмотря на риски, текущая экономическая ситуация в Казахстане характеризуется положительной динамикой роста ВВП. За 9 месяцев этого года он вырос до 4,0% за счет роста во всех секторах экономики. Инфляция снизилась более чем 2,5 раза в сравнении с пиковыми значениями февраля 2023 года. Однако этот показатель все еще далек от таргета Национального банка 5%. А в октябре после продолжительного замедления инфляция ускорилась до 8,5%.
По итогам 2024 года инфляцию мы ожидаем в диапазоне 8-9%", - добавил Сулейменов.
Он заявил, что в этой связи крайне важно использовать новый Налоговый кодекс как инструмент для принятия системных мер по повышению ненефтяных доходов республиканского бюджета и балансировки бюджета государства.
Инфляция - это ключевой фактор, который влияет на покупательную способность населения и устойчивость экономики. Нестабильная и высокая инфляция приводит к обесценению сбережений и трудовых доходов граждан, перемещению в иностранные активы. Для бизнеса это затрудняет долгосрочное планирование, ведет к падению стимулов к инвестированию, замедляет темпы экономического роста. Поэтому борьба с инфляцией и ее стабилизация остаются основными приоритетами нашей экономической политики. По поручению главы государства мы будем продолжать сотрудничество с правительством для обеспечения тесной координации наших политик. Национальный банк будет принимать обоснованные и сбалансированные решения для достижения цели по инфляции в 5%", - резюмировал спикер.
Напомним, в октябре Нацбанк прогнозировал инфляцию в 2025 году в коридоре 5,5-7,5%.
27.11.2024, 11:04 53436
Цены на яйца выросли в Казахстане
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Стоимость яиц категории С1 в Казахстане за последнюю неделю увеличилась на 0,1%. На сегодняшний день средняя цена за десяток яиц данной категории на торговых полках составляет 540 тенге, сообщает Комитет торговли МТИ РК.
Цены на яйца варьируются в зависимости от региона. В столице средняя стоимость десятка яиц категории С1 составила 609 тенге, в то время как минимальная цена была зафиксирована в Петропавловске - 462 тенге", - говорится в информации.
В других регионах цены примерно следующие:
- Алматы - 600 тенге;
- Шымкент - 530 тенге;
- Актау - 569 тенге;
- Усть-Каменогорск - 584 тенге;
- Тараз - 483 тенге;
- Кызылорда - 479 тенге;
- Костанай - 497 тенге;
- Актобе - 493 тенге;
- Атырау - 498 тенге;
- Туркестан - 498 тенге;
- Жезказган - 547 тенге;
- Кокшетау - 500 тенге;
- Караганда и Уральск - 518 тенге;
- Конаев - 574 тенге;
- Павлодар - 520 тенге;
- Семей - 516 тенге;
- Талдыкорган - 552 тенге.
В комитете напомнили, что в этом году был подписан меморандум с Ассоциацией яичных производителей и Союзом птицеводов, который устанавливает максимальную отпускную цену яиц от производителей на уровне 51,5 тенге за штуку со склада фабрики.
Это максимальная цена для яиц первой категории, как в лотках, так и в рассыпном виде. Важно отметить, что яйца С1, упакованные в коррекс, продаются дороже из-за стоимости упаковки и других расходов птицефабрик. Условия меморандума не распространяются на яйца, упакованные в коррекс", - уточнили в комитете.
По данным оперативного мониторинга, яйца на рынках и в магазинах страны продаются по цене от 435 тенге за десяток (в области Улытау, лоток 30 шт.) до 540-600 тенге (ВКО, 2225 тенге за лоток 30 шт.), с учетом торговой наценки. Цена продукции зависит от множества факторов, таких как поставки от мелких оптовиков в магазины у дома и крупные оптовые поставки с птицефабрик на рынки. Крупные торговые сети заключают долгосрочные контракты с производителями.
С начала 2024 года было выявлено 4398 нарушений, в том числе 197 случаев необоснованного повышения цен на яйца. В ответ на это 3636 субъектам торговли были вынесены предупреждения, а 762 - подвергнуты штрафам", - рассказали в комитете.
27.11.2024, 09:15 56886
Товарооборот Казахстана и России превысил $20 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот Казахстана и России в январе-сентябре превысил $20 млрд. Об этом написал президент России Владимир Путин в статье для газеты "Казахстанская правда". Статья опубликована на сайте Кремля.
Внушительные показатели двустороннего товарооборота говорят сами за себя. Так, в прошлом году он побил новый рекорд и преодолел планку в 28 миллиардов долларов, а в январе - сентябре текущего года превысил 20 миллиардов долларов. Структура взаимной торговли постоянно диверсифицируется, и все большее место в ней занимает несырьевая продукция с высокой добавленной стоимостью. Причем постоянно увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах, что позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния внешней, в том числе политической, конъюнктуры", - сообщил президент РФ.
Он отметил, что из года в год растут российские инвестиции в экономику Казахстана - на сегодня их объем составляет порядка 13 миллиардов долларов. В республике действует более 23 тысяч предприятий с российским участием. Компании двух стран осуществляют целый ряд крупных совместных проектов в области промышленной кооперации и высоких технологий, налаживают новые производства полного индустриального цикла, что способствует комплексной модернизации экономик и укреплению технологического суверенитета России и Казахстана.
Столь же конструктивно наши страны сотрудничают в нефтегазовом секторе. Благодаря деятельности Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России и российскую портовую инфраструктуру на Черном море осуществляется более 80 процентов экспорта казахстанской нефти на зарубежные рынки. Энергетические компании наших стран сообща осваивают углеводородные месторождения, занимаются переработкой энергоресурсов, расширением трубопроводной системы", - сказал Путин.
