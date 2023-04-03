Казахстан сократит добычу нефти

Рассказать друзьям

Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана планирует повысить предельные розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизельное топливо. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.





По словам и.о. министра, соответствующий проект приказа будет опубликован сегодня.





В целях стабилизации внутреннего рынка ГСМ необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами. Поэтому мы должны пойти на сложный, но в то же время нужный шаг - повысить предельные розничные цены", - сказал Акчулаков.





В частности, по его словам, планируется повысить предельные розничные цены:





• на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тг за литр (рост 11%);





• а цена на дизель составит 295 тенге за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тенге (в среднем рост 20%).





Если сейчас не сократить разницу в ценах, то уже в ближайшее время мы столкнемся с тотальным дефицитом топлива. Более того, это закроет пути для дальнейшего развития отрасли и угрожает энергетической безопасности страны", - отметил он.





Дополнено. 03.04.2023, 16.50





Глава ведомства рассказал о текущей ситуации на внутреннем рынке ГСМ.





Как вам известно, после модернизации трех нефтеперерабатывающих заводов их производственная мощность увеличилась на 3 млн тонн и достигла почти 17 млн тонн/год. За последние 5 лет мы увеличили производство бензина почти на 70% (c 3 млн до 5 млн тонн), а дизельного топлива - на 30% (с 4 млн до 5,2 млн тонн). При этом, в прошлом году несмотря на рекордный объем выработки дизтоплива - 5,2 млн тонн, мы ощутили нехватку в некоторых регионах страны. Возникший дефицит в объеме порядка 350 тыс. тонн (без учета зимнего ДТ) нам пришлось перекрывать за счет дорогого импортного топлива", - напомнил Акчулаков.





Он отметил, что основными факторами постоянно растущих объемов потребления являются: транзитный автотранспорт, а также "серый" экспорт в соседние страны.





Причина тому - значительная разница в цене. Казахстан входит в список стран с самыми низкими ценами на ГСМ. Например, в России стоимость дизтоплива в среднем составляет 345 тенге за литр, что дороже на 45%. А в Кыргызстане цена выше на 64% и составляет 390 т/л, в Узбекистане оно дороже в два раза - 480 т/л (101%). Маржа от перепродажи казахстанского ДТ за границу составляет от 50% до 120% и более, суммарно доходит до $140 млн в год", - подчеркнул глава Минэнерго.





Кроме того, по его словам, ситуация в сопредельных странах оказывает значительное влияние на внутренний рынок Казахстана. К примеру, в марте прошлого года розничные цены на дизельное топливо РФ снизились до уровня цен РК. В результате на приграничных с Россией АЗС существенно снизились продажи топлива, поскольку пропала заинтересованность в вывозе ГСМ из Казахстана.





Но буквально через месяц пошел резкий рост розничных цен в соседних странах и, как следствие, уже осенью, несмотря на увеличение производства ДТ, мы снова столкнулись с острой нехваткой топлива. В этом году диспаритет цен сохраняется. Как итог, в марте т.г. мы видим рост потребления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%. В такой ситуации казахстанский дизель будет однозначно "утекать" в другие страны в еще больших объемах. Уже в этом году мы можем столкнуться с дефицитом в объеме до 850 тыс. тонн", - сказал Акчулаков.





И.о. министра отметил, что если раньше дефицит частично перекрывался за счет наращивания объемов производства, то сейчас наши НПЗ работают на пределе своих возможностей. В ближайшие 6 лет существенно увеличить производство ДТ физически невозможно (до расширения Шымкентского НПЗ).





Таким образом, Казахстан своим дешевым топливом фактически субсидирует экономики других стран в ущерб собственным национальным интересам", - отметил он.





По его словам, с текущими ценами сколько бы мы не увеличивали производство ГСМ, его всегда будет не хватать. Кроме того, с такой разницей в ценах, "переток" в соседние страны как был, так и будет продолжаться. При этом объемы "перетока" будут только увеличиваться. Никакие ограничительные меры не дадут должного эффекта.





Также сохранение диспаритета цен на ГСМ создает стимулы для работы "теневого" рынка и наносит ущерб национальным интересам Казахстана. А низкие цены на ГСМ не дают возможности привлекать инвестиции и развивать нефтегазовую отрасль, проводить геологоразведку и пополнять ресурсную базу, добавил Акчулаков.