Он отметил, что практическое содействие реализации в Казахстане проектов в области ядерно-топливного цикла и развитию урановой отрасли оказывает "Росатом". Российская госкорпорация готова к новым масштабным проектам с казахстанской стороной. По его словам, хорошие перспективы открываются и для сотрудничества в сфере альтернативной и "чистой" энергетики, по вопросам охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.
Целый ряд многообещающих отраслевых проектов и инициатив имеется и по другим направлениям экономического взаимодействия. Упомяну, в частности, ведущуюся работу по расширению проходящей по территории Казахстана восточной ветки международного транспортного коридора "Север - Юг" и по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" с использованием российской ракеты-носителя "Союз-5", - сказал президент РФ.
Он напомнил, что в эти дни в Уфе проходит юбилейный, 20-й Форум межрегионального сотрудничества.
Мы с Касым-Жомартом Кемелевичем планируем обратиться к участникам форума по видеосвязи. Кроме того, подготовлена масштабная Программа межрегионального и приграничного взаимодействия. Она включает порядка 150 совместных мероприятий и проектов, нацеленных на создание благоприятных условий для дальнейшего поступательного социально-экономического роста регионов России и Казахстана, для повышения качества жизни людей", - сообщил Путин.
Президент РФ отметил, что в следующем году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Ждем на юбилейные торжества в Москве 9 мая президента Токаева и других казахстанских друзей. И в России, и в Казахстане помнят и свято чтут подвиг отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма. И мы, безусловно, должны делать все, чтобы и будущие поколения помнили о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу. Это особенно значимо сейчас, когда идет формирование более справедливого многополярного миропорядка, который будет основываться на равноправном сотрудничестве и откроет новые возможности для суверенного развития", - сказал Путин.
Президент РФ отметил, что сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям.
Наше партнерство опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга. Народы России и Казахстана связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что Россия готова и далее развивать многоплановые дружественные и союзнические отношения с Казахстаном и пожелал всем казахстанским гражданам успехов, благополучия и процветания.
Как сообщалось ранее, сегодня также была опубликована статья президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в газете "Известия".
27.11.2024, 08:01 53966
РК и РФ планируют 75 совместных проектов на общую сумму около $33 млрд
Фото: Посольство РФ
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия планируют реализовать 75 совместных проектов на общую сумму около $33 млрд. Об этом заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов на встрече с первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром и министром промышленности и строительства РК Канатом Шарлапаевым, сообщила пресс-служба посольства РФ в РК.
Промышленная повестка между нашими странами весьма насыщена, в сфере нашего внимания на сегодня 75 совместных проектов на общую сумму около $33 млрд. Это крупные кооперационные и инвестиционные проекты в приоритетных отраслях промышленности", - сказал Антон Алиханов.
Он подчеркнул, что в первом полугодии 2024 года основными экспортными товарами стали металлы и изделия из них, машины, оборудование, транспортные средства, а также продукция химической промышленности и минеральные удобрения. Таким образом, доля несырьевого экспорта составляет более 80%.
Казахстан стабильно входит в пятерку наших крупнейших торговых партнеров. По итогам 8 месяцев 2024 года наш товарооборот с Казахстаном составил более 1,6 трлн рублей. Наше торговое взаимодействие очень диверсифицировано", - заявил Антон Алиханов.
Обсуждая вопросы развития промышленной кооперации с Канатом Шарлапаевым, глава Минпромторга России затронул темы совместных проектов в области автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения, топливно-энергетического комплекса и цифровых технологий.
Мы уже давно перешли от простых экспортно-импортных операций к глубоким производственным связям, которые позволяют нашим предприятиям осваивать новые технологии и востребованные компетенции. Это, безусловно, укрепляет экономическую самостоятельность и технологический суверенитет наших стран", - добавил Антон Алиханов.
Также в ходе рабочей поездки в Республику Казахстан Антон Алиханов посетил завод по производству автомобильных шин ТОО "Tengri Tyres" и ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс". Производственная площадка Tengri Tyres - это первый и единственный в Казахстане шинный завод в городе Сарани Карагандинской области. Это совместное предприятие ПАО "Татнефть" и Ггруппы "Аллюр" по выпуску автомобильных шин мощностью 3,5 млн штук легковых, легкогрузовых и грузовых шин в год. Общий объем инвестиций составляет около 23 млрд рублей.
На проектную мощность предприятие должно выйти уже в 2025 году. В июне этого года состоялся запуск серийного производства. Продукция предназначена для рынка Казахстана, а также на экспорт в Россию и третьи страны. У завода есть планы по расширению производства и выпуску шин для сельхозтехники, а также резинотехнических изделий. И, что очень приятно, предприятие достаточно активно взаимодействует с системой образования в Казахстане, приглашая выпускников местного колледжа к себе на работу", - рассказал глава Минпромторга России.
По его словам, "Карагандинский фармацевтический комплекс" также является хорошим примером кооперации между странами в области фармацевтики. С 2012 года инвестором и стратегическим партнером казахстанского предприятия стало АО "Фармстандарт". За это время было создано 260 высококвалифицированных рабочих мест, а общий объем инвестиций составил более $100 млн. Предприятие специализируется на производстве иммунобиологических, биофармацевтических, биотехнологических лекарственных препаратов, не имеющих аналогов в Казахстане, для лечения онкологии, орфанных и других заболеваний.
Кроме того, глава Минпромторга России провел встречу с руководителями предприятий с участием российского капитала, в рамках которой были обсуждены реализуемые инвестиционные проекты, а также возможности кооперации в сфере промышленного развития.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